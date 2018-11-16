Раньери спасет «Фулхэм» и поднимет его выше

Накануне «Фулхэм» объявил Клаудио Раньери новым менеджером команды. Приводим реакцию медиа на это событие, а также пытаемся понять, как сложится его работа во главе коллектива.

«Фулхэму» отказали Венгер, Жардим и Виллаша-Боаш

«Арсен Венгер, Леонарду Жардим и Андре Виллаш-Боаш отказались возглавить "Фулхэм", прежде чем клуб назначил Клаудио Раньери. Теперь уже экс-наставник Славиша Йоканович был уволен утром в среду, 14 ноября, с учетом того, что команда занимает последнее место в АПЛ после шести кряду поражений, и несмотря на 100 млн фунтов, потраченных на усиление минувшим летом. Это первая отставка в этом сезоне Премьер-лиги, и как эффект домино может привести к другим увольнениям», — убеждены в своем материале авторы The Telegraph Джейсон Бёрт и Мэтт Лоу.

«В своем заявлении "Дачники" сообщили, что изучили и вели переговоры со множеством кандидатов, и по информации Telegraph, этот список включал Венгера, Жардима, а также Виллаша-Боаша. Насколько известно, все трое вежливо отказались обсуждать свое потенциальное назначение. Француз решителен больше не работать в другом клубе АПЛ после "Арсенала" и ожидает приглашения из-за рубежа — в частности, "Баварии", если та уволит нынешнего рулевого Нико Ковача».

Работа по спасению «Фулхэма» подходит Раньери

«Твердое дно турнирной таблицы, куча пропущенных голов, почти забытая способность выигрывать — это та работа, которая присущей Раньери характеристики быстро устроить встряску, ведь это специалист скорого прогресса, который достигается с помощью анализа присущих ресурсов и исправления ситуации при попытках мотивировать подопечных. "Фулхэм" для него представляет собой возвращение домой, ведь итальянец не только снова начинает работать в АПЛ, а вновь приходит в то место, которое его устраивало — он был счастлив жить в западном Лондоне во время работы в "Челси" как раз перед его покупкой Романом Абрамовичем», — пишет на страницах The Guardian Эми Лоуренс.

«Разнообразие опыта, которое он получил на протяжении своей карьеры, имея дело как с триумфом, так и с катастрофой, означает, что у него нет иллюзий. "Мы должны играть как отчаянные — не каждый, но каждый второй матч, ведь когда мои подопечные расслабляются, я схожу с ума, и они это знают — думаю, что я хороший человек, но также и требовательный", — сказал когда-то Раньери о своей философии. Шансы "Дачников" спастись от вылета зависят от того, в какой степени его игроки смогут ответить на это».

Какие задачи стоят перед Раньери

«Подход Йокановича не помог коллективу: его открытый стиль футбола помог в Чемпионшипе, но, часто теряя мяч в АПЛ, команда стала уязвимой, поэтому неудача серба в том, чтобы приспособиться к более высоким техническим требованиям АПЛ в итоге привела к его отставку, но теперь оборона лондонцев может вздохнуть с облегчением, поскольку новый менеджер постарается использовать тактику, при которой оборонительная четверка будет защищена. В этом сезоне "Фулхэм" сделал 33 замены, что больше любого другого участника Премьер-лиги, тогда как "Вулверхэмптон", вместе с которым клуб вышел в элиту, только два раза менял свой стартовый состав. Конечно, здесь повлияли травмы, но большая часть замен была сделана в обороне, однако итальянец будет отчаянно стремиться к стабильности, которая в "Лестере" так хорошо ему послужила», — рассуждает в материале Sky Sports Джерард Бренд.

«После впечатляющего старта в новой кампании, последний из шести голов Александра Митровича пришелся на конец сентября — его навыки специфичны, поэтому чтобы выжать из него лучшее, Раньери присмотреться к полузащите, где в своей свободной роли Том Кэйрни попросту теряется на поле, где высокая способность Кевина Макдональда преодолевать прессинг соперника передачами впереди сомнительна, тогда как качества Жана-Мишеля Сери протянуть мяч хотя и хорошо работают, тем не менее, против прессингующих соперников команда имеет проблемы. После обороны, Сери, Митрович и Андре Шюррле — ключевые исполнителя для надежд на спасение клуба, но необходимо также решить и проблему с ролью на поле 18-летнего Райана Сессеньона. Только в этом сезоне тот играл левого и правого вингеров в схеме 4-3-3, левого полузащитника в 4-1-4-1 и 4-4-2, а также левого защитника в 4-3-3 и 5-4-1».

Что ожидать от Раньери в «Фулхэме»?

Поскольку лондонский клуб — пока что худший в Премьер-лиге, новому менеджеру необходимо многое поменять в команде. Беспорядок с тактикой, составом и отсутствие уверенности в себе из-за неудачных результатов после выхода из Чемпионшипа виглядят явным препятствием на пути к успеху. Тем не менее, прошло только 12 туров, а плотность в таблице (лишь три балла от спасительного 17-го места) позволяет рассчитывать на улучшение ситуации.

Раньери способен справиться с этим вызовом в силу богатого опыта работы с самыми разными командами в разных национальных чемпионатах, включая и тех, которые так же, как и «Фулхэм», терпели бедствие. Итальянец при этом обладает нужным авторитетом (чего стоит только чемпионство с «Лестером»), чтобы его новые подопечные услышали его и пошли за тренером, тогда как состав располагает необходимым для этого качеством. Поэтому «Дачники» наверняка выберутся из зоны вылета, а в случае успешного взаимопонимания между наставниклм и футболистами, от них стоит ожидать и дальнейшего прогресса — вплоть до статуса середняка лиги. 0