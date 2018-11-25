Кононов начал в «Спартаке» за здравие

Московский «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 15-го тура РПЛ под руководством нового главного тренера Олега Кононова. Счет в начале второго тайма открыл нападающий самарцев Сергей Корниленко. Москвичи сравняли счет через 10 минут. В пустые ворота мяч закатил Софьян Ханни. Через минуту выход один на один реализовал Лоренсо Мельгарехо. Точку в матче поставил Луис Адриано, забивший на 90-й минуте.

«Ромашка» со всеми лепестками

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров фиксирует, что стартовым составом на дебютный матч с «Крыльями» новый наставник «Спартака» сумел удивить всех, от болельщиков до экспертов.

«Если кто-то действительно считал Олега Кононова несмелым человеком, прислушивающимся к мнению стороннего большинства, то шах и мат вам, господа. С первого же матча новый главный тренер "Спартака" стал рушить стереотипы своими решениями. Казалось бы, что он должен был сделать перед своим дебютом?

Во-первых, посадить на скамейку (а лучше даже ещё дальше) Глушакова, чтобы "Открытие Арена" не свистела, а болельщики не переносили негатив на самого Кононова. Во-вторых, в том же направлении отправить остальных членов "Ромашки" — Реброва и Комбарова, которых также недолюбливает самая громкая часть публики. Да и от услуг Ещенко лучше отказаться. Старый, плюс лайки ещё не позабыты.

Но Кононов в своей первой игре пошёл наперекор всем прогнозам и пожеланиям и выпустил с первых минут всех четверых. Это было даже не смелое, а дерзкое решение, повлекшее за собой массовое недоумение и гнев. Социальные сети взорвались негодованием, активная трибуна B снова встретила фамилию Глушакова свистом и оскорбительными зарядами.

А пышных приветствий нового главного тренера не было и в помине. Сдержанные аплодисменты и маленькая незаметная растяжка со словами "Добро пожаловать в семью. Не подведи!" — вот и все атрибуты встречи. Да и заряда "Олег Кононов" пока тоже не слышно. Знаменитый "A tutti! Avanti!" в Тушино всё ещё актуальнее».

Бодрое начало — признак эмоций

Автор Rusfootball.info Иван Долинин фиксирует, что эмоционального запала красно-белым хватило ненадолго.

«Первые минут 15 "Спартак" провел здорово. Даже непривычно. Команда с самого стартового свистка побежала вперед, начала создавать моменты, бить по воротам, зарабатывать угловые. Если бы удалось забить, я бы смело сказал, что это идеальный вариант начала встречи. И ведь "Крылья" не пропустили только благодаря спасениям Рыжикова. Но, как выяснилось, запал "красно-белых" был вызван больше эмоциями — к середине первого тайма он практически полностью иссяк. Игра стала абсолютно равной. Возможно, некое преимущество даже можно отдать "самарцам".

"Спартаковцы" заметно подустали, и отсутствие особых скоростей им не удавалось заменить удачными командными взаимодействиями. В центре поля не хватало игрока, который мог бы выступить в роли эдакого мозгового центра, распределяющим атаки и отвечающим за их направление. Правый фланг полностью бездействовал. На левом было оживление за счет Ханни, который старался вести игру команды и отдавал неплохие передачи, но этого было недостаточно. Тем более что Комбаров периодически портил картину своими неаккуратными действиями. Вывод по итогам первого тайма был вполне очевидным — Кононов изменить игру "Спартака" еще не успел».

Неудачник Зе Луиш и голевой Мельгарехо

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак подмечает, что новый наставник «Спартака» успешно среагировал на неблагоприятные изменения в ходе матча.

«Главным неудачником первых 59 минут стал Зе Луиш. Форвард был очень старателен, но все время действовал невпопад — мазал по воротам, не попадал по мячу, запорол выход один на один, получил необязательное предупреждение на первой минуте второго тайма, а спустя еще три минуты проиграл позиционную борьбу Сергею Корниленко в центре своей штрафной и даже не попытался помешать ему пробить головой. Белорусский ветеран попал точно в угол — 0:1, и "Спартак" оказался перед реальной перспективой проиграть пятый домашний матч в РПЛ подряд.

Еще семь минут спустя все тот же Зе рукой прервал прострел в штрафную. Москалев обязан был поставить пенальти, но почему-то проигнорировал эпизод. Назначь он пенальти, хозяева оказались бы на краю пропасти. А вместо этого спартаковцы с разницей в две минуты провели две быстрые комбинации и неожиданно реализовали обе.

Причем, в обеих поучаствовали Зе и Адриано (бразилец записал на свой счет две результативные передачи), а выводили на удар они крайнего полузащитника. Сначала Ханни на дальней штанге замкнул зрячую передачу Адриано, затем Мельгарехо уверенно реализовал выход один на один с Рыжиковым.

Парагваец вышел вместо Ломовицкого, отметившегося парой опасных ударов, в том числе в штангу в начале второго тайма. Получается, что голевой стала первая же проведенная Кононовым в "Спартаке" замена».

Спартаковский гол

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев нахваливает забитые красно-белыми голы, видя в них спартаковскую школу.

«Кононов был в шаге от фиаско. Но — не сегодня. Тренер обещал "спартаковский стиль", и первый гол под его руководством получился именно спартаковским. Луиз Адриану сыграл в стенку в штрафной, и прострелил на Ханни, которому оставалось покатить мяч в пустые ворота. А через минуту свеженький Мельгарехо так покатил мяч в дальний угол, что всем напомнил: он совсем не крайний защитник, куда его пытались поставить предыдущие тренеры.

Нельзя не отметить, что при счете 0:1 Зе Луиш явно сыграл рукой в своей штрафной. Именно этот момент стал решающим в матче: "Крылья" пытались объяснить судье, но он касания руки не увидел. Уже в следующей атаке форвард мог отличиться, а "Спартак" смог перехватить инициативу и вытащить игру.

Говорят, 3:1 — любимый счет Николая Старостина. "Это говорит, что и соперник был хорош, а мы — еще лучше", — как-то так утверждал создатель "Спартака". Первый матч Кононова красно-белые выиграли символично — 3:1. Луиз Адриану реализовал одну из контратак, установив окончательный результат. Кононов начал в "Спартаке" за здравие».​

Глушаков — лучший в первом тайме

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер описывает, как провел свой первый матч при Кононове опальный капитан красно-белых Денис Глушаков.

«Матч "Спартак" — "Крылья" — первая игра Глушакова в РПЛ на "Открытии" после вывода из основы. Матч начался с того, что болельщики "Спартака" освистали Дениса при объявлении составов.

И это была только прелюдия. Концентрация ненависти на трибуне "Б" с первых минут зашкаливала. Звучало: "Глушаков — иуда", "снимай повязку" и непечатные оскорбления. При этом Кононова трибуны встретили аплодисментами и без негатива в его адрес. Хотя тренер, судя по всему, имел ключевое отношение к определению состава. Кононову посвятили баннер "Добро пожаловать в семью! Не подведи!".

Уже на 12-й минуте Глушаков едва не отличился, пробив с лёта, — гостей выручил Рыжиков. Ещё через 12 минут у капитана не получился удар, и трибуны снова принялись скандировать "снимай повязку". В результате каждое касание мяча Глушаковым стали освистывать. Конечно, не все зрители, но достаточно, чтобы услышать. Само собой, инициатива принадлежала трибуне "Б" (с остальных секторов свист практически не звучал). Периодически свист тонул в зарядах вроде "Вперёд, Спартак!".

Несмотря на всё это (а возможно и благодаря) Глушаков стал лучшим игроком первого тайма по оценкам WhoScored. Хотя по итогам всей игры лучший — Луис Адриано (оценка 8,93), а Глушаков — третий (7,96)

После матча футболисты "Спартака" поблагодарили болельщиков. Причём именно Глушаков собрал партнёров и повел их к трибуне 'Б' (под скандирование "Глушак — иуда"). Полузащитник аплодировал зрителям вместе с партнёрами, а затем сделал круг по стадиону, поблагодарив всех».

Удачные решения в атаке

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин хвалит кадровые решения нового тренера «Спартака» и считает победу красно-белых заслуженной.

«Наконец, самые удачные кадровые решения Кононов принял в атакующей группе. Выход с первых минут и Зе Луиша, и Луиса Адриано позволил "Спартаку" организовать мощное давление на оборону "Крыльев", которая в конце концов не выдержала и пошла трещинами. Окончательно ее расшатать и разрушить помог более чем своевременный выход на замену Лоренсо Мельгарехо, причем не на привычный для всех левый фланг, а на правый.

Расправил крылья (свои, а вовсе не самарские!) Софьян Ханни, наконец-то почувствовавший себя на своем месте в роли свободного художника и открывший счет своим голам за "Спартак" в нынешнем чемпионате. А Луис Адриано, пахавший "вчерную" как никогда много, сделал голевые передачи на первые два гола, а затем и поставил в контратаке эффектную точку в матче.

