18 игроков для топ-клубов АПЛ

«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» — и это неудивительно — по итогам двенадцати матчей остаются в текущем чемпионате непобедимыми. «Тоттенхэм» близок к лидирующей тройке, хотя и проиграл уже трижды. «Арсенал» занял свое уже привычное положение за пределами четверки лучших, а «Манчестер Юнайтед» пока идет восьмым, спотыкаясь на старте сезона.

В составах некоторых команд «Болшой шестерки» есть заметные пробелы. В январе им без сомнения предстоит усилиться. В то же время некоторые команды имеют менее очевидные пробоины в составе. Но никогда нет предела совершенству. И, например, Пеп Гвардиола, будучи перфекционистом, согласился бы с этим утверждением. Итак, рассмотрим варианты усиления для каждого из клубов «Большой шестерки».

«Манчестер Юнайтед»

Вариант мечты: Милан Шкриниан

Жозе Моуринью не делает секрета из своего желания усилить оборону «Красных дьяволов», которая пропустила уже 21 гол — «МЮ» не пропускал так много по итогам 12 матчей с 1966 года. Команде жизненно необходимо усиление обороны.

Защитник «Интера» Милан Шкриниан мог был стать для «МЮ» отличным укрепляющим средством, способным исправить проблемы в обороне. Центральный защитник сборной Словакии в текущем сезоне блокирует в Серии А больше ударов, чем любой другой центральный защитник (14), а также третий по количеству попыток отбора мяча (32) — он не боится идти в борьбу и рисковать собой.

Реалистичный вариант: Марко Арнаутович

Марко Арнаутович Squawka

Недавно Марко Арнаутович заявил о своем стремлении поиграть в Лиге чемпионов. Нападающий мог покинуть «Вест Хэм» в январе этого года, а летом уже видел себя на «Олд Траффорд», но трансфер не был осуществлен. Однако австриец все еще может стать «красно-белым» в этом сезоне.

29-летний Арнаутович, который является талисманом «Вест Хэма», ранее уже работал под руководством Моуринью в «Интере». Теперь он окончательно заматерел, изменил свою игру в последние сезоны, и мог бы предоставить «МЮ» столь необходимую остроту и агрессию в последней трети поля.

Джокер: Джибриль Сидибе

Типичный современный фулл-бэк Сидибе был частью команды Дидье Дешама, которая выиграла чемпионат мира. В январе он может быть доступен для трансфера, так как «Монако» в этом сезоне борется за выживание.

Несмотря на затруднительное положение «монегасков», Сидибе по-прежнему вызывается в состав сборной Франции. Он мог бы добавить свежести команде Моуринью в обороне. 26-летний Сибиде — трудолюбивый защитник и мог бы стать готовым вариантом для «МЮ», учитывая то, что Эшли Янгу в следующем году исполнится 34 года, а Диогу Далот еще не прошел проверку.

«Тоттенхэм»

Вариант мечты: Танги Ндомбеле

Танги Ндомбеле Squawka

21-летний Ндомбеле засверкал на сцене в прошлом сезоне, когда на правах аренды перешел в «Лион» из «Амьена». Летом он заключил полноценный контракт с «Лионом», и уже сейчас европейские топ-клубы охотятся за хавбеком, который продолжает демонстрировать прекрасную форму.

Он был одним из главных действующих лиц в матче Лиги чемпионов, в котором «Лион» шокировал «Ман Сити». Он мог привнести огромную энергию и цепкость в полузащиту команды Маурисио Почеттино. «Шпорам» не хватает этих качеств после того, как Мусса Дембеле получил травму лодыжки.

Реалистичный вариант: Абдулай Дукуре

С учетом травмы Дембеле одним из игроков, который мог бы усилить «шпор», является полузащитник «Уотфорда» Абдулай Дукуре — СМИ уже связывают француза с «Тоттенхэмом».

