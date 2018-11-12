Семак наступил на грабли, оставленные Луческу и Манчини

ЦСКА обыграл «Зенита» в домашнем матче 14-го тура РПЛ. Армейцы открыли счет уже на 15-й минуте встречи: в составе команды отличился главный бомбардир Федор Чалов. Позже с передачи форварда ворота гостей поразил Арнор Сигурдссон. «Зенит» продолжит лидировать в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА ведет борьбу на границе топ-5 с «Ростовом».

Дзюба выздоровел и… снова «сломался»?

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко беспокоится за нападающего «Зенита», но отмечает, что козырь питерского клуба не сыграл.

«Главным кадровым вопросом этого по-настоящему зимнего московского вечера был такой: что с Дзюбой? "Зенит" посреди недели напустил туману вокруг своей самой крупной — во всех смыслах слова — фигуры. "Мы не давали ему отдохнуть — у Артёма повреждение, — объяснил Семак отсутствие нападающего в заявке в Бордо. — Сможет ли сыграть с ЦСКА? Приедем и решим".

В другой ситуации Дзюба, может быть, и вышел бы во Франции на морально-волевых — его бойцовский характер всем известен. В таком геройстве просто не было смысла: очевидно, что на неделе игра с ЦСКА стояла у сине-бело-голубых в приоритете. В Бордо они и без Дзюбы очко зацепили — спасибо Заболотному. На "Песчанке" Дзюба с первых минут отправился на поле. Что характерно — в футболке с коротким рукавом. Из гостей лишь он да Чернов презрели возможность утеплиться.

ЦСКА не стал прикреплять к самому опасному противнику персонального опекуна. Трое стопперов поочерёдно передавали его друг другу — в зависимости от того, в чьей зоне тот оказывался. Естественно, что чуть чаще коллег в единоборства с Дзюбой вступал самый высокий "армеец", 191-сантиметровый Бекао. Ноль ударов Дзюбы за тайм служат лучшей оценкой оборонительной деятельности хозяев, а предупреждение Родриго — оправданной "издержкой производства".

А Дзюба до конца так и не доиграл. Судя по гримасе боли и хромоте при уходе с поля, снова травмировался. Будем надеяться, что несерьёзно».

Заторможенный «Зенит»

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин выделяет огромное преимущество армейцев на стартовом отрезке матча.

«Первый тайм красно-синие провели так, что подобными призами можно было наградить всю команду, не забыв, разумеется, и о главном тренере. Виктор Гончаренко вновь продемонстрировал умение разумно распоряжаться имеющимися на данный момент футболистами и выбирать под них тактическую схему.

В отсутствие Марио Фернандеса хозяева вновь вернулись к расстановке с пятью защитниками, где функции русского бразильца на правой бровке равномерно распределили между собой Дмитрий Ефремов и Кирилл Набабкин. Родриго Бекао стал тенью Дзюбы и, хотя схлопотал еще до перерыва желтую карточку, в целом с опекой форварда гостей справился. А в центре поля потерю Дзагоева с лихвой возместили Яка Бийол и Ильзат Ахметов.

"Зенит" на фоне хорошо мотивированного и тактически подкованного соперника выглядел заторможенным и лишенным баланса. Бранислав Иванович на своем правом фланге уже в дебюте встречи дважды сфолил на Николе Влашиче, позволив красно-синим разыграть два опасных штрафных.

Клаудио Маркизио полностью исчез в центральной зоне, словно его окатили водой, а затем разбили ледяную статую на мелкие осколки. Возможно, Семак ошибся и с расположением на поле Далера Кузяева и Александра Ерохина: первый мог быть полезнее в опорной зоне, а не ближе к атаке, второй — соответственно наоборот».

Маркизио ужасен

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев справедливо критикует именитого итальянского защитника «Зенита» Клаудио Маркизио.

«Первые моменты у ворот "Зенита" армейцы создали на левом фланге. Туда смещался Никола Влашич, который постоянно оказывался за спиной у Бранислава Ивановича. Сербу ничего не оставалось делать, как нарушать правила. "Зениту" везло, что стандартные положения у красно-синих не шли. Но гостям нужно было проснуться от этой спячки как можно скорее: в какой-то момент мяч перестал пересекать даже центральную линию.

Главное, что ЦСКА полностью выигрывал центральную зону. Гостям сильно не хватало там Леандро Паредеса, который отпросился в Аргентину на дерби "Бока Хуниорс" — "Ривер Плейт", пока отбывает дисквалификацию за удаление в матче с "Ахматом". Клаудио Маркизио не готов вести игру команды в таких матчах, как с ЦСКА. Именно итальянец "привез" первый гол: он "обрезался" в центре, позволив футболистам ЦСКА втроем выйти к воротам против двух защитников. Сигурдссон, Ахметов и Чалов легко разобрались с обороной.

Вскоре ЦСКА забил еще раз, и снова провалилась центральная зона петербуржцев. На этот раз уже Чалов выступил в роли ассистента, а Сигурдссон — бомбардира. Защитники "Зенита" просто забыли форварда у себя в штрафной».

Не хватило Паредеса

Автор Sportbox.ru Юрий Иванов ругает «Зенит» за неизобретательную игру и считает, что дисквалификация Леандро Паредеса повлияла на результат матча.

«Но чем специфичен "Зенит" — он относится к коллективам, у которых крайне редко возникают проблемы из-за потери одного, пусть даже существенно влияющего на почерк команды исполнителя. Вот почему и отсутствие из-за дисквалификации Паредеса вроде бы не должно было радикально сказаться на игре. Однако совершенно иначе, как выяснилось, оценивал ситуацию главный тренер армейцев. Он обязал своих подопечных прессинговать лишившихся заводилы питерцев на каждом участке газона, что, учитывая общую заторможенность присутствовавших на поле игроков, просто обязано было привести к желаемому результату. Так оно, собственно, и произошло.

Время шло, но ничего не менялось. Средняя линия "Зенита" выглядела настолько обескураженной прилипчивой игрой армейских коллег, что ждать от нее каких-либо продуктивных действий в организации атак не приходилось. Примитивные забросы на выдвинутого Дзюбу — вот, пожалуй, и весь "креатив", на который оказались способны подопечные Сергея Семака. Ни одного хитро задуманного и безукоризненно выполненного паса вразрез, ни единой разрывающей оборону комбинации накоротке… Волей-неволей вспоминался щедрый на нестандартные ходы Паредес, без особого ущерба для творчества переносящий и цейтнот, и дефицит пространства.

Далек от мысли, конечно, объяснять поражение питерцев исключительно отсутствием аргентинца, лишь обживающегося на берегах Невы. Но в том, что он мог бы привнести в игру "Зенита" отсутствовавшие движение и кураж, сомневаться не приходится».

Травма на травме

Корреспондент «Советского Спорта» Степан Чаушьян сетует на то, что матч был обрачен повреждениями игроков обеих команд.

«Большую роль в том, что игра чуть выровнялась, сыграла и травма, которую получил Ильзат Ахметов уже на второй минуте второго тайма. Молодому футболисту досталось в борьбе, да так, что поле покинуть он смог только на носилках — еще одна травму в и без того длинном списке постояльцев красно-синего лазарета.

Уже ближе к концу матча там мог оказаться и Родриго Бекао. Бразилец долго корчился от боли после столкновения Эрнани, но все-таки смог продолжить матч. А за 7 минут до этого, на 73-й минуте держась за колено прохромал сразу в подтрибунное помещение Артем Дзюба, повесив в воздухе вопрос: если он не сможет помочь сборной в Германии и Швеции, кого вызовет Станислав Черчесов? Уж не Ари ли, который в воскресенье добавил на свой счет еще один результативный пас?

ЦСКА дотерпел до конца матча, так и не пропустив. Победа над лидером позволила армейцам набрать 23 очка, догнать "Ростов", но остановиться лишь на пятой строчке из-за поражения в очной встречей с командой Валерия Карпина. ЦСКА одержал первую победу над "Зенитом" с марта 2014 года, а Виктор Гончаренко, так и вовсе впервые в своей карьере переиграл питерский клуб, до этого потерпев девять неудач».

«Зенит» в атаке — 1 удар в створ

Обозреватель Rusfootball.info Иван Долинин анализирует атакующий потенциал питерцев и находит его ничтожно малым.

«Маркизио действительно провел провальный матч, и его замена в перерыве выглядит заслуженной. По хорошему на второй тайм не должен был выйти и Иванович, допустивший ошибок едва ли не больше, чем за все предыдущие игры. Но снять защитника и выпустить более атакующего футболиста было бы слишком рискованно, а менять Бранислава на условного Анюкова было бы просто расточительно. Впрочем, мы должны говорить не только о проблемах в обороне. Не менее важно, что "Зенит" сегодня был абсолютно неубедителен в атаке.

За 90 минут плюс несколько добавленных Акинфеев ни разу не вступил в игру. Один раз мяч прилетел в створ его ворот, но серьезной работой его поимку не назвать. "Питерцы" испытывали большие проблемы даже не с последним ударом, а с тем, чтобы довести дело до него. Они владели мячом 64 процента времени, но зачастую между собой его перекатывали защитники и опорники. И здесь, кстати, тоже вопрос к Маркизио, Ерохину и еще Кузяеву, которые не могли начать или разогнать атаки. Можно много говорить об усталости, но не стоит стесняться сказать, что команда Семака не особо понимает, как ей нужно действовать в нападении. Раньше помогали забросы на Дзюбу, сейчас не работают даже они».

«Зенит» был обречен

Колумнист «Чемпионата» Михаил Гончаров разбирает игру питерского клуба и делает вывод — результат матча совершенно закономерен.

«У "Зенита" по-прежнему малоконструктивная при позиционной игре центральная зона, она не обучена чёткому и быстрому продвижению мяча между линиями, легко подвергается прессингу, а без дисквалифицированного Паредеса возникают проблемы даже с длинной доставкой мяча в нужные зоны.

