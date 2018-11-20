ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кошмарный год сборной Германии

    Команда Йоахима Лева провалилась на ЧМ-2018, после чего не смогла реабилитироваться в Лиге наций

    Сборная Германии Футбол Германии Чемпионат мира по футболу-2018 Лига наций Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вся лентаСамое главное
    Немцы потерпели шесть поражений в этом годуКошмарный год сборной Германии Александр ЗверевИтоговый турнир АТР. Космос Зверева и крах фаворита Александр ОвечкинНХЛ. Дубль Овечкина, голы Кучерова и Дадонова
  • 11:13
    • «Ливерпулю» и «Барселоне» интересен лучший бомбардир Бундеслиги
  • 10:55
    • «Оренбург» усилится защитником БАТЭ
  • 10:41
    • Овечкин повторил рекорд Лемье в НХЛ
  • 09:58
    • «Клипперс» добыли пятую победу подряд, 43 очка Уокера против «Бостона»
  • 09:13
    • «Уильямс» объявит о подписании Кубицы вместо Сироткина
  • 08:15
    • Чеферин: Информация про Суперлигу является выдумкой
  • 00:50
    • Чехия отправила Словакию в Лигу С
    Все новости спорта
    Немцы потерпели шесть поражений в этом году
    Немцы потерпели шесть поражений в этом году
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    2018-й год стал для сборной Германии откровенно провальным. Автор Sky Sports Майкл Хинкс рассказывает о неудачах одной из лучших национальных команд континента.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    Германия начинала год в статусе непобедимого коллектива, от которого многие ждали защиты титула на предстоящем чемпионате мира-2018.

    Оглядываясь назад, всегда просто увидеть большинство проблем, но ничего не остается. Ничья с Испанией и поражение от Бразилии в мартовских товарищеских поединках еще тогда показали, что подопечные Йоахима Лева потеряли свою былую форму.

    Тревожным звоночком стал момент, когда Австрия обыграла немцев (2:1) и прервала серию из 22 поединков без поражений подряд. В итоге команда прибыла в Россию без необходимого настроя. Все продолжало сыпаться, несмотря на победу над Саудовской Аравией (2:1) в последней игре перед мундиалем.

    Провал в группе F

    Немцы не смогли защитить титул в России
    twitter.com/dfb_team

    Да, Германия была далека от идеала, отсутствие в заявке на ЧМ-2018 Лероя Сане вызвало вопросы у многих, однако было маловероятно, что у немцев возникнут проблемы в группе с Мексикой, Южной Кореей и Швецией. Более того, с 1938 года Германия стабильно выходила в плей-офф турнира.

    Немногие могли предсказать ту драму, которая последовала дальше. Ирвинг Лосано принес Мексике незабываемую победу над действующими чемпионами мира (1:0). Далее Тони Кроос стал героем поединка со шведами, но Южная Корея сенсационно победила дружину Лева со счетом 2:0 и оставила фаворита на дне группы.

  • Руни ушел, но Англию ждет светлое будущее
  • Последняя неделя стала возвращением футбольной шумихи в жизнь Уэйна Руни, который успел отвыкнуть от такого внимания к своей персоне
  • 16/11/2018

    • Страна была ошеломлена, Германия стала четвертым действующим чемпионом, который не смог выйти из группы в последних пяти розыгрышах ЧМ.

    Уход Озила

    Последствия Кубка мира усугубились скандалом с Месутом Озилом, который объявил о своем уходе из сборной 22 июля. Полузащитник утверждал, что стал «козлом отпущения» за провал на мундиале, а также обвинил немецких чиновников в расизме после фото игрока с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    Озил откровенно критиковал руководство немецкого футбольного союза, которое отвергло все обвинения, заявив, что игроку следовало прокомментировать необходимость делать совместные фото с Эрдоганом.

