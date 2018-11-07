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    ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Порту», «Барселона» не справилась с «Интером»

    Обзор матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов

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    «Порту» — «Локомотив»
    «Порту» — «Локомотив»
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    Во вторник, 6 ноября, в Лиге чемпионов прошла первая порция матчей четвертого тура группового этапа.
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    «Монако» — «Брюгге» 0:4

    В группе А Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» нанес разгромное поражение «Монако».

    В первом тайме дублем отметился полузащитник Ханс Ванакен — второй гол был забит с пенальти. Третий мяч бельгийцев на 24-й минуте провел Уэсли. После перерыва «Брюгге» удавалось без проблем удерживать ворота на замке, а четвертый гол забил Рюд Вормер.

    На поле в составе «Монако» появился полузащитник Хан-Ноа Массенго, который стал самым молодым французским дебютантом в Лиге чемпионов — 17 лет и 3 месяца.

    Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин из-за травмы в заявку «Монако» на минувший поединок не попал.

    «Брюгге» теперь имеет в своем активе четыре очка и находится на третьей строчке, а в активе «Монако» — один пункт и последнее место в квартете A.

    Лига чемпионов Группа А
    «Монако»- «Брюгге» — 0:4 (0:3)
    Голы: Ванакен, 12 (0:1). Ванакен, 17 — с пенальти (0:2). Уэсли, 24 (0:3). Вормер, 85 (0:4)«Монако»: Бенальо, Глик (Туре, 76), Сидибе, Баррека, Жемерсон, Шадли, Тилеманс, Аит Беннассер (Массенго, 68), Силла, Диоп, Фалькао (Гуано, 61)«Брюгге»: Хорват, Денсвил, Мехеле, Пулен, Клинтон Мата (Влитинк, 77), Вормер, Ритс, Ванакен, Накамба, Уэсли (Резаеи, 72), Диатта (Кулс, 6)Предупреждение: Баррека, 15

    «Црвена Звезда» — «Ливерпуль» 2:0

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» одержала домашнюю победу над «Ливерпулем» — 2:0.

    Сербы открыли счёт на 22-й минуте. Марин выполнил подачу с углового, Милан Павков выиграл борьбу у ван Дейка и головой послал мяч в сетку.

    А на 29-й минуте Павков легко обыграл Вейналдума, выбрался на свободное пространство и с радиуса штрафной пробил в верхний угол ворот — Алисон не дотянулся.

    Лига чемпионов. Группа C
    «Црвена Звезда» (Сербия) — «Ливерпуль» (Англия) — 2:0 (2:0)
    Голы: Павков, 22 (1:0). Павков, 29 (2:0)«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Родич, Савич, Стойкович (Гобелич, 59), Дегенек, Крстичич (Йовичич, 73), Йованчич, Марин (Чаушич, 64), Бен Набуан, Срнич, Павков«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд (Гомез, 46), Милнер, Вайналдум, Лаллана (Ориги, 79), Старридж (Роберту Фирмину, 46), Салах, МанеПредупреждения: Марин, 6. Лаллана, 36

    «Атлетико» М — «Боруссия» Д 2:0

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» обыграл дортмундскую «Боруссию» — 2:0.

    Встреча началась с пристрелки от Анхеля Корреа, однако оба раза кипер дортмундцев Роман Бюрки продемонстрировал отличную реакцию. Мадридцы с первых минут начали действовать первым номером, пробраться сквозь плотную оборону немцев удавалось не слишком часто.

    Тем не менее, гол состоялся на 33-й минуте: Филипе Луис отдал передачу в центр, откуда удар нанес Сауль — Аканжи не смог выбить мяч с пустых ворот.

    На 41-й минуте из хорошей позиции пробивал Филипе Луис, но Бюрки был на месте. Перед свистком на перерыв в штрафной площади «Атлетико» возник переполох, но затолкать мяч в ворота дортмундцы не сумели.

    Во втором тайме мадридцы продолжили контролировать ситуацию, а точку поставил форвард Антуан Гризманн на 80-й минуте, завершив стремительную контратаку испанцев.

    Таким образом, обе команды набрали по 9 очков, но первое место в группе А занимает «Боруссия» по дополнительным показателям.

