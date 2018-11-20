Нидерланды щелкнули по носу Германию и Францию

Накануне в заключительном матче группового раунда Лиги наций сборная Нидерландов вырвала ничью у команды Германии (2:2), благодаря чему вышла в полуфинал турнира. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поводу.

Нидерланды обрели нужную стойкость

«Сборная Нидерландов вздыхает, борется и встает», — рассказывает нидерландская De Volkskrant, указывая слабое выступление гостей в первой половине поединка, который состоялся в Гельзенкирхене.

«До перерыва голландская команда так, будто пятничный матч против Франции забрал у нее всю энергию и эмоции. Но во втором тайме она прибавила и увенчала свои усилия концовкой, которая говорит о ее стойкости».

Германия выдала лучший в 2018 году первый тайм и проиграла

«Германия провела свой лучший первый тайм года, с множеством атак и сильной обороной. Тем не менее, успех отпраздновали Нидерланды, забив два мяча», — пишет немецкий Bild.

«Это была характерная для 'Бундестима' неудача. Но что было еще страшнее для подопечных Йоахима Лёва, так это многочисленные пустые места и холодная атмосфера на трибунах».

Германии будет сложнее попасть на Евро-2020

«Даже несмотря на то, что хозяева поля имели только 44 процента владения мячом, они создали много моментов и почти не имели проблем в обороне. То, какой вышла концовка матча, соответствует драматичному году, в котором сборная Германии уступила шесть раз», — сокрушается немецкий Kicker.

«Матч также создает беспокойство по поводу шансов попасть в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Когда команда Португалии обыграет Польшу в заключительном поединке своей группы Лиги наций, 'Манншафт' не будет сеяной в квалификации на предстоящий Евро».

Ван Дейк предстал настоящим лидером Нидерландов

«Шансы выйти в полуфинал турнира испарились на последних минутах, когда голландцы сравняли счет. И это несмотря на то, что Нидерланды не были столь же сильны, как несколькими днями ранее в матче против Франции. Продолжительное время мы не узнавали летающих голландцев из последнего поединка нашей сборной с ними», — отмечает французский L'Equipe.

«Они не были столь же блестящими, как с нами. В начале игры подопечные Рональда Кумана были поражены немецкими стрелами, но проявили выдержку. И кто еще, кроме Вирджила ван Дейка, этого колосса из Бреды, мог забить решающий гол — защитник 'Ливерпуля' был настоящим бомбардиром, который забрал у Франции путевку в плей-офф».

Англия довольна успехом Нидерландов

«Менеджер нашей сборной Гарет Саутгейт будет рад, что его защитникам не придется иметь дело с такими смертоносными нападающими, как Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Вместо этого они встретятся с неудачниками английской Премьер-лиги Мемфисом Депаем и Райаном Бабелем», — довольна исходом борьбы в группе Нидерландов британская The Sun.

«При недостаточном зрительском внимании на стадионе 'Шальке' 'Оранжевым' не хватало остроты и убедительности, которые на протяжении почти всего раунда были у Франции. Возможно, так произошло из-за отсутствия на правом фланге Дензела Дамфриса, который оказался в запасе. Между тем, Стивен Бергвейн был травмирован», — не впечатлилась игрой соседей бельгийская Het Laatste Nieuws. 0