  • Заматеревшая Англия не испортила год Хорватии
  • Реакция прессы на матч Англия — Хорватия
  • Вчера

    • Прогремел настоящий скандал. В конце августа Лев заявил, что Озил не общался с ним перед решением уйти из команды. Более того, тренер не смог попасть на тренировочную базу «Арсенала», что переговорить с Месутом и помириться. Лева туда просто не пустили.

    Тем временем количество вопросов к игре сборной Германии только увеличивалось.

    Лига наций. И снова провал

    Германия упустила победу над Голландией
    twitter.com/dfb_team

    Этот турнир стал оптимальным вариантом для привлечения внимания к товарищеским поединкам сборных по ходу сезона.

    Возможно, в Германии не разделяют восторга, но вслед за поражением на Кубке мира последовал вылет из Лиги А на новом турнире. Немцы были в одной группе с Голландией и Францией. В октябре подопечные Лева потерпели два поражения, которые стали пятым и шестым в этом году. Это худший показатель в истории сборной.

  • Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождение
  • Реакция прессы на матч Нидерланды — Франция
  • 18/11/2018

    • Германия в последний раз уступала в двух подряд официальных поединках еще на Евро-2000. Хорошо, что удалось избежать рекордного третьего фиаско, ведь в понедельник немцы сыграли вничью дома с Голландией (2:2), хоть и упустили преимущество в два мяча. Перед этим была победа в товарищеской встрече с Россией (3:0).

    Перед отбором на Евро-2020 ничего не ясно

    Германия ждет результата матча Португалии и Польши
    twitter.com/dfb_team

    Немцы не лучшим образом завершили год, так как могли обыгрывать Голландию со счетом 2:0. Лерой Сане забил второй мяч своей команды и еще раз напомнил, какой ошибкой было не вызывать его на ЧМ-2018.

    Статистика сборной Германии
    Sky Sports

    Голландцы забили дважды в концовке игры и спасли ничью, которая стала путевкой в плей-офф Лиги наций.

    За весь год Германия забила 14 голов и пропустила 17 — разница -3. Немцы в случае победы над голландцами при жеребьевке отбора на Евро-2020 точно попали бы в первую корзину, но теперь они могут оказаться во второй, если Польша избежит поражения от португальцев во вторник.

    Германия проводит рекордный год с Левом у руля, но эти рекорды — с явным знаком «минус». 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Паниковать не стоит. Это была вторая сборная
  • 16/11/2018 в 10:49
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Россия
  • 1.90
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
  • Окольцованный Роналду
    • 22:10 16/11/2018     Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян
  • Мошенники из Манчестера
    • 16:56 14/11/2018     Милан Шкриниар
  • 18 игроков для топ-клубов АПЛ
    • 19:18 18/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    «Адмирал» — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Спартак» одолел «Адмирал», ЦСКА всухую обыграл «Слован»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 19 ноября Вчера в 22:260
  • 14:20
    • В прощальном матче Кэхилла Австралия разгромила Ливан
  • 14:08
    • Керлингисты сборной России проиграли Финляндии на ЧЕ
  • 13:56
    • Сборная России сыграет против Швеции в белом
    Англия стремительно прогрессирует Футбол Заматеревшая Англия не испортила год ХорватииРеакция прессы на матч Англия — Хорватия Вчера в 17:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шведская битва россиян и Бэйл в Албании
  • 3.54
    •
  • 12:32
    • Рабьо планирует перейти в «Барселону»
  • 12:15
    • Джеррард: «Золотой мяч» заслуживает чемпион мира
  • 11:28
    • «Милан» провел переговоры с агентом Ибрагимовича
    Дженгиз Ундер Футбол Трансферный дайджест. 7-19 ноябряГде возобновит карьеру Самир Насри, поедет ли в Европу полузащитник ЦСКА, договориться ли Ян Облак с «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 14:080
  • 10:48
    • Классон: У России могу выделить Дзюбу
  • 09:28
    • Тите: Повязка капитана для Неймара — большая ответственность
  • 08:55
    • Лев: Увидел больше положительного, чем отрицательного
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие