ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождение

    Реакция прессы на матч Нидерланды — Франция

    Лига наций Сборная Голландии Сборная Франции Футбол Франции
    Вся лентаСамое главное
    Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мираЧемпион мира не сдержал оранжевое возрождение Лионель Месси15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить Месси ЦСКАКХЛ. «Ак Барс» одолел рижское «Динамо», ЦСКА победил «Нефтехимик»
  • 01:39
    • Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года
  • 01:12
    • Джокович сыграетсо Зверевым в финале Итогового турнира ATP
  • 00:47
    • Португалия разошлась миром с Италией и вышла в плей-офф Лиги наций
  • 23:43
    • Дзюба может сыграть со Швецией
  • 22:00
    • Сборная Турции проиграла Швеции и вылетела в дивизион C Лиги наций
  • 21:37
    • Загитова выиграла этап Гран-при в Москве
  • 20:12
    • ЦСКА обыграл на выезде «Нефтехимик»
    Все новости спорта
    Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира
    Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Накануне в рамках Лиги наций сборная Нидерландов победила на своем поле команду Франции со счетом 2:0. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому матчу.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Нидерланды не сдерживают эйфории

    «Сборная Нидерландов абсолютно превзошла в классе чемпионов мира Францию. "Оранжевые" полностью заслужили победу в ответном поединке этих команд в Лиге наций», — пишет голландская Algemene Dagblad, отражая общую эйфорию, которая царит в местной прессе после этого матча.

  • Германия — Россия и еще семь матчей, которые нельзя пропустить
  • Обзор товарищеских и отборочных матчей предстоящей недели
  • 14/11/2018

    • Учитывая манеру игры, с помощью которой был достигнут этот успех хозяевами поля, следующие приемы гиперболы можно простить. «В первом тайме мы как будто противостояли команде Албании, а не действующим триумфаторам мирового первенства».

    Франции нужно усиление конкуренции в составе

    «Назад на землю», — гласит заголовок французской L’Equipe по поводу обидного для страны поражения. «Безоговорочно проиграв, действующие чемпионы мира потерпели громкую неудачу, которая ставит под угрозу шансы выйти в плей-офф Лиги наций. Причем Уго Льорис предотвратил полный разгром».

    «Вечеринка закончена», — говорит передовица их соотечественников из Le Parisien. «Впервые после триумфа на мундиале, Франция потерпела поражение. Пришло время задавать вопросы и поощрять конкуренцию за место в основном составе».

    Уго Льорис — герой матча

    «В этой игре было много выдающихся исполнителей у голландцев, включая Френки де Йонга, Мемфиса Депая и Дензела Дамфриса. Однако несмотря на то, что Уго Льорис был среди проигравших, он выдал исключительное выступление в составе гостей. Если бы "Триколор" могли выжать хоть что-то из этого матча, то им нужно было поблагодарить их капитана», — хватит вратаря «Тоттенхэма» британский Sky Sports.

  • ЧМ-2018 вернулся для Хорватии и Испании
  • Реакция прессы на матч Хорватия — Испания
  • 16/11/2018

    • «Голкипер совершал один блестящий сейв за другим в этот насыщенный для него вечер. Он сделал все от него зависящее, чтобы отразить удар Райана Бабеля в комбинации перед голом Жоржиньо Вейналдума, также вспоминаются еще три потрясающих спасения во второй половине встречи после выстрелов Депая и Дамфриса — в случае с последним это был двойной сейв. В итоге, чтобы пробить его, понадобился лишь пенальти, назначенный в концовке матча».

    Нидерланды возраждаются под предводительством де Йонга

    «Многие поспешили списать шансы Нидерландов после жеребьевки группового раунда Лиги наций, но те доказали себя ровней и Франции, и Германии. Молодая, яркая и полная талантов команда начинает снова выглядеть, как предыдущие поколения ее соотечественников, которые могут выйти в плей-офф турнира в зависимости от результата своего матча против немецких оппонентов. "Оранжевые" на одно очко опережают чемпионов мира "Ле Блё" при одном поединке в запасе против экс-чемпионов планеты», — констатирует в материале Goal.com Райан Бенсон.

  • Многообещающие Нидерланды подвели Лёва к отставке
  • Реакция прессы на матч Нидерланды — Германия
  • 15/10/2018

    • «Ему может быть только 21 год, но Френки де Йонг контролировал ход игры с тем хладнокровием и зрелостью более опытного исполнителя. Он имел успокаивающее влияние на партнеров, завершив больше передач на чужой половине поля, чем кто-либо на поле, а также заработал пенальти, который зафиксировал победу. Между тем, у соперника Стивен Нзонзи несет ответственность за первый пропущенный мяч его командой, когда он потерял снаряд и так и не исправившись за это — он не имел такого же влияния на действия своих партнеров против доминирующего трио голландцев в центре поля, после чего был заменен в конце матча». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Окольцованный Роналду
  • 16/11/2018 в 22:10
    •
  • Прогноз
  • Англия — Хорватия
  • 1.87
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян
  • Мошенники из Манчестера
    • 16:56 14/11/2018     ЦСКА — «Зенит»
  • Семак наступил на грабли, оставленные Луческу и Манчини
    • 02:07 12/11/2018     Нголо Канте
  • Трансферный дайджест. 6-12 ноября
    • 23:41 12/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Футбол Окольцованный РоналдуВсе подробности о скорой свадьбе звездного нападающего «Ювентуса» 16/11/2018 в 22:100
  • 19:20
    • Тарасова и Морозов выиграли этап «Гран-при» в Москве
  • 19:12
    • Зверев обыграл Федерера и вышел в финал Итогового чемпионата АТР
  • 18:50
    • «Барселона» попробует купить Мбаппе, если ПСЖ накажут за нарушения ФФП
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Шайба Овечкина, победный буллит Ковальчука, очередной успех «Торонто»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября Вчера в 09:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Португальцы в гостях у Италии, битва в Турции
  • 5.09
    •
  • 01:59
    • Андерссон: Да, счёт 1:0, но команда атаковала, создавала моменты
  • 01:52
    • Луческу: Нелегко создать команду из молодых игроков
  • 01:00
    • Албания проиграла Шотландии и вылетела из дивизона С Лиги наций
    Хорватия перевернула ситуацию в группе Футбол ЧМ-2018 вернулся для Хорватии и ИспанииРеакция прессы на матч Хорватия — Испания 16/11/2018 в 17:010
  • 17:38
    • Степанова и Букин одержали победу на этапе Гран-при в Москве
  • 15:49
    • Ханю — победитель Гран-при России, Коляда — четвертый
  • 15:21
    • Швецию и Россию в Лиге наций рассудят французы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие