Кошмарный год сборной Германии

Немцы потерпели шесть поражений в этом году

Немцы потерпели шесть поражений в этом году twitter.com/dfb_team

Германия начинала год в статусе непобедимого коллектива, от которого многие ждали защиты титула на предстоящем чемпионате мира-2018.

Оглядываясь назад, всегда просто увидеть большинство проблем, но ничего не остается. Ничья с Испанией и поражение от Бразилии в мартовских товарищеских поединках еще тогда показали, что подопечные Йоахима Лева потеряли свою былую форму.

Тревожным звоночком стал момент, когда Австрия обыграла немцев (2:1) и прервала серию из 22 поединков без поражений подряд. В итоге команда прибыла в Россию без необходимого настроя. Все продолжало сыпаться, несмотря на победу над Саудовской Аравией (2:1) в последней игре перед мундиалем.

Провал в группе F

Немцы не смогли защитить титул в России twitter.com/dfb_team

Да, Германия была далека от идеала, отсутствие в заявке на ЧМ-2018 Лероя Сане вызвало вопросы у многих, однако было маловероятно, что у немцев возникнут проблемы в группе с Мексикой, Южной Кореей и Швецией. Более того, с 1938 года Германия стабильно выходила в плей-офф турнира.

Немногие могли предсказать ту драму, которая последовала дальше. Ирвинг Лосано принес Мексике незабываемую победу над действующими чемпионами мира (1:0). Далее Тони Кроос стал героем поединка со шведами, но Южная Корея сенсационно победила дружину Лева со счетом 2:0 и оставила фаворита на дне группы.

Страна была ошеломлена, Германия стала четвертым действующим чемпионом, который не смог выйти из группы в последних пяти розыгрышах ЧМ.

Уход Озила

Последствия Кубка мира усугубились скандалом с Месутом Озилом, который объявил о своем уходе из сборной 22 июля. Полузащитник утверждал, что стал «козлом отпущения» за провал на мундиале, а также обвинил немецких чиновников в расизме после фото игрока с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Озил откровенно критиковал руководство немецкого футбольного союза, которое отвергло все обвинения, заявив, что игроку следовало прокомментировать необходимость делать совместные фото с Эрдоганом.

Прогремел настоящий скандал. В конце августа Лев заявил, что Озил не общался с ним перед решением уйти из команды. Более того, тренер не смог попасть на тренировочную базу «Арсенала», что переговорить с Месутом и помириться. Лева туда просто не пустили.

Тем временем количество вопросов к игре сборной Германии только увеличивалось.

Лига наций. И снова провал

Германия упустила победу над Голландией twitter.com/dfb_team

Этот турнир стал оптимальным вариантом для привлечения внимания к товарищеским поединкам сборных по ходу сезона.

Возможно, в Германии не разделяют восторга, но вслед за поражением на Кубке мира последовал вылет из Лиги А на новом турнире. Немцы были в одной группе с Голландией и Францией. В октябре подопечные Лева потерпели два поражения, которые стали пятым и шестым в этом году. Это худший показатель в истории сборной.

Германия в последний раз уступала в двух подряд официальных поединках еще на Евро-2000. Хорошо, что удалось избежать рекордного третьего фиаско, ведь в понедельник немцы сыграли вничью дома с Голландией (2:2), хоть и упустили преимущество в два мяча. Перед этим была победа в товарищеской встрече с Россией (3:0).

Перед отбором на Евро-2020 ничего не ясно

Германия ждет результата матча Португалии и Польши twitter.com/dfb_team

Немцы не лучшим образом завершили год, так как могли обыгрывать Голландию со счетом 2:0. Лерой Сане забил второй мяч своей команды и еще раз напомнил, какой ошибкой было не вызывать его на ЧМ-2018.

Статистика сборной Германии Sky Sports

Голландцы забили дважды в концовке игры и спасли ничью, которая стала путевкой в плей-офф Лиги наций.

За весь год Германия забила 14 голов и пропустила 17 — разница -3. Немцы в случае победы над голландцами при жеребьевке отбора на Евро-2020 точно попали бы в первую корзину, но теперь они могут оказаться во второй, если Польша избежит поражения от португальцев во вторник.

Германия проводит рекордный год с Левом у руля, но эти рекорды — с явным знаком «минус». 0