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    «Тоттенхэм» разрушил сказку «Челси». Три вывода

    В Лондоне состоялось весьма неожиданное событе — «Тоттенхэм» сумел одолеть «Челси» на «Уэмбли» со счетом 3:1

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    «Челси» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне при Маурицио Сарри. «Тоттенхэм» шокировал соперника двумя забитыми мячами уже в первые 20 минут, а после перерыва Сон стал автором третьего гола. «Синие» ответили лишь одним точным ударом от Жиру. Автор ESPN Марк Огден сделал выводы по итогам минувшего матча.
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    1. «Тоттенхэм» переехал «Челси»

    Фантастический старт Маурицио Сарри в качестве главного тренера «Челси» был резко остановлен на «Уэмбли» безудержным «Тоттенхэмом», который сумел взять три очка и опередить соперника в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» теперь находятся в тройке, а «синие» отстают на два пункта.

    Голы от Деле Алли и Гарри Кейна в первые 16 минут превратили «шпор» в фаворитов, а все опасения Сарри по поводу возможных трудностей команды подтвердились.

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    • Ошеломляющий проход и гол Сон Хын Мина на 54-й минуте фактически гарантировал победу хозяевам поля. Подопечные Маурисио Почеттино провели прекрасный матч, продемонстрировав все свои лучшие качества, тогда как для «Челси» это было худшее выступление с тех пор, как Сарри заменил Антонио Конте у руля команды.

    Игроки «Тоттенхэма» выглядели свежими и резкими, несмотря на выступление многих из них за сборные во время международной паузы. «Челси» был непобедим целых 18 поединков подряд, но Сарри регулярно напоминал, что в любой момент могут начаться проблемы, так как команда только создается под руководством экс-наставника «Наполи». К этому шло давно, ведь после пяти подряд побед последовали всего два триумфа в последних шести матчах. Обыграть не удалось в том числе «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

    Гол от Оливье Жиру помог «синим» сократить отставание, но это было лишь утешение для гостей, не боле того.

    2. Кейн и Мората — игроки с разных планет

    Кейн постоянно взаимодействует с партнерами
    twitter.com/spursofficial

    Альваро Мората пробыл на поле всего 58 минут, после чего был заменен на Педро. Главный толк — у испанца было еще полчаса, чтобы посмотреть на работу Гарри Кейна.

    Бомбардир сборной Англии на год младше 26-летнего форварда «Челси», но в сравнении Мората выглядит новичком на фоне звезды «Тоттенхэма». Кейн дал настоящий мастер-класс коллеге по игре на позиции центрфорварда.

    Кейн был голоден, постоянно цеплялся за мяч, регулярно отрабатывал в глубине и старался развивать атаки своей команды. Это привело к положительному результату для «шпор» уже спустя 20 минут после стартового свистка.

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    • Не менее важна физическая борьба от нападающего сборной Англии, который все время держал в напряжении защиту соперника и вступал в единоборства с Давидом Луисом и компанией.

    Мората выглядел полной противоположностью. Он показал главный недостаток «Челси» — у команды нет ударного форварда, который сможет забивать по 20 голов за сезон. Главным провалом Мораты является его лень, парень просто не хочет выполнять тяжелую работу и ждет исключительно поддержки и передач от партнеров.

    Испанец не только не желает работать на команду, но и постоянно отрезан от партнеров, в результате чего «Челси» еще сложнее строить свои атаки. Таким образом, этот игрок просто не соответствует уровню дружины Сарри.

    3. Давид Луис — беда защиты «Челси»

    Давид Луис провалил игру
    twitter.com/spursofficial

    Похожая ситуация с защитником сборной Бразилии. Его очень серьезная проблема — нестабильность. Луис способен провести великолепный матч, но следующий окажется полностью провальным.

    Еще в 2011 году экс-капитан «МЮ» Гари Невилл провел великолепное сравнение: «Давид Луис напоминает защитника, которым управляет 10-летний геймер на PlayStation».

    В свои лучшие дни бывший футболист ПСЖ может показывать выдающийся футбол. У него есть темп, физика и прочие достоинства.

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    • Однако в своей худшей версии Луис может выглядеть крайне плохо. Когда забивал Кейн, бразилец совершил грубейшую ошибку, отвернувшись от мяча в момент удара. Более того, защитник еще и выгнул спину, чтобы мяч прошел точно в створ.

    После перерыва центрбек выглядел не лучше, когда Сон словно на болиде пролетел мимо и завершил свой проход голом. Если бы Луис показал самоотдачу и вступил в борьбу, то мог помешать как голу Кейна, так и проходу Сона. 0

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