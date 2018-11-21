На последний матч года сборной России не хватило сил

Сборная России, к сожалению, завершила календарный год на минорной ноте, уступив шведам со счетом 0:2 и упустив шанс выйти в дивизион сильнейших Лиги Наций.

Русская сказка закончилась

«Надо быть честными с самими собой. Первого места в группе В Лиги наций сборная России лишилась еще в субботу, когда Турция дома проиграла Швеции. Шансов на успех в Стокгольме — если считать Черчесова человеком, а не волшебником — уже не было. И сейчас даже как-то спокойно, что нам наконец-то перестало фартить — это хотя бы доказывает, что никто не продал душу дьяволу.

Да и сборная заболотная. Потому что хорошо нарисованная на ЧМ обложка, с привлечением лучших художников из медицинского, аналитического, функционального и любых других направлений, подарила стране праздник и скрыла от обывателя, что наш футбол — болото. Вязкая трясина, состоящая из рвачей, решал, бандитов, пилящих чиновников, прокутивших свой талант героев, беззакония, пренебрежительного отношения к людям и всего остального, что, при всем уважении к стараниям Алаева, не исправишь за пару лет. Да и тема эта, к сожалению, далеко не футбольная.

Но сборной спасибо за чудесный год. Это была чудесная русская сказка. В этом году она закончилась. А теперь добро пожаловать: к ноябрю, к зиме — продолжим месить грязь вместе», — подводит итоги выступления сборной России в этом году корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сборная класса «В»

«Совсем не думалось, что с таким соперником мы настолько отдадим мяч, и едва ли 30% на 70% по владению предусматривались игровым планом. Впрочем, чемпионат мира продемонстрировал, что владение мячом в футболе — фактор далеко не решающий.

Но там, на ЧМ-2018, у нашей сборной была феноменальная функциональная готовность, и прессингом, количеством рывковой работы команда Черчесова хватала за горло любого соперника. А теперь на это сил не было. Где его возьмешь, тот месяц подготовки? И тех людей, которые без этого месяца были у нас в сентябре-октябре?

Досадно, что год закончился так, — но что ж, извлекаем уроки, забываем об этой Лиге наций и с новыми силами и идеями выходим на отборочный турнир Евро-2020. Где Россия будет во второй корзине. И это — результат в любом случае успешного для нее 2018 года», — пишет о матча автор «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

С небес на землю

«Увы, но циничные шутки, что вернулась сборная времен "до чемпионата мира", оказались не без доли правды.2018 год завершён двумя поражениями, которые сделали Черчесова рекордсменом среди тренеров, руководивших сборной России, по количеству проигранных матчей. В элитный дивизион Лиги наций выйти не удалось, турнирный путь завершён. Жаль. Но нам есть, что вспомнить в уходящем году. У нас снова команда, которая любима, которая собирает десятки тысяч на Воробьёвых горах после поражения в четвертьфинале чемпионата мира. У нас герои, которые завершили карьеру. У нас герои, которые продолжают "зажигать" и на встречу с которыми выстраиваются очереди в сотни метров.

Уже совсем скоро футбольный праздник вернётся в Россию. В 2020 году часть матчей чемпионата Европы пройдёт в Санкт-Петербурге и нам важно сохранить команду, важно продолжать её любит и поддерживать. Даже в моменты, когда шведы возвращают нас с неба на землю и снова актуальны шутки, что вернулась настоящая сборная России. Другой у нас нет», — резюмирует корреспондент «Р-Спорта» Василий Конов.

Карета, ты куда?

Автор «Советского Спорта» Андронов Алексей — о поражении сборной России в Швеции.

«В Сольне сборная играла слабо, а первый тайм — просто кошмарно. Казалось, быть хуже себя лейпцигского образца трудно, но у нее, к сожалению, получилось. 29% владения мячом против шведов (которые сами это владение не любят) — это катастрофа. Игра при стандарте всей обороны, и игра Нойштедтера в целом — катастрофа. Отсутствие идей впереди — катастрофа. Это худший матч сборной в 2018-м. Было бы ужасно несправедливо, если бы нам повезло, и каким-то чудом случились бы 1:1. Шведы заслужили выход в элитный дивизион.

