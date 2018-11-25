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    Поезд «Реала» сошел с рельсов

    Реакция прессы на матч «Эйбар» — «Реал»

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    «Реал» снова переживает потрясения
    «Реал» снова переживает потрясения
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    Накануне в 13-м туре испанской Примеры «Эйбар» на своем поле сенсационно разгромил «Реал» со счетом 3:0. Приводим самые интересные публикации в медиа об этом матче.
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    Кризис вернулся в «Реал»

    «Мадридская команда снова погрузилась в кризис после полностью заслуженного поражения от "Эйбара" в первом матче Сантьяго Солари у руля "Реала" в качестве полноценного наставника. Этот результат мог быть и хуже для гостей, чей приход в себя во время работы аргентинца, когда он временно исполнял обязанности главного тренера коллектива, точно завершен. Сезон "Сливочных" пробил новое дно после первого в истории поражения в Эйбаре, где проявились большие проблемы в атаке, полузащите и обороне», — отмечает в материале ESPN ее мадридский корреспондент Дермот Корриган.

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    • «Только главный аутсайдер Примеры "Уэска" пропустила больше мячей на выезде, чем королевский клуб, поэтому сигнал тревоги снова звучит на "Сантьяго Бернабеу". Дебют Солари как полноценного рулевого коллектива отметился старыми изъянами, которые привели к отставке его преемника Хулена Лопетеги. Большие индивидуальности "Реала" выглядели всецело бледными, тогда как хозяева лучше представляли себе, чего они хотят, как команда, в игре с мячом и без него».

    «Реал» растерял дух короля Европы

    «Медовый месяц в Мадриде прошел, и теперь трехнедельная прогулка Солари на песке кажется идиллической. Четыре матча и четыре победы против услужливых соперников, аплодисменты, которые прибивались к его фигуре на берегу, когда голы забивались на одном конце поля, тогда как на другом они в основном предотвращались. После того, как "Эйбар" полностью переиграл действующих чемпионов Европы со счетом 3:0, что случилось впервые в истории баскского клуба, брачный контракт, подписанный между тренером и "Реалом" внезапно приобрел фактор безумия — футбольный эквивалент чего-то ошеломляющего на свадьбе в Лас-Вегасе, когда жених одет как Элвис Пресли», — пишет на страницах AS Роб Трейн.

    «В случае со "Сливочными" король все еще по-настоящему жив, но единственный след, который остался от Зинедина Зидана в команде аргентинского рулевого, унаследованной им от потерпевшего неудачу Лопетеги — это значок победителей клубного чемпионата мира: игроки, которые выиграли три Лиги чемпионов кряду, уже давно разошлись — если говорить о духе тех, кто остается, а если говорить о личностях, то конкретно Криштиану Роналду. Флорентино Перес, вероятно, полагал, что его предыдущий трюк снова сработал — продвинуть на пост наставника команды рулевого "Кастильи", исправить сезон и выиграть что-то. Однако президент Мадрида, который мрачно глядел с трибуны "Ипуруа", был полностью разочарован этой мыслью, когда стал свидетелем, как его компанию миллионеров запугала и била команда, чьи вместе взятые исполнители стоят меньше, чем один только Винисиус Жуниор».

    Модрич не похож на потенциального обладателя «Золотого мяча»

    «В обороне гости были в полном беспорядке в обороне, где лучше всего их некомпетентность характеризовал второй гол "Эйбара", когда тот обокрал мяч у Альваро Одриосолы на краю штрафной соперника и организовал взятие ворот. Конечно, были и другие игроки гостей, которые слабо провели поединок, в числе которых стоит отметить Гарета Бейла, не забивающего с 1 сентября в Ла Лиге. Назначение Солари привело в чувство Карима Бензема, однако француз снова выглядел, как своя неудачная версия», — анализирует выступления звезд гостей Марк Дойл в материале Goal.com.

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    • «В центре поля снова проблемы без боевитого Каземиро испытывал Тони Кроос, тогда как самый значимый вклад Дани Себальоса стал хаос, который он создал при выносе мяча, что в итоге обернулось первым голом в ворота его коллектива, в то время, как Лука Модрич был ужасно неэффективен и справедливо заменен во втором тайме на Иско — тот снова начал матч в запасе при новом рулевом. Нужно говорить о том, что хорватский полузащитник совершенно не выглядел как тот игрок, которого называют потенциальным обладателем "Золотого мяча", или, по крайней мере, он не выглядит таковым с лета. И он не один, кто, похоже, страдает от усталости после ЧМ-2018, ведь Рафаэль Варан никогда еще не отличался такой уязвимостью, как сейчас».

    В «Реале» не осталось лидеров

    «Футболисты "Реала" смолчали, обойдясь без каких-либо жестов, криков, или всего, что могло бы привести к смене обстановки. Гол приходил за голом, а каждый был пассивен и смотрел в землю, как будто они не хотят видеть никого из своих коллег. Они знали, что возвращаются к неудачам», — пишет на страницах Marca Хосе Фелис Диас.

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  • 14/11/2018

    • «На следующей неделе и Солари новое испытание, которое заключается в том, чтобы показать тех, кто все еще присутствует в команде, или, как говорит Серхио Рамос, кто должен вести за собой — то, в чем они уже начали сомневаться внутри клуба. Зимнее трансферное окно ожидает Мадрид как никогда ранее. Поезд сошел с рельсов, и кажется, что никто не может его продвинуть». 0

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