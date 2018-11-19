Трансферный дайджест. 7-19 ноября

Дженгиз Ундер

«Рома», полузащитник, 21 год

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер продолжает привлекать внимание клубов английской Премьер-лиги.

По информации ESPN, футболист сборной Турции тоже заинтересован в переезде как раз на Туманный Альбион, тогда как предложение «Баварии» его не интересует.

Главные претенденты на Ундера — «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм», которым придется заплатить за него около 50 миллионов евро.

Не исключено, что хавбек откажется от трансфера и захочет продлить контракт с «Ромой», но сделать это будет не так просто, поскольку «волкам» придется существенно повысить заработную плату игрока.

Учитывая финансовые возможности «Манчестер Сити», именно этому клубу, как нам кажется, будет проще приобрести таланта из Турции.

Наш прогноз: «Манчестер Сити».

Рафаэл Толой

«Аталанта», защитник, 28 лет

Рафаэл Толой goal.com

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой мог продолжить карьеру в России еще летом 2017 года, когда, по данным СМИ, был в шаге от перехода в «Спартак».

Сообщалось, что в услугах бразильца лично был заинтересован Массимо Каррера. Однако заключить сделку в итоге не удалось.

Недавно издание Tuttomercatoweb распространило информацию о том, что Толоя в своем составе хочет видеть не только «Спартак», но и ЦСКА с «Локомотивом».

Особую активность в переговорах проявляют «армейцы», которые даже успели провести встречу с бергамцами.

Впрочем, мы сомневаемся, что ЦСКА нужен уже довольно возрастной футболист, тем более что они открыто заявляют о желании сохранить арендованного у «Байи» Родриго Бекао.

Наш прогноз: «Аталанта».

Ильзат Ахметов

ЦСКА, полузащитник, 20 лет

Ильзат Ахметов pfc-cska.com

Журналисты Il Tempo в начале прошлой недели распространили информацию о том, что «Рома» заинтересована в услугах полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

Игра 20-летнего хавбека понравилась спортивному директору римлян Мончи, который хотел бы видеть его в составе своей команды.

Конкуренцию «Роме» может составить лондонский «Арсенал». По информации твиттера Scouts in Attending, скаут «канониров» посетил два матча ЦСКА, где просматривал игру россиянина.

Ахметов действительно набрал неплохую форму, но, как нам кажется, «красно-синие» не будут спешить с продажей футболиста. Хавбек способен добиться еще большего прогресса, так что в будущем его можно продать еще дороже.

Шандор Варга Футбольный агент Честно говоря, мне ничего неизвестно об интересе к Ахметову со стороны «Арсенала». Но я думаю, что ему еще рановато переходить в такие сильные команды. Топ-клубы всегда следят за множеством футболистов, скаутская служба развита хорошо. Но это не означает, что армейцам вообще будут делать предложения о покупке полузащитника. Ильзату еще есть куда расти. Еще один важный момент — насколько главный тренер новой команды заинтересован в нем. Я смотрел матч ЦСКА — «Зенит», и там Ахметов выглядел хорошо. Но я бы не сказал, что он перерос российский футбол и ЦСКА, и что ему срочно нужно уезжать. Талант виден, но пускай еще окрепнет. Техника Ахметова похожа на Роналду? Что-то общее есть, согласен. Но пока не стоит торопиться.

Наш прогноз: ЦСКА.

Луан Виейра

«Гремио», нападающий, 25 лет

Луан Виейра sempremilan.com

По данным «Спорт-Экспресса», во время зимнего трансферного окна «Зенит» хочет заполучить нападающего «Гремио» Луана Виейру.

Бразилец хорошо известен тем, что уже несколько лет пытается переехать в Россию, но никак не может договориться с клубами РПЛ.

«Зенит» решил вновь попытать счастья, предложив за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро плюс одного игрока, которым, вероятно, станет Эрнани.

В январе «сине-бело-голубые» могут продать Леандро Паредеса в «Милан» за 30 миллионов, так что деньги на трансферы у него будут.

Наш прогноз: «Зенит».

Самир Насри

Свободный агент, полузащитник, 31 год

Самир Насри yahoo.com

Полузащитник Самир Насри, находящийся в статусе свободного агента, близок к переходу в «Вест Хэм», утверждает London Evening Standard.

По информации издания, француз уже прошел медицинское обследование в лондонском клубе и вскоре подпишет контракт. Зарплата Насри в «Вест Хэме» составит 80 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас Насри отбывает полуторагодичную дисквалификацию за очищение крови, которое он произвел в декабре 2016 года. Срок его отстранения истекает как раз в декабре.

Примечательно, что «Вест Хэм» сейчас тренирует Мануэль Пеллегрини, который в свое время работал с Насри в «Манчестер Сити».

Наш прогноз: «Вест Хэм».

Ян Облак

«Атлетико», вратарь, 25 лет

Ян Облак pasionfutbol.com

В интервью газете Marca вратарь «Атлетико» Ян Облак заявил, что не исключает своего ухода из мадридской команды.

Причина — отсутствие нового контракта, в котором прописана не устраивающая словенца зарплата.

Руководство «матрасников» отреагировало на слова Облака практически мгновенно, заявив, что готово сделать Яна самым высокооплачиваемым голкипером мира.

В «Атлетико» видят в 25-летнем голкипере ключевую фигуру, поэтому сделают все возможное, чтобы он никуда не ушел.

Потенциальных претендентов на Облака сейчас хватает, но, учитывая позицию мадридцев, в ближайшее время он не будет продан.

Наш прогноз: «Атлетико».

Гари Кэхилл

«Челси», защитник, 32 года

Гари Кэхилл playingfor90.com

Лондонский «Челси», по информации The Telegraph, зимой отдаст в аренду защитника Гари Кэхилла.

32-летний футболист с приходом на пост главного тренера Маурицио Сарри перестал попадать в стартовый состав, проведя всего один матч в этом сезоне.

В услугах опытного центрального защитника могут быть заинтересованы «Фулхэм» и «Астон Вилла».

Впрочем, гораздо более интересным для самого Кэхилла может стать предложение «Милана». За последний месяц «россонери» потеряли сразу троих защитников, так что нуждаются в англичанине, утверждает Corriere dello Sport.

В переход Кэхилла в «Манчестер Юнайтед» практически не верится, ведь «Челси» вряд ли станет укреплять состав прямого конкурента.

Наш прогноз: «Милан».

Лука Йович

«Айнтрахт», нападающий, 20 лет

Лука Йович bundesliga.com

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович может продолжить карьеру в «Баварии», информирует Bild.

Главный тренер мюнхенской команды Нико Ковач лично заинтересован в услугах 20-летнего серба, который является лучшим бомбардиром Бундеслиги.

Йович играет за «Айнтрахт» на правах аренды из «Бенфики». Летом 2019 года клуб из Франкфурта, скорее всего, воспользуется опцией по выкупу игрока за 8 миллионов евро.

Насколько реален переход серба в «Баварию» в конце сезона? Как правило, мюнхенцы переманивают сильнейших футболистов из других немецких клубов. Однако мы не уверены, что форвард сохранит хорошую форму в течение всего сезона.

Наш прогноз: «Айнтрахт». 0