Ситуация с Канте рискует помешать «Челси» выиграть титул

Накануне в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле со счетом 3:1 переиграл «Кристал Пэлас». Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поводу.

Мората возвращает забытую форму

«Второе место в АПЛ теперь принадлежит "Челси", и он может воспользоваться осечкой лидера "Манчестер Сити" в дерби 11 ноября, но для того, чтобы остаться в борьбе за чемпионский титул, лондонцам нужен забивной нападающий наряду с гением Эдена Азара. Стать такой фигурой — это вызов для Альваро Мораты, и фанаты "Синих" надеются, что его дубль против "Кристал Пэлас", принесший ему четыре гола в четырех матчах лиги, придаст испанцу уверенности в своих силах. С тех пор, как форвард забил в двух поединках чемпионата Англии кряду прошел год, а с тех пор, ему удалось забить дважды в одном матче, прошло еще больше», — констатирует в материале Sky Sports Питер Смит.

«Тем не менее, два его результативных удара после гола в предыдущем матче против "Бернли" стали вспышкой качества, которым обладает бывший бомбардир "Реала" и "Ювентуса". Ему, казалось, суждено было оформить и хет-трик в добавленное время, однако его угрюмая реакция на промах демонстрирует то, что целая серия упущенных возможностей в 2018 году (январскую игру против "Арсенала" вообще стоит забыть) тяжело им переживается. Ему нужно отбросить этот настрой и проявить в ближайшие месяцы больше впечатляющих навыков завершения атак, как это было против "Орлов", если он хочет завоевать место в основе и стать главным наконечником атак команды».

Виллиан и Педро расцвели при Сарри

«Неизбежно то, что внимание публики сосредотачивается на блестящей игре Эдена Азара в "Челси", или же — Альваро Морате, стоит ему забить два мяча в одном матче. Тем не менее, одолеть гостей хозяевам все же удалось благодаря энергии в их действиях, которую олицетворяли Виллиан и Педро. Бразилец провел уже 11 поединков в основе кряду, и наверняка выйдет в 12-м, когда в четверг команде предстоит сыграть против БАТЭ на выезде — это футболист, который вернулся к жизни после ухода Антонио Конте», — пишет на страницах The Guardian Доминик Файфилд.

«Во втором тайме он уступил место вышедшему на замену Азару, но немногие игроки за последнее время устроили столько неприятностей Аарону Ван-Биссаке из "Пэлас". Между тем, испанец, который был старателен как в обороне, так и атаке, стал настоящим невоспетым героем — игроком, чьи неутомимые рейды в итоге сломали оппонента. Его гол, ставший третьим для "Челси", был выразительным и стал наградой за все усилия Педро, а также подвел итог манере выступлений его коллектива».

Ситуация с новой позицией Канте вредит «Челси»

«Перед приходом Маурицио Сарри на тренерский мостик "Синих" казалось немыслимым убирать Н'Голо Канте с его позиции, где он выиграл две АПЛ вместе с "Лестером" и "Челси", но тому не совсем комфортно в его новой роли правого центрального полузащитника в 4-3-3, из-за чего страдает надежность тылов лондонцев без француза перед ними. При всех своих умениях обращаться с мячом, Жоржиньо не обладает такими оборонительными инстинктами, как Канте, и это было очевидно, когда "Орлы" сумели сравнять счет по ходу матча. Сарри признал, что его подопечным нужно улучшить игру в защите, если они хотя сохранить шансы на борьбу с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" за титул, и его команда избегала неприятностей, хотя и позволяла создавать соперникам много шансов, потому есть вероятность, что в какой-то момент сезона за это пострадает», — считает в материале The Telegraph Мэтт Лоу.

«Потому вызывает недоумение то, что Сарри не использует одного из самых совершенных опорников на своем месте, даже с учетом того, что Жоржиньо имеет системообразущее значение для стиля игры итальянского менеджера: французу приходится учиться новой работе в виде контроля мяча и создания угроз в атаке, но слишком часто против "Пэлас" он действовал невпопад. "Орлы" показали, что "Челси" можно остановить, если придержать отвечающего за креатив в таком сочетании полузащиты Росса Баркли, а также заставить Канте отвечать за передачи на форвардов, тогда как мастер пасов Сеск Фабрегас занял место Жоржиньо после его замены. Это говорит о том, что Сарри очень привязан к своему плану превращения Н'Голо в центрхава всей широты действий, даже если это подрывает статус Канте, как одного из лучших на своей позиции».

«Челси» — настоящий претендент на титул

«Это были важные три очка для "Челси" хотя бы потому, что здесь коллектив вышел вперед и победил — то, чего ему не удавалось сделать в двух предыдущих домашних играх АПЛ. Забив первыми против "Ливерпуля" и "МЮ", лондонцы потеряли очки, что могло повториться снова, когда Андрос Таунсенд восстановил равновесие, чем вызвал вопросы по поводу моральной силы соперника. Тем не менее, Сарри повторил рекорд тренера, который не проиграл ни одного матча на старте своей карьеры в Премьер-лиге», — говорится в статье Ника Миллера для ESPN.

«11 поединков, в которых "Синие" не проиграли соответствует рекорду 24-летней давности — тогда это удалось Фрэнку Кларку из "Ноттингем Форест". Мало кто мог предположить лучший старт для итальянского специалиста, чьи подопечные почти сразу адаптировались к его методам и ожиданиям. И хотя перед началом сезона предполагалось, что только "Ливерпуль" способен навязать "Сити" борьбу за чемпионство, "Челси" показал, что он также в числе настоящих претендентов на титул». 0