ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 6-12 ноября

    Кто хочет увести Канте у «Челси», куда подастся полузащитник «МЮ», кому нужен хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней.

    Трансферы Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тяньцзинь Цюаньцзянь Китай. Суперлига Футбол Китая Манчестер Юнайтед Ювентус Серия A Футбол Италии Зенит РПЛ Футбол России Эспаньол Примера Футбол Испании Барселона Реал Мадрид Атлетик Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Нголо КантеТрансферный дайджест. 6-12 ноября Жозе Моуринью и Хосеп ГвардиолаМанчестерское дерби: «дьявольские» цифры и португальский парадокс СКА — «Автомобилист»КХЛ. «Сибирь» уступила «Барысу», СКА победил «Автомобилист»
  • 23:58
    • Дракслер пропустит товарищеский матч с Россией
  • 23:50
    • Павлюченко: Вызов Ари — дикая ситуация, матчи с его участием я смотреть не буду
  • 22:36
    • Минское «Динамо» победило в первой игре с новым тренером
  • 22:21
    • Хет-трик Кулёмина принес «Магнитке» победу над «Спартаком»
  • 21:58
    • Хет-трик Карпова помог СКА обыграть «Автомобилист»
  • 12:14
    • УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные
  • 16:27
    • «Автодор» остался без главного тренера
    Все новости спорта
    Нголо Канте
    Нголо Канте
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Нголо Канте

    «Челси», полузащитник, 27 лет

    Двукратный чемпион Англии и чемпион мира пока не может найти свое новое место на поле при новом тренер «Челси» Маурицио Сарри.

    Возможно, ему и не придется — Канте может перейти в «Реал». По информации Don Balon, мадридский клуб намерен заплатить за 27-летнего француза 140 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что сам футболист готов присоединиться к испанской команде. При этом «Челси» не собирается отпускать игрока и хочет продлить с ним контракт до середины 2023 года.

  • Трансферный дайджест. 30 октября — 5 ноября
  • Кто хочет приютить Дембеле, о чем не могут договориться «Милан» и Ибрагимович, кого хочет подписать эксперт по свободным агентам «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней.
  • 05/11/2018

    • В этом сезоне Канте провел в АПЛ 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Наш прогноз: «Челси»

    Алешандре Пато

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь», нападающий, 29 лет

    Алешандре Пато
    Tuttosport

    Бразильский нападающий, которые в последние пару лет обрел второе дыхание в чемпионате Китая, забивая там по 15 мячей за сезон, своими бомбардирскими подвигами привлек внимание «Милана».

    Итальянский клуб рассматривает 29-летнего форварда в качестве альтернативы Златану Ибрагимовичу, который колеблется и пока не выразил желания покинуть «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Пато выступал за «Милан» с 2007 по 2013 год и до сих пор находится в хороших отношения со спортивным директором Леонардо и главным тренером Дженнаро Гаттузо.

    Переговоры с бразильцем еще не начались, но «Милан» внимательно следит за ситуацией, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Единственное препятствие — зарплата игрока. В Китае Пато получает около 9 миллионов евро чистыми в год, а в «Милане» ему придется пойти на понижение оклада.

    Наш прогноз: «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

    Алексис Санчес

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 29 лет

    Алексис Санчес
    ESPN

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес твердо намерен зимой сменить клуб и, по данным The Times, на то у него много причин.

    Агент игрока Фернандо Фелисевич работает над поиском нового клуба, и «Пари Сен-Жермен» выразил свое желание подписать чилийского футболиста.

    Наставник «МЮ» Жозе Моуринью недоволен формой игрока и тем, как футболиста выполняет его установки. В разговорах с ассистентами он называл «тайной» резкий провал в уровне игры Алексиса по сравнению с выступлениями за «Арсенал».

  • Что случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его тень
  • В «Манчестер Юнайтед» нападающему пока так и не удалось заявить о себе в полный голос
  • 20/10/2018

    • По информации издания, Санчесу не нравится жить в пригороде небольшого Манчестера, он скучает по активной жизни в Лондоне. Также недавно он расстался со своей девушкой, чилийской моделью Майте Родригес, что сильно на него повлияло.

    Кроме того, Алексис Санчес до сих пор плохо говорит по-английски и общается лишь с теми партнерами, которые говорят по-испански. При этом на поле он ведет себя активнее и постоянно требует мяч, что не нравится некоторым игрокам.

    Помешать переходу может высокая зарплата чилийца в размере 500 тысяч фунтов в неделю. К тому же «МЮ» потребует достаточно высокую сумму за трансфер футболиста, который перебрался на «Олд Траффорд» прошлой зимой из «Арсенала» в обмен на Генриха Мхитаряна.

    Наш прогноз: «МЮ»

    Медхи Бенатия

    «Ювентус», защитник, 31 лет

    Медхи Бенатия
    juventus.com

    В текущем сезоне марокканский защитник потерял место в составе «Ювентуса» и провел всего пять матчей во всех турнирах. В оборонительной линии у туринцев перебор игроков — 9 человек.

    Бенатия уже высказывал свое недовольство недостатком игрового времени в прессе, а зимой готов сменить команду.

    «Милан» ведет переговоры с «Ювентусом» о трансфере защитника, сообщает Football Italia. «Россонери» готов арендовать марокканца до конца сезона с правом выкупа за 15 миллионов евро следующим летом.

  • Манчестерское дерби: «дьявольские» цифры и португальский парадокс
  • Самые контрастные моменты прошедшего дерби трудового Манчестера
  • Вчера

    • Еще одним вариантом может стать АПЛ. Как сообщает Express, «Ювентус» готов предложить «Манчестер Юнайтед» трех игроков на выбор для включения в сделку по трансферу Поля Погба.

    Туринцы готовы расстаться с Бенатия, фланговым игроком Алексом Сандро или форвардом Марио Манджукичем.

    Наш прогноз: «Милан»

    Леандро Паредес

    «Зенит», полузащитник, 24 года

    Леандро Паредес
    «Зенит»

    Аргентинский хавбек питерского клуба, слишком часто получающий желтые карочки и дисквалификации, попал под прицелы нескольких топ-клубов.

    Итальянский «Милан» рассматривает 24-летнего игрока в качестве замены Лукасу Биглии, который пропустит четыре месяца из-за травмы.

    Руководство «Зенита» требует за аргентинца 30 миллионов евро, утверждает CalcioMercato.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

  • Семак наступил на грабли, оставленные Луческу и Манчини
  • Домашняя победа ЦСКА над «Зенитом» — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Однако в «Милане» рассчитывают воспользоваться в переговорах тем, что сам футболист хочет вернуться в серию А, где он выступал за «Эмполи» и «Рому».

    А по утверждению Mercato 365, к игроку проявляет интерес «Пари Сен-Жермен».

    Действующий контракт аргентинца с петербургским клубом рассчитан до 2021 года. Им также интересуются клубы из АПЛ.

    Наш прогноз: «Зенит»

    Марио Эрмосо

    «Эспаньол», защитник, 23 года

    Марио Эрмосо
    uefa.com

    Молодой защитник каталонского клуба в этом сезоне очень востребован. Луис Энрике включил его в состав сборной Испании на ближайшие два матча Лиги Наций, против Хорватии и Боснии и Герцеговины.

    А мадридский «Реал» рассматривает Эрмосо в качестве замены Хесусу Вальехо, который не смог проявить себя из-за травм.

    В прошлом году Марио перешел в «Эспаньол» с отступными 40 миллионов евро, но «Мадрид» оставил за собой право первоочередного выкупа, как в случае с Мариано, и для этого «сливочным» нужно заплатить всего 15 миллионов евро.

  • Величественный «МанСити» деклассировал робкий «МЮ»
  • Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
  • Вчера

    • По информации Marca, «Реал» рассматривает вариант с приобретением защитника в зимнее трансферное окно. Каталонский клуб не хочет продавать футболиста, но, возможно, будет вынужден сделать это для улучшения своего финансового положения.

    В игроке также заинтересован «Арсенал», представители которого приезжали посмотреть футболиста на стадионе. Марио Эрмосо очень нравится наставнику «канониров» Унаи Эмери.

    В этом сезоне Эрмосо провел за «Эспаньол» 11 матчей и забил два гола.

    Наш прогноз: «Реал»

    Жорди Альба

    «Барселона», защитник, 29 года

    Жорди Альба
    barcablaugranes.com

    Контракт Альбы с «Барсой» истекает через 18 месяцев, но каталонцы пока не предложили испанцу новое соглашение.

    Этим хочет воспользоваться «Манчестер Юнайтед», который уже провел переговоры с представителями защитника, сообщает TribalFootball.

    Руководство «Юнайтед» сообщило агенту Альбы Висенте Форесу, что хотят видеть игрока в своем клубе, поскольку главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью недоволен левым флангом обороны команды.

  • Ниже «Спартаку» падать некуда
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в Уфе
  • Вчера

    • Впрочем, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает нужным сохранить в команде левого защитника. Специалист неоднократно отмечал важность Жорди для командной игры.

    В этом сезоне Альба провел за «Барселону» 16 матчей, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Фернандо Льоренте

    «Тоттенхэм», нападающий, 33 года

    Фернандо Льоренте
    skysports.com

    Фернандо Льоренте может вернуться в Испанию. Контракт баска с лондонцами рассчитан до лета 2019 года, но «Атлетик» готов вернуть футболиста уже зимой, сообщает The Independent.

    27 декабря в Бильбао пройдут выборы президента клуба. Хосу Уррутия, занимавший этот пост почти восемь лет, не выставил свою кандидатуру, и возвращение Льоренте — одна из целей потенциальных претендентов на эту должность.

  • Вражда и ненависть в Буэнос-Айресе
  • Дерби «Ривер Плейта» и «Бока Хуниорс» — одно из наиболее ожесточенных в мире
  • 11/11/2018

    • Льоренте играл за «Атлетик» с 2005 по 2013 год. Затем он выступал за «Ювентус», «Севилью» и «Суонси».

    За полтора сезона в «Тоттенхэме» баск забил 1 гол в 18 матчах АПЛ. Летом агент игрока обратился к руководству «Марселя» с предложением арендовать 33-летнего испанца, но клуб отказался от этого варианта.

    Наш прогноз: «Атлетик» 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Прежняя «Бавария», прекрасная «Боруссия», фантастический матч
  • 11/11/2018 в 13:35
    •
  • Прогноз
  • Кевин Андерсон — Кеи Нисикори
  • 1.71
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Игроки «Ман Сити»
  • Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛ
    • 17:12 06/11/2018     Килиан Мбаппе
  • Ненасытный Мбаппе, махинации «Сити» и российские инсайды
    • 19:41 09/11/2018     «Спартак» — «Рейнджерс»
  • Дворовый футбол и сумасшедшие эмоции на «Открытие Арене»
    • 02:10 09/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    «Сан-Хосе» — «Калгари» Хоккей НХЛ. 26 сейвов Варламова, ассисты Овечкина, Дадонова и КиселевичаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября Вчера в 09:240
  • 14:55
    • Кононов: Атмосфера вокруг «Спартака» прекрасна
  • 14:39
    • Рианчо не останется в «Спартаке»
  • 14:29
    • Кононов назначен главным тренером «Спартака»
    «Манчестер Сити» еще раз доказал нынешнее превосходство над «МЮ» Футбол Величественный «МанСити» деклассировал робкий «МЮ»Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» Вчера в 02:510
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продлят ли середняки 2 Бундеслиги беспроигрышные серии?
  • 2.23
    •
  • 22:55
    • «Химки» одержали седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ
  • 22:17
    • «Авангард» на своем льду взял верх над «Амуром»
  • 22:07
    • «Витязь» проиграл «Локомотиву»
    ЦСКА — «Зенит» Футбол Семак наступил на грабли, оставленные Луческу и МанчиниДомашняя победа ЦСКА над «Зенитом» — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:071
  • 13:38
    • Дзюба пропустит начало подготовки сборной России из-за травмы
  • 13:29
    • Габулов объявил о завершении карьеры
  • 13:15
    • Ари вызван в сборную России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие