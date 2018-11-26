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    Трансферный дайджест. 20-26 ноября

    Куда точно не перейдет Азар, сколько ПСЖ готов платить Де Ха, на чье возвращение надеются фанаты «Реала» и другие трансферные новости последних дней.

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    Гонсало Игуаин
    Гонсало Игуаин
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
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    Гонсало Игуаин

    «Милан», нападающий, 30 лет

    Гонсало Игуаин разочаровался в «Милане». По крайней мере, так утверждает Corriere dello Sport.

    Аргентинец якобы хочет покинуть «Милан» и воссоединиться со своим бывшим наставником Маурицио Сарри в «Челси». Издание утверждает, что Игуаин все время держит телефон поблизости и ждет звонка от итальянского специалиста.

    Сарри хотел заполучить Игуаина летом, но не сложилось. Форвард не помешает «Челси» и сейчас, и «синие» вроде как по-прежнему заинтересованы в услугах аргентинца.

    «Милан», к слову, еще не решил, активировать опцию выкупа контракта Игуаина у «Юве», или нет, а потому игрок вполне может вернуться в Турин.

    Наш прогноз — «Милан»

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    • Эден Азар

    «Челси», полузащитник, 27 лет

    standard.co.uk
    Эден Азар

    Новая глава в истории «Эден Азар и мадридский "Реал". Бельгиец заявил, что мечтает играть за "Реал", однако зимой покидать "Челси" точно не будет. Трансфер лидера "синих" может состояться не раньше лета.

    "Это правда, что 'Реал' — клуб моей мечты. Но я не собираюсь покидать 'Челси' в январе, я бы не стал так поступать с клубом и болельщиками. Возможно, следующим летом, но это уже другой вопрос. Возможно и то, что я проведу всю оставшуюся часть карьеры в Лондоне".

    Также бельгиец четко дал понять, что другой вариант — с переходом в ПСЖ его не интересует: "В прошлом у меня были контакты с ПСЖ. Но этот вариант меня не привлекает. Если я когда-то вернусь во Францию, то только в 'Лилль'. Но сейчас нет шансов, что я вернусь в Лигу 1".

    Отметим, что текущий контракт Азара с "Челси" рассчитан до 2020 года.

    Наш прогноз — "Челси"

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    • Марко Арнаутович

    "Вест Хэм", нападающий, 29 лет

    Марко Арнаутович
    premierleague.com

    "Манчестер Юнайтед", который в этом сезоне испытывает проблемы в атаке, возобновил интерес к нападающему "Вест Хэма" Марко Арнаутовичу. Австрийского нападающего в команде хочет видеть Жозе Моуринью.

    Португалец уже работал с Арнаутовичем в "Интере", а теперь, как утверждают английские СМИ, готов заплатить за форварда 50 миллионов фунтов. Сам футболист вроде не против перебраться в "МЮ". Источники из его окружения говорят о том, что австриец хочет выступать в еврокубках.

    Впрочем, по информации Evening Standard, "Вест Хэм" не планирует расставаться с лидером команды — "молотобойцы" не заинтересованы в переговорах по игроку.

    "Каждый игрок, не важно, в какой он играет команде, должен иметь амбиции и желание карьерного роста. Тем не менее, я уверен, что он счастлив в 'Вест Хэме'. Лучший способ для Арнаутовича это доказать — демонстрировать хорошую игру", — подчеркнул главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини.

    Наш прогноз — "МЮ"

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    • Бранислав Иванович

    "Зенит", защитник, 34 года

    Бранислав Иванович
    «Зенит»

    На прошлой неделе вновь появилась информация о том, что "Барселона" хочет подписать Бранислава Ивановича.

    Опытный защитник "Зенита", как утверждает Goal, нужен "Барсе" только на полгода. Каталонцы хотят залатать дыру в обороне и заключить с сербом краткосрочный контракт — вероятней всего, арендовать его на полгода. А уже летом "Барса" подписать защитника "Аякса" Матейса Де Лигта.

    Сам Иванович комментировать слухи о возможном трансфере не стал, заявив лишь то, что ему такая информация приятна: "Спасибо, ребята!".

    Контракт Ивановича с "Зенитом" истечет следующим летом.

