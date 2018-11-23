РПЛ. ЦСКА выиграл в Грозном, «Локо» уступил «Уралу», «Зенит» примет «Ростов»

«Ахмат» — ЦСКА — 0:2
В Грозном состоялся матч 15-го тура чемпионата России — «Ахмат» принимал ЦСКА.
Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
«Армейцы» вышли вперед на 57-й минуте матча — Хердур Магнуссон ударом головой из пределов вратарской замкнул навес Ивана Облякова с углового.
На шестой добавленной ко второму тайму минуте преимущество ЦСКА увеличил Тимур Жамалетдинов, который завершил контратаку «армейцев» после паса Николы Влашича. Стоит отметить, что Жамалетдинов вышел на замену за минуту до своего гола.
ЦСКА набрал 26 очков и после своего матча поднялся в таблице РПЛ на второе место. У «Ахмата» осталось 19 очков, команда идет на восьмом месте.
«Ломокотив» — «Урал» — 1:2
В рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» принимал «Урал».
Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Хозяева вышли вперед на 26-й минуте матча — Федор Смолов получил пас от Алексея Миранчука, избавился от защитника и точно пробил в дальний угол.
Уже через пять минут гости отыгрались — Денис Кулаков с линии штрафной с лета красиво положил мяч в угол.
На 51-й минуте встречи «Урал» вышел вперед — за фол Бенедикта Хеведеса на Юрии Бавине был назначен пенальти, который реализовал Отман Эль-Кабир.
На 78-й минуте матча отличный шанс отыграться у «железнодорожников» упустил Гжегож Крыховяк, который с пары метров головой не попал в створ.
Таким образом, «Локомотив» прервал свою шестиматчевую серию без поражений в РПЛ. У команды Юрия Семина осталось 25 очков.
«Урал» одержал третью победу подряд, екатеринбуржцы набрали 22 очка и после своего матча поднялись на шестое место.
«Динамо» — «Енисей»
24 ноября, 14:00 мск
«Оренбург» — «Уфа»
24 ноября, 16:30 мск
«Анжи» — «Рубин»
24 ноября, 19:00 мск
«Спартак» — «Крылья Советов»
25 ноября, 14:00 мск
«Краснодар» — «Арсенал»
25 ноября, 16:30 мск