ЛЧ. ЦСКА уступил «Роме», «Ювентус» играет с «МЮ», «Шахтер» в гостях у «МанСити»

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    Обзор матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов

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    ЦСКА — «Рома»
    ЦСКА — «Рома»
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    В среду, 7 ноября, в Лиге чемпионов прошла вторая порция матчей четвертого тура группового этапа.
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    ЦСКА — «Рома» 1:2

    Московский ЦСКА на своем поле проиграл римской «Роме» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы G.

    Счет в матче гости открыли уже на 4-й минуте. Пеллегрини от угла поля навесил во вратарскую, Акинфеев махнул кулаками мимо мяча, а Костас Манолас головой пробил точно в цель.

    А на 9-й минуте случился еще один неприятный эпизод — защитник ЦСКА Марио Фернандес получил травму после столкновения с защитником римлян Александром Коларовым: тот налетел на упавшего соперника и врезался ему одним коленом в голову.

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    • 28-летнего футболиста ЦСКА унесли с поля на носилках. Фернандеса на 12-й минуте заменил защитник Георгий Щенников.

    Отыграться армейцам удалось на 51-й минуте. Ахметов в быстрой атаке «армейцев» отпасовал в центр штрафной, Сигурдссон отклеился от защитника и пробил точно в угол ворот.

    А на 57-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве. Хёрдур Магнуссон получил вторую желтую карточку, сбив Клюйверта у своей штрафной.

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    «Рома» вновь вышла вперед спустя две минуты. У Кристанте не получился удар с лёту с радиуса штрафной, но мяч дошёл на левый край, откуда Пеллегрини пробил в сетку ворот.

    Лига чемпионов. 4-й тур. Группа G
    ЦСКА (Россия) — «Рома» (Италия) — 1:2 (0:1)
    Голы: Манолас, 4 (0:1). Сигурдссон, 50 (1:1). Пеллегрини, 59 (1:2)ЦСКА (Россия): Акинфеев, Мариу Фернандес (Щенников, 12), Бекао, Магнуссон, Набабкин, Бийол, Ахметов (Хосонов, 76), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Чернов, 64), Чалов«Рома» (Италия): Ольсен, Сантон, Манолас, Фасио, Коларов, Флоренци (Жуан Жезус, 88), Кристанте, Н`Зонзи, Пеллегрини (Дзаньоло, 82), Клюйверт (Дженгиз Юндер, 70), ДжекоПредупреждение: Магнуссон, 30Удаление: Магнуссон, 56

    «Валенсия» — «Янг Бойз» 3:1

    Испанская «Валенсия» на своем поле победила швейцарский «Янг Бойз» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы Н.

    Счет на 14-й минуте открыли хозяева. Солер получил классную передачу в штрафной соперника, полузащитник эффектно пробил с острого угла, но мяч угодил в штангу. Первый на добивании оказался Санти Мина, нападающий переправил сферу в пустые ворота.

    Отыгрались гости на 38-й минуте. Быструю атаку организовали швейцарцы, Фасснахт выполнил передачу в штрафную на Рожера Ассале, нападающий спокойно принял мяч и точно пробил в дальний угол.

    А на 42-й минуте «Валенсия» снова вышла вперед. Неспешно развивалась атака испанцев на правом фланге, Солер выполнил заброс в штрафную, где Санти Мина ушел от своего оппонента и точно пробил в касание.

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    • На 56-й минуте быструю атаку организовали хозяева поля, Карлос Солер получил передачу на правом фланге, ушел от защитников, спокойно вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол.

    «Янг Бойз» остались в меньшинстве на 77-й минуте. Секу Саного откровенно грубо играет в центре поля, полузащитник «Янг Бойз» с двух ног бросился на Коклена и получил красную карточку.

    Лига чемпионов. Группа H
    «Валенсия» (Испания) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 3:1 (2:1)
    Голы: Мина, 14 (1:0). Ассале, 37 (1:1). Мина, 42 (2:1). Солер, 56 (3:1). «Валенсия»: Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Кокелен, Кондогбья (Везу, 87), Солер, Родриго, Мина (Гамейро, 68), Гонсалу Гедеш (Торрес, 75)«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, фон Берген, Бенито, Мбабу, Саного, Соу, Фасснахт (Нсаме, 61), Лаупер, Оаро (Эбишер, 75), Ассале, Нгамале (Сулеймани, 46)Предупреждения: Нгамале, 18. Мина, 22. Хосе Гайя, 30. Мбабу, 35. Бенито, 38. Лаупер, 57. фон Берген, 68. Солер, 81Удаление: Саного, 77

    «Бавария» — «АЕК Афины»

    7 ноября, 23:00 мск

    «Бенфика» — «Аякс»

    7 ноября, 23:00 мск

    «Лион» — «Хоффенхайм»

    7 ноября, 23:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Шахтёр» Д

    7 ноября, 23:00 мск

    «Виктория Пльзень» — «Реал Мадрид»

    7 ноября, 23:00 мск

    «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»

    7 ноября, 23:00 мск

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