У "Зенита" по-прежнему нет сильного левого защитника, который обеспечил бы качество в атаке. И поэтому даже осиротевший после травмы Марио Фернандеса фланг ЦСКА гости вообще никак не беспокоили.

У "Зенита" по-прежнему нет другого эффективного стиля, кроме силового футбола с забросами на Дзюбу. Артём очевидно выдохся — и это должно было случиться (тем не менее единственный опасный удар нанес именно он — после фирменной зацепки за высокий мяч), Кузяев тоже устал и уже не может собирать подборы и обеспечивать второй темп.

В этой игре "Зенит" был обречён. А самое неприятное для него — понимание факта, что до зимы, когда "сборники" отдохнут, Нобоа поправится (?), Кокорин выйдет из СИЗО (?), менеджмент поработает на трансферном рынке (?), добавить в качестве будет весьма проблематично».

ЦСКА — команда на перспективу

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев считает, что красно-синие перехватывают у Питера стратегическую инициативу.

«На секундочку: ЦСКА сыграл против лидера без шести-семи игроков, которых можно считать основными. Загибаем пальцы: Фернандес, Васин, Дзагоев, Кучаев, Эрнандес, Обляков, Бистрович. Тогда как обойма Питера недосчиталась разве что одного, от силы двух.

При этом качество цеэсковской атаки, даже с поправкой на разлитую в тылах "Зенита" тормозную жидкость, по сравнению с недавними матчами только повысилось. Во-первых, — синхронный групповой отбор, все прелести которого в полной мере ощутил на себе Маркизио. Во-вторых, слаженный скоростной выход на завершение. В-третьих, увеличилось количество игроков, чутко внимающих проглядывающему комбинационному узору и умеющих его исполнить. Добавился Сигурдссон, совсем еще мальчишка. Вернулся Щенников — а вспомните, сколько подобных атак он довел до ума в предыдущем сезоне.

Иными словами: ЦСКА — пожалуй, первая наша команда последних лет, заточенная на перспективу. На качественное развитие. И если у Виктора Гончаренко все пойдет путем (почему бы нет?) — то планка возможностей будет подниматься все выше и выше».

Тренерское поражение Семака

Автор Soccer.ru Станислав Горин винит Сергея Семака в отстутствии у «Зенита» поставленной игры.

«Кроме всего прочего, это еще и явное тренерское поражение. "Зенит" для Ганчаренко — максимально неудобный соперник, ведь Виктор Михайлович играл против них с разными клубами, и никогда до этого поединка не побеждал. Изучил, учел, проработал, дождался вдохновенной игры "армейцев" — получил заслуженные три очка.

А Сергей Богданович явно хочет потанцевать на граблях, оставленных Луческу и Манчини — имея солидное преимущество в таблице и нормальные результаты против главных конкурентов, решил проиграть ЦСКА. Перестроиться после перерыва пытались, но результат все видели, ведь у "Зенита" по-прежнему нет игры.

Можно приплести какие-то нюансы, заявляя, что при ином стечении обстоятельств лидер РПЛ мог зацепиться за первый гол, а затем и за второй. Но вопрос не в этом. Главная загадка: где нормальная игра? Команда лидирует в сезоне — значит побеждала чаще, чем остальные, но при этом даже близко не в форме.

С одной стороны, в "Зените" скажут, что в таком случае достаточно правильной трансферной зимы и прогресса в рамках возможностей — никто не догонит. С другой, а какой смысл бояться такого фаворита? Пока нет гарантий, что Семак выступит успешнее Луческу и Манчини, ведь "Зенит" первый только из-за осечек "Краснодара" и "Локомотива".

При лучшей игре противников оба шли вровень. Пока ставка на то, что конкуренты сами помогают, раздавая очки по очереди. Но если до весны "Зенит" не будет работать иначе — потеряют первое место. А что случится с ЦСКА? Честный ответ — они сами не знают. Ганчаренко играет с судьбой, ведь контролировать такую молодую команду крайне сложно».

Никакой «Зенит» в никаком чемпионате

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков на основе неудачной игры «Зенита» делает далеко идущие выводы о состоянии российского футбола в целом.

«А в основном, наш чемпионат можно не смотреть. В него можно приглашать тренеров, завозить игроков, плотить им зарплаты, пытаться делать из всего этого винегрета какой-то продукт, но смотреть его еще пока рано. Главное, не пропустить момент, когда будет поздно.

Вот матч ЦСКА — "Зенит", центральный в туре. Ведь до чего довели. Его изначально смотреть не хотелось, зная, в каком состоянии "Зенит". Действительность превзошла ожидания. Сейчас нам объяснят, чтобы было неправильно у "Зенита" и правильно у ЦСКА с точки зрения тактических схем и тренерских замыслов. Подгонят ответ под задачу. А зачем? Если ноги не несут — голова работать не будет.

Сейчас "Зенит" не способен играть ни в какой футбол. И для нашего чемпионата это самая обычная, запрограммированная ситуация. Всем тут хорошо, за исключением зрителей. Им надо ждать счастливых просветлений, приливов, зажженных фонарей на улицах, к которым приписаны команды. Ситуаций, когда профессионалы захотят, а главное — смогут». 0