ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Раньери спасет «Фулхэм» и поднимет его выше

    Реакция на назначение тренера

    Фулхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Клаудио РаньериРаньери спасет «Фулхэм» и поднимет его выше Мо СалахНовая схема «Ливерпуля» и Салах в роли «девятки»: за и против Михаил ГригоренкоКХЛ. ЦСКА разгромил «Ак Барс», победы «Слована» и рижского «Динамо»
  • 00:42
    • Германия разбила Россию в товарищеском матче
  • 01:31
    • «Химки» уступили «Реалу» в Евролиге
  • 01:25
    • Федерер обыграл Андерсона на Итоговом чемпионате АТР
  • 01:19
    • Англия разгромила США в прощальной игре Руни
  • 01:14
    • Лига наций. Бельгия разобралась с Исландией и другие результаты
  • 00:53
    • Хорватия в добавленное время вырвала победу у Испании
  • 00:17
    • Россия была разгромлена в первом тайме впервые с 2004 года
    Все новости спорта
    Клаудио Раньери
    Клаудио Раньери
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Накануне «Фулхэм» объявил Клаудио Раньери новым менеджером команды. Приводим реакцию медиа на это событие, а также пытаемся понять, как сложится его работа во главе коллектива.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Фулхэму» отказали Венгер, Жардим и Виллаша-Боаш

    «Арсен Венгер, Леонарду Жардим и Андре Виллаш-Боаш отказались возглавить "Фулхэм", прежде чем клуб назначил Клаудио Раньери. Теперь уже экс-наставник Славиша Йоканович был уволен утром в среду, 14 ноября, с учетом того, что команда занимает последнее место в АПЛ после шести кряду поражений, и несмотря на 100 млн фунтов, потраченных на усиление минувшим летом. Это первая отставка в этом сезоне Премьер-лиги, и как эффект домино может привести к другим увольнениям», — убеждены в своем материале авторы The Telegraph Джейсон Бёрт и Мэтт Лоу.

  • Солари — на своем месте у руля Мадрида
  • Реакция прессы на назначение Солари наставником «Реала»
  • 14/11/2018

    • «В своем заявлении "Дачники" сообщили, что изучили и вели переговоры со множеством кандидатов, и по информации Telegraph, этот список включал Венгера, Жардима, а также Виллаша-Боаша. Насколько известно, все трое вежливо отказались обсуждать свое потенциальное назначение. Француз решителен больше не работать в другом клубе АПЛ после "Арсенала" и ожидает приглашения из-за рубежа — в частности, "Баварии", если та уволит нынешнего рулевого Нико Ковача».

    Работа по спасению «Фулхэма» подходит Раньери

    «Твердое дно турнирной таблицы, куча пропущенных голов, почти забытая способность выигрывать — это та работа, которая присущей Раньери характеристики быстро устроить встряску, ведь это специалист скорого прогресса, который достигается с помощью анализа присущих ресурсов и исправления ситуации при попытках мотивировать подопечных. "Фулхэм" для него представляет собой возвращение домой, ведь итальянец не только снова начинает работать в АПЛ, а вновь приходит в то место, которое его устраивало — он был счастлив жить в западном Лондоне во время работы в "Челси" как раз перед его покупкой Романом Абрамовичем», — пишет на страницах The Guardian Эми Лоуренс.

    «Разнообразие опыта, которое он получил на протяжении своей карьеры, имея дело как с триумфом, так и с катастрофой, означает, что у него нет иллюзий. "Мы должны играть как отчаянные — не каждый, но каждый второй матч, ведь когда мои подопечные расслабляются, я схожу с ума, и они это знают — думаю, что я хороший человек, но также и требовательный", — сказал когда-то Раньери о своей философии. Шансы "Дачников" спастись от вылета зависят от того, в какой степени его игроки смогут ответить на это».

    Какие задачи стоят перед Раньери

    «Подход Йокановича не помог коллективу: его открытый стиль футбола помог в Чемпионшипе, но, часто теряя мяч в АПЛ, команда стала уязвимой, поэтому неудача серба в том, чтобы приспособиться к более высоким техническим требованиям АПЛ в итоге привела к его отставку, но теперь оборона лондонцев может вздохнуть с облегчением, поскольку новый менеджер постарается использовать тактику, при которой оборонительная четверка будет защищена. В этом сезоне "Фулхэм" сделал 33 замены, что больше любого другого участника Премьер-лиги, тогда как "Вулверхэмптон", вместе с которым клуб вышел в элиту, только два раза менял свой стартовый состав. Конечно, здесь повлияли травмы, но большая часть замен была сделана в обороне, однако итальянец будет отчаянно стремиться к стабильности, которая в "Лестере" так хорошо ему послужила», — рассуждает в материале Sky Sports Джерард Бренд.

  • Мошенники из Манчестера
  • Английский гранд опять в центре скандала из-за нарушений финансового фэйр-плей
  • 14/11/2018

    • «После впечатляющего старта в новой кампании, последний из шести голов Александра Митровича пришелся на конец сентября — его навыки специфичны, поэтому чтобы выжать из него лучшее, Раньери присмотреться к полузащите, где в своей свободной роли Том Кэйрни попросту теряется на поле, где высокая способность Кевина Макдональда преодолевать прессинг соперника передачами впереди сомнительна, тогда как качества Жана-Мишеля Сери протянуть мяч хотя и хорошо работают, тем не менее, против прессингующих соперников команда имеет проблемы. После обороны, Сери, Митрович и Андре Шюррле — ключевые исполнителя для надежд на спасение клуба, но необходимо также решить и проблему с ролью на поле 18-летнего Райана Сессеньона. Только в этом сезоне тот играл левого и правого вингеров в схеме 4-3-3, левого полузащитника в 4-1-4-1 и 4-4-2, а также левого защитника в 4-3-3 и 5-4-1».

    Что ожидать от Раньери в «Фулхэме»?

    Поскольку лондонский клуб — пока что худший в Премьер-лиге, новому менеджеру необходимо многое поменять в команде. Беспорядок с тактикой, составом и отсутствие уверенности в себе из-за неудачных результатов после выхода из Чемпионшипа виглядят явным препятствием на пути к успеху. Тем не менее, прошло только 12 туров, а плотность в таблице (лишь три балла от спасительного 17-го места) позволяет рассчитывать на улучшение ситуации.

  • Новая схема «Ливерпуля» и Салах в роли «девятки»: за и против
  • Клопп переходит на 4-2-3-1 и меняет роль своей главной звезды
  • Вчера

    • Раньери способен справиться с этим вызовом в силу богатого опыта работы с самыми разными командами в разных национальных чемпионатах, включая и тех, которые так же, как и «Фулхэм», терпели бедствие. Итальянец при этом обладает нужным авторитетом (чего стоит только чемпионство с «Лестером»), чтобы его новые подопечные услышали его и пошли за тренером, тогда как состав располагает необходимым для этого качеством. Поэтому «Дачники» наверняка выберутся из зоны вылета, а в случае успешного взаимопонимания между наставниклм и футболистами, от них стоит ожидать и дальнейшего прогресса — вплоть до статуса середняка лиги. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛ
  • 06/11/2018 в 17:12
    •
  • Прогноз
  • Аргентина — Мексика
  • 1.77
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Неймар
  • Мастера штрафных ударов. Неймара обошел македонец из «Леванте»
    • 19:22 10/11/2018     Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян
  • Мошенники из Манчестера
    • 16:56 14/11/2018     ЦСКА — «Зенит»
  • Семак наступил на грабли, оставленные Луческу и Манчини
    • 02:07 12/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    Сборная России Футбол Германия — Россия и еще семь матчей, которые нельзя пропуститьОбзор товарищеских и отборочных матчей предстоящей недели 14/11/2018 в 22:190
  • 19:45
    • ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России
  • 19:11
    • Тим одолел Нисикори на Итоговом турнире АТР
  • 18:20
    • В АПЛ начнут использовать VAR со следующего сезона
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. Ассист Орлова, травма Тарасенко, 20 сейвов ВарламоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 ноября Вчера в 09:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгийцы вновь не заметят исландцев
  • 3.11
    •
  • 00:10
    • Израиль забил семь голов Гватемале
  • 23:55
    • Бой Мейвезера с бойцом MMA состоится
  • 23:42
    • Германия громит Россию после первого тайма
    Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян Футбол Мошенники из МанчестераАнглийский гранд опять в центре скандала из-за нарушений финансового фэйр-плей 14/11/2018 в 16:560
  • 18:06
    • Василевский выбыл на длительный срок
  • 16:52
    • РПЛ может отказаться от матчей по понедельникам
  • 15:53
    • Аджоев назвал поставленную перед Черевченко задачу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие