Дворовый футбол и сумасшедшие эмоции на «Открытие Арене»

Московский «Спартак» на своем поле победил шотландский «Рейнджерс» (4:3) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. Команды забили семь мячей на двоих, четыре — в первом тайме. По итогам встречи «Спартак» поднялся на второе место в таблице, набрав пять очков, а «Рейнджерс» идет третьим, у команды столько же очков.

Лиха беда начало

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин сочувствует Роману Еременко,забившему первый гол за свою новую команду — в ее же ворота.

«Впрочем, Рианчо в любом случае остался верен себе, если говорить о масштабной ротации состава. Стоит напомнить, что двумя неделями ранее в первой игре с "рейнджерами" на стадионе "Айброкс" в атакующую группу "второго темпа" дружно вошли трое молодых игроков: Александр Ломовицкий, Михаил Игнатов и Александр Ташаев. Теперь же их места заняли Ивелин Попов, Роман Еременко и Софьян Ханни. А игравший в Глазго "опорника" Сальваторе Боккетти на сей раз вернулся в центр обороны, получив вдобавок еще и капитанскую повязку.

"Спартак" в Лиге Европы действительно не выглядит безнадежным — скорее всего, по той причине, что там против него не самые искушенные соперники не "припарковывают автобусы", а стараются играть в футбол. Поэтому и атака красно-белых смотрится не так уж плохо. Но оборона... Сказать, что в ней перманентно полыхает пожар — не сказать ничего.

Вот, к примеру, много ли вам говорят имена португальца Даниэла Кандеяша и англичанина Гленна Миддлтона? Вряд ли. А между тем эти фланговые футболисты, прямо скажем, средней руки еще до перерыва забили по мячу, даже не переиграв защитников, а попросту не встречая с их стороны никакого сопротивления! А еще один мяч влетел в ворота Александра Максименко рикошетом от Еременко — и в этом тоже видится злая ирония судьбы. Ведь с приходом в "Спартак" этого полузащитника мысли в атаке у красно-белых стало значительно больше, но первый гол за новую команду Роман забил не в чужие ворота, а в свои».

«Спартак» без обороны

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров критикует игру красно-белых в обороне.

«А "Спартак" играл с гигантским желанием –этого у команды точно не отнять. Такого настроя точно не было ни на "Анжи", ни на "Урал". Другое дело, что эмоции приводили не только к веселью в атаке, но к кошмару в обороне. И тут в голову ещё раз полезли слова Карреры и Рианчо, которыми они всякий раз объясняли переход на 4-3-3: "Мы пропускали слишком много контратак, поэтому вынуждены были укрепить центр поля и оборону". А в итоге выяснилось, что и атака стала слабее (к счастью, не в этом матче), и оборона — ничуть не надежнее.

Да, можно говорить о невезении и индивидуальных ошибках. Сначала автогол, потом детский ляп Мельгарехо, зачем-то начавшего изобретать искусственный офсайд при простом забросе из глубины, а затем еще и срезка Боккетти, выведшего на ударную позицию Миддлтона неудачным отбором, — "Спартак" пропускал в первом тайме почти в каждой атаке шотландцев, и наблюдать за такой дворовой защитой было немножечко стыдно.

Безалаберности и потери концентрации оказалось слишком много, чтобы списывать всё на невезение, поэтому стоит вести речь именно о системности. Вернее, её отсутствии».

Феерия на «Открытие Арене»

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев восхищается переполненным событиями первым таймом, вместившим в себя четыре мяча.

«После пропущенного мяча красно-белые обосновались на чужой половине поля и создали несколько моментов. Дважды Попов открывался перед воротами, и дважды падал. Первый раз судья момент оставил без внимания, но во второй раз не выдержал — наградил болгарина желтой карточкой. С трибуны, честно говоря, смахивало на нарушение.

В любом случае Попов совсем скоро исправился. Он выдал блестящую подачу на дальний угол площади ворот, где дежурили Зобнин и Мельгарехо. Парагваец опередил партнера, занес мяч в сетку и почти не праздновал: спартаковцы схватили мяч и потащили его в центр: "Спартаку" была нужна победа. Правда, эта игра без обороны привела к обратному: Кандеяш воспользовался тем, что Мельгарехо запоздал при организации искусственного офсайда.

Но это было только начало вечера. После пары моментов у своих ворот "Спартак" организовал красочную атаку правым флангом. Ее разогнал тот же Попов, подключивший Рассказова. Защитник прострелил в штрафную, а Голдсон неуклюже отправил мяч в свои ворота, повторив "подвиг" Еременко.

На перерыв лидером все равно ушли гости. Миддлтон получил мяч слева и пробил в ближний угол — Максименко не успел переместиться. Пять голов после 45 минут — случалось такое когда-нибудь на "Открытие Арене"? Могло быть и шесть, но после гола Морелоса боковой арбитр усмотрел офсайд».

Минута имени Ханни

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак радуется удачному для красно-белых итогу матча с «Рейнджерс».

«Кто мог ожидать, что после перерыва игра так изменится? Гости окончательно перешли на контратакующий футбол и вообще всем видом демонстрировали, что никуда не торопятся. Эжариа с удовольствием полежал в своей штрафной, Эрфилд не торопился подавать угловой и т.д. За что и были наказаны двумя голами в течение одной (!) минут. Сначала Адриано первым успел на добивание после удара Ханни пяткой, а затем уже сам алжирец классно выстрелил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от защитника влетел в левый от Макгрегора угол. Фантастика!

Рианчо сразу же под оглушительный свист трибун заменил не попавшего в игру Еременко на Дениса Глушакова. Даже когда опальный капитан подчистил за партнерами по обороне, прервав опасную атаку противника, фанаты его освистали. И это уже не кажется нормальным. Отведенные полчаса Глушаков отпахал на совесть. Затем Попов уступил место опорнику Артему Тимофееву, спартаковцы закрепились на чужой половине поля и даже могли увеличить преимущество (Боккетти попал в перекладину), но удовлетворились и таким результатом

В целом, матч получился ярким и насыщенным. В Лиге Европы домашние матчи красно-белых получаются очень зрелищными. Достаточно вспомнить 3:3 с "Вильярреалом". А главное, в действиях хозяев не было ни тени той бездушной пассивности, которая отличала команду на протяжении всей осени. Первая еврокубковая победа в сезоне возвращает красно-белых в борьбу за выход из группы!».

Дворовый футбол

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что красно-белым удалось добиться победы благодаря безумному вдохновению, а не мастерству.

«Такого отвязного, во всех смыслах дворового футбола наши команды в еврокубках не показывали давно. Шутки болельщиков, которые еще в первом тайме злобно предсказывали, что счет будет 5:5, оказались не так уже далеки от истины. Чудовищные ошибки обороны, автоголы, дикие решения арбитра. В этом сумасшедшем пинг-понге, который включал в себя даже штангу в компенсированное время, "Спартак" оказался сильнее. Потому что условием победы здесь как раз-таки было безумие. Кто безумнее, тот и король.

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" прекрасно подходит на роль сумасбродного правителя. Которого никто не понимает, мало кто принимает, но он все равно строит воздушные замки и сам в них живет. Именно в таком матче и должен был победить Рианчо, ни в каком другом. А теперь — просто послушайте, что он сказал на пресс-конференции. Веселый, наивный человек. Он верит, что эта победа — начало большого пути.

С точки зрения турнирного положения три очка, которые взял "Спартак" Рианчо (да, это была его команда, будем справедливы) имеют огромное значение. Красно-белые снова в борьбе за выход в плей-офф. У них снова есть будущее в Европе. Вот только злая ирония состоит в том, что этого будущего нет у Рианчо».

Когда они стали единым целом

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой хвалит «Спартак» и его болельщиков, за то, что те нашли в себе силы выступить единым фронтом.

«От "народной команды" в последнее время отвернулись фанаты. Болельщики ясно дали понять, что они поддерживают Карреру, а не Леонида Федуна и Рианчо. Картинка с "Открытие Арены" стала унылой: полпустой стадион с гнетущей атмосферой ничуть не напоминал место, где "Спартак" ещё недавно добывал первое за 16 лет чемпионство. Но в матче с "Рейнджерс" болельщики, наконец, вспомнили, что на первом месте должна быть команда, а не их личные амбиции или позиция по вопросу тренерских назначений. Возможно, это — совпадение, но стоило только фанатам вновь включиться, как "спартаковцы" сполна отблагодарили их сумасшедшим матчем и эмоциями.

Единство было и на поле. Футболисты "Спартака" вместе ошибались (можно ли назвать хотя бы одного человека в составе московского клуба, который провёл отличный матч?), подбадривали друг друга и бурно праздновали. Такого единства во время матчей "Спартака" не наблюдалась давно. Один из главных хайлайтов — зависший на руках и в объятиях Максименко после четвёртого гола Боккетти. В топ войдёт и финальное празднование Рианчо и Луиса Адриано, которые отметили победу в стиле баскетболистов из НБА.

Когда в команде назревает кризис, единственный шанс — единство и сумасшедший настрой. Именно это спасло "Спартак" в Лиге Европы в матче с "Рейнджерс". Москвичи были близки к очередному фиаско, которое бы де-факто означало досрочный вылет из турнира. Но, наконец, игроки показали свой характер».

Наполовину пуст или наполовину полон?

Автор Soccer.ru Александр Чистяков пытается понять, стоил ли радоваться результату матча на «Открытие Арене» или есть повод загрустить.

«Такие победы как тест на уровень оптимизма, ведь половина болельщиков сейчас в эйфории от пережитых эмоций и закрепленной финальным свистком победы, а другая половина бурчит и злится. Радоваться-то, по их мнению, особенно нечему: пропустили три мяча от беспросветных лесорубов, в обороне пожар, Кутепов закончился как защитник, Максименко в воротах для красоты, да еще пару раз чуть не привез, криво играя ногами.

Слово снова берут оптимисты: зато посмотрите, какой матч выдал Попов, в кои-то веки сыграл креативно, остро, эффективно. Ханни старается не отставать, а Луис Адриано напоминает себя прежнего. Пессимисты в ответ: Фернандо в оборону вообще не возвращается, Зобнина заездили, связь между линиями отсутствует…

Это вечный спор, потому что каждая из сторон при должной изворотливости сможет почти бесконечно генерировать аргументы, а правда в том, что такие матчи почти всегда вне контекста. Когда выигрываешь 4:3, всегда есть повод похвалить атаку и посетовать на действия обороны. Оценки таких встреч обычно основываются на бэкграунде команды. "Спартак" давно без игры и идей, поэтому такой успех идет под грифом "раз в групповой этап и 'Спартак' стреляет", а были бы "красно-белые" на ходу, сейчас все восхищались бы игрой в атаке и смаковали ярчайший матч» 0