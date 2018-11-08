Неопытные «армейцы» не воспользовались слабостями «Ромы»

Московский ЦСКА на своем поле проиграл «Роме» (1:2) в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. По итогам встречи «Рома» укрепилась на вершине таблицы, набрав уже девять очков, а ЦСКА идет третьим, имея в активе четыре очка.

«Реал» наоборот

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев не скрывает переживаний из-за неудачного для армейцев начала матча с «Ромой».

«Начался матч так же, как и с "Реалом", только наоборот. Гости организовали быструю атаку правым флангом, которую завершила подача на Джеко со стороны Флоренци. Набабкин перевел мяч на угловой, и уже с него "Рома" открыла счет. Константинос Манолас выпрыгнул перед Игорем Акинфеевым и буквально занес мяч в ворота. Вратарь был виноват в голе не меньше, чем защитники.

Но через несколько минут случилось событие еще более страшное — ЦСКА потерял Фернандеса. Причем на ровном месте. Российский бразилец боролся с Коларовым, и тот заехал ему коленом в затылок. У Фернандеса как минимум подозрение на сотрясение. Поле он покидал на носилках, причем держался за нос, который Мариу ломал год назад на сборах. Мало того, что ЦСКА потерял одного из лучших игроков в важнейшем матче Лиги чемпионов. По всей видимости, без Фернандеса придется обойтись в ближайшее время и сборной России.

Вместо Фернандеса на поле вышел Георгий Щенников. ЦСКА пришлось перестраиваться и возвращаться к системе с пятью защитниками, где в центр опускается "универсал" Кирилл Набабкин, один фланг отдан Щенникову, а другой — Облякову».

ЦСКА не стушевался

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко хвалит ЦСКА за то, что армейский клуб не «поплыл» после быстрого гола.

«Оказавшись на месте Супер-Марио, Обляков словно зарядился энергетикой унесённого в раздевалку на носилках товарища. Два его прорыва до перерыва выглядели очень перспективно. После первого Чакыр даже вроде бы подумывал назначить пенальти, но, внимательно поглядев на помощника, ткнул рукой в сторону жёлтого флажка. В другом случае Иван, показалось, затянул с ударом и был по правилам блокирован защитником, а Щенников, прилетевший на добивание, перебил мячом ворота.

Важно, что ни двойной удар на старте, ни локальные огорчения в наступлении не повергли "армейцев" в уныние. Они продолжали следовать выбранному плану на игру, и делали это неплохо. Сами по себе 53% владения мячом ни о чём не говорят, но в комплексе с опасными ударами Влашича, Бийола, Сигурдссона могут служить подтверждением небольшого превосходства хозяев. Другое дело, что "Рома", как и дома, не особо стремилась выйти из зоны комфорта, спокойно играя по счёту».

Авантюристы в обороне ЦСКА

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин фиксирует, как внезапная потеря Марио Фернандеса сказалась на обороне ЦСКА.

«Впрочем, не следует думать, что "Рома" удовлетворилась быстрым голом и ничего не делала, чтобы закрепить преимущество. Просто минуты до тридцатой активность москвичей заставляла гостей больше думать о безопасности своих ворот. Но когда первая волна атакующего задора красно-синих прошла, римляне также дважды опасно угрожали воротам Акинфеева. Алессандро Флоренци был выведен тет-а-тет с голкипером ЦСКА, но не устоял на ногах и толком нанести удар не сумел. А чуть позже Александр Коларов исполнил свой фирменный штрафной с левой ноги, заставив капитана армейцев тащить мяч из нижнего угла.

При том, что оборона красно-синих в целом сумела до перерыва сделать почти незаметным на поле ударного форварда "Ромы" Эдина Джеко, ее действия нельзя назвать идеально надежными и слаженными. Родриго Бекао, стараясь "выдергиваться" и играть на опережение, порой терял позицию и был вынужден фолить. Несколько раз проваливались хозяева и на флангах, однако непоправимыми последствиями это не обернулось».

Красный свет для Магнуссона

Обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян фиксирует наполненный событиями второй тайм и неутешительные для ЦСКА турнирные расклады.

«Второй тайм ЦСКА начал задорно. Уже на 51-й минуте Арнор Сигурдссон все же забил свой гол. Он получил пас от Ахметова по центру штрафной, при обработке чуть протолкнул мяч вперед и вторым касанием пробил — 1:1!

Задорно? Возможно, даже слишком задорно. Всего через пять минут Клюйверт в контратаке врывался в штрафную, но получил по ногам сзади от Хердура Магнуссона — чистая желтая карточка с оранжевым оттенком. К сожалению, горчичник стал вторым для исландца в этом матче. Так Виктор Гончаренко потерял второго защитника.

Не успел тренер провести замену, как ЦСКА пропустил второй. Заигравшись впереди в меньшинстве армейцы зевнули контратаку. Кристанте пытался пробить с лету из-за пределов штрафной, но мяч срезался — получился точный пас на ногу Флоренци, который катнул мяч мимо выскочившего из ворот Игоря — прямо под правой рукой вратаря — 2:1. Так ЦСКА увидел красный свет не только от судьи, но и от "Ромы". дальше — только борьба за третье место с "Викторией" и надежда на Лигу Европы весной.

И ведь не предъявишь команде ничего. Игра — нравится, движение — есть, мысль — присутствует… Опыта пожалуй не хватает. Но от этого состава, согласитесь, мы и такого не ожидали. Даже в этом матче — не сказать же, что "Рома" выиграла. Скорее ЦСКА проиграл — ошибка Акинфеева и удаление — вот что решило исход матча».

ЦСКА — команда на перспективу

Корреспондент Sportbox.ru Николай Никифоров считает, что у армейского коллектива есть хороший потенциал на будущее.

«Выступление молодого исландца, дерзкий дриблинг вызванного в сборную России Ахметова, настрой и желание игроков ЦСКА в целом — это все, безусловно, плюсы. Болельщиков не обманешь, а они после финального свистка благодарили армейцев, хотя те практически лишились шансов на выход в 1/8 финала. Однако второй день подряд мы видим, что благих намерений, азарта и эпизодически очень убедительных отрезков недостаточно, чтобы добиваться стабильного результата в Лиге чемпионов.

Мог ли ЦСКА сегодня не проиграть? Пожалуй, да. Но стоило армейцам приблизиться к желаемой цели, соперник включал дополнительные скорости, реализовывал эпизоды и возвращал все на исходные.

Несмотря на поражение в решающем матче группового этапа, ЦСКА оставил очень неплохое впечатление на фоне сильного представителя серии A. Теперь "Роме" и "Реалу" достаточно сыграть вничью между собой, и обе команды выйдут в плей-офф. Но сегодняшний ЦСКА — это прежде всего команда на перспективу. По-настоящему спрашивать с армейцев за результат в еврокубках, как и с "Локомотива", можно будет начиная со следующего сезона».

Гончаренко нужно было рискнуть

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов осуждает наставника ЦСКА за то, что тот не пошел ва-банк.

«Немного разочаровала и замена в середине второго тайма атакующего футболиста Сигурдссона, забившего гол ЦСКА, на центрального защитника Чернова. Да, выход игрока обороны, наверное, напрашивался — ведь только что удалили Магнуссона, надо было затыкать дыру. Но хотелось чего-то более смелого: можно ведь было передвинуть в центр Набабкина, на фланге опустить того же Сигурдссона, а если устал — бросить в бой Ефремова. Понятно, что Гончаренко виднее, но, когда речь идет о спасении шансов на плей-офф, риск кажется оправданным и благородным делом.

После выхода Чернова у ворот Акинфеева действительно стало спокойнее, хотя "Рома" все равно могла забить — Фасио после подачи штрафного сильно и опасно бил головой, немного мимо. А вот всем подходам армейцев, яростным и иногда перспективным, как раз не хватало последнего точного действия. Влашич и Чалов оставались без пространства и кислорода.

А ЦСКА остался лишь с теоретическими шансами на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Жаль.

Могут ли армейцы сказать после этого матча: "мы сделали все возможное для победы"? Наверное, да. Вопросов к ним немного — бились, лишились сильнейшего игрока, к ним был неблагосклонен судья. Но так хочется верить, что потенциал этой команды позволяет рассчитывать на большее. Неужели эти парни не заслужили права на серьезные задачи? Или время еще не пришло?»

«Рома» выше классом, и это неоспоримо

Автор Rusfootball.info Иван Долинин считает, что армейцы достойно выглядели в противостоянии с превосходящим их классом соперником.

«Глядя на составы и на игру команд, на мой взгляд, действительно не возникает сомнений, чей уровень выше. У "Ромы" намного круче подбор исполнителей. У ЦСКА в массе своей молодые игроки, которые не имеют большого опыта выступлений в Лиге Чемпионов. "Итальянцы" лучше реализуют свои моменты. "Армейцы" зачастую с трудом их просто создают. "Римляне" показывают свой класс не только в еврокубках, но и в Серии А, где они, например, обыгрывают "Лацио" или не уступают в гостях "Наполи". Бороться с ними было непросто, но прошедшие две встречи могут стать для ЦСКА хорошим уроком на будущее.

Интересно ведь, что по статистике того же сегодняшнего матча подопечные Гончаренко мало чем уступили своему сопернику. Мячом они владели поровну, передачи отдавали примерно с одинаковой точностью (77 процентов у ЦСКА, 78 процентов у "Ромы"), в дриблинг шли примерно одинаково успешно (12 обводок у ЦСКА, 13 обводок у "Ромы"), отборов и выносов сделали примерно одинаково (18 и 16 у ЦСКА, 19 и 16 у "Ромы"), даже ударов в створ у них было поровну — по 6. Но опять-таки в этом и преимущество "Ромы" в классе — она лучше реализует свои моменты, надежнее играет в обороне и добывает победу в достаточно равной игре».

ЦСКА выйдет из группы в Лигу Европы

Автор Soccer.ru Станислав Горин положитеьно оценивает выступление ЦСКА в Лиге чемпионов и пророчит продолжение еврокубковой кампании в Лиге Европы.

«Наблюдаем кризис результатов, что для юной команды нормально. Но вечно молодые, вроде "Боруссии" из Дортмунда, еще и серию из побед могут выдать. Так что ЦСКА остается соперником, с которым приходится считаться всем, даже победителю и полуфиналисту ЛЧ.

Против "Ромы" без Дзагоева и Фернандеса, которые одним пасом могли заставить "волков" безуспешно отыгрываться, ЦСКА отбегал довольно резво и достойно. Пусть нарвались на удаление в момент, когда могли переломить ход матча и выйти вперед, дрались до конца.

А если представить, что нет факторов смены основы за лето и возраста, то победа над "Реалом" и достойное поражение от "Ромы" дома — заявки на то, что через год, если ЦСКА снова окажется в Лиге чемпионов, выступят лучше. А вот локально "армейцы" провели еще один неудачный матч, ведь ошибались и проиграли.

Зато игра обнадеживающая — как и у еще одного представителя РПЛ в турнире. И против соперника, который намного выше классом, чем оппоненты того же "Локомотива". Тут от сравнений не уйти, ведь поражения объединяют представителей России. Но параллель заканчивается там, где начинают считать очки.

У ЦСКА четыре пункта, терпимый результат для состава со средним возрастом ниже 24 лет в такой группе. Обидно лишь, что "Рома" смогла побыть вальяжной и хитрой и дома, и в гостях. У "волков" хватает проблем, но неопытные "армейцы" не воспользовались чужими минусами. "Рома" победила по принципам айкидо — рвение ЦСКА успешно направили против московского клуба». 0