«Урал» притормозил «Локомотив» и замахнулся на места в еврокубках

«Железнодорожники» проиграли на своей арене «Уралу» в 15 туре РПЛ со счетом 1:2. Этим поражением команда Семина прервала 6-матчевую беспроигрышную серию в Премьер-лиге.

«Локомотив» покидает тройку лучших

«Первые 20 минут впечатления не произвели. Холод, отсутствие моментов — это время можно было потратить на то, чтобы сосчитать всех болельщиков "Урала". Кажется, на гостевом секторе их было 30 с небольшим. Наверняка этот выезд — один из самых малочисленных в этом сезоне. Хотя до аншлага и без них было далеко.

В самом конце первого тайма пошли провалы в защите. У обеих команд. Ощущение, что защитников слегка подморозило и мыслями все были уже в раздевалке — с чаем. Иначе эти провалы объяснить сложно — хоть один мяч одной из команд перед перерывом должен был залетать.

Отман Эль-Кабир принес победу "Уралу". На это во втором тайме ему хватило немногим больше пяти минут. Хёведес нарушил правила в штрафной, и арбитр поставил на точку. Гилерме угадал угол, но мяч не отбил, а за оставшиеся 40 минут "Локомотив" так и не отыгрался», — подводит итог поединка корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин.

Черная пятница «Локо»

«Шел открытый веселый футбол, и если бы первый тайм закончился 2:2, мало кого это бы удивило. Помните, как бодро "Урал" играл в атаке в предыдущем московском матче — со "Спартаком", в котором одержал закономерную победу? Так же было и теперь. Вот такими смелыми хотелось бы видеть крепких середняков нашего чемпионата — чтобы не было у РПЛ репутации "автобусной" лиги, чтобы ее хотелось смотреть.

Дмитрий Парфенов не забыл, как обыгрывал в чемпионский год в Москве "Локомотив" во главе "Тосно". И пожелал сделать это вновь. А помог ему в этом Хеведес, сфоливший на Бавине в своей штрафной так же нелепо, как в прошлую субботу турок Йокушлу на шведе Берге: уралец точно так же уходил в сторону от ворот и никак им не угрожал. А Гильерме не хватило чуть-чуть, чтобы парировать удар Эль-Кабира.

Мог ли "Локо" отыграться? Мог — взять хоть удар Крыховяка головой с линии вратарской. Но и Димитров имел шанс увеличить преимущество "Урала". Еще в первом тайме матч выглядел как игра на три исхода — и сработал наименее предсказуемый. Вслед за "Спартаком" симпатичная команда Парфенова сняла в Москве еще один именитый скальп, одержав третью победу подряд и впервые обыграв "Локо" в столице. Железнодорожники — снова вне призовой тройки», — написал о минувшем поединке автор «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер.

«Локомотив» проиграл «Уралу» на глазах у Дмитрия Маликова

О добром начале и грустном завершении для железнодорожников пишет в своем репортаже обозреватель Кринский Константин «Советского спорта».

«К заключительному матчу первого круга "Локомотив" подошел оригинально. Ладно там третье место в чемпионате России, это волновало мало. Куда круче, что железнодорожники не забыли о Дне матери, который празднуют в России 25 ноября. По случаю клуб пригласил выступить перед болельщикам кумира мам всея Руси Дмитрия Маликов. Популярный певец исполнил несколько культовых песен на площади у "РЖД Арены" и согрел ни одну душу.

Поражение "Локомотива" получилось смазанным и непонятным. Команда вроде бы атаковала, горела, старалась и доминировала. При этом ощущения поражения не было вообще. Возможно это все добрый бэкграунд встречи, то есть — напускное. "Локо" проиграл в чемпионате России впервые с конца сентября и прервал серию из шести результативных матчей в РПЛ».

Куда заведет красно-зеленых «свой путь»?

«После недавней победы над "Спартаком" на "Открытие Арене" уральцы почувствовали вкус к забитым мячам и успешным матчам в столице. Тем паче что задачу гостей упростило возвращение в строй двух ключевых игроков: капитан команды Артем Фидлер укрепил опорную зону, а Эрик Бикфалви добавил вариативности в атаке, вытеснив из "основы" более габаритного и пробивного Андрея Панюкова.

Столько было замен, столько вратарь время тянул, а судья добавил одну минуту. Все поражены были. Мне непонятно, почему судья добавил всего одну минуту, учитывая, что было столько единоборств и пауз. Вообще не припомню, чтобы в РПЛ так мало добавляли Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»

Праздничное настроение на Южной трибуне "РЖД Арены" продержалось лишь пять минут в середине первого тайма, когда Федор Смолов как-то буднично открыл счет, забив в ворота своей бывшей команды. Уральцы ответили острым выпадом через левый фланг, откуда пошла удобная передача на набегавшего Дениса Кулакова. Правый защитник с полулета пробил идеально в дальний угол. А вскоре после перерыва Юрий Бавин заработал пенальти, не без проблем реализованный Отманом Эль-Кабиром.

"У нас свой путь" — в футболках с такой надписью футболисты "Локомотива" выходили на этот матч. В принципе, в нашей стране еще век назад было принято провозглашать нечто подобное. Возможно, "железнодорожникам" стоит подумать об актуальности данного слогана. Потому что в конкретном поединке с "Уралом" этот путь оказался тупиковым», — резюмирует о результате специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин.

Постой, «паровоз»

Rusfootball.info уверен, что москвичи сохраняю шансы на самые высокие места, включая первое.

«"Локомотив" после перерыва на матчи сборных уступил "Уралу", выдав бесшабашный матч, который совсем несвойственен командам Юрия Сёмина. Гости с Урала оказались менее расточительными, использовав практически все представившиеся моменты. Тем не менее, повода для паники у поклонников "Локо" нет.

Качество игры у «Урала» было хорошим с начала сезона, нам просто не хватало удачи. Из-за простых ошибок теряли очки, но мы верили в себя, и вот получилось. Сегодня было давление со стороны соперника, поэтому сделали минимум замен. Не всегда они помогают все-таки, потому что команда может просесть. Не каждый день забиваем такие голы, как Кулаков? Ну вы же не бываете на тренировках, чтобы так уверенно утверждать. Главная проблема, которая может возникнуть при подготовке к матчам — температура будет -15 Дмитрий Парфенов, главный тренер «Урала»

Традиционно перерыв на матчи сборных сильнее всего бьёт по топ-клубам. Пока середняки и аутсайдеры, делегирующие в национальные команды 1-2 двух игроков, планомерно готовятся к возобновлению чемпионата, топам приходится задействовать дублирующие составы. Сложности сильнейших команд в такие периоды подтверждает и статистика: посмотрим, как сыграют в грядущий уикэнд условные "Манчестер Сити" и "Барселоны".

Было понятно, что "Локо" с "Уралом" придётся крайне сложно. Во-первых, лидеры москвичей уже изрядно подустали после длинного сезона. Фактически половину игроков стартового состава "железнодорожников" составили футболисты, которые вернулись из своих сборных. Во-вторых, "Урал" в последнее время набрал отличный ход. В таком состоянии уральцы вполне могли рассчитывать на очки в гостевом матче с чемпионом».

«Урал» снова увез победу из Москвы

«Неожиданный результат был зафиксирован в матче между "Локомотивом" и "Уралом". "Железнодорожники" набрали отличный ход и заработали в предыдущих шести встречах шестнадцать очков, однако продлить беспроигрышную серию команда Юрия Сёмина не смогла. Безусловно, на качестве игры столичного клуба сказался перерыв на матчи сборных. Часто коллективы, делегирующие в различные национальные команды большое количество своих футболистов, проводят первые игры после международной паузы не лучшим образом. Но нельзя не отметить и "Урал".

Екатеринбуржцы великолепно отыграли отчётный матч! Особенно его второй тайм, на протяжении большей части которого именно "шмели" владели инициативой. Данная виктория для команды Дмитрия Парфёнова получилась волевой. Она пропустила в середине первой сорокапятиминутки от Фёдора Смолова, но быстро сумела восстановить паритет благодаря роскошному удару Дениса Кулакова.

Победу "шмелям" уже во второй половине встречи принёс Отман Эль-Кабир, реализовавший пенальти. Уральцы одержали третью победу подряд в чемпионате и до пяти игр продлили свою беспроигрышную серию. Что касается "Локомотива", то его данное поражение отбросило на четвёртое место в таблице, так как ЦСКА свой матч в Грозном уже выиграл», — высказался о матче автор ФНК Андрей Жаркой. 0