Поздравим их с этим. А мы остаемся. Не у разбитого корыта, конечно, но с осознанием того, что сказка закончилась, в зале включили свет, королева красоты оказалась прыщавой и кривоногой, а ее карета выращена на грядке. Никто не говорит, что нашим составом нельзя играть в футбол и добиваться успеха. Можно. Греция-2004 навсегда прекратила подобные разговоры. Но для этого нужно играть».

Жилплощадь та же, статус другой

«Чтобы сборная России, наконец, проиграла первый после чемпионата мира официальный матч, нужно было приложить много усилий. Возвращение на землю состоялось лишь когда выбыли из строя лидеры каждой линии, заставлявшие летом писать о себе обычно равнодушную к российскому футболу западную прессу. Хотя даже сейчас, после проигранного "на классе" (на нем можно не только выигрывать, но и проигрывать) матча в Лейпциге, были основания надеяться на нужный результат в Стокгольме.

Поражение не обидное, оно заслуженное. Шведы играли качественнее, хотя первый шанс был у нас, когда Ионов не забил при выходе один на один. А так все закономерно, мы не были до конца сбалансированы по разным причинам. Но факт есть факт. Мы провели хороший чемпионат мира, неплохо выглядели в Лиге наций, поделили очки с шведами, которые заняли первое место. Но по личным встречам они идут дальше. Без хорошей подготовки с Германией и Швецией играть сложно, у нас сегодня не было тех, кто мог добавить качества. Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

Да, с помощью чуда, которое тренеры предпочитают называть "выгодным стечением обстоятельств", но все же России противостояла вовсе не "небесная" Швеция, которая еще недавно временами кряхтела в Калининграде. Но выход в Лигу А не состоялся, и, если оценивать ноябрь, заслуженно. Все для нашего футбола начинается сначала: жилплощадь-то та же, только статус другой», — написал главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков.

У сборной России нет резерва

«Россия — огромная страна, но играть в футбол здесь некому. К сожалению, в этом можно было убедиться в течение последней недели. В сборной есть отличные игроки, умеющие придумывать нестандартные ходы. Но заменить уже упомянутых травмированных было просто не кем. Приходится признавать, что Газинский, Кузяев, Ионов, Полоз и Ерохин просто сильно уступают своим партнёрам по сборной. По крайней мере, когда речь заходит об атакующих действиях.

Серьёзные претензии есть и к краям обороны. Владислав Игнатьев и Кирилл Набабкин — совершенно оборонительные варианты, которые абсолютно бесполезны впереди. Игнатьев не сделал ни одного точного навеса в штрафную, где к верховой борьбе был готов Дзюба. Набабкин и вовсе считанное количество раз пересёк центр поля. Понятно, что Черчесов оказался заложником травм: Марио Фернандес мог бы сыграть в разы эффективнее. Но, наверное, стоило продумать какие-либо запасные варианты.

С нынешними кадровыми проблемами российская сборная превратилась в команду без идей, без плана Б и без надежды на успех. Единственный шанс заключался в том, чтобы выстоять в тяжелейшем матче и удержать безголевую ничью.

Бесславный конец года российской сборной, к сожалению, прогнозировался. Российские футболисты не привыкли к таким длинным сезонам. Заметно, что сейчас игрокам не хватает эмоций и сил, что является главной проблемой команды Черчесова. На чемпионате мира россияне поразили своей работоспособностью и старательностью. Взаимная подстраховка, отрабатывание в каждом эпизоде — всё это визитная карточка хозяев чемпионата мира. Но сейчас, в конце года, на это не хватает сил», — подвел итог выступлений в Лиги наций журналист Антон Мозговой из Rusfootball.info. 0