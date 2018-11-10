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    Мастера штрафных ударов. Неймара обошел македонец из «Леванте»

    Десятка лучших исполнителей штрафных ударов в сильнейших лигах Европы

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    Все любят голы со штрафных, но не многие способны их исполнять на высшем уровне. Много лет Европа радовала присутствием настоящих мастеров — Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду, Жуниньо, Роберто Карлос и другие. Но кто является номером один прямо сейчас? Разбирался автор Sqawka Гарри Эдвардс.
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    Особняком стоит Лионель Месси, который реализовал 13 штрафных ударов. Однако лидер «Барселоны» при этом совершил 134 попытки, что серьезно сказывается на итоговом проценте реализации.

    10. Симоне Верди

    Симоне Верди
    squawka.com

    Вингер «Наполи», реализация — 11%.

    Исполнил 44 штрафных, реализовал — 5.

    Верди пока не забивал со штрафного за свой новый клуб «Наполи» после летнего трансфера, но он способен это сделать, если получит шанс. За три года он забил пять таких голов.

    9. Неймар

    Неймар
    twitter.com/psg_inside

    Вингер ПСЖ, реализация — 11%.

    Исполнил 44 штрафных, реализовал — 5.

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    • Неймар все еще пытается встать в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду и добиться статуса лучшего игрока мира, но пока процесс движется довольно медленно. Да, штрафные он исполнять умеет, но это не выходит за рамки десятой части всех ударов.

    8. Федерико Вивиани

    Федерико Вивиани
    squawka.com

    Опорный полузащитник СПАЛа, реализация — 13%.

    Исполнил 38 штрафных, реализовал — 5.

    Летний новичок СПАЛа не является атакующим футболистом, но это не мешает ему помогать своей команде голами со штрафных. На его счету точные удары в ворота «Вероны», «Болоньи» и даже своей нынешней команды.

    7. Миралем Пьянич

    Миралем Пьянич
    squawka.com

    Центральный полузащитник «Ювентуса», реализация — 14%.

    Исполнил 59 штрафных, реализовал — 8.

    Только Месси забил больше Пьянича со штрафных в пятерке лучших лиг Европы с августа 2015 года. Босниец перешел в «Ювентус» из «Ромы» в 2016 году и сейчас имеет впечатляющий процент реализации.

    6. Набиль Фекир

    Набиль Фекир
    squawka.com

    Атакующий полузащитник «Лиона», реализация — 14%.

    Исполнил 36 штрафных, реализовал — 5.

    Фекир является одной из главных звезд «Лиона» последних сезонов, его универсализм и навыки действительно впечатляют. Он может «взорваться» в самый неожиданный момент, забить гол из сложнейшей ситуации, но не менее продуктивен при открытой игре. С августа 2015 года он реализовал 14% попыток со штрафных.

    5. Марвин Платтенхардт

    Марвин Платтенхардт (слева)
    squawka.com

    Левый защитник «Герты», реализация — 14%

    Исполнил 35 штрафных, реализовал — 5.

    В прошлом сезоне целый ряд левых защитников доказали, что способны забивать со штрафных как рукой. Платтенхардт в этом случае не стал исключением.

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    • 4. Коутиньо

    Коутиньо
    squawka.com

    Атакующий полузащитник «Барселоны», реализация — 19%.

    Исполнил 26 штрафных, реализовал — 5.

    «Барселона» купила бразильца у «Ливерпуля» за 146 миллионов евро, после чего практики в исполнении штрафных у плеймейкера значительно убавилось. Тем не менее, Коутиньо остается великолепной альтернативой Лионелю Месси, когда аргентинца нет на поле.

    3. Пауло Дибала

    Пауло Дибала
    squawka.com

    Нападающий «Ювентуса», реализация — 20%.

    Исполнил 40 штрафных, реализовал — 8.

    Одна из двух ключевых фигур «Ювентуса», когда дело доходит до штрафных. Вместе с Пьяничем идет вслед за Месси по количеству голов со штрафных, если считать с августа 2015 года. Каждый пятый удар аргентинца оказывается результативным.

    2. Антуан Гризманн

    Антуан Гризманн
    squawka.com

    Нападающий мадридского «Атлетико», реализация — 22%.

    Исполнил 23 штрафных, реализовал — 5.

    Второй в Европе игрок по проценту реализации своих попыток. Чемпион мира отличился пять раз, в том числе однажды в нынешнем сезоне Примеры — в воротах «Леганеса».

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    • 1. Энис Барди

    Энис Барди (слева)
    squawka.com

    Вингер «Леванте», реализация — 24%.

    Исполнил 25 штрафных, реализовал — 6.

    Для многих этот парень в качестве лидера станет большим сюрпризом, но факт остается фактом. Македонский футболист только прошлым летом прибыл в Примеру из венгерского «Уйпешта», но уже сейчас на его счету шесть голов со штрафных. 0

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