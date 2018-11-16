Окольцованный Роналду

Совсем скоро одним завидным холостяком на планете станет меньше — мировая футбольная звезда, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес, и вскоре пара сочетается браком.

Ожидаемая неожиданность

Нельзя сказать, что это событие станет совсем уж неожиданным. Еще в конце прошлого года таблоиды писали, что звездный голеадор собирается жениться на Джорджине после ЧМ-2018.

А особо зоркие даже разглядели кольцо с бриллиантом на руке девушки, которая поддерживала КриРо на матче сборных Португалии и Марокко в Москве на чемпионате мира.

Решение 33-летнего Роналду связать себя брачными узами тоже не слишком удивляет, как никак Джорджина является матерью четвертого ребенка Криштиану, дочки Аланы.

Старший сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матеу были выношены и рождены суррогатными матерями, скрывающими свои личности по условиям контракта с Роналду.

У новорожденной Аланы Мартины, в отличие от остальных детей Криштиану, есть вполне реальная, а не суррогатная мать. Но кто же такая 24-летняя Джорджина Родригес, которая вскоре станет миссис Роналду?

Джорджина

Будущая жена Роналду родилась в небогатой семье бывшего аргентинского футболиста и испанки. Начав карьеру в качестве официантки в кафе родного городка Хака провинции Уэска, что на северо-востоке Испании, она со временем перебралась в Англию, где работала домработницей.

Вернувшись из Британии в родную Испанию, Родригес устроилась продавцом в мадридском салоне Gucci. Согласно самой распространенной версии, Джорджина и Криштиану познакомились в VIP-зоне мероприятия Dolce & Gabbana, хотя чем именно она привлекла внимание звездного игрока — неясно.

Несколько месяцев парочка встречалась тайно, пока ноябре 2016-го их не заметили в парижском Диснейленде. После того, как Джорджина попала под прицелы таблоидов, из бутика ей пришлось уволиться. С ней подписало контракт мадридское модельное агентство Uno Models, но о карьере девушки на этом поприще известно мало.

Джорджина Родригес стала постоянной гостьей домашних матчей «Реала», а в январе 2017 года на церемонии вручения «Золотого мяча» в Цюрихе девушка сопровождала Роналду как член его семьи.

В конце весны 2017 Криштиану опубликовал в своем инстаграме снимок с Джорджиной, после которого поползли слухи о том, что она беременна — футболист нежно придерживал рукой слегка округлившийся живот девушки.

В ноябре Роналду не был вызван в сборную Португалии на товарищеские матчи и все знали, почему. Таблоиды не соврали — 12 ноября Криштиану в четвертый раз стал отцом.

А в июне этого года мама Роналду обмолвилась в интервью, что испанская модель скоро станет ей невесткой, а и в целом очень тепло отзывалась о Джорджине.

Бонни и Клайд

Разумеется, после того, как Джорджина Родригес начала открыто встречаться с Криштиану Роналду, она тут же попала под прицел папарацци и таблоидов, которые перерыли ее прошло в поисках «жареных» фактов.

И хотя саму девушку акулам пера уличить ни в чем не удалось, с ее семьей все оказалось не так чисто. Так, английская газета The Sun утверждает, что отец Родригес дважды отбывал тюремные заключения за наркотрафик.

В 2003 году 69-летний Хосе Родригес был осужден на 11 лет за попытку контрабанды партии кокаина стоимостью около 100 тысяч фунтов стерлингов во Францию.

В 2008 году испанец был досрочно освобожден, однако вскоре попался на контрабанде партии легких наркотиков стоимостью около 1 млн фунтов из Марокко в Испанию, получив два года тюремного заключения.

Родригес вышел на свободу в 2013 году и после этого попытки торговать наркотиками уже не предпринимал.

Неудивительно, что Джорджина после знакомства с Роналду перестала общаться со своей семьей, включая перенесшего инсульт отца.

По крайней мере, так следует из расследования одного из испанский телеканалов. Расследование, правда, пришлось быстро свернуть, после того, как разъяренный Криштиану пригрозил телевизионщикам судом, если они будут лезть в личную жизнь его подруги.

Неудивительно, что Джорджина Родригес выступила с поддержкой своего бойфренда, когда в этом году он оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в 2009 году.

Немецкая газета Spiegel опубликовала статью, в которой утверждается, что Роналду, находясь в 2009 году на отдыхе в Лас-Вегасе, в своем гостиничном номере изнасиловал девушку, с которой затем было заключено соглашение о внесудебном урегулировании конфликта.

По данным издания, португалец откупился от жертвы, заплатив 375 тысяч долларов, но, поскольку, адвокаты Роналду сами не выполнили условия соглашения, Майорга рассказал прессе, что подверглась насилию и готовится судиться с футболистом.

«В жизни всегда возникают препятствия, преодолевая которые вы показываете свою силу и желание расти дальше. Люблю тебя, Криштиано», — написала в своем инстаграме по этому поводу Джорджина Родригес.

Свадебные колокола все ближе

Неясно, связан ли скандал с тем, что Криштиану Роналду не вызывается в сборную Португалии, но нападающий «Ювентуса» решил с пользой потратить свободное время во время паузы на матчи национальных команд.

Как сообщают португальские СМИ, звездный нападающий сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес и она, конечно же согласилась. Девушка футболиста уже активно начала готовиться к этому знаменательному событию.

«Свадьба состоится, но мало кто знает подробности. Все, что известно на данный момент, — это то, что Джио уже примерила несколько свадебных платьев», — рассказала одна из подруг Родригес изданию Correio da Manha.

Информация о том, что пара обручилась, появилась после того, как Роналду и Родригес были на днях замечены в одном из ресторанов Лондона.

При этом, на безымянных пальцах у обоих были надеты одинаковые обручальные кольца знаменитого французского ювелирного дома Cartier.

Украшением Джорджина незамедлительно похвасталась в сториз в Instagram. Похоже, именно во время лондонских каникул Роналду и сделал предложение своей подруге.

Колечко для любимой Instagram

Звездное семейство остановилось в роскошном отеле «Булгари» в Найтсбридже. Культурная программа мини-каникул включала среди прочего и теннисный матч итогового турнира ATP между Новаком Джоковичем и Джоном Изнером.

Джорджина — поклонница балета, поэтому Роналду сводил ее в Королевскую Оперу на «Баядерку». «Мечты сбываются… Спасибо, моя любовь», — написала Джорджина в своем Instagram и выложила фото из оперы.

Как пишет calciomercato со ссылкой на издание Gente, пара может обвенчаться в церкви Великой Матери Божьей в Турине во время паузы в Чемпионате Италии, которая начнется в декабре.

Именно возле нее папарацци подловили Роналду и Джорджину, которые выходили из церкви незадолго до поездки в Лондон.

И конечно, в свете самого громкого футбольного противостояния последнего десятилетия не может не встать вопрос: затмит ли свадьба Роналду бракосочетание его заклятого соперника Лионеля Месси? Скоро узнаем.

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