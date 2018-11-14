Солари — на своем месте у руля Мадрида

«Реал» назначил Сантьяго Солари главным тренером команды на постоянной основе, подписав контракт до 2021 года. Приводим реакцию прессы на решение клуба сделать ставку на молодого специалиста.

Назначение Солари у руля «Реала» имеет смысл

«Это имеет смысл, ведь Сантьяго Солари имел продолжительную игровую карьеру, тренировал молодежную команду "Реала", поэтому знает все о клубе изнутри. Если посмотреть на лица футболистов на тренировках, когда он возглавил коллектив, можно заметить улыбки на лицах, и в данном случае можно вспомнить, как капитан Серхио Рамос усомнился в том, что в команде будет гармония в случае назначения Антонио Конте. В случае с Солари дела, похоже, обстоят иначе, и результаты значительно улучшились», — заявил в эфире ESPN бывший игрок сборной Англии Пол Маринер.

«Что касается его недостаточной квалификации, можно посмотреть на Зинедина Зидана, который в таком же статусе возглавил мадридцев и выигрывал Лигу чемпионов за Лигой чемпионов. В любом случае у нового наставника команды есть тренерский штаб, да и сам он знает, что нужно делать. Не хочется упрощать, но если у тебя есть такие высококлассные исполнители, им просто нужно дать возможность играть, нужно правильно их использовать, включая и тактическую составляющую, и тогда все получается».

Солари заслужил предоставленный шанс своей работой

«Мадрид набрал хорошую форму, и с учетом недостатка свободных для приглашения тренеров, президент королевского клуба Флорентино Перес готов отдать бразды правления коллективом аргентинцу. Конечно, если что-то пойдет не так, или функционер найдет специалиста, которого решит назначить новым наставником, время Солари у руля команды может закончиться спустя короткое время, однако сейчас результаты "Сливочных" говорят сами за себя. Ему удалось взбодрить Карима Бензема, который попросту растворялся на поле при Хулене Лопетеги, а сейчас в активе нападающего три гола в трех матчах при новом тренере», — отмечает в материале Goal.com Рик Шарма.

«В то же время, аргентинцу еще нужно решить ряд проблем — например, то, что ему не удается добиться хорошего выступления от Гарета Бейла. Валлийский вингер, который вернулся на левый фланг после игры справа, все еще выглядит потерянным на протяжении большей части матча, что совсем не соответствует тому звездному статусу, который у него есть. Тем не менее, Солари, похоже, сделал достаточно, чтобы заслужить больше время для решения проблем команды».

Солари может пойти по стопам Муньоса, Дель Боске и Зидана

«Новый наставник начал хорошо и обеспечил коллективу столь нужную ему встряску серией побед в первых четырех матчей. В прежние времена можно было увидеть, как семь из 13-ти Кубков европейских чемпионов выигрываются Мадридом с рулевыми, которых быстро вызывали из молодежных команд клуба в момент кризиса, где Мигель Муньос, Висенте Дель Боске и Зидан в итоге добивались европейского величия. Первый возглавлял "Реал-2", второй координировал молодежную систему в клубе, а третий, как и Солари, был главным тренером "Кастильи" — второй команды», — напоминает в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Несмотря на то, что трое были новичками, как и аргентинец, и это автоматически не гарантирует победы, но зато демонстрирует, что команда с такими требованиями, как у "Сливочных", может успешно управляться даже тренером без большого послужного списка или суровым парнем со строгим характером. Как всегда в случае назначения нового рулевого, в этой ситуации есть победители и проигравшие: кажется, что теперь Кейлор Навас, Иско и Марко Асенсио будут играть меньше, тогда как Альваро Одриосола, Серхио Регилон и Лукас Васкес пользуются благоприятным отношением Солари. Его решения пока что работают, и выступление коллектив в Виго против "Сельты" показало значительный прогресс в непростом гостевом матче — это тренер, который явно справляется с задачей, и может долгое время находиться на своем посту».

Перес знал, что назначит Солари

«Новый наставник "Реала" принимает простые, логичные решения, которые, похоже, превосходят действия его предшественника с точки зрения каждодневных задач: он предоставил шанс Винисиусу Жуниору, дал четко понять, что лучшим вратарем будет лучший голкипер ЧМ-2018 Тибо Куртуа, а также придал энергии таким забытым исполнителям, как Одриосола, Дани Себальос и Серхио Регилон. Еще во время работы с "Кастильей" Солари доказал, что он человек клуба, и готов уделить приоритетное внимание целостным интересам Мадрида для долгосрочного блага. И хотя это правда, что Перес искал хорошо известного тренера, в первую очередь Конте, в глубине души он знал, что его выбором станет аргентинец», — пишет на страницах Marca Хосе Фелис Диас.

«Сейчас у 42-летнего специалиста есть восемь месяцев, чтобы заявить о себе во главе "Сливочных" на долгосрочную перспективу, и прекрасно понимает, что единственным средством для этого будут хорошие результаты, тогда как летом будут изучены все дальнейшие пути, но Солари может быть уверен, что у него есть время до конца сезона, чтобы впечатлить своей работой и сыграть свою роль. Вне зависимости от того, что происходит, экс-рулевой "Кастильи", безусловно, защищает клуб и своих подопечных при каждой возможности, ведь это он постоял за Рамоса, он мотивировал и хвалил Бейла, он ставил под вопрос сверхагрессивную тактику "Сельты" и, что самое главное, он одержал четыре победы, которые отчаянно нужны были "Реалу". Пока что он вернул улыбки на лица публики на "Сантьяго Бернабеу", что в его стиле, и знает точно, какое место занимает, чего не понимали некоторые его предшественники». 0