Как уже сказано выше, исход у матча мог быть любым, и в каждом варианте, наверное, была бы своя логика. Но в итоге получилась победа "Спартака". Далеко не самая яркая и, несмотря на счет, не самая убедительная. Но вряд ли кто-то сможет сказать, что она не была заслуженной. А значит, Олега Кононова — с почином!»

Не шоумен, а тренер

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер делится наблюдениями за главным тренером «Спартака» во время его дебютного матча.

«Финальный свисток. Кононов тут же попадает в объятия Леонида Трахтенберга, вместе с которым вскоре придет на продолжительную (кажется, около получаса) и, что порадовало, очень футбольную и глубокую пресс-конференцию.

А сразу после этих объятий Олег Георгиевич не пошел на поле поздравлять своих игроков, чтобы 25 092 зрителя увидели: вот он, тренер, одержавший первую победу в своем дебютном матче за "Спартак".

Он сразу пошел в раздевалку.

Подтвердив тем самым тезис, который я слышал из его уст три с половиной года назад, когда спросил тогдашнего главного тренера "Краснодара", каким образом ему удается ладить с Широковым, Мамаевым и Быстровым: "Главный тренер должен в первую очередь понимать, что не он выходит на футбольное поле".

Своим быстрым уходом в раздевалку он подчеркнул, что праздновать победу — и быть на первом плане — должны футболисты.

А он — тренер. И мысль, на которую меня навел первый матч под его руководством (понятно, без всяких скоропалительных выводов), как раз в том и заключается. В "Спартак" пришел не икона, поп-звезда или шоумен, а именно тренер. Тренер ли победитель — жизнь покажет. Но в чем я уверен — человек, главной задачей которого будет поставить игру. Этим он живет».

Ложка дегтя

Автор Sportbox.ru Николай Никифоров считает, что красно-белым во многом повезло и рано слишком бурно радоваться — у команды хватает проблем.

«Все, о чем сказано выше, могло частично или полностью обесцениться, не выиграй "Спартак". При счете 0:1 главный арбитр Владимир Москалев проглядел очевидную игру рукой Зе Луиша в штрафной. Счет мог стать 0:2, и при таком раскладе хозяевам было бы крайне трудно рассчитывать на успех. Но человеческий фактор сработал мгновенно: "Спартак" тут же забил два гола и перевернул ход встречи.

Везение, несчастный случай, грубая ошибка (судья даже не назначил угловой, хотя от кисти африканского форварда мяч ушел за линию ворот) — эту ситуацию можно назвать по-разному. Но как ни крути, по факту команда Кононова получила аванс.

Второй неприятный момент — травма Зобнина. Так ли необходимо было выпускать ключевого полузащитника на последние 20 минут, если учесть, что "Спартак" вел в счете, а "Крылья Советов" упали духом? Возможно, проблема с коленом — новое обстоятельство, но, если речь о неполном восстановлении после травмы, то это, несомненно, существенный просчет, который "Спартаку" до перерыва еще аукнется».

Все сложилось в пользу «Спартака»

Автор Soccer.ru Станислав Горин также видит в победе красно-белых большой фактор случайности и удачи.

«За исключением травмы Зобнина — здоровья Роману. А так Олегу Георгиевичу досталась команда, умеющая атаковать. А с Жиго в обороне еще и пропускали очень мало, если говорим об РПЛ. Если постепенно убрать с поля футболистов, не тянущих на уровень амбиций "Спартака", то клуб будет бороться за первое место в будущем и за Лигу чемпионов. Кононов стартовал с волевой победы, но на багаже просчетов и озарений времен предыдущего главного тренера.

Если хочется однозначности, то зря интересуетесь делами "Спартака", вряд ли от состава почти без изменений с чемпионских времен стоило ожидать другой футбол. Но старания налицо. Пусть по цифрам "Крылья Советов" не вдавили в газон — почти равное владение, количество ударов, точность передач похожая, наверху равенство, пусть им обидно, что судья не позволил сделать счет 0:2, "Спартаку" впервые за много матчей чемпионата повезло. Отработают ли удачу еще более качественным футболом в следующих турах?

Пора бы, ведь посещаемость домашнего матча против "Крыльев Советов" в 25 000 человек не радует "Спартак", ведь более 20 тысяч мест были пустыми. Значит, что не все забыли и не всех простили. Но победа есть победа — нормальная отправная точка для нового тренера». 0