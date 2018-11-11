Ниже «Спартаку» падать некуда

Встреча 14-го тура РПЛ между «Уфой» и московским «Спартаком» в Уфе завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет открыл нападающий Дмитрий Сысуев, окончательный счет установил Ловро Бизяк. «Спартак» пропустил в восьмом матче чемпионата подряд и располагается на десятом месте с 19 очками. Команда из Башкортостана занимает 14-е место, имея в активе 14 очков.

Прощальная гастроль Рианчо

Корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк заранее прощается с исполняющим обязанности наставника «Спартака» Раулем Рианчо, для которого матч с «Уфой» стал последним.

«Приход Олега Кононова и его штаба означает конец сольной карьеры в "Спартаке" Рауля Рианчо. Сложно сказать, как этот тренер изменил команду.

Но его пресс-конференции были весьма оригинальными. Искренними, эмоциональными и немного загадочными. Помимо того что Рианчо неоднократно успешно работал ассистентом главного тренера, он ещё оказался и совершенно блестящим оратором. "Спартак", а можно сделать так, чтобы Кононов тренировал, а Рианчо ходил на пресс-конференции? Точно нельзя? Ну ладно.

По сравнению с матчем с "Рейнджерс" Рианчо существенно поменял состав. В старте не оказалось Максименко, Рассказова, Боккетти, Ерёменко и Зобнина, который пропускал матч из-за травмы. Появились Ребров, Ещенко, Джикия, Тимофеев и Глушаков.

Не сказать, что с вышедшими свежими игроками "Спартак" быстро бежал и доминировал. Впрочем, в первом тайме на каком-то этапе по владению было 60 на 40 в пользу московского клуба».

Отважная «Уфа»

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев хвалит уфимцев, которые не стали отсиживаться в обороне, навязав борьбу гостям.

«Кириченко не обманывал. "Уфа" не стала запираться у своих ворот. Другое дело, что регулярно владеть мячом "Спартак" сопернику не позволял — класс футболистов был несопоставим. К концу первого тайма по владению мячом гости были значительно лучше — 61% против 39. Правда, толку от этого было немного.

Моменты возникали. Самый опасный "Спартак" создал в середине первого тайма — Луиз Адриану догнал мяч у лицевой после удара Ханни, вернул его партнеру, и тот зарядил в перекладину. Фернанду со штрафного попал в голову Тиллю, и только реакция Беленова спасла "Уфу". Регулярные смещения Ивелина Попова справа в центр заканчивались то эффектными передачами, то ударами в сторону угла ворот. Но ни то, ни другое болгарин не мог сделать точно.

"Уфа" отвечала регулярно, и отвечала опасно. Есть ощущение, что Кириченко все-таки ошибся с тем, что доверился Пауревичу: хорват оказался совершенно выключенным из игры. Зато освободившиеся партнеры угрожали воротам Реброва. Самые опасные моменты были у Дмитрия Живоглядова и Дмитрия Сысуева. Первый пробил прямо во вратаря, а после легкого удара второго мяч из пустых ворот вынес Ещенко».

Ошибки Ещенко

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак фиксирует, что во втором тайме красно-белых наказали за ошибки в обороне.

«Вообще после перерыва "Спартак" смотрелся очень слабо. Потерял мяч, позволил сопернику проводить позиционные атаки и откровенно проиграл борьбу на флангах. Особенно плох был вернувшийся в состав Андрей Ещенко, которого раз за разом за спиной оставлял Сильвестр Игбун, которого поддерживал Табидзе. До поры до времени красно-белым везло, но в конце концов грузину удался прострел на Сысуева, который аккуратно подрезал мяч в дальний угол. Ребров был бессилен.

Можно было ожидать, что после пропущенного мяча спартаковцы бросятся вперед, но ничего, кроме желания, они не продемонстрировали. Напротив, хозяева в контратаках могли забить один-два мяча, но в последний момент действовали расточительно и ограничились еще одним забитым мячом. Ещенко остался на чужой половине поля, а Фернандо не справился с вышедшим на замену Ловро Бизяком, и тот техничным ударом в дальний угол с линии штрафной переиграл Реброва. Второй ассист у Табидзе.

Это пятое поражение "Спартака" в восьми последних турах и всего первое — гостевое. "Уфа" набрала три очка и выбралась из зоны вылета, опередив "Анжи", а красно-белые не смогли подняться из нижней половины турнирной таблицы и замерли в ожидании Олега Кононова. Ниже падать уже некуда».

