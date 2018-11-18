ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    18 игроков для топ-клубов АПЛ

    Кем команды «Большой шестерки» могут усилиться в январе?

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити Ливерпуль Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Милан Шкриниар18 игроков для топ-клубов АПЛ Алина ЗагитоваГран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и Тарасовой СКА — «Металлург» МгКХЛ. «Салават» выиграл у «Барыса», СКА одолел «Магнитку»
  • 19:22
    • СКА в Петербурге одолел «Магнитку»
  • 19:00
    • Сборная Англии вырвала победу у Хорватии и вышла в плей-офф Лиги наций
  • 18:49
    • «Зенит» в контрольном матче обыграл «Шальке»
  • 12:12
    • Гендиректор «Краснодара» высказался о стоимости системы VAR
  • 11:12
    • Болт хотел бы подписать контракт с футбольным клубом до конца ноября
  • 09:44
    • Защитник сборной Швеции получил травму перед матчем с Россией
  • 08:22
    • Паредес готов перейти в «Милан»
    Все новости спорта
    Милан Шкриниар
    Милан Шкриниар
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    Чемпионская гонка в АПЛ набирает обороты, и в зимнее трансферное окно командам «Большой шестерки», чтобы избежать усталости игроков и освежить состав, может потребоваться подкрепление. Squawka рассматривает варианты усиления для топ-клубов чемпионата Англии.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» — и это неудивительно — по итогам двенадцати матчей остаются в текущем чемпионате непобедимыми. «Тоттенхэм» близок к лидирующей тройке, хотя и проиграл уже трижды. «Арсенал» занял свое уже привычное положение за пределами четверки лучших, а «Манчестер Юнайтед» пока идет восьмым, спотыкаясь на старте сезона.

    В составах некоторых команд «Болшой шестерки» есть заметные пробелы. В январе им без сомнения предстоит усилиться. В то же время некоторые команды имеют менее очевидные пробоины в составе. Но никогда нет предела совершенству. И, например, Пеп Гвардиола, будучи перфекционистом, согласился бы с этим утверждением. Итак, рассмотрим варианты усиления для каждого из клубов «Большой шестерки».

    «Манчестер Юнайтед»

    Вариант мечты: Милан Шкриниан

    Жозе Моуринью не делает секрета из своего желания усилить оборону «Красных дьяволов», которая пропустила уже 21 гол — «МЮ» не пропускал так много по итогам 12 матчей с 1966 года. Команде жизненно необходимо усиление обороны.

    Защитник «Интера» Милан Шкриниан мог был стать для «МЮ» отличным укрепляющим средством, способным исправить проблемы в обороне. Центральный защитник сборной Словакии в текущем сезоне блокирует в Серии А больше ударов, чем любой другой центральный защитник (14), а также третий по количеству попыток отбора мяча (32) — он не боится идти в борьбу и рисковать собой.

    Реалистичный вариант: Марко Арнаутович

    Марко Арнаутович
    Squawka

    Недавно Марко Арнаутович заявил о своем стремлении поиграть в Лиге чемпионов. Нападающий мог покинуть «Вест Хэм» в январе этого года, а летом уже видел себя на «Олд Траффорд», но трансфер не был осуществлен. Однако австриец все еще может стать «красно-белым» в этом сезоне.

    29-летний Арнаутович, который является талисманом «Вест Хэма», ранее уже работал под руководством Моуринью в «Интере». Теперь он окончательно заматерел, изменил свою игру в последние сезоны, и мог бы предоставить «МЮ» столь необходимую остроту и агрессию в последней трети поля.

  • Погба способен на многое. «МЮ» надо учиться этим пользоваться
  • «МЮ» пока не удалось отыскать идеальную роль на поле для Поля Погба — одного из самых талантливых полузащитников планеты
  • 07/11/2018

    • Джокер: Джибриль Сидибе

    Типичный современный фулл-бэк Сидибе был частью команды Дидье Дешама, которая выиграла чемпионат мира. В январе он может быть доступен для трансфера, так как «Монако» в этом сезоне борется за выживание.

    Несмотря на затруднительное положение «монегасков», Сидибе по-прежнему вызывается в состав сборной Франции. Он мог бы добавить свежести команде Моуринью в обороне. 26-летний Сибиде — трудолюбивый защитник и мог бы стать готовым вариантом для «МЮ», учитывая то, что Эшли Янгу в следующем году исполнится 34 года, а Диогу Далот еще не прошел проверку.

    «Тоттенхэм»

    Вариант мечты: Танги Ндомбеле

    Танги Ндомбеле
    Squawka

    21-летний Ндомбеле засверкал на сцене в прошлом сезоне, когда на правах аренды перешел в «Лион» из «Амьена». Летом он заключил полноценный контракт с «Лионом», и уже сейчас европейские топ-клубы охотятся за хавбеком, который продолжает демонстрировать прекрасную форму.

    Он был одним из главных действующих лиц в матче Лиги чемпионов, в котором «Лион» шокировал «Ман Сити». Он мог привнести огромную энергию и цепкость в полузащиту команды Маурисио Почеттино. «Шпорам» не хватает этих качеств после того, как Мусса Дембеле получил травму лодыжки.

  • Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛ
  • Чемпионат Англии перестал быть непредсказуемым
  • 06/11/2018

    • Реалистичный вариант: Абдулай Дукуре

    С учетом травмы Дембеле одним из игроков, который мог бы усилить «шпор», является полузащитник «Уотфорда» Абдулай Дукуре — СМИ уже связывают француза с «Тоттенхэмом».

    Дукуре стал откровение после того, как перебрался в Англию из «Ренна» двумя сезонами ранее. В прошлом сезоне он добился прогресса, забив семь голов и пропустив лишь один матч в АПЛ за «Уотфорд». Абдулай — физически крепкий хавбек, который мог бы значительно усилить полузащиту «шпор».

    Джокер: Киран Тирни

    У «шпор» есть Дэнни Роуз, который изо всех сил пытается избежать травм, а также Бэн Дэвис, которого в этом сезоне критикуют. Киран Тирни мог бы стать очень проницательным трансфером для «шпор». Шотландский левый защитник был бы отличным бэкапом для команды, которая играет в Лиге чемпионов — хотя в январе в этом усилении уже может не быть необходимости.

    21-летний парень — основной игрок «Селтика». Он регулярно выходит в старте после того, как дебютировал за первую команду в конце сезона 2014-2015. С тех пор, как «Селтик» возглавил Брэндан Роджерс, Тирни начал прибавлять, и точно не затерялся бы на английской земле.

  • Трансферный дайджест. 6-12 ноября
  • Кто хочет увести Канте у «Челси», куда подастся полузащитник «МЮ», кому нужен хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
  • 12/11/2018

    • «Челси»

    Вариант мечты: Кристиан Пулишич

    «Челси» уже связывали с попытками подписать вингера «Боруссии» Дортмунд. Учитывая его возраст, потенциал и текущие навыки, его трансферная стоимость, вероятно, будет начинаться с отметки в 100 миллионов фунтов. Однако «Челси» нуждается в большем количестве вариантов в атаке, а Пулишич способен закрыть любую позицию.

    Педро постепенно уходит в закат, а касательно Альваро Мораты по-прежнему остаются вопросы. В такой ситуации Маурицио Сарри может быть склонен к тому, чтобы вернуться к игре с ложной девяткой, которую он столь эффективно использовал в Неаполе. Это можно реализовать, отправив Пулишича на фланг, а Азара — в центр.

    Кристиан Пулишич
    Squawka

    Реалистичный вариант: Виссам Бен Йеддер

    Как мы уже упомянули, у Сарри несомненно будет соблазн играть с ложной «девяткой». В «Наполи» эту роль исполнял Дрис Мертенс. Сейчас нет лучше игрока, который больше подходил бы на роль Мертеса, чем Виссам Бен Йеддер.

    Француз ростом 1 метр 70 сантиметров очень схож по параметрам с Мертенсом. В этом сезоне на его счету уже 8 голов и 3 ассиста в составе «Севильи», которая идет на втором месте в Ла Лиге.

    Джокер: Дрис Мертенс

    Вместо того, чтобы искать ложную «девятку» в ком-то похожем на Дриса Мертенса, возможно, Сарри стоило бы попытаться подписать своего экс-игрока. Контракт бельгийца с «Наполи» истекает в конце сезоне, в мае ему исполнится 31 год, и он может быть вполне реальным вариантом для итальянского тренера.

    Мертенс продолжает выступать на хорошем уровне — в этом сезоне он забил уже 8 голов в Серии А и Лиге чемпионов, а также отдал 4 голевые передачи. Если «Челси» постучится в дверь, Мертенс вряд ли будет против воссоединиться со своим бывшим тренером.

    «Ливерпуль»

    Вариант мечты: Усман Дембеле

    У Усмана Дембеле есть проблемы с дисциплиной в «Барселоне», и Эрнесто Вальверде, по данным СМИ, готов отпустить француза за не самую большую сумму. «Ливерпуль» верит в то, что ему удастся переманить игрока.

    Вингер обойдется «красным» примерно в 85 миллионов фунтов, однако в 21 год его потенциал остается безграничным. И если кто-то способен лучше всех выжимать максимум из своих активов — так это Юрген Клопп. Дембеле мог бы обеспечить конкуренцию в атаке «Ливерпуля», а также вернуть свою форму времен «Боруссии».

    Реалистичный вариант: Николас Тальяфико

    Николас Тальяфико
    Squawka

    Будущее Альберто Морено находится под вопросом, и «Ливерпулю» с его непростым графиком определенно понадобятся варианты на левом фланге. Если Клопп решит инвестировать в нового защитника, то Тальяфико может оказаться приемлемым вариантом.

    Защитник «Аякса» впечатляет в Лиге чемпионов в этом сезоне. Он является тем типом игрока, которого немецкий тренер видит на позиции фулл-бэка — умеющий атаковать, цепкий и эксперт по доставке мяча в штрафную.

  • Новая схема «Ливерпуля» и Салах в роли «девятки»: за и против
  • Клопп переходит на 4-2-3-1 и меняет роль своей главной звезды
  • 15/11/2018

    • Джокер: Адриен Рабьо

    Контракт Рабьо с ПСЖ истечет летом, и «Ливерпуль» может соблазниться на то, чтобы прощупать почву в январе. У «красных» есть множество вариантов в центре полузащиты, но француз мог бы предложить команде креатив и некую стильность, которой не хватает полузащите «Ливерпуля», особенно Джордану Хендерсону.

    «Арсенал»

    Вариант мечты: Рафаэль Геррейро

    Игрок сборной Португалии подвержен травмам, но нельзя отрицать то, что он является одним из самых искусных игроков в Европе. Его родная позиция — левый фланг обороны, но он также может играть на позиции левого вингера и центре поля. Геррейро — разносторонний и неотступный игрок.

    Очевидно, что «Арсеналу» нужно усиление на левом фланге. И Геррейро мог бы стать идеальным кандидатом для того, чтобы помочь клубу подняться на новый уровень. Безусловно, для «канониров» это будет недешево. Ну а Дортмунд, учитывая форму футболиста, мог бы выгодно продать его.

    Реалистичный вариант: Хуниор Фирпо

    Унаи Эмери хорошо знает Ла Лигу, и, безусловно, обращал внимание на Хуниора Фирпо, который проводит впечатляющий сезон в составе «Бетиса» — на его счету 2 гола, в том числе один из мячей в победой встрече против «Барселоны» (4:3), а также 1 ассист.

    Есть сомнения касательно будущего Начо Монреаля и Сеада Колашинаца на «Эмирейтс», так что Фирпо мог бы добавить реальных мускул и яда стартовому составу «Арсенала».

