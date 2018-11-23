Спасти «Фулхэм». Раньери обязан доказать свой элитарный статус

Творец невозможного

Итальянец может похвастаться харизмой, 30-летним опытом работы на самом высоком уровне, умением сотрудничать с самыми требовательными владельцами, способностью побеждать даже при самых пессимистических настроениях болельщиков, но самым жирным его плюсом является пункт под названием «спортивное чудо».

67-летний специалист пережил много взлетов и падений. Однако его успешная работа с «Лестером» в сезоне 2015/16, когда команда выиграла первый чемпионский титул в истории, имея шансы 5000 к 1, гарантирует, что он навеки войдет в историю, как творец невозможного.

Он тренировал «Челси», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», но именно незабываемый сезон славы на стадионе «Кинг Пауэр» в конечном итоге стал для тренера определяющим.

Задача — избежать вылета

В этот раз, когда Раньери готовится к своему первому матче в Премьер-лиге с февраля 2017 года, у итальянца появилась возможность доказать, что он больше, чем просто чудотворец. Способен ли он найти в «Фулхэме» правильные сочетания и игровые схемы?

Он рискует своей репутацией, ведь перспектива вылета грозит подорвать память об успехе в «Лестере». Впрочем, другой стороной медали может стать то, что Раньери зарекомендует себя как действительно отличный тренер, способный вдохновлять игроков из команд, находящихся на разных полюсах турнирной таблицы.

«Фулхэм», вышедший в Премьер-лигу через плей-офф по итогам минувшего сезона, отчаянно нуждается в мудрых идеях, которые помогли бы избежать прямого вылета. Предшественник Раньери Славиша Йоканович был уволен владельцем клуба Шахидом Ханом после того, как команда одержала всего одну победу при девяти поражениях в 12 стартовых матчах сезона.

Домашняя встреча против четвертого с конца «Саутгемптона», которым руководит экс-наставник «Фулхэма» Марк Хьюз, предоставляет Раньери шанс начать продвижение вверх. Победа в этой игре мгновенно добавила бы оптимизма. Она также важна в том плане, что следующими соперниками «дачников» станут «Челси», «Лестер» и «Манчестер Юнайтед».

Несмотря на статус приветливого и юморного старика, к которому он приучил нас в «Лестере», в «Фулхэме» Раньери будет хладнокровным наставником, а не футбольным мечтателем. На своей первой пресс-конференции после приезда на «Крейвен Коттедж» итальянец заявил, что будет руководствоваться основными принципами, забыв о былых успехах.

«В "Лестере" была сказка, но о ней пора забыть. Я всегда смотрю в будущее, не оборачиваясь назад. Думаю, сейчас важно не думать о чудесах, а думать о множестве противостояний, к которым все должны быть готовы», — заявил тренер «Фулхэма».

Также Раньери сразу определил те области, в которых команда должен добиться совершенствования.

«Команда пропустила слишком много голов (31 гол в 12 матчах). Будучи итальянским тренером, я понимаю, насколько важно играть на ноль. От игроков мне нужен боевой дух. Если мы будем играть качественно и с боевым духом, то сможет выполнить свою работу», — убежден Раньери.

Сходство «Лестера» и «Фулхэма»

И хотя Раньери не хотел останавливаться на прошлом, что в целом верно, уже сейчас есть яркие сходства между тем составом, который был у него в «Лестере», и тем, что находится в его распоряжении в Лондоне. И это лишь добавляет интриги.

Выведет ли он молодых звезд в лице Райана Сессеньона и Маркуса Беттинелли на более высокий уровень? Заставит ли он Александра Митровича вновь забивать голы? Найдет ли он в составе нового Уэса Моргана? Приучит ли он Кевина Макдональда и Тома Кэрни к стабильной игре, как это было в случае с Дэнни Дринкуотером и Марком Олбрайтоном?

В «Лестере» Раньери применил свои методы и нашел способ выжать все лучшее из своих игроков. Он доверился тем же Рияду Марезу и Н’Голо Канте, за что получил вознаграждение. В то же время из Джейми Варди он сделал суперфорварда, хотя всего за четыре года до этого нападающий играл на любительском уровне.

Наверное, каждого топ-тренера спрашивали о том, как бы ему работалось с командой из нижней части турнирной таблицы. На этот вопрос ответить трудно, хотя Рафаэль Бенитес в «Ньюкасле» показал, что даже элитный наставник может добиться относительного успеха с аутсайдером.

Триумф Раньери с «Лестером» означает, что он берет на себя огромную ответственность. Если он сможет повторить невозможное, то не только подтвердит заслуженность своих предыдущих достижений, но и докажет всем свой элитарный статус. 0