    Лига чемпионов. Группа А
    «Атлетико» — «Боруссия Д» — 2:0 (1:0)
    Голы: Сауль, 33 (1:0). Гризманн, 80 (2:0)«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Хименес (Монтеро, 46), Эрнандез, Сауль, Партей, Эрнандес, Калинич (Мартинш, 62), Гризманн, Корреа (Витоло, 81)«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Емер Топрак, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни, Пулишич (Рафаэл Геррейру, 59), Санчо (Брун Ларсен, 79), Пако Алькасер (Гетце, 75)Предупреждения: Корреа, 6. Санчо, 31. Аканджи, 90+1. Ройс, 90+3

    «Тоттенхэм Хотспур» — «ПСВ Эйндховен» 2:1

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете B «Тоттенхэм» принимал на своем поле ПСВ и одержал волевую победу — 2:1.

    Голландцам удалось забить быстрый гол уже на второй минуте: Люк де Йонг сумел замкнуть головой подачу с углового.

    Англичане, которым обязательно нужна победа для продолжения борьбы за плей-офф, постоянно владели мячом и подали серию угловых, но результативного удара от Кейна и компании до перерыва местные болельщики так и не дождались.

    После перерыва британцы продолжили давить и все-таки добились своего. Гарри Кейн на 78-й минуте счет сравнял, а на 89-й минуте воспользовался подачей с фланга и принес лондонцам победу.

    Таким образом, «шпоры» одержали первую победу в этом розыгрыше турнира и набрали 4 очка. Команда идет на 3-м месте группы В с отставанием от «Интера» на 3 очка.

    Лига чемпионов. Группа B
    «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — ПСВ (Голландия) — 2:1 (0:1)
    Голы: де Йонг, 2 (0:1). Кейн, 78 (1:1). Кейн, 89 (2:1)«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Алдервейрелд, Орье (Триппьер, 75), Дэйвис, Санчес, Эриксен, Уинкс, Алли, Сон Хын Мин (Льоренте, 75), Лукас (Ламела, 62), КейнПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Мален, 73), Росарио, де Йонг (Сэйнсбери, 81), Бергвайн (Гутьеррес, 86), ЛосаноПредупреждения: Лосано, 38. Сон Хын Мин, 63. Шваб, 90+3. Триппьер, 90+5

    «Интер» М — «Барселона» 1:1

    В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете B «Интер» сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1.

    Каталонцы начали игру первым номером и могли забивать на 12-й минуте, когда Ханданович неудачно ввел мяч в игру руками, а Ракитич доставил мяч на линию штрафной, откуда и нанес удар Луис Суарес — над перекладиной. Чуть позже уругваец пытался перебросить вратаря, но не попал в створ ворот.

    Хорошие возможности были у Асамоа и Икарди, однако подвела точность. Под занавес тайма дальний удар нанес Коутиньо — Ханданович достал мяч в нижнем углу ворот.

    Во втором тайме Политано и Коутиньо проверили обоих вратарей, но голы забили другие игроки. На 83-й минуте Де Врей ошибся в центре поля, а партнеры по атаке «Барселоны» доставили мяч к штрафной на Малкома — бразилец нанес точный удар в дальний угол.

    Тем не менее, увезти из Милана победу каталонцам было не суждено. На 87-й минуте Мауро Икарди воспользовался отскоком и расстрелял ворота «Барселоны» — 1:1.

    Таким образом, на счету «Барселоны» 10 очков и первое место в группе, «Интер» отстает на три пункта и идет вторым.

    Лига чемпионов. Группа В
    «Интер» — «Барселона» — 1:1 (0:0)
    Голы: Малком, 83 (0:1). Икарди, 87 (1:1)«Интер»: Ханданович, Врсалько, де Фрай, Шкриньяр, Асамоа, Политано (Кандрева, 81), Брозович (Мартинес, 85), Весино, Наингголан (Валеро, 63), Перишич, Икарди«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74), Дембеле (Малком, 81), Суарес, КоутиньюПредупреждения: Ракитич, 43. Брозович, 84. Перишич, 88

    «Наполи» — ПСЖ 1:1

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграл вничью с итальянским «Наполи» — 1:1.

    Французы открыли счет в добавленное к первому тайму время. Неймар отпасовал на левый край чужой штрафной, где Мбаппе расшатал Альбиоля и отпасовал в центр на Хуана Берната, а тот с линии вратарской уже в падении отправил мяч точно в цель.

    Но на 61-й минуте в ворота парижан был назначен пенальти. После прострела с левого фланга атаки мяч рикошетом от Тиаго Силвы отскочил на линию вратарской, где в коробочку Кальехона взяли Буффон и Тиаго Силва.

    Лоренцо Инсинье уверенным ударом с «точки» отправил мяч точно в левый нижний угол ворот Буффона.

    В другом матче группы С «Ливерпуль» на выезде уступил сербской «Црвене Звезде» — 0:2.