    Наш прогноз — "Зенит"

    Усман Дембеле

    "Барселона", нападающий, 21 год

    Усман Дембеле
    AS

    Усман Дембеле все ближе к тому, чтобы покинуть "Барселону". В каталонском клубе недовольны регулярным нарушением дисциплины со стороны француза, а самому футболисту хотелось бы играть чаще. Вроде бы он уже встречался с руководством клуба и попросил о трансфере.

    Теперь же ситуация принимает новый оборот. Goal.com утверждает, что уже зимой Дембеле может стать частью сделки по возвращению Неймара из ПСЖ в столицу Каталонии. Стороны якобы уже провели первую стадию переговоров.

    Есть важное "но" — в "Барселоне" ждут от Неймара публичного заявления о том, что покинул каталонский клуб не лучшим образом, а также о желании вернуться. Плюс в случае возвращения бразильцу придется пойти на понижение зарплаты.

    Вариант с обменом Дембеле на Неймара, да еще и зимой видится маловероятным. В то же время в то, что "Барса" постарается "сплавить" игрока, верится больше. Кроме ПСЖ, на француза может претендовать тот же "Ливерпуль".

    Наш прогноз — покинет "Барселону"

    Денис Глушаков

    "Спартак", полузащитник, 31 год

    Денис Глушаков
    «Спартак»

    "Спартак" может отдать капитана команды Дениса Глушакова в аренду в "Крылья Советов".

    Как утверждает "Спорт-Экспресс", руководство московского клуба всерьез обсуждает такую возможность, так как полузащитник не впечатляет своей игрой. К тому же руководство может не захотеть разжигать откровенный конфликт с фанатами, которые не хотят видеть Глушакова в "Спартаке". Так, "Фратрия" требует выгнать футболиста. Болельщики заявили о том, что уже встречались с Леонидом Федуном и подчеркнули, что нахождение Глушакова в команде для них неприемлемо.

    В "Крыльях" заявили, что Глушаков был бы интересен клубу, однако переговоров о его трансфере руководство не ведет.

    "В первый раз слышу про наш интерес к Денису Глушакову. А если говорить о том, был бы он нам интересен или нет, то он игрок высокого класса. Безусловно, он был бы нужен 'Крыльям'. В последнее время у него сложилась тяжелая ситуация, но его квалификация не вызывает никаких вопросов", — сказал директор "Крыльев" Александр Шикунов "Чемпионату".

    Наш прогноз — покинет "Спартак".

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  • 19/11/2018

    • Давид Де Хеа

    "Манчестер Юнайтед", вратарь, 28 лет

    Давид де Хеа
    metro.co.uk

    Один из лучших голкиперов мира Давид Де Хеа не горит желанием оставаться в "МЮ", не хочет продлевать контракт, который действует до лета 2019 года (с опцией продления еще на сезон) и может сменить клубную прописку. Реальных претендентов на голкипера двое — ПСЖ и "Ювентус".

    ПСЖ, по данным СМИ, готов предложить вратарю контракт на 4 года, за которые испанец заработает 67 миллионов евро. Таким образом, Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым игроком мира — 338 тысяч евро в неделю не зарабатывать ни один голкипер.

    Правда, парижанам для этого придется разгрузить платежную ведомость. В парижском клубе задумываются над продажей Неймара.

    "Ювентус" также готов подписать Де Хеа. Боссы "Старой синьоры" уже провели переговоры по Де Хеа с его агентом Жорже Мендешом.

    Наш прогноз — "Ювентус"

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    • Хамес Родригес

    "Бавария", полузащитник, 27 лет

    Хамес Родригес
    bundesliga.com

    Колумбийский полузащитник Хамес Родригес не хочет оставаться в "Баварии".

    Мюнхенцы пока не выкупили контракт колумбийца, права на него принадлежат "Реалу", и Хамес, у которого возникли разногласия с главным тренером "Баварии" Нико Ковачем, не прочь вернуться в состав "сливочных". Руководство мюнхенцев пока также не уверено в целесообразности выплаты 42 миллионов за хавбека.

    Большинство фанатов "сливочных" поддерживают такой вариант. Согласно опросу AS, 73,8% (43 тысячи 200 читателей) проголосовали за возвращение колумбийца.

    В услугах колумбийца также заинтересованы "Ювентус", "Милан", "МЮ" и "Барселона".

    Наш прогноз — "Реал" 0

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