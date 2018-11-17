ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить Месси

    Аргентинец дебютировал за «Барселону» 16 ноября 2003 года

    Барселона Примера Футбол Испании Календарь Примеры
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить Месси Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Окольцованный Роналду Александр ОвечкинНХЛ. Шайба Овечкина, победный буллит Ковальчука, очередной успех «Торонто»
  • 15:21
    • Швецию и Россию в Лиге наций рассудят французы
  • 13:10
    • Рыболовлев не намерен продавать «Монако»
  • 11:58
    • Директор «Арсенала» подтвердил существование проекта Суперлиги
  • 10:14
    • «Ростову» интересен экс-полузащитник «Сандерленда»
  • 09:25
    • 43 очка Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Торонто»
  • 08:11
    • Аргентина без Месси справилась с Мексикой
  • 01:24
    • Джокович обыграл Чилича на Итоговом турнире ATP
    Все новости спорта
    Лионель Месси
    Лионель Месси
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Спортивное величие можно сравнить с формой анестезии. Зачастую оно оказывает ошеломляющее действие. Если вы впервые видите прыжок Симоны Байлз, идеальный укороченный от Роджера Федерера, шикарный обгон Льюса Хэмилтона в дождливую погоду, то оказываетесь зачарованы. Однако, если вы наблюдаете подобное в сотый раз, то перестаете быть столь же восприимчивым. Вряд ли вы будете удивлены северному сиянию, если выросли в тех местах, где это явление является обыденным, считает журналист ESPN Муса Оквонга.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    По этой причине имеется риск того, что вскоре футбольные фанаты не будут восторгаться Лионелем Месси. Он так часто демонстрирует на поле невероятные навыки, что многие стали их воспринимать обычными. Порой мы наблюдаем за абсолютно феноменальной игрой аргентинца с полнейшей невозмутимостью работника какого-то берлинского бара.

    Многие из нас виновны в этом, включая автора статьи. В 15-ю годовщину дебюта Месси за «Барселону» пришло время переосмыслить его магию.

    Дрожащие оппоненты

    Совсем недавно Месси устроил мастер-класс на «Уэмбли», где сыграл против «Тоттенхэма» в рамках Лиги чемпионов. Его игра была столь же величественной, как и в финальной встрече 2011 года против «Манчестер Юнайтед». Некоторые поклонники лишь усмехались: «Он делает это каждую неделю». Как видим, аргентинец приучил фанатов к своей идеальной форме. Таким образом, на данном этапе важно выделить три момента, о которых должны помнить болельщики, чтобы по-прежнему ценить форварда.

  • Окольцованный Роналду
  • Все подробности о скорой свадьбе звездного нападающего «Ювентуса»
  • Вчера

    • Во-первых, Месси нужно оценивать не по тому, что он делает, а по тому, что происходит вокруг него. Скоростной поезд Пекин — Шанхай развивает удивительную скорость в 302 километра в час, но вы сможете по-настоящему оценить его скоростные возможности лишь тогда, когда посмотрите в окно. Только в тот момент, когда вы увидите, как ваш поезд с легкостью опережает даже самые элитные автомобили на параллельных участках дороги, вы действительно ощутите все его преимущества.

    В следующий раз, когда Месси забьет гол, который для многих стал бы изюминкой всей карьеры, а для него вряд ли будет даже лучшим в матче, внимательно пересмотрите повтор и обратите пристальное внимание на защитников вокруг него. Около аргентинца точно будет хотя бы один противник, который готовился к приходу Лео, но оказался совершенно бессильным.

    Все можно будет увидеть в поведении тела этого игрока: непроизвольные панические содрогания, беспомощный нырок, руки на бедрах — во всем этом кроется величие Месси, которого нужно полюбить заново. В тот момент, когда вы будете следить за защитником, у вас в голове промелькнет мысль: «Бедный защитник, он ведь не сделал ничего плохого».

