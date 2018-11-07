ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Порту», «Барселона» не справилась с «Интером»

«Монако» — «Брюгге» 0:4
В группе А Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» нанес разгромное поражение «Монако».
В первом тайме дублем отметился полузащитник Ханс Ванакен — второй гол был забит с пенальти. Третий мяч бельгийцев на 24-й минуте провел Уэсли. После перерыва «Брюгге» удавалось без проблем удерживать ворота на замке, а четвертый гол забил Рюд Вормер.
На поле в составе «Монако» появился полузащитник Хан-Ноа Массенго, который стал самым молодым французским дебютантом в Лиге чемпионов — 17 лет и 3 месяца.
Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин из-за травмы в заявку «Монако» на минувший поединок не попал.
«Брюгге» теперь имеет в своем активе четыре очка и находится на третьей строчке, а в активе «Монако» — один пункт и последнее место в квартете A.
«Црвена Звезда» — «Ливерпуль» 2:0
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» одержала домашнюю победу над «Ливерпулем» — 2:0.
Сербы открыли счёт на 22-й минуте. Марин выполнил подачу с углового, Милан Павков выиграл борьбу у ван Дейка и головой послал мяч в сетку.
А на 29-й минуте Павков легко обыграл Вейналдума, выбрался на свободное пространство и с радиуса штрафной пробил в верхний угол ворот — Алисон не дотянулся.
«Атлетико» М — «Боруссия» Д 2:0
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» обыграл дортмундскую «Боруссию» — 2:0.
Встреча началась с пристрелки от Анхеля Корреа, однако оба раза кипер дортмундцев Роман Бюрки продемонстрировал отличную реакцию. Мадридцы с первых минут начали действовать первым номером, пробраться сквозь плотную оборону немцев удавалось не слишком часто.
Тем не менее, гол состоялся на 33-й минуте: Филипе Луис отдал передачу в центр, откуда удар нанес Сауль — Аканжи не смог выбить мяч с пустых ворот.
На 41-й минуте из хорошей позиции пробивал Филипе Луис, но Бюрки был на месте. Перед свистком на перерыв в штрафной площади «Атлетико» возник переполох, но затолкать мяч в ворота дортмундцы не сумели.
Во втором тайме мадридцы продолжили контролировать ситуацию, а точку поставил форвард Антуан Гризманн на 80-й минуте, завершив стремительную контратаку испанцев.
Таким образом, обе команды набрали по 9 очков, но первое место в группе А занимает «Боруссия» по дополнительным показателям.
«Тоттенхэм Хотспур» — «ПСВ Эйндховен» 2:1
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете B «Тоттенхэм» принимал на своем поле ПСВ и одержал волевую победу — 2:1.
Голландцам удалось забить быстрый гол уже на второй минуте: Люк де Йонг сумел замкнуть головой подачу с углового.
Англичане, которым обязательно нужна победа для продолжения борьбы за плей-офф, постоянно владели мячом и подали серию угловых, но результативного удара от Кейна и компании до перерыва местные болельщики так и не дождались.
После перерыва британцы продолжили давить и все-таки добились своего. Гарри Кейн на 78-й минуте счет сравнял, а на 89-й минуте воспользовался подачей с фланга и принес лондонцам победу.
Таким образом, «шпоры» одержали первую победу в этом розыгрыше турнира и набрали 4 очка. Команда идет на 3-м месте группы В с отставанием от «Интера» на 3 очка.
«Интер» М — «Барселона» 1:1
В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете B «Интер» сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1.
Каталонцы начали игру первым номером и могли забивать на 12-й минуте, когда Ханданович неудачно ввел мяч в игру руками, а Ракитич доставил мяч на линию штрафной, откуда и нанес удар Луис Суарес — над перекладиной. Чуть позже уругваец пытался перебросить вратаря, но не попал в створ ворот.
Хорошие возможности были у Асамоа и Икарди, однако подвела точность. Под занавес тайма дальний удар нанес Коутиньо — Ханданович достал мяч в нижнем углу ворот.
Во втором тайме Политано и Коутиньо проверили обоих вратарей, но голы забили другие игроки. На 83-й минуте Де Врей ошибся в центре поля, а партнеры по атаке «Барселоны» доставили мяч к штрафной на Малкома — бразилец нанес точный удар в дальний угол.
Тем не менее, увезти из Милана победу каталонцам было не суждено. На 87-й минуте Мауро Икарди воспользовался отскоком и расстрелял ворота «Барселоны» — 1:1.
Таким образом, на счету «Барселоны» 10 очков и первое место в группе, «Интер» отстает на три пункта и идет вторым.
«Наполи» — ПСЖ 1:1
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграл вничью с итальянским «Наполи» — 1:1.
Французы открыли счет в добавленное к первому тайму время. Неймар отпасовал на левый край чужой штрафной, где Мбаппе расшатал Альбиоля и отпасовал в центр на Хуана Берната, а тот с линии вратарской уже в падении отправил мяч точно в цель.
Но на 61-й минуте в ворота парижан был назначен пенальти. После прострела с левого фланга атаки мяч рикошетом от Тиаго Силвы отскочил на линию вратарской, где в коробочку Кальехона взяли Буффон и Тиаго Силва.
Лоренцо Инсинье уверенным ударом с «точки» отправил мяч точно в левый нижний угол ворот Буффона.
В другом матче группы С «Ливерпуль» на выезде уступил сербской «Црвене Звезде» — 0:2.
Группа С: 1. «Ливерпуль» — 6 очков, 2. «Наполи» — 6, 3. ПСЖ — 5, 4. «Црвена Звезда» — 4.
«Порту» — «Локомотив» М 4:1
Московский «Локомотив» потерпел выездное поражение от «Порту» (1:4) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче был открыт хозяевами уже на 2-й минуте. Марега получил проникающую передачу в чужую штрафную, Гилерме на выходе из ворот не успел сыграть на перехвате, последовал пас Муссы от лицевой линии в центр, а оттуда уже Эктор Эррера мяч послал в цель.
А на 42-й минуте ошибся Мануэл Фернандеш, потеряв мяч. Марега получил передачу от Эрреры на правый край штрафной площади, сблизился Мусса с вратарём, запустив мяч между ног Гилерме.
Отквитать один мяч москвичам удалось на 59-й минуте. Сработал стандарт от угла поля. Алексей Миранчук в центр штрафной подачу сделал, Джефферсон Фарфан головой мяч встретил и направил его в самый угол ворот.
Но на 67-й минуте неудачный вынос мяча от Гилерме привёл к быстрой атаке хозяев, Корона получил пас на правом углу штрафной, убрал Хесус на замахе Идову и с левой ноги пробил точно в ворота.
Победную точку португальцы поставили уже на второй компенсированной минуте. Вышедший на замену Отавио подкараулил отскок в штрафной и мощным ударом прошил ворота Гилерме.
Группа D: 1. «Порту» — 10 очков, 2. «Шальке» — 8, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 0.
«Шальке-04» — «Галатасарай» 2:0
Гельзенкирхенский «Шальке» обыграл турецкий «Галатасарай» (2:0) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет был открыт уже на 4-й минуте. Муслера отошёл далеко от ворот и бросился под ноги Гвидо Бургшталлеру, но ошибся голкипер, и удачно пробил по его воротам форвард соперника.
А на 57-й минуте Бургшталлер получил мяч и выдал отличную передачу на Марка Ута, после чего немец переправил мяч в ворота.
Группа D: 1. «Порту» — 10 очков, 2. «Шальке» — 8, 3. «Галатасарай» — 4, 4. «Локомотив» — 0.