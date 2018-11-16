Руни ушел, но Англию ждет светлое будущее

Руни вновь напомнил о себе

Терпение Уэйна заслуживает уважения. Он выдержал все эти разговоры журналистов и болельщиков о том, заслужил ли он свой прощальный поединок? Стоило ли это событие потери возможности выйти на замену для кого-то из молодых?

Споры были абсолютно неизбежны, хоть и утомили самого Руни. Он точно успел позабыть о таком ажиотаже за пять месяцев, которые проживает в Вашингтоне. Сам факт столь шумного прощания является подтверждением того, что Руни — один из символов британского футбола. Прощальная игра — благодарность футболисту за эту целую эпоху.

Более того, эта игра стала 120-й в международной карьере нападающего. Но дело не только в этом. Трибуны приветствовали Уэйна, когда он вышел на замену, люди хлопали, когда видели его на больших экранах стадиона, когда он касался мяча и так далее. Это главная причина, почему следовало все организовать.

Опыта — мало, толку — выше крыши

Уэйн Руни с семьей twitter.com/england

Стартовый состав от Саутгейта в общей сложности провел за сборную Англии 94 поединка против 119, которые были у Руни. На ЧМ-2018 ключевыми фигурами были Джордан Пикфорд, Деле Алли и Джесси Лингард, а семь из оставшихся восьми игроков провели пять или меньше матчей за национальную команду. Тем не менее, на поле не было признаков неопытности, эта команда является бесстрашной молодежью, которой умело руководит тренерский штаб Саутгейта.

Лингард и сенсационный Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии» качественно выполняли свою работу на флангах в схеме 4-2-3-1, тогда как Алли выступал в роли «десятки» и управлял всей системой атаки. Чуть глубже действовал Гарри Уинкс, спокойных передач от которого так не хватало порой на чемпионате мира в России.

Англичане оказались нерешаемой задачей для США — 23-й команды мира в рейтинге ФИФА, несмотря на провал в квалификации к ЧМ-2018. Британцы играли очень агрессивно первым номером с самого стартового свистка. Первый гол на свой счет записал Лингард, когда фантастическим ударом не оставил шансов вратарю Гузану. Санчо, который постоянно вызывал восторг трибун своей техникой, выкатил мяч под удар Александру-Арнольду, а тот удвоил преимущество. Первый ассист для одного, первый гол — для второго.

Руни наблюдал за этим со стороны и мог задаться вопросом, жалеет ли он, что у него никогда не было возможности выступать за такую сплоченную и убедительную сборную Англии? Когда он разрывал швейцарских и хорватских защитников на Евро-2004, то это была исключительно заслуга мастерства и упорства 18-летнего Уэйна. Когда в атаку идет тот же Санчо, то он всегда делает это в рамках командных атакующих действий.

Англию ждет большое будущее

Новое поколение англичан готово к громким победам twitter.com/england

Руни получил возможность выйти на поле на 58-й минуте, когда 68 с лишним тысяч его приветствовали. Уэйн оказался на левом фланге — символично и свидетельствовало о том, что Саутгейту ветеран не нужен. Этот факт напомнил еще и о позиционных жертвах, на которые постоянно шел Руни в своих клубах. Форвард был явно смущен, когда один из фанатов прорвался на поле, чтобы обнять кумира. В последние 20 минут партнеры делали все, чтобы создать для Руни шанс забить, но Гузан не был обязан принимать участие в этой истории.

Единственная атака, которая не была связана с Руни, привела к третьему голу англичан. Это Каллум Уилсон замкнул подачу с фланга и открыл счет забитым мячам в футболке национальной команды.

На лице Уэйна застыла печальная улыбка после финального свистка. Несмотря на все внимание, критику этого события и прочие проблемы, этот парень все равно решил воспользоваться возможностью написать собственную концовку своего пути в сборной Англии.

История Руни в сборной Англии завершена, но Саутгейт может быть спокоен, ведь у его команды есть необходимая глубина и целый ряд будущих звезд. Очень многообещающее поколение уже в воскресенье будет принимать Хорватию на «Уэмбли». Надежды болельщиков здесь будут связаны не с одним футболистом, как раньше, а с целой командой. 0