    Нигериец Кеннет Омеруо тоже не сделал ничего плохого, но именно он позволил Месси забить красивый гол на чемпионате мира 2018 года. Положение тела Омеруо было превосходным, как и его ускорение в тот момент, когда Месси получил мяч. Он сделал все, что должен был сделать игрок в подобной ситуации. Так почему же он не отзащищался? Смотрите внимательно! Он не удержался на ногах и упал на колени. Казалось, что нигериец молился футбольным богам, но он их не интересовал, ведь они следили исключительно за Месси.

    Популярность среди коллег

    Второй момент выходит из первого: все смотрят за Месси, имея страх в глазах. Он настолько одарен, что даже его коллеги-профессионалы мирового класса бросают все, чтобы поглазеть на него.

  • Руни ушел, но Англию ждет светлое будущее
  • Последняя неделя стала возвращением футбольной шумихи в жизнь Уэйна Руни, который успел отвыкнуть от такого внимания к своей персоне
  • Вчера

    • Говорят, что Хит Леджер во время съемок «Темного рыцаря» тоже привлекал внимание других актеров, которые, едва услышав о его появлении на площадке, приходили понаблюдать за его работой. Месси столь же популярен в футбольном мире.

    Отнюдь не божество

    Последнее, что вам нужно сделать, это помнить, что Месси — обычный человек. Иногда его сравнивают с божеством, возвышающимся над всем остальными, называют копьем, брошенным неизвестной рукой. И все же он человек с очевидными недостатками. Просто спросите об этом испанские налоговые органы.

    Как и многие подвыпившие дядечки на свадьбе, он может неряшливо выхватить микрофон и начать петь. Он любит животных, особенно свою собаку. В конце концов, он обычный футбольный болельщик. Когда Месси получил травму, то с трибуны болел за «Барселону», а после гола Жорди Альбы принял вид доблестного отца.

  • Раньери спасет «Фулхэм» и поднимет его выше
  • Реакция на назначение тренера
  • Вчера

    • Мы имеем склонность возвышать тех, кто одарен большим талантом, но иногда забываем, что даже Альберт Эйнштейн был обычным мужчиной в лабораторном халате и с кусочком мела в руке.

    Поскольку Месси — обычный смертный, его подвиги становятся еще более ценными. Он нормальный человек в статусе звезды. Большую часть времени он бродит среди нас, в том числе и на футбольном поле, а затем на несколько захватывающих секунд вырывается из нашей орбиты, оставляя позади даже ночное небо. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Оборона тянет «Барселону» вниз
  • 13/11/2018 в 00:25
    •
  • Прогноз
  • Италия — Португалия
  • 1.70
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян
  • Мошенники из Манчестера
    • 16:56 14/11/2018     ЦСКА — «Зенит»
  • Семак наступил на грабли, оставленные Луческу и Манчини
    • 02:07 12/11/2018     Нголо Канте
  • Трансферный дайджест. 6-12 ноября
    • 23:41 12/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    Хорватия перевернула ситуацию в группе Футбол ЧМ-2018 вернулся для Хорватии и ИспанииРеакция прессы на матч Хорватия — Испания Вчера в 17:010
  • 15:40
    • Малышко и Старых выиграли вторую контрольную гонку в Контиолахти
  • 14:01
    • Семин: В Лиге чемпионов «Локомотиву» не хватает опыта и везения
  • 13:46
    • Болгарин Петков — самый возрастной голкипер в истории европейских сборных
    СКА Хоккей КХЛ. «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал», «Трактор» в гостях проиграл СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 ноября Вчера в 22:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Португальцы в гостях у Италии, битва в Турции
  • 5.09
    •
  • 13:23
    • Первым соперником Усика в супертяжелом весе может стать Уайт
  • 13:20
    • Тарасова ударилась челюстью об лед после столкновения на тренировке
  • 10:53
    • Нурмагомедов готов провести бой с Сен-Пьером
    Уэйн Руни Футбол Руни ушел, но Англию ждет светлое будущееПоследняя неделя стала возвращением футбольной шумихи в жизнь Уэйна Руни, который успел отвыкнуть от такого внимания к своей персоне Вчера в 18:440
  • 10:47
    • Дешам: Разница между нами и Голландией была очевидной
  • 10:31
    • Манчини: Португалия сильна и без Роналду
  • 01:10
    • Неймар принес сборной Бразилии победу над Уругваем
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие