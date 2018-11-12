Трансферный дайджест. 6-12 ноября

Нголо Канте

«Челси», полузащитник, 27 лет

Двукратный чемпион Англии и чемпион мира пока не может найти свое новое место на поле при новом тренер «Челси» Маурицио Сарри.

Возможно, ему и не придется — Канте может перейти в «Реал». По информации Don Balon, мадридский клуб намерен заплатить за 27-летнего француза 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам футболист готов присоединиться к испанской команде. При этом «Челси» не собирается отпускать игрока и хочет продлить с ним контракт до середины 2023 года.

В этом сезоне Канте провел в АПЛ 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Наш прогноз: «Челси»

Алешандре Пато

«Тяньцзинь Цюаньцзянь», нападающий, 29 лет

Алешандре Пато Tuttosport

Бразильский нападающий, которые в последние пару лет обрел второе дыхание в чемпионате Китая, забивая там по 15 мячей за сезон, своими бомбардирскими подвигами привлек внимание «Милана».

Итальянский клуб рассматривает 29-летнего форварда в качестве альтернативы Златану Ибрагимовичу, который колеблется и пока не выразил желания покинуть «Лос-Анджелес Гэлакси».

Пато выступал за «Милан» с 2007 по 2013 год и до сих пор находится в хороших отношения со спортивным директором Леонардо и главным тренером Дженнаро Гаттузо.

Переговоры с бразильцем еще не начались, но «Милан» внимательно следит за ситуацией, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Единственное препятствие — зарплата игрока. В Китае Пато получает около 9 миллионов евро чистыми в год, а в «Милане» ему придется пойти на понижение оклада.

Наш прогноз: «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Алексис Санчес

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 29 лет

Алексис Санчес ESPN

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес твердо намерен зимой сменить клуб и, по данным The Times, на то у него много причин.

Агент игрока Фернандо Фелисевич работает над поиском нового клуба, и «Пари Сен-Жермен» выразил свое желание подписать чилийского футболиста.

Наставник «МЮ» Жозе Моуринью недоволен формой игрока и тем, как футболиста выполняет его установки. В разговорах с ассистентами он называл «тайной» резкий провал в уровне игры Алексиса по сравнению с выступлениями за «Арсенал».

По информации издания, Санчесу не нравится жить в пригороде небольшого Манчестера, он скучает по активной жизни в Лондоне. Также недавно он расстался со своей девушкой, чилийской моделью Майте Родригес, что сильно на него повлияло.

Кроме того, Алексис Санчес до сих пор плохо говорит по-английски и общается лишь с теми партнерами, которые говорят по-испански. При этом на поле он ведет себя активнее и постоянно требует мяч, что не нравится некоторым игрокам.

Помешать переходу может высокая зарплата чилийца в размере 500 тысяч фунтов в неделю. К тому же «МЮ» потребует достаточно высокую сумму за трансфер футболиста, который перебрался на «Олд Траффорд» прошлой зимой из «Арсенала» в обмен на Генриха Мхитаряна.

Наш прогноз: «МЮ»

Медхи Бенатия

«Ювентус», защитник, 31 лет

Медхи Бенатия juventus.com

В текущем сезоне марокканский защитник потерял место в составе «Ювентуса» и провел всего пять матчей во всех турнирах. В оборонительной линии у туринцев перебор игроков — 9 человек.

Бенатия уже высказывал свое недовольство недостатком игрового времени в прессе, а зимой готов сменить команду.

«Милан» ведет переговоры с «Ювентусом» о трансфере защитника, сообщает Football Italia. «Россонери» готов арендовать марокканца до конца сезона с правом выкупа за 15 миллионов евро следующим летом.

Еще одним вариантом может стать АПЛ. Как сообщает Express, «Ювентус» готов предложить «Манчестер Юнайтед» трех игроков на выбор для включения в сделку по трансферу Поля Погба.

Туринцы готовы расстаться с Бенатия, фланговым игроком Алексом Сандро или форвардом Марио Манджукичем.

Наш прогноз: «Милан»

Леандро Паредес

«Зенит», полузащитник, 24 года

Леандро Паредес «Зенит»

Аргентинский хавбек питерского клуба, слишком часто получающий желтые карочки и дисквалификации, попал под прицелы нескольких топ-клубов.

Итальянский «Милан» рассматривает 24-летнего игрока в качестве замены Лукасу Биглии, который пропустит четыре месяца из-за травмы.

Руководство «Зенита» требует за аргентинца 30 миллионов евро, утверждает CalcioMercato.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

Однако в «Милане» рассчитывают воспользоваться в переговорах тем, что сам футболист хочет вернуться в серию А, где он выступал за «Эмполи» и «Рому».

А по утверждению Mercato 365, к игроку проявляет интерес «Пари Сен-Жермен».

Действующий контракт аргентинца с петербургским клубом рассчитан до 2021 года. Им также интересуются клубы из АПЛ.

Наш прогноз: «Зенит»

Марио Эрмосо

«Эспаньол», защитник, 23 года

Марио Эрмосо uefa.com

Молодой защитник каталонского клуба в этом сезоне очень востребован. Луис Энрике включил его в состав сборной Испании на ближайшие два матча Лиги Наций, против Хорватии и Боснии и Герцеговины.

А мадридский «Реал» рассматривает Эрмосо в качестве замены Хесусу Вальехо, который не смог проявить себя из-за травм.

В прошлом году Марио перешел в «Эспаньол» с отступными 40 миллионов евро, но «Мадрид» оставил за собой право первоочередного выкупа, как в случае с Мариано, и для этого «сливочным» нужно заплатить всего 15 миллионов евро.

По информации Marca, «Реал» рассматривает вариант с приобретением защитника в зимнее трансферное окно. Каталонский клуб не хочет продавать футболиста, но, возможно, будет вынужден сделать это для улучшения своего финансового положения.

В игроке также заинтересован «Арсенал», представители которого приезжали посмотреть футболиста на стадионе. Марио Эрмосо очень нравится наставнику «канониров» Унаи Эмери.

В этом сезоне Эрмосо провел за «Эспаньол» 11 матчей и забил два гола.

Наш прогноз: «Реал»

Жорди Альба

«Барселона», защитник, 29 года

Жорди Альба barcablaugranes.com

Контракт Альбы с «Барсой» истекает через 18 месяцев, но каталонцы пока не предложили испанцу новое соглашение.

Этим хочет воспользоваться «Манчестер Юнайтед», который уже провел переговоры с представителями защитника, сообщает TribalFootball.

Руководство «Юнайтед» сообщило агенту Альбы Висенте Форесу, что хотят видеть игрока в своем клубе, поскольку главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью недоволен левым флангом обороны команды.

Впрочем, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает нужным сохранить в команде левого защитника. Специалист неоднократно отмечал важность Жорди для командной игры.

В этом сезоне Альба провел за «Барселону» 16 матчей, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

Наш прогноз: «Барселона»

Фернандо Льоренте

«Тоттенхэм», нападающий, 33 года

Фернандо Льоренте skysports.com

Фернандо Льоренте может вернуться в Испанию. Контракт баска с лондонцами рассчитан до лета 2019 года, но «Атлетик» готов вернуть футболиста уже зимой, сообщает The Independent.

27 декабря в Бильбао пройдут выборы президента клуба. Хосу Уррутия, занимавший этот пост почти восемь лет, не выставил свою кандидатуру, и возвращение Льоренте — одна из целей потенциальных претендентов на эту должность.

Льоренте играл за «Атлетик» с 2005 по 2013 год. Затем он выступал за «Ювентус», «Севилью» и «Суонси».

За полтора сезона в «Тоттенхэме» баск забил 1 гол в 18 матчах АПЛ. Летом агент игрока обратился к руководству «Марселя» с предложением арендовать 33-летнего испанца, но клуб отказался от этого варианта.

Наш прогноз: «Атлетик» 0