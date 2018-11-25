О топ-четверке речи не идет. «МЮ» опять споткнулся

Трудности «МЮ» продолжаются

Домашняя игра против команды, которая не побеждала на «Олд Траффорд» с 1989 года, а в текущем сезоне не может выиграть с сентября. В прошлые сезоны этот матч был бы для «Манчестер Юнайтед» рутиной и закончился бы победой манкунианцев примерно со счетом 2:0. Но не теперь.

В этом сезоне «МЮ» вообще не знает, что такое рутина. Единственное, в чем можно быть уверенным касательно матчей «Ман Юнайтед» — так это в том, что у команды возникнут трудности. Сейчас мы наблюдаем худшее за последние 28 лет начало сезона для «МЮ».

Жозе Моуринью поставил цель оказаться в четверке сильнейших к концу декабря. Но трудно понять, как это может произойти, если на своем поле манкунианцы не могут обыграть «Кристал Пэлас». Да, команда Роя Ходжсона хорошо организована, но они побеждали в АПЛ с 15 сентября. «Кристал Пэлас» может быть доволен ничейным результатом, но также они резонно могут считать, что заслуживали большего.

Гол Шейху Куяте в первом тайме был отменен из-за небольшого офсайда, а во втором тайме Давид Де Хеа совершил парочку отличных сэйвов. Один из лучших моментов матча упустил Андрос Таунсенд, который не попал в дальний угол.

«МЮ» — «Кристал Пэлас» twitter.com/cpfc

Моуринью может быть доволен тем, что его команде удалось сохранить свои ворота сухими (лишь во второй раз в текущем чемпионате) и избежать нового клубного антирекорда — девять подряд матчей с пропущенными голами. Но опять же — это домашний матч против «Кристал Пэлас», и нулевой ничьей здесь недостаточно.

У «МЮ» были моменты. Джесси Лингард и Ромелу Лукаку заставили Уэйна Хеннесси потрудиться. Но забить поздний победный гол, который в этом сезоне уже не раз выручал манкунианцев, не удалось. «Олд Траффорд» освистал своих игроков после финального свистка. Трудности продолжаются.

Игра «МЮ» не приводит фанатов в восторг

Большинство фанатов «Манчестер Юнайтед» продолжит ходить на «Олд Траффорд». Они не переставали это делать даже тогда, когда все было гораздо хуже. Однако это не та команда, которая может приводить в восторг тысячи людей, посещающих стадион каждую неделю. Все острые ощущения, которые они получают от матчей, в последнее время связаны лишь с непредсказуемостью. Но никак не с тем, что фанаты наблюдают великолепный атакующий футбол и мастер-класс от своей команды.

Если «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы — это «Лебединое озеро», то следить за играми «Манчестер Юнайтед» — это как смотреть «Замок Такэси». Занимательно? Периодически. Так как произойти может что угодно. Красиво? Нет.

В матче против «Кристал Пэлас» Моуринью выпустил в атаке Лукаку, Хуана Мату, Антони Марсьяля и Джесси Лингарда. Но к перерву на табло горели нули. «МЮ», к слову, последний раз лидировал в матче АПЛ после первого тайма еще 25 сентября.

Жозе Моуринью и Виктор Линделеф twitter.com/premierleague

К концу часа игры наступило время для плана Б — Моуринью выпустил Маруана Феллаини, чтобы посмотреть, сможет ли он вызвать на половине поля соперника тот же хаос, который можно ожидать от надувного шара, покрытого пеной для бритья и брошенного на человека, идущего по канату. Ранее это не раз приносило результат. Но в субботу «Кристал Пэлас» держался стойко. Разочарованные поклонники теперь вернутся на «Олд Траффорд» во вторник — на матч против «Янг Бойз».

Заа не помешал бы «МЮ»

После прихода в «МЮ» Моуринью неоднократно заявлял о том, что еще до него в клубе были приняты решения, с которыми он не согласен. Одним из них была продажа Хавьера Эрнандеса. Еще одно такое решение, которое приходит на ум — избавление от Уилфрида Заа.

Заа провел свой не самый лучший матч за «Кристал Пэлас», но даже во время коротких вспышек он демонстрировал все то, чего не хватает «МЮ» — скорость, хитрость и непредсказуемость.

Уилфрид Заа и Джесси Лингард twitter.com/cpfc

На его счету лишь четыре матча за «Ман Юнайтед» (два — в АПЛ). В то время Заа стал жертвой капитального ремонта состава от Луи ван Гаала. В январе ему позволили вернуться в «Кристал Пэлас» всего лишь за 3 миллиона фунтов. Со временем это все больше и больше выглядит, как плохое решение.

Возможно,полоток Заа — это «Кристал Пэлас». И, конечно же, он не делал все на высшем уровне во время своего пребывания в «МЮ». Тем не менее, каждый раз, когда он получал мяч, на «Олд Траффорд» раздавался восторженный возглас фанатов гостей. Фанатам «МЮ» в последнее время такое не знакомо.

Заа — центральная фигура в команде Ходжсона. Выступление команды в сезоне во многом будет зависеть от того, как будет играть ивуариец. Возможно, Моуринью хотел бы, чтоб Заа все еще был в «Манчестер Юнайтед». 0