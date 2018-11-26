Трансферный дайджест. 20-26 ноября

Гонсало Игуаин

«Милан», нападающий, 30 лет

Гонсало Игуаин разочаровался в «Милане». По крайней мере, так утверждает Corriere dello Sport.

Аргентинец якобы хочет покинуть «Милан» и воссоединиться со своим бывшим наставником Маурицио Сарри в «Челси». Издание утверждает, что Игуаин все время держит телефон поблизости и ждет звонка от итальянского специалиста.

Сарри хотел заполучить Игуаина летом, но не сложилось. Форвард не помешает «Челси» и сейчас, и «синие» вроде как по-прежнему заинтересованы в услугах аргентинца.

«Милан», к слову, еще не решил, активировать опцию выкупа контракта Игуаина у «Юве», или нет, а потому игрок вполне может вернуться в Турин.

Наш прогноз — «Милан»

Эден Азар

«Челси», полузащитник, 27 лет

standard.co.uk Эден Азар

Новая глава в истории «Эден Азар и мадридский "Реал". Бельгиец заявил, что мечтает играть за "Реал", однако зимой покидать "Челси" точно не будет. Трансфер лидера "синих" может состояться не раньше лета.

"Это правда, что 'Реал' — клуб моей мечты. Но я не собираюсь покидать 'Челси' в январе, я бы не стал так поступать с клубом и болельщиками. Возможно, следующим летом, но это уже другой вопрос. Возможно и то, что я проведу всю оставшуюся часть карьеры в Лондоне".

Также бельгиец четко дал понять, что другой вариант — с переходом в ПСЖ его не интересует: "В прошлом у меня были контакты с ПСЖ. Но этот вариант меня не привлекает. Если я когда-то вернусь во Францию, то только в 'Лилль'. Но сейчас нет шансов, что я вернусь в Лигу 1".

Отметим, что текущий контракт Азара с "Челси" рассчитан до 2020 года.

Наш прогноз — "Челси"

Марко Арнаутович

"Вест Хэм", нападающий, 29 лет

Марко Арнаутович premierleague.com

"Манчестер Юнайтед", который в этом сезоне испытывает проблемы в атаке, возобновил интерес к нападающему "Вест Хэма" Марко Арнаутовичу. Австрийского нападающего в команде хочет видеть Жозе Моуринью.

Португалец уже работал с Арнаутовичем в "Интере", а теперь, как утверждают английские СМИ, готов заплатить за форварда 50 миллионов фунтов. Сам футболист вроде не против перебраться в "МЮ". Источники из его окружения говорят о том, что австриец хочет выступать в еврокубках.

Впрочем, по информации Evening Standard, "Вест Хэм" не планирует расставаться с лидером команды — "молотобойцы" не заинтересованы в переговорах по игроку.

"Каждый игрок, не важно, в какой он играет команде, должен иметь амбиции и желание карьерного роста. Тем не менее, я уверен, что он счастлив в 'Вест Хэме'. Лучший способ для Арнаутовича это доказать — демонстрировать хорошую игру", — подчеркнул главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини.

Наш прогноз — "МЮ"

Бранислав Иванович

"Зенит", защитник, 34 года

Бранислав Иванович «Зенит»

На прошлой неделе вновь появилась информация о том, что "Барселона" хочет подписать Бранислава Ивановича.

Опытный защитник "Зенита", как утверждает Goal, нужен "Барсе" только на полгода. Каталонцы хотят залатать дыру в обороне и заключить с сербом краткосрочный контракт — вероятней всего, арендовать его на полгода. А уже летом "Барса" подписать защитника "Аякса" Матейса Де Лигта.

Сам Иванович комментировать слухи о возможном трансфере не стал, заявив лишь то, что ему такая информация приятна: "Спасибо, ребята!".

Контракт Ивановича с "Зенитом" истечет следующим летом.

