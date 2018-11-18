Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождение

Накануне в рамках Лиги наций сборная Нидерландов победила на своем поле команду Франции со счетом 2:0. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому матчу.

Нидерланды не сдерживают эйфории

«Сборная Нидерландов абсолютно превзошла в классе чемпионов мира Францию. "Оранжевые" полностью заслужили победу в ответном поединке этих команд в Лиге наций», — пишет голландская Algemene Dagblad, отражая общую эйфорию, которая царит в местной прессе после этого матча.

Учитывая манеру игры, с помощью которой был достигнут этот успех хозяевами поля, следующие приемы гиперболы можно простить. «В первом тайме мы как будто противостояли команде Албании, а не действующим триумфаторам мирового первенства».

Франции нужно усиление конкуренции в составе

«Назад на землю», — гласит заголовок французской L’Equipe по поводу обидного для страны поражения. «Безоговорочно проиграв, действующие чемпионы мира потерпели громкую неудачу, которая ставит под угрозу шансы выйти в плей-офф Лиги наций. Причем Уго Льорис предотвратил полный разгром».

«Вечеринка закончена», — говорит передовица их соотечественников из Le Parisien. «Впервые после триумфа на мундиале, Франция потерпела поражение. Пришло время задавать вопросы и поощрять конкуренцию за место в основном составе».

Уго Льорис — герой матча

«В этой игре было много выдающихся исполнителей у голландцев, включая Френки де Йонга, Мемфиса Депая и Дензела Дамфриса. Однако несмотря на то, что Уго Льорис был среди проигравших, он выдал исключительное выступление в составе гостей. Если бы "Триколор" могли выжать хоть что-то из этого матча, то им нужно было поблагодарить их капитана», — хватит вратаря «Тоттенхэма» британский Sky Sports.

«Голкипер совершал один блестящий сейв за другим в этот насыщенный для него вечер. Он сделал все от него зависящее, чтобы отразить удар Райана Бабеля в комбинации перед голом Жоржиньо Вейналдума, также вспоминаются еще три потрясающих спасения во второй половине встречи после выстрелов Депая и Дамфриса — в случае с последним это был двойной сейв. В итоге, чтобы пробить его, понадобился лишь пенальти, назначенный в концовке матча».

Нидерланды возраждаются под предводительством де Йонга

«Многие поспешили списать шансы Нидерландов после жеребьевки группового раунда Лиги наций, но те доказали себя ровней и Франции, и Германии. Молодая, яркая и полная талантов команда начинает снова выглядеть, как предыдущие поколения ее соотечественников, которые могут выйти в плей-офф турнира в зависимости от результата своего матча против немецких оппонентов. "Оранжевые" на одно очко опережают чемпионов мира "Ле Блё" при одном поединке в запасе против экс-чемпионов планеты», — констатирует в материале Goal.com Райан Бенсон.

«Ему может быть только 21 год, но Френки де Йонг контролировал ход игры с тем хладнокровием и зрелостью более опытного исполнителя. Он имел успокаивающее влияние на партнеров, завершив больше передач на чужой половине поля, чем кто-либо на поле, а также заработал пенальти, который зафиксировал победу. Между тем, у соперника Стивен Нзонзи несет ответственность за первый пропущенный мяч его командой, когда он потерял снаряд и так и не исправившись за это — он не имел такого же влияния на действия своих партнеров против доминирующего трио голландцев в центре поля, после чего был заменен в конце матча». 0