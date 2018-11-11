«Ростов» не умеет играть с соперниками ниже классом

Встреча 14-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Динамо» завершилась вничью — 0:0. Этот результат позволил команде Валерия Карпина подняться на третью строчку турнирной таблицы. В активе ростовчан 23 очка. Московское «Динамо» располагается на 12-й строчке с 16 очками.

Борьба за выживание

Корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин отмечает, что преимущество во владении мячом не помогло «Ростову» в создании моментов.

«Карпин полушутя утверждает, что его команда всё ещё борется за выживание. Как Раньери в чемпионский сезон "Лестера". Конечно, это неправда — перед этой игрой "Ростов" был всего в двух очках от зоны ЛЧ.

За выживание борется "Динамо". Испытание ФНЛ пока не дало толчок клубу: сейчас он 12-й, и такими темпами можно снова пойти на понижение весной.

Сигурдссон и Паршивлюк из "Ростова" пропускали игру из-за небольших повреждений. Ионов за свои 60 минут не смог полноценно заменить Сергея, а вместо первого вышел швед Хаджикадунич. В основе он играет только по большим праздникам.

Впрочем, какая разница, если большую часть игры команда тусила на чужой половине поля. Создавать остроту у ворот "Динамо" это не помогало. Самый опасный момент был аж за 15 минут до конца игры: Гулиев с острого угла не смог забить в пустые ворота. После — команды окончательно смирились с тем, что грядёт ничья».

«Динамо» снова не пропускает

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает, что Дмитрий Хохлов нащупал секрет надежной игры в обороне, которым его команда успешно пользуется.

«Дмитрий Хохлов по разным причинам не мог рассчитывать на Рыкова, Соу и Рауша. Но новую расстановку тренер из-за этого менять не стал — "Динамо" четвертый подряд начало матч в три центральных защитника и снова не проиграло.

Бело-голубые явно преобразились за последний месяц. До предыдущей паузы на матчи сборных "Динамо" регулярно пропускало, в том числе после грубых ошибок обороны (как индивидуальных, так и командных). Теперь же команда Хохлова перестала пропускать — ей не забили ни "Зенит", ни "Ахмат", ни ЦСКА.

Правда, в матчах с тремя этими командами "Динамо" в общей сложности допустило всего пять ударов в створ, но в этом тоже виден прогресс — защитники стали реже позволять соперникам бить из выгодных позиций. "Ростов" в первом тайме тоже не преуспел в этом. Вообще игра предсказуемо строилась через "стандарты", но скорость была слишком уж низкой. Для нашего чемпионата это характерно, даже флагманы действуют осторожно. Но борьбы в середине поля было неприлично много».

Без моментов

Обозреватель «Советского Спорта» Сергей Иванов сетует на скучную игру без забитых мячей.

«А "Ростов" с первых минут завладел мячом, но никакого преимущества из этого хозяева извлечь не могли. Пятерка защитников гостей перестраивалась без ошибок, а нападающим желто-синих не хватало движения.

Гости же про атаку забыли напрочь. Для "Динамо" первый тайм, скорее всего, запомнился лишь повреждением Шунина. Вратарю москвичей несколько минут оказывали помощь после столкновения за пределами штрафной.

После перерыва "Динамо" чуть не забило в первой же осмысленной атаке. Марков здорово прикрыл мяч корпусом и пробил с угла вратарской. К счастью для "Ростова", нападающему не хватило точности.

"Ростов" же вторую концовку матча провел в атаке, но тоже создал лишь один опасный момент. Скопинцев мощно ударил из-за пределов штрафной, Шунин в прыжке отбил, мяч попал к Гулиеву, который не попал в пустые ворота с острого угла.

В итоге — скучные унылые 0:0. Вряд ли "Ростов" остался доволен результатом. "Динамо" же набрало важное гостевое очко».

«Ростов» поборется за еврокубки

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой хвалит работу Валерия Карпина и считает, что «Ростову» по силам повторить свой самый успешный сезон.

«На фоне серьёзнейших проблем конкурентов "Ростов" превращается в реального претендента на места в первой пятёрке. Вполне вероятно, что южане добьются это цели, но им нужно что-то делать с игрой в атаке. "Ростов" продолжает здорово играть с командами, которые любят контролировать мяч. Проблема заключается в том, что в российском чемпионате таких команд немного.

"Лестеру" в "золотой" сезон было вполне комфортно и удобно. В Англии ни одна команда не откажется от возможности владеть мячом, если её предоставит соперник. В России совершенно иная ситуация. И матч с "Динамо" лишь подтвердил этот тезис. Было заметно, что обеим командам проще играть без мяча. Переход в позиционное наступление фактически лишал "Динамо" и "Ростов" манёвра: игроки просто не знали, что делать с мячом дальше.

После этой ничьей "Ростов" вышел на промежуточное третье место. Удивительно, что в нынешнем сезоне южане теряли очки в матчах с соперниками, которых, по идее, один из лидеров должен обыгрывать. "Ростов" уступил "Крыльям Советов", "Оренбургу" и "Локомотиву", а также сыграл вничью с "Рубином", "Уралом", "Уфой", "Краснодаром" и "Динамо". Очевидно, что пока главной проблемой южан является игра с соперниками, уступающими им в классе.

Тем не менее, "Ростов" к концовке первого круга получил хорошие стартовые позиции. И если во время зимней паузы Валерий Карпин получить возможность усилить состав с помощью более качественных игроков группы атаки, то "Ростов" может превратиться в серьёзного претендента на место в пятёрке. Особенность чемпионата заключается в том, что он фактически состоит из двух частей. И во вторую половину сезона команды могут войти с принципиально иными составами и возможностями». 0