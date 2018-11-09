Идеальный камбэк «Краснодара»

«Краснодар» на своем поле смог вырвать победу у бельгийского «Стандарда» со счетом 2:1, уступая ему после первой половины игры. Голы в составе «быков» на счету Магомеда-Шапи Сулейманова и Вандерсона.

У этого «Краснодара» челюсть не из стекла

«Для "Краснодара" этот сезон становится самой важной попыткой повзрослеть. ЦСКА забрал у "быков" статус команды с подростковым менталитетом, а сама жизнь внезапно стала им подкидывать взрослые задачи. Обыграть команду, которая рвет "Реал". Подтвердить свои претензии на место как минимум в Лиге чемпионов, играя два матча с большими соперниками на их аренах. Выиграть фактически стыковой матч за право выйти в плей-офф у соперника, которому в прошлом туре очень обидно проиграл», — пишет об игре «Краснодара» корреспондент «Чемпионата» Антон Михашенок.

«Краснодар» преодолел себя и победил «Стандард»

«Проблема опорной зоны вылезла на первый план после 30-й минуты. Гости раз за разом проходили краснодарский центр без сопротивления. Видимо Газинский думал о вызове в сборную России, а Каборе мечтал увидеть где-то впереди сидевшего в "Бутырке" Павла Мамаева. "Краснодару" практически закрыли путь в штрафную соперника, оставалось надеяться на стандарты и фланговые прострелы. Правда до перерыва одной надежды оказалось явно недостаточно.

То ли подействовали речи Мусаева, то ли Владимир Хашиг спустился в раздевалку в перерыве, то ли что еще. После перерыва "Краснодар" превратился в терминатора, перекусывающего "Стандард" как бельгийский картофель, шоколад или сыр. Ярость, спортивная злость и азарт наполнили сердца и души не только игроков, но и болельщиков. Хозяева понеслись вперед, до неприличия часто обостряя у чужих ворот.

Волевая победа "Краснодара" получилась не только важной и яркой, но и эмоциональной. С точки зрения становления команды Мусаева в борьбе за медали РПЛ и выход в плей-офф Лиги Европы эта игра будет иметь огромный смысл. "Краснодар" проявил наглость и нашел в себе силы не поверить в свои силы, но и отыграться. Такое с российскими клубами в еврокубках бывает далеко не всегда», — подводит итоги

встречи автор «Советского спорта» Кринский Константин.

«Краснодар» взял реванш у «Стандарда», но победа далась очень тяжело

«Немного об очевидном. Несмотря на многочисленные игровые помарки "Краснодара" (индивидуальные и системные), о которых мы будем говорить дальше, "Стандард" всё-таки уступал российской команде в качестве игры (за исключением отрезка в середине первого тайма) — и моментов у хозяев поля было достаточно. Даже при конкретных проблемах в центре поля и обороне "быки" должны были решать все вопросы раньше.

"Но большую часть встречи оформить своё превосходство 'Краснодар' не мог, причем доходило до обидного. В этом плане наиболее показателен, конечно, удар мимо мяча Классона после отличной передачи от Вандерсона. Помимо таких эпизодов, представители российского клуба слишком часто терялись перед тем, как сделать последний пас, вывести партнёра на удар — при том, что к штрафной они подходили регулярно", — резюмирует о ходе матча обозреватель Rusfootball.info Григорий Каленов.

"Краснодар" снова проявляет характер

"Волевые победы становятся фирменной фишкой 'Краснодара'. Уже неоднократно в этом сезоне 'горожане' по ходу встреч словно преодолевают самих себя, поправляют реализацию и вырывают заветные три очка в концовке. Так было в предыдущем домашнем матче команды Мурада Мусаева в Лиге Европы с 'Севильей', так случилось и в поединке со 'Стандардом'. Парад волевых побед 'быков' этим, конечно, не исчерпывается — достаточно вспомнить их недавние матчи с ЦСКА и 'Крыльями Советов' в Кубке. С бельгийским клубом же 'Краснодар' был близок к провалу, но красиво вышел из трудного положения.

Как и в первом матче в Льеже, 'горожан' традиционно подводила реализация. Уже на 2-й минуте Вандерсон упустил вернейший момент. Впрочем, до перерыва 'Стандард' ни в чём, по сути, хозяевам не уступал. Казалось, он будет играть куда осторожнее, чем дома, однако дружина Мишеля Прюдомма действовала весьма смело. Дважды до перерыва спасал свою команду дебютант еврокубков 19-летний Матвей Сафонов, но в одном из эпизодов гости всё-таки пробили юного голкипера — уж больно классный удар нанёс поигравший в своё время за 'Анжи' Мехди Карсела-Гонсалес. Ненадолго игра в атаке у 'быков' разладилась, но сразу после перерыва они создали ещё один верный момент, однако Виктор Классон не попал по мячу в ситуации, когда он должен был расстреливать пустую часть ворот. 'Стандард' держался долго и в концовке уже не помышлял об атаках.

Мурад Мусаев пошёл ва-банк, сменив Шарля Каборе на Магомеда-Шапи Сулеманова, и тот в очередной раз выступил 'палочкой-выручалочкой' для краснодарцев, проведя гол уже через шесть минут после своего выхода на поле. На кураже 'горожане' очень быстро провели и второй мяч — Вандерсон огорчил Гильермо Очоа. В самой концовке, скорее, хозяева могли упрочить своё преимущество, нежели бельгийцы — отыграться. Но Очоа отразил удар Вандерсона в упор, а Ари со штрафного пробил в штангу. Эта волевая победа позволила 'Краснодару' на три очка оторваться от третьего места, на котором сейчас располагается как раз 'Стандард'. Хотя по личным встречам у них теперь полное равенство. На пару с 'горожанами' лидирует 'Севилья', победившая в параллельном матче 'Акхисар'', — хвалит волевые качества краснодарцев корреспондент ФНК Глеб Калинин. 0