Дукуре стал откровение после того, как перебрался в Англию из «Ренна» двумя сезонами ранее. В прошлом сезоне он добился прогресса, забив семь голов и пропустив лишь один матч в АПЛ за «Уотфорд». Абдулай — физически крепкий хавбек, который мог бы значительно усилить полузащиту «шпор».

Джокер: Киран Тирни

У «шпор» есть Дэнни Роуз, который изо всех сил пытается избежать травм, а также Бэн Дэвис, которого в этом сезоне критикуют. Киран Тирни мог бы стать очень проницательным трансфером для «шпор». Шотландский левый защитник был бы отличным бэкапом для команды, которая играет в Лиге чемпионов — хотя в январе в этом усилении уже может не быть необходимости.

21-летний парень — основной игрок «Селтика». Он регулярно выходит в старте после того, как дебютировал за первую команду в конце сезона 2014-2015. С тех пор, как «Селтик» возглавил Брэндан Роджерс, Тирни начал прибавлять, и точно не затерялся бы на английской земле.

«Челси»

Вариант мечты: Кристиан Пулишич

«Челси» уже связывали с попытками подписать вингера «Боруссии» Дортмунд. Учитывая его возраст, потенциал и текущие навыки, его трансферная стоимость, вероятно, будет начинаться с отметки в 100 миллионов фунтов. Однако «Челси» нуждается в большем количестве вариантов в атаке, а Пулишич способен закрыть любую позицию.

Педро постепенно уходит в закат, а касательно Альваро Мораты по-прежнему остаются вопросы. В такой ситуации Маурицио Сарри может быть склонен к тому, чтобы вернуться к игре с ложной девяткой, которую он столь эффективно использовал в Неаполе. Это можно реализовать, отправив Пулишича на фланг, а Азара — в центр.

Кристиан Пулишич Squawka

Реалистичный вариант: Виссам Бен Йеддер

Как мы уже упомянули, у Сарри несомненно будет соблазн играть с ложной «девяткой». В «Наполи» эту роль исполнял Дрис Мертенс. Сейчас нет лучше игрока, который больше подходил бы на роль Мертеса, чем Виссам Бен Йеддер.

Француз ростом 1 метр 70 сантиметров очень схож по параметрам с Мертенсом. В этом сезоне на его счету уже 8 голов и 3 ассиста в составе «Севильи», которая идет на втором месте в Ла Лиге.

Джокер: Дрис Мертенс

Вместо того, чтобы искать ложную «девятку» в ком-то похожем на Дриса Мертенса, возможно, Сарри стоило бы попытаться подписать своего экс-игрока. Контракт бельгийца с «Наполи» истекает в конце сезоне, в мае ему исполнится 31 год, и он может быть вполне реальным вариантом для итальянского тренера.

Мертенс продолжает выступать на хорошем уровне — в этом сезоне он забил уже 8 голов в Серии А и Лиге чемпионов, а также отдал 4 голевые передачи. Если «Челси» постучится в дверь, Мертенс вряд ли будет против воссоединиться со своим бывшим тренером.

«Ливерпуль»

Вариант мечты: Усман Дембеле

У Усмана Дембеле есть проблемы с дисциплиной в «Барселоне», и Эрнесто Вальверде, по данным СМИ, готов отпустить француза за не самую большую сумму. «Ливерпуль» верит в то, что ему удастся переманить игрока.

Вингер обойдется «красным» примерно в 85 миллионов фунтов, однако в 21 год его потенциал остается безграничным. И если кто-то способен лучше всех выжимать максимум из своих активов — так это Юрген Клопп. Дембеле мог бы обеспечить конкуренцию в атаке «Ливерпуля», а также вернуть свою форму времен «Боруссии».

Реалистичный вариант: Николас Тальяфико

Николас Тальяфико Squawka

Будущее Альберто Морено находится под вопросом, и «Ливерпулю» с его непростым графиком определенно понадобятся варианты на левом фланге. Если Клопп решит инвестировать в нового защитника, то Тальяфико может оказаться приемлемым вариантом.

Защитник «Аякса» впечатляет в Лиге чемпионов в этом сезоне. Он является тем типом игрока, которого немецкий тренер видит на позиции фулл-бэка — умеющий атаковать, цепкий и эксперт по доставке мяча в штрафную.

Джокер: Адриен Рабьо

Контракт Рабьо с ПСЖ истечет летом, и «Ливерпуль» может соблазниться на то, чтобы прощупать почву в январе. У «красных» есть множество вариантов в центре полузащиты, но француз мог бы предложить команде креатив и некую стильность, которой не хватает полузащите «Ливерпуля», особенно Джордану Хендерсону.

«Арсенал»

Вариант мечты: Рафаэль Геррейро

Игрок сборной Португалии подвержен травмам, но нельзя отрицать то, что он является одним из самых искусных игроков в Европе. Его родная позиция — левый фланг обороны, но он также может играть на позиции левого вингера и центре поля. Геррейро — разносторонний и неотступный игрок.

Очевидно, что «Арсеналу» нужно усиление на левом фланге. И Геррейро мог бы стать идеальным кандидатом для того, чтобы помочь клубу подняться на новый уровень. Безусловно, для «канониров» это будет недешево. Ну а Дортмунд, учитывая форму футболиста, мог бы выгодно продать его.

Реалистичный вариант: Хуниор Фирпо

Унаи Эмери хорошо знает Ла Лигу, и, безусловно, обращал внимание на Хуниора Фирпо, который проводит впечатляющий сезон в составе «Бетиса» — на его счету 2 гола, в том числе один из мячей в победой встрече против «Барселоны» (4:3), а также 1 ассист.

Есть сомнения касательно будущего Начо Монреаля и Сеада Колашинаца на «Эмирейтс», так что Фирпо мог бы добавить реальных мускул и яда стартовому составу «Арсенала».

Джокер: Кристиан Павон

Кристиан Павон squawka.com

Дэнни Уэлбек надолго выбыл из-за травмы, а будущее Аарона Рэмзи находится под вопросом. Эмери вполне может задуматься о необходимости добавить команде огневой мощи. Слухи связывают с «Арсеналом» форварда «Бока Хуниорс» Павона.

Начальник скаутингового отдела «Арсенала» Свен Мислинтат является поклонником Павона, который при росте 1 метр 67 сантиметров имеет все для того, чтобы воспроизвести лучшие выступления Алексиса Санчеса.

«Манчестер Сити»

Вариант мечты: Райан Сессеньон

Райан Сессеньон squawka.com

Гвардиола любит разноплановых игроков, таких, которые могут закрыть несколько позиций. В лице Сессеньона он обрел бы такого футболиста — 21-летний парень может выполнить любую роль на левом фланге.

Бенджамин Менди получил очередную травму, и левый фланг обороны теперь останется на Фабиане Делфе. Хотя англичанин сумел адаптироваться к этой роли, наверняка для каталонского специалиста настало время инвестировать в левого защитника.

Реалистичный вариант: Николя Пепе

«Манчестер Сити» уже поинтересовался возможностью трансфера Николя Пепе, который в последний день летнего трансферного окна отказался от переезда в «Лион». За ним следит много клубов — в их числе, например, «Арсенал». Но если Гвардиола захочет ивуарийца, то, скорее всего, получит его.

23-летний нападающий начал сезон, забив восемь мячей и сделав пять асситов, чем помог «Лиллю» взобраться на второе место в Лиге 1.

Джокер: Деклан Райс

В «Ман Сити» уже задумываются над тем, кто сможет полноценно заменить невероятно трудолюбивого Фернандиньо, после того, как бразилец уйдет. Ему уже 33, и его время истекает, хотя в этом сезоне он все еще выглядит великолепно.

Деклан Райс выделяется в составе «Вест Хэма» в этом сезоне. У него истекает контракт, и с его продлением есть проблемы. Гвардиола вряд ли станет задавать лишние вопросы в январе — под его руководством 19-летний парень, который является потенциальной звездой, может стать большим игроком. 0