Паззл под названием «Спартак»

Корреспондент Sportbox.ru Борис Богданов считает, что новому тренеру «Спартака» придется перестраивать всю команду.

«А есть она вообще, панацея для нынешнего "Спартака"? Останься уфимские ворота нецелованными, встань в них привычный Максименко — что, это гарантировало бы другой исход? Обе голевые атаки хозяев пришли из зоны Ещенко — но кто поручится, что Петкович или Рассказов на его месте сыграли бы надежнее? Ничем не проявил себя Глушаков — но разве, пока он отбывал ссылку, было лучше? Ни разу не попал по воротам Луиз Адриано — так сменивший его Зе Луиш и вовсе по ним не бил.

И так можно пройтись чуть ли не по всему составу. Список игроков в протоколе — еще не команда. Это список в Уфе мы увидели другой, а команду — все ту же, которую видели и в предыдущих играх при испанском "и.о.", и задолго до него.

Их с Каррерой сменщик, чье имя осталось лишь объявить официально, игру в Уфе, конечно, смотрел. И вот ему Рианчо, пусть и неосознанно, пользу принес немалую. Если у преемника и оставались какие-то иллюзии относительно объема и сложности предстоящей работы, то теперь их наверняка окончательно не стало. Его словно еще раз предупредили: он приходит в клуб, где вместо команды — список игроков. Команду предстоит строить ему. Заново — как пазл собирать из рассыпанных фрагментов».

«Уфа» стала смелее атаковать

Автор Rusfootball.info Иван Долинин хвалит уфимскую команду, которой новый тренер ставит атакующий футбол.

«А что "Уфа"? У нее ведь сегодня был не менее важный матч. На этой неделе Томаров подал в отставку, и руководству клуба пришлось решать задачу по выбору нового тренера. Далеко ходить и долго думать никто не стал — уже работавший в команде Кириченко отлично подходил на освободившуюся вакансию. Правда, пока что его наградили приставкой "исполняющий обязанности". Впрочем, думается, что если "уфимцы" начнут играть лучше и будут добиваться положительного результата, Кириченко будет назначен полноценным главным тренером.

Встреча со "Спартаком" стала для него первым шагом к этому. Сразу же стало заметно, что "Уфа" начала действовать более смело. Особенно это касается атаки. Подопечные Дмитрия Сергеевича ловко использовали возможности убежать в контратаки, преимущественно используя фланги. Причем, в первом тайме большую активность проявляли игроки с правой бровки, а во втором — с левой. Собственно говоря, первый гол тоже пришел с края, когда "уфимцы" вытянули Ещенко ближе к центру поля и воспользовались оголившейся за его спиной зоной.

Кириченко грамотно нашел уязвимость в игре "Спартака" и донес до своих игроков мысли о том, как им нужно действовать. Если бы не проблемы с реализацией, то "Уфа" могла открыть счет еще в первом тайме. Над этим, кстати, Дмитрию Сергеевичу предстоит серьезно поработать, поскольку мы знаем, что в этом сезоне башкирскую команду зачастую подводил именно завершающий удар. Две недели паузы, конечно, пригодятся не только Кононову, но и Кириченко».

Логичный провал Рианчо

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер подводит итоги работы Рауля Рианчо в «Спартаке» и они получаются неоднозначными.

«Рианчо провел в "Спартаке" шесть матчей, и те три, что не касались чемпионата России, закончились в целом удачно — гостевая ничья и домашняя победа над "Рейнджерс", какой-никакой, но выигрыш у "Анжи" в Кубке. А вот результат в первенстве отвратительный — ничья в Казани и поражения от "Урала" и "Уфы". Теперь можно сколько угодно говорить, что победу в Казани Рианчо упустил на последней секунде благодаря чудодейственному выходу на стандарт защитника Сорокина, и если бы он тогда выиграл… Повторяю: футбол не знает никаких "бы".

Состав Рианчо тасовал головокружительно, но, когда дело касалось игры против оборонительного соперника, перемена мест слагаемых к изменению суммы не приводила. И, учитывая, что теорию весь сезон — как на днях признался Роман Зобнин — вел именно этот специалист, с чего бы ситуация должна была измениться после того, как Рианчо стал и.о.?

Оригинал-испанец оставляет красно-белых Олегу Кононову на девятом месте — точнее, на дележке кучи мест в середине таблицы, в частности, с "Уралом", "Ахматом" и "Оренбургом". Что, собственно, говорит само за себя. Но не стоит вешать всех собак на Рианчо, потому что до того красно-белые проиграли "Ахмату", "Ростову" и "Арсеналу". Все логично и последовательно». 0