Трансферный дайджест. 6-12 ноября

Нголо Канте
«Челси», полузащитник, 27 лет
Двукратный чемпион Англии и чемпион мира пока не может найти свое новое место на поле при новом тренер «Челси» Маурицио Сарри.
Возможно, ему и не придется — Канте может перейти в «Реал». По информации Don Balon, мадридский клуб намерен заплатить за 27-летнего француза 140 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что сам футболист готов присоединиться к испанской команде. При этом «Челси» не собирается отпускать игрока и хочет продлить с ним контракт до середины 2023 года.
В этом сезоне Канте провел в АПЛ 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Наш прогноз: «Челси»
Алешандре Пато
«Тяньцзинь Цюаньцзянь», нападающий, 29 лет
Бразильский нападающий, которые в последние пару лет обрел второе дыхание в чемпионате Китая, забивая там по 15 мячей за сезон, своими бомбардирскими подвигами привлек внимание «Милана».
Итальянский клуб рассматривает 29-летнего форварда в качестве альтернативы Златану Ибрагимовичу, который колеблется и пока не выразил желания покинуть «Лос-Анджелес Гэлакси».
Пато выступал за «Милан» с 2007 по 2013 год и до сих пор находится в хороших отношения со спортивным директором Леонардо и главным тренером Дженнаро Гаттузо.
Переговоры с бразильцем еще не начались, но «Милан» внимательно следит за ситуацией, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Единственное препятствие — зарплата игрока. В Китае Пато получает около 9 миллионов евро чистыми в год, а в «Милане» ему придется пойти на понижение оклада.
Наш прогноз: «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Алексис Санчес
«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 29 лет
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес твердо намерен зимой сменить клуб и, по данным The Times, на то у него много причин.
Агент игрока Фернандо Фелисевич работает над поиском нового клуба, и «Пари Сен-Жермен» выразил свое желание подписать чилийского футболиста.
Наставник «МЮ» Жозе Моуринью недоволен формой игрока и тем, как футболиста выполняет его установки. В разговорах с ассистентами он называл «тайной» резкий провал в уровне игры Алексиса по сравнению с выступлениями за «Арсенал».
По информации издания, Санчесу не нравится жить в пригороде небольшого Манчестера, он скучает по активной жизни в Лондоне. Также недавно он расстался со своей девушкой, чилийской моделью Майте Родригес, что сильно на него повлияло.
Кроме того, Алексис Санчес до сих пор плохо говорит по-английски и общается лишь с теми партнерами, которые говорят по-испански. При этом на поле он ведет себя активнее и постоянно требует мяч, что не нравится некоторым игрокам.
Помешать переходу может высокая зарплата чилийца в размере 500 тысяч фунтов в неделю. К тому же «МЮ» потребует достаточно высокую сумму за трансфер футболиста, который перебрался на «Олд Траффорд» прошлой зимой из «Арсенала» в обмен на Генриха Мхитаряна.
Наш прогноз: «МЮ»
Медхи Бенатия
«Ювентус», защитник, 31 лет
В текущем сезоне марокканский защитник потерял место в составе «Ювентуса» и провел всего пять матчей во всех турнирах. В оборонительной линии у туринцев перебор игроков — 9 человек.
Бенатия уже высказывал свое недовольство недостатком игрового времени в прессе, а зимой готов сменить команду.
«Милан» ведет переговоры с «Ювентусом» о трансфере защитника, сообщает Football Italia. «Россонери» готов арендовать марокканца до конца сезона с правом выкупа за 15 миллионов евро следующим летом.
Еще одним вариантом может стать АПЛ. Как сообщает Express, «Ювентус» готов предложить «Манчестер Юнайтед» трех игроков на выбор для включения в сделку по трансферу Поля Погба.
Туринцы готовы расстаться с Бенатия, фланговым игроком Алексом Сандро или форвардом Марио Манджукичем.
Наш прогноз: «Милан»
Леандро Паредес
«Зенит», полузащитник, 24 года
Аргентинский хавбек питерского клуба, слишком часто получающий желтые карочки и дисквалификации, попал под прицелы нескольких топ-клубов.
Итальянский «Милан» рассматривает 24-летнего игрока в качестве замены Лукасу Биглии, который пропустит четыре месяца из-за травмы.
Руководство «Зенита» требует за аргентинца 30 миллионов евро, утверждает CalcioMercato.com со ссылкой на Corriere dello Sport.
Однако в «Милане» рассчитывают воспользоваться в переговорах тем, что сам футболист хочет вернуться в серию А, где он выступал за «Эмполи» и «Рому».
А по утверждению Mercato 365, к игроку проявляет интерес «Пари Сен-Жермен».
Действующий контракт аргентинца с петербургским клубом рассчитан до 2021 года. Им также интересуются клубы из АПЛ.
Наш прогноз: «Зенит»
Марио Эрмосо
«Эспаньол», защитник, 23 года
Молодой защитник каталонского клуба в этом сезоне очень востребован. Луис Энрике включил его в состав сборной Испании на ближайшие два матча Лиги Наций, против Хорватии и Боснии и Герцеговины.
А мадридский «Реал» рассматривает Эрмосо в качестве замены Хесусу Вальехо, который не смог проявить себя из-за травм.
В прошлом году Марио перешел в «Эспаньол» с отступными 40 миллионов евро, но «Мадрид» оставил за собой право первоочередного выкупа, как в случае с Мариано, и для этого «сливочным» нужно заплатить всего 15 миллионов евро.
По информации Marca, «Реал» рассматривает вариант с приобретением защитника в зимнее трансферное окно. Каталонский клуб не хочет продавать футболиста, но, возможно, будет вынужден сделать это для улучшения своего финансового положения.
В игроке также заинтересован «Арсенал», представители которого приезжали посмотреть футболиста на стадионе. Марио Эрмосо очень нравится наставнику «канониров» Унаи Эмери.
В этом сезоне Эрмосо провел за «Эспаньол» 11 матчей и забил два гола.
Наш прогноз: «Реал»
Жорди Альба
«Барселона», защитник, 29 года
Контракт Альбы с «Барсой» истекает через 18 месяцев, но каталонцы пока не предложили испанцу новое соглашение.
Этим хочет воспользоваться «Манчестер Юнайтед», который уже провел переговоры с представителями защитника, сообщает TribalFootball.
Руководство «Юнайтед» сообщило агенту Альбы Висенте Форесу, что хотят видеть игрока в своем клубе, поскольку главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью недоволен левым флангом обороны команды.
Впрочем, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает нужным сохранить в команде левого защитника. Специалист неоднократно отмечал важность Жорди для командной игры.
В этом сезоне Альба провел за «Барселону» 16 матчей, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.
Наш прогноз: «Барселона»
Фернандо Льоренте
«Тоттенхэм», нападающий, 33 года
Фернандо Льоренте может вернуться в Испанию. Контракт баска с лондонцами рассчитан до лета 2019 года, но «Атлетик» готов вернуть футболиста уже зимой, сообщает The Independent.
27 декабря в Бильбао пройдут выборы президента клуба. Хосу Уррутия, занимавший этот пост почти восемь лет, не выставил свою кандидатуру, и возвращение Льоренте — одна из целей потенциальных претендентов на эту должность.
Льоренте играл за «Атлетик» с 2005 по 2013 год. Затем он выступал за «Ювентус», «Севилью» и «Суонси».
За полтора сезона в «Тоттенхэме» баск забил 1 гол в 18 матчах АПЛ. Летом агент игрока обратился к руководству «Марселя» с предложением арендовать 33-летнего испанца, но клуб отказался от этого варианта.
Наш прогноз: «Атлетик» 0