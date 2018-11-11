Прежняя «Бавария», прекрасная «Боруссия», фантастический матч

В центральном матче одиннадцатого тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» обыграла «Баварию» со счетом 3:2, одержав волевую победу. Дубль у победителей оформил Марко Ройс, еще один мяч на счету Пако Алькасера. У гостей дважды отличился Роберт Левандовски.

Лидерство «Боруссии» — не вопрос везения

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов, что «Боруссия» впервые за семь лет подошла к матчу против «Баварии» в роли лидера, и утверждает, что это не вопрос везения:

«Впервые за семь лет дортмундская "Боруссия" опережала "Баварию" в Бундеслиге перед очной встречей. Более того, команда Люсьена Фавра потерпела первое поражение в сезоне-2018/19 только в минувший вторник, уступив в Лиге чемпионов "Атлетико" в Мадриде — 0:2. До этого чёрно-жёлтые выдали со старта сезона беспроигрышную серию из 15 матчей (12 побед, три ничьи). Игра "Боруссии" настолько потрясала, что даже президент мюнхенского клуба Ули Хёнесс заявил: "Бавария" едет в Дортмунд в статусе аутсайдера.

Впрочем, возможно, старый лис просто хитрил, чтобы снять таким образом давление со своих футболистов и чуть-чуть сбить концентрацию у соперника. На самом деле по статистике лидер Бундеслиги был не настолько лучше действующего чемпиона Германии. Например, "Бавария" в среднем чаще "Боруссии" била по воротам — 18,3 удара против 13,5 (в створ — 7,5 против 5,4). Да и по собственным воротам команда Нико Ковача позволяла наносить в среднем на три удара меньше.

Игра доказала, что лидерство Дортмунда — всё-таки не вопрос везения. Главный матч первого круга Бундеслиги вообще полностью оправдал ожидания, получился очень ярким, по-настоящему горячим».

«Боруссия» — «Бавария» twitter.com/bvb

Растерянная «Боруссия», штурм «Баварии»

Игорь Зетилов из «Советского спорта» рассказывает о преимуществе «Баварии» в первом тайме:

«Матч гости начали с позиции силы. Опаснее всего выглядели атаки слева, где хозяйничал Франк Рибери, к которому периодически смещались Роберт Левандовски и Томас Мюллер. Однако это нагнетание могло прерваться самым трагичным для "Баварии" вариантом. На 11-й минуте нападающий хозяев Марко Ройс выскочил к воротам Мануэля Нойера, но с линии штрафной пробил несильно.

"Бавария" вспомнила, что с лидером бундеслиги шутки плохи и вовсе почти заперла хозяев на их половине поля. И этот затяжной штурм принес плод. Сначала мяч с левого фланга через центр доставили на правый. А уже оттуда Серж Гнабри навесил в штрафную, и Левандовски без помех шикарно головой пробил — 0:1!

Игроки «Баварии» twitter.com/fcbayern

Дортмунд выглядел откровенно растерянным. И это при том, что "Бавария" резко сбросила обороты. Но еще пару-тройку полумоментов мюнхенцы создали».

Фантастическая игра

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев рассказывает о преображении «Боруссии» после перерыва.

«Было интересно посмотреть на оказавшуюся в непривычной для этого сезона роли "Боруссию". Люсьен Фавр, нужно отдать ему должное, в перерыве донес до своих подопечных все необходимое, а также ликвидировал сквозняк в центре поля, сменив Вайгля на Дауда. Этого хватило, чтобы превратиться в себя прежних. Санчо бросил в прорыв Ройса, того сбил Нойер, и сам пострадавший безупречно исполнил пенальти.

Ройс реализовал пенальти twitter.com/bvb

Дортмунд поймал кураж и помчался добивать соперника на волне собственного успеха. Правда, желто-черные забыли об одном: что против них играет почти прежняя "Бавария", а не та далекая от идеала команда, к которой привыкли в этом сезоне. Лидерство чемпион вернул себе с безжалостностью машины, хотя и красоты в его комбинации было в избытке. Начиная с попытки Гнабри сыграть пяткой и заканчивая элегантной подсечкой Киммиха на голову находившегося у линии ворот Левандовски. Но самое интересное — рождение реальных чемпионских амбиций "Боруссии" — произошло как раз в этой критической ситуации. Хозяева принялись рвать баварскую оборону в клочья.

Это была игра фантастического уровня, в которой великолепно смотрелись обе команды, а Дортмунд — просто прекрасно. Загубивший массу моментов Ройс безупречно пробил в касание с передачи Пищека, а избежавший офсайда Алькасер воспользовался безукоризненной передачей Витселя. Умение прибавлять во втором тайме — это уже фирменный знак дортмундцев».

«Боруссия» в раздевалке после победы twitter.com/bvb

Хуммельс подставил «Баварию»

Защитник «Баварии» Матс Хуммель так хотел сыграть против «Боруссии», что решил не рассказывать о своей болезни, но в итоге лишь подставил «Баварию», пишет Павел Тихонов из Sports.ru:

«0 успешных отборов из 5 попыток, 2 потери мяча на ровном месте в течение одной минуты (61-й), ошибка, которая привела к удару по воротам, один выигранный верховой мяч. В итоге все это привело к замене. Хуммельс ушел с поля на 65-й минуте, но лучше не стало. "Бавария" пропустила дважды за шесть минут, в итоге проиграла 2:3 и отпустила дортмундцев на 7 очков — такое отставание после 11-го тура мюнхенцы еще никогда не отыгрывали.

Замена Хуммельса twitter.com/fcbayern

После матча Хуммельс объяснил, в чем дело. Оказывается, он приболел. Футболисты болеют, такое бывает, но обычно их или приводят в чувство перед выходом на поле, или они остаются лежать дома. Но Хуммельс перед игрой ничего не сказал ни тренеру, ни врачам. "Иначе он бы меня не поставил", — сказал защитник.

Но в итоге вышло так, что Хуммельс подставил всех. Он сказал тренеру, что приболел только на 62-й минуте (когда дважды проиграл мяч)».

К Ковачу претензий нет

Обозреватель «Бомбардир.ру» Илья Егоров уверен, что «Бавария», несмотря на поражение, показала свой лучший футбол в этом сезоне:

«97% передач "Баварии" доходили до адресата — это лучший показатель Мюнхена в этом сезоне. Гости классно контролировали ход игры именно за счет пасов. Второй гол Левандовски — доказательство всего тезиса. Показатель колоссального преимущества 'Баварии' в первом тайме: "Боруссия" за 45 минут не создала ни одного шанса у ворот Нойера (5:0 в пользу 'Баварии' по числу потенциально голевых моментов).

«Боруссия» — «Бавария» twitter.com/bvb

20 очков в 11 турах Бундеслиги — "Бавария" не набирала так мало очков восемь лет. В матче с "Боруссией" она снова проиграла. Но, кажется, это тот самый случай, когда к Нико Ковачу нет никаких претензий. В этой игре Мюнхен показал сильнейший футбол в этом сезоне. У команды получалось все: передачи, опасные моменты. Кроме того, появилось взаимопонимание между линиями (к примеру, ассист Киммиха на Левандовски — защитник здорово подключился к атаке)».

Замены Фавра и акцент на Алькасера

Также «Бомбардир.ру» оценивает влияние Фавра на «Боруссию»:

«Фавр здорово использует замены. В матче с "Баварией" он выпустил Алькасера, который забил спустя 13 минут после выхода на поле. В этом сезоне игроки "Боруссии", вышедшие на замену, забили 18 голов. Это лучший показатель среди команд топ-5 лиг.

Люсьен Фавр twitter.com/bvb

Люсьен Фавр делает акцент исключительно на Алькасера. В материале про Фавра мы писали, что тренер использует схему, ориентированную на игру в атаке преимущественно через нападающего. После выхода Алькасера 54% всех передач "Боруссии" шли именно на него. В итоге форвард забил — он делает это в каждом домашнем матче "Боруссии" в чемпионате Германии (4 игры — 6 мячей).

При Фавре наконец-то заиграл Ройс: он стал получать больше свободы. Из этого есть следствие: Ройс в этом сезоне чемпионата Германии забил 7 мячей (повторение лучшего показателя с сезона 2015/16)».

Марко Ройс и Пако Алькасер twitter.com/bvb

Левандовски — лучший, «Бавария» еще жива

Так считает автор «Футбола на куличках» Алексей Пахомов:

«Заранее надо сказать, что два гола (один из них с пенальти) оформил Ройс. Но много и ошибок было у Марко, да и есть человек, о котором стоит сказать отдельно, пусть его клуб и уступил. Сегодня мы не скажем, что Левандовски тащил за собой всю "Баварию". Мюнхенцы выглядели просто реально здорово. Бились, как волки, на последнем издыхании в первом тайме. Роберт был вожаком, не самой ключевой фигурой, но тем, кто привел в действие механизм, который давненько уже отказал у ФКБ.

Роберт Левандовски twitter.com/bvb

Поляк отметился дублем, который, вероятно, не принес спасительный результат для Нико Ковача, но уж точно запомнился многим. Что же произошло во второй половине встречи — непонятно, там мюнхенцы перестали выглядеть так, как до перерыва. Однако стоит сказать следующее, подытожить, так сказать. Страшнее "шмелей" в Бундеслиге нет. И если такой противник едва сумел одолеть чемпиона, значит, король еще жив. Вот только отрыв уже составляет у 'желто-черных' семь баллов в таблице. И тут уже даже Роберт может не помочь в дальнейшем своей команде сохранить место на троне…». 0