Наш прогноз — "Зенит"

Усман Дембеле

"Барселона", нападающий, 21 год

Усман Дембеле AS

Усман Дембеле все ближе к тому, чтобы покинуть "Барселону". В каталонском клубе недовольны регулярным нарушением дисциплины со стороны француза, а самому футболисту хотелось бы играть чаще. Вроде бы он уже встречался с руководством клуба и попросил о трансфере.

Теперь же ситуация принимает новый оборот. Goal.com утверждает, что уже зимой Дембеле может стать частью сделки по возвращению Неймара из ПСЖ в столицу Каталонии. Стороны якобы уже провели первую стадию переговоров.

Есть важное "но" — в "Барселоне" ждут от Неймара публичного заявления о том, что покинул каталонский клуб не лучшим образом, а также о желании вернуться. Плюс в случае возвращения бразильцу придется пойти на понижение зарплаты.

Вариант с обменом Дембеле на Неймара, да еще и зимой видится маловероятным. В то же время в то, что "Барса" постарается "сплавить" игрока, верится больше. Кроме ПСЖ, на француза может претендовать тот же "Ливерпуль".

Наш прогноз — покинет "Барселону"

Денис Глушаков

"Спартак", полузащитник, 31 год

Денис Глушаков «Спартак»

"Спартак" может отдать капитана команды Дениса Глушакова в аренду в "Крылья Советов".

Как утверждает "Спорт-Экспресс", руководство московского клуба всерьез обсуждает такую возможность, так как полузащитник не впечатляет своей игрой. К тому же руководство может не захотеть разжигать откровенный конфликт с фанатами, которые не хотят видеть Глушакова в "Спартаке". Так, "Фратрия" требует выгнать футболиста. Болельщики заявили о том, что уже встречались с Леонидом Федуном и подчеркнули, что нахождение Глушакова в команде для них неприемлемо.

В "Крыльях" заявили, что Глушаков был бы интересен клубу, однако переговоров о его трансфере руководство не ведет.

"В первый раз слышу про наш интерес к Денису Глушакову. А если говорить о том, был бы он нам интересен или нет, то он игрок высокого класса. Безусловно, он был бы нужен 'Крыльям'. В последнее время у него сложилась тяжелая ситуация, но его квалификация не вызывает никаких вопросов", — сказал директор "Крыльев" Александр Шикунов "Чемпионату".

Наш прогноз — покинет "Спартак".

Давид Де Хеа

"Манчестер Юнайтед", вратарь, 28 лет

Давид де Хеа metro.co.uk

Один из лучших голкиперов мира Давид Де Хеа не горит желанием оставаться в "МЮ", не хочет продлевать контракт, который действует до лета 2019 года (с опцией продления еще на сезон) и может сменить клубную прописку. Реальных претендентов на голкипера двое — ПСЖ и "Ювентус".

ПСЖ, по данным СМИ, готов предложить вратарю контракт на 4 года, за которые испанец заработает 67 миллионов евро. Таким образом, Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым игроком мира — 338 тысяч евро в неделю не зарабатывать ни один голкипер.

Правда, парижанам для этого придется разгрузить платежную ведомость. В парижском клубе задумываются над продажей Неймара.

"Ювентус" также готов подписать Де Хеа. Боссы "Старой синьоры" уже провели переговоры по Де Хеа с его агентом Жорже Мендешом.

Наш прогноз — "Ювентус"

Хамес Родригес

"Бавария", полузащитник, 27 лет

Хамес Родригес bundesliga.com

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес не хочет оставаться в "Баварии".

Мюнхенцы пока не выкупили контракт колумбийца, права на него принадлежат "Реалу", и Хамес, у которого возникли разногласия с главным тренером "Баварии" Нико Ковачем, не прочь вернуться в состав "сливочных". Руководство мюнхенцев пока также не уверено в целесообразности выплаты 42 миллионов за хавбека.

Большинство фанатов "сливочных" поддерживают такой вариант. Согласно опросу AS, 73,8% (43 тысячи 200 читателей) проголосовали за возвращение колумбийца.

В услугах колумбийца также заинтересованы "Ювентус", "Милан", "МЮ" и "Барселона".

Наш прогноз — "Реал" 0