    Джокер: Кристиан Павон

    Кристиан Павон
    squawka.com

    Дэнни Уэлбек надолго выбыл из-за травмы, а будущее Аарона Рэмзи находится под вопросом. Эмери вполне может задуматься о необходимости добавить команде огневой мощи. Слухи связывают с «Арсеналом» форварда «Бока Хуниорс» Павона.

    Начальник скаутингового отдела «Арсенала» Свен Мислинтат является поклонником Павона, который при росте 1 метр 67 сантиметров имеет все для того, чтобы воспроизвести лучшие выступления Алексиса Санчеса.

    «Манчестер Сити»

    Вариант мечты: Райан Сессеньон

    Райан Сессеньон
    squawka.com

    Гвардиола любит разноплановых игроков, таких, которые могут закрыть несколько позиций. В лице Сессеньона он обрел бы такого футболиста — 21-летний парень может выполнить любую роль на левом фланге.

    Бенджамин Менди получил очередную травму, и левый фланг обороны теперь останется на Фабиане Делфе. Хотя англичанин сумел адаптироваться к этой роли, наверняка для каталонского специалиста настало время инвестировать в левого защитника.

    Реалистичный вариант: Николя Пепе

    «Манчестер Сити» уже поинтересовался возможностью трансфера Николя Пепе, который в последний день летнего трансферного окна отказался от переезда в «Лион». За ним следит много клубов — в их числе, например, «Арсенал». Но если Гвардиола захочет ивуарийца, то, скорее всего, получит его.

    23-летний нападающий начал сезон, забив восемь мячей и сделав пять асситов, чем помог «Лиллю» взобраться на второе место в Лиге 1.

  • Мошенники из Манчестера
  • Английский гранд опять в центре скандала из-за нарушений финансового фэйр-плей
  • 14/11/2018

    • Джокер: Деклан Райс

    В «Ман Сити» уже задумываются над тем, кто сможет полноценно заменить невероятно трудолюбивого Фернандиньо, после того, как бразилец уйдет. Ему уже 33, и его время истекает, хотя в этом сезоне он все еще выглядит великолепно.

    Деклан Райс выделяется в составе «Вест Хэма» в этом сезоне. У него истекает контракт, и с его продлением есть проблемы. Гвардиола вряд ли станет задавать лишние вопросы в январе — под его руководством 19-летний парень, который является потенциальной звездой, может стать большим игроком. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Руни ушел, но Англию ждет светлое будущее
  • 16/11/2018 в 18:44
    •
  • Прогноз
  • Испания — Босния и Герцеговина
  • 1.55
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
  • Окольцованный Роналду
    • 22:10 16/11/2018     Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян
  • Мошенники из Манчестера
    • 16:56 14/11/2018     ЦСКА — «Зенит»
  • Семак наступил на грабли, оставленные Луческу и Манчини
    • 02:07 12/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Коламбуса» Хоккей НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября 09:330
  • 16:46
    • «Салават Юлаев» всухую обыграл «Барыс»
  • 16:34
    • «Сибирь» в результативном матче одолела московское «Динамо»
  • 16:18
    • «Тамбов» проиграл «Нижнему Новгороду»
    Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира Футбол Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождениеРеакция прессы на матч Нидерланды — Франция 01:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгия не отдаст свое первое место
  • 4.23
    •
  • 19:50
    • «Факел» обыграл «Авангард», «Балтика» победила «Чертаново»
  • 19:31
    • «Локомотив» на выезде уступил «Йокериту»
  • 16:04
    • ФНЛ: «Шинник» разгромил «Спартак-2», «Химки» и «Сочи» сыграли вничью
    Лионель Месси Футбол 15 лет с момента дебюта. Фанаты должны ценить МессиАргентинец дебютировал за «Барселону» 16 ноября 2003 года Вчера в 15:150
  • 15:49
    • Женская сборная России обыграла Италию на чемпионате Европы по керлингу
  • 15:32
    • СМИ: «Наполи» отказался продавать защитника в «Манчестер Юнайтед»
  • 15:16
    • ФНЛ: «Томь» потеряла очки в Волгограде, ничья «Сибири» и «СКА-Хабаровск»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие