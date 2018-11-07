ЛЧ. ЦСКА уступил «Роме», «Ювентус» играет с «МЮ», «Шахтер» в гостях у «МанСити»

ЦСКА — «Рома» 1:2
Московский ЦСКА на своем поле проиграл римской «Роме» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы G.
Счет в матче гости открыли уже на 4-й минуте. Пеллегрини от угла поля навесил во вратарскую, Акинфеев махнул кулаками мимо мяча, а Костас Манолас головой пробил точно в цель.
А на 9-й минуте случился еще один неприятный эпизод — защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму после столкновения с защитником римлян Александром Коларовым: тот налетел на упавшего соперника и врезался ему одним коленом в голову.
28-летнего футболиста ЦСКА унесли с поля на носилках. Фернандеса на 12-й минуте заменил защитник Георгий Щенников.
Отыграться армейцам удалось на 51-й минуте. Ахметов в быстрой атаке «армейцев» отпасовал в центр штрафной, Сигурдссон отклеился от защитника и пробил точно в угол ворот.
А на 57-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве. Хёрдур Магнуссон получил вторую желтую карточку, сбив Клюйверта у своей штрафной.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Рома» вновь вышла вперед спустя две минуты. У Кристанте не получился удар с лёту с радиуса штрафной, но мяч дошёл на левый край, откуда Пеллегрини пробил в сетку ворот.
«Валенсия» — «Янг Бойз» 3:1
Испанская «Валенсия» на своем поле победила швейцарский «Янг Бойз» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы Н.
Счет на 14-й минуте открыли хозяева. Солер получил классную передачу в штрафной соперника, полузащитник эффектно пробил с острого угла, но мяч угодил в штангу. Первый на добивании оказался Санти Мина, нападающий переправил сферу в пустые ворота.
Отыгрались гости на 38-й минуте. Быструю атаку организовали швейцарцы, Фасснахт выполнил передачу в штрафную на Рожера Ассале, нападающий спокойно принял мяч и точно пробил в дальний угол.
А на 42-й минуте «Валенсия» снова вышла вперед. Неспешно развивалась атака испанцев на правом фланге, Солер выполнил заброс в штрафную, где Санти Мина ушел от своего оппонента и точно пробил в касание.
На 56-й минуте быструю атаку организовали хозяева поля, Карлос Солер получил передачу на правом фланге, ушел от защитников, спокойно вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол.
«Янг Бойз» остались в меньшинстве на 77-й минуте. Секу Саного откровенно грубо играет в центре поля, полузащитник «Янг Бойз» с двух ног бросился на Коклена и получил красную карточку.
«Бавария» — «АЕК Афины»
7 ноября, 23:00 мск
«Бенфика» — «Аякс»
7 ноября, 23:00 мск
«Лион» — «Хоффенхайм»
7 ноября, 23:00 мск
«Манчестер Сити» — «Шахтёр» Д
7 ноября, 23:00 мск
«Виктория Пльзень» — «Реал Мадрид»
7 ноября, 23:00 мск