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    РПЛ. «Арсенал» выиграл у «Анжи», «Локомотив» сыграет в Казани, ЦСКА против «Зенита»

    Обзор матчей 13-го тура российской Премьер-лиги

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    «Арсенал» — «Анжи» — 2:0

    В стартовом матче четырнадцатого тура Российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» принимал «Анжи».

    Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

    На 25-й минуте матча Сергей Ткачев отправил мяч в сетку после скидки Луки Джорджевича, а на 68-й минуте контратаку хозяев поля завершил Зелимхан Бакаев, который перебросил вышедшего из ворот голкипера.

    «Арсенал» после четырнадцати матчей набрал 17 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Анжи» (14 очков) остается на тринадцатой строчке.

    Напомним, этот матч, скорее всего, был последним для Олега Кононова у руля «оружейников» — тренер перейдет на работу в «Спартак».

    РПЛ. 14-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0 (1:0)
    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бакаев (Кангва, 74), Костадинов, Кадири Мохаммед, Ткачев (Горбатенко, 66), Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 87)«Анжи»: Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Гапон, Гиголаев, Кулик, Чайковский (Хамдамов, 69), Глебов, Понсе (Маркелов, 78), Долгов (Кацаев, 53)Голы: Чансельор, 77. Глебов, 78. Хамдамов, 88. Левашов, 90Предупреждения:

    «Урал» — «Оренбург»

    10 ноября, 14:00 мск

    «Крылья Советов» — «Ахмат»

    10 ноября, 16:30 мск

    «Ростов» — «Динамо»

    10 ноября, 19:00 мск

    «Уфа» — «Спартак»

    11 ноября, 14:00 мск

    «Краснодар» — «Енисей»

    11 ноября, 16:00 мск

    «Рубин» — «Локомотив»

    11 ноября, 16:30 мск

    ЦСКА — «Зенит»

    11 ноября, 19:00 мск

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