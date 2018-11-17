15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить Месси

По этой причине имеется риск того, что вскоре футбольные фанаты не будут восторгаться. Он так часто демонстрирует на поле невероятные навыки, что многие стали их воспринимать обычными. Порой мы наблюдаем за абсолютно феноменальной игрой аргентинца с полнейшей невозмутимостью работника какого-то берлинского бара.

Многие из нас виновны в этом, включая автора статьи. В 15-ю годовщину дебюта Месси за «Барселону» пришло время переосмыслить его магию.

Дрожащие оппоненты

Совсем недавно Месси устроил мастер-класс на «Уэмбли», где сыграл против «Тоттенхэма» в рамках Лиги чемпионов. Его игра была столь же величественной, как и в финальной встрече 2011 года против «Манчестер Юнайтед». Некоторые поклонники лишь усмехались: «Он делает это каждую неделю». Как видим, аргентинец приучил фанатов к своей идеальной форме. Таким образом, на данном этапе важно выделить три момента, о которых должны помнить болельщики, чтобы по-прежнему ценить форварда.

Во-первых, Месси нужно оценивать не по тому, что он делает, а по тому, что происходит вокруг него. Скоростной поезд Пекин — Шанхай развивает удивительную скорость в 302 километра в час, но вы сможете по-настоящему оценить его скоростные возможности лишь тогда, когда посмотрите в окно. Только в тот момент, когда вы увидите, как ваш поезд с легкостью опережает даже самые элитные автомобили на параллельных участках дороги, вы действительно ощутите все его преимущества.

В следующий раз, когда Месси забьет гол, который для многих стал бы изюминкой всей карьеры, а для него вряд ли будет даже лучшим в матче, внимательно пересмотрите повтор и обратите пристальное внимание на защитников вокруг него. Около аргентинца точно будет хотя бы один противник, который готовился к приходу Лео, но оказался совершенно бессильным.

Все можно будет увидеть в поведении тела этого игрока: непроизвольные панические содрогания, беспомощный нырок, руки на бедрах — во всем этом кроется величие Месси, которого нужно полюбить заново. В тот момент, когда вы будете следить за защитником, у вас в голове промелькнет мысль: «Бедный защитник, он ведь не сделал ничего плохого».

Нигериец Кеннет Омеруо тоже не сделал ничего плохого, но именно он позволил Месси забить красивый гол на чемпионате мира 2018 года. Положение тела Омеруо было превосходным, как и его ускорение в тот момент, когда Месси получил мяч. Он сделал все, что должен был сделать игрок в подобной ситуации. Так почему же он не отзащищался? Смотрите внимательно! Он не удержался на ногах и упал на колени. Казалось, что нигериец молился футбольным богам, но он их не интересовал, ведь они следили исключительно за Месси.

Популярность среди коллег

Второй момент выходит из первого: все смотрят за Месси, имея страх в глазах. Он настолько одарен, что даже его коллеги-профессионалы мирового класса бросают все, чтобы поглазеть на него.

Говорят, что Хит Леджер во время съемок «Темного рыцаря» тоже привлекал внимание других актеров, которые, едва услышав о его появлении на площадке, приходили понаблюдать за его работой. Месси столь же популярен в футбольном мире.

Отнюдь не божество

Последнее, что вам нужно сделать, это помнить, что Месси — обычный человек. Иногда его сравнивают с божеством, возвышающимся над всем остальными, называют копьем, брошенным неизвестной рукой. И все же он человек с очевидными недостатками. Просто спросите об этом испанские налоговые органы.

Как и многие подвыпившие дядечки на свадьбе, он может неряшливо выхватить микрофон и начать петь. Он любит животных, особенно свою собаку. В конце концов, он обычный футбольный болельщик. Когда Месси получил травму, то с трибуны болел за «Барселону», а после гола Жорди Альбы принял вид доблестного отца.

Мы имеем склонность возвышать тех, кто одарен большим талантом, но иногда забываем, что даже Альберт Эйнштейн был обычным мужчиной в лабораторном халате и с кусочком мела в руке.

Поскольку Месси — обычный смертный, его подвиги становятся еще более ценными. Он нормальный человек в статусе звезды. Большую часть времени он бродит среди нас, в том числе и на футбольном поле, а затем на несколько захватывающих секунд вырывается из нашей орбиты, оставляя позади даже ночное небо. 0