    Группа С: 1. «Ливерпуль» — 6 очков, 2. «Наполи» — 6, 3. ПСЖ — 5, 4. «Црвена Звезда» — 4.

    Лига чемпионов. 4-й тур. Группа C
    «Наполи» (Италия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:1 (0:1)
    Голы: Бернат, 45+2 (0:1). Инсинье, 62 — с пенальти (1:1)«Наполи»: Оспина, Максимович (Хюсай, 76), Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Хамшик, Руис (Зелиньски, 71), Кальехон, Мертенс (Унас, 83), Инсинье«ПСЖ»: Буффон, Тиагу Силва, Маркиньюс, Керер (Шупо-Мотинг, 90+2), Менье (Кимпембе, 73), Верратти, Дракслер, Ди Мария (Кавани, 77), Неймар, Бернат, МбаппеПредупреждения: Мбаппе, 29. Керер, 32. Руис, 45+2. Верратти, 89. Неймар, 90+1

    «Порту» — «Локомотив» М 4:1

    Московский «Локомотив» потерпел выездное поражение от «Порту» (1:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Счет в матче был открыт хозяевами уже на 2-й минуте. Марега получил проникающую передачу в чужую штрафную, Гилерме на выходе из ворот не успел сыграть на перехвате, последовал пас Муссы от лицевой линии в центр, а оттуда уже Эктор Эррера мяч послал в цель.

    А на 42-й минуте ошибся Мануэл Фернандеш, потеряв мяч. Марега получил передачу от Эрреры на правый край штрафной площади, сблизился Мусса с вратарём, запустив мяч между ног Гилерме.

    Отквитать один мяч москвичам удалось на 59-й минуте. Сработал стандарт от угла поля. Алексей Миранчук в центр штрафной подачу сделал, Джефферсон Фарфан головой мяч встретил и направил его в самый угол ворот.

    Но на 67-й минуте неудачный вынос мяча от Гилерме привёл к быстрой атаке хозяев, Корона получил пас на правом углу штрафной, убрал Хесус на замахе Идову и с левой ноги пробил точно в ворота.

    Победную точку португальцы поставили уже на второй компенсированной минуте. Вышедший на замену Отавио подкараулил отскок в штрафной и мощным ударом прошил ворота Гилерме.

    Группа D: 1. «Порту» — 10 очков, 2. «Шальке» — 8, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 0.

    Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
    «Порту» (Португалия) — «Локомотив» (Россия) — 4:1 (2:0)
    Голы: Эррера, 2 (1:0). Марега, 42 (2:0). Фарфан, 59 (2:1). Корона, 67 (3:1). Отавиу, 90+3 (4:1)«Порту»: Касильяс, Макси Перейра, Эдер Милитау, Фелипе, Теллес, Данилу Перейра, Оливер Торрес (Сержиу Оливейра, 84), Эррера, Корона (Эрнани, 77), Марега, Брахими (Отавиу, 68)«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Ал.Миранчук, Денисов, Крыховяк, Ант.Миранчук, Фернандеш (Фарфан, 46), Эдер (Смолов, 71)Предупреждения: Чорлука, 3. Фелипе, 48. Эдер Милитау, 61. Отавиу, 84

    «Шальке-04» — «Галатасарай» 2:0

    Гельзенкирхенский «Шальке» обыграл турецкий «Галатасарай» (2:0) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Счет был открыт уже на 4-й минуте. Муслера отошёл далеко от ворот и бросился под ноги Гвидо Бургшталлеру, но ошибся голкипер, и удачно пробил по его воротам форвард соперника.

    А на 57-й минуте Бургшталлер получил мяч и выдал отличную передачу на Марка Ута, после чего немец переправил мяч в ворота.

    Группа D: 1. «Порту» — 10 очков, 2. «Шальке» — 8, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 0.

    Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
    «Шальке-04» (Германия) — «Галатасарай» (Турция) — 2:0 (1:0)
    Голы: Бургшталлер, 4 (1:0). Ут, 57 (2:0)«Шальке-04»: Нюбель, Настасич, Сане, Руди (Сердар, 76), Калиджури, Стамбули, Шепф, Харит (Маккенни, 56), Ут (Бенталеб, 63), Бургшталлер, Эмболо«Галатасарай»: Муслера, Сердар Азиз, Мариану, Линнес (Эмер Байрам, 46), Озан Кабак, Донк, Беланда, Н`Диай, Мендеш Родригеш (Сельчук Инан, 63), Синан Гюмюш (Мугдат Челик, 72), ОньекуруПредупреждения: Руди, 54. Стамбули, 55. Донк, 72. Сердар Азиз, 81. Мугдат Челик, 84
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