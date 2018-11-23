РПЛ. ЦСКА выиграл в Грозном, «Локо» уступил «Уралу», «Зенит» примет «Ростов»

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С 23 по 25 ноября в чемпионате России по футболу проходят матчи 15-го тура

«Ахмат» — ЦСКА — 0:2

В Грозном состоялся матч 15-го тура чемпионата России — «Ахмат» принимал ЦСКА.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

«Армейцы» вышли вперед на 57-й минуте матча — Хердур Магнуссон ударом головой из пределов вратарской замкнул навес Ивана Облякова с углового.

На шестой добавленной ко второму тайму минуте преимущество ЦСКА увеличил Тимур Жамалетдинов, который завершил контратаку «армейцев» после паса Николы Влашича. Стоит отметить, что Жамалетдинов вышел на замену за минуту до своего гола.

ЦСКА набрал 26 очков и после своего матча поднялся в таблице РПЛ на второе место. У «Ахмата» осталось 19 очков, команда идет на восьмом месте.

РПЛ. 15-й тур «Ахмат» (Грозный) — ЦСКА — 0:2 (0:0) Голы: Магнуссон, 57 (0:1). Жамалетдинов, 90+6 (0:2)«Ахмат»: Городов, Мусалов (Мбенг, 78), Гащенков, Анхель, Плиев, Мохаммади, Раванелли, Думбья, Исмаэл, Иванов, МитришевЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Щенников, Бистрович, Влашич, Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 90+6), Нисимура (Кучаев, 76)Предупреждения: Бистрович, 5. Иванов, 35. Магнуссон, 72. Щенников, 86. Исмаэл, 86

«Ломокотив» — «Урал» — 1:2

В рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» принимал «Урал».

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 26-й минуте матча — Федор Смолов получил пас от Алексея Миранчука, избавился от защитника и точно пробил в дальний угол.

Уже через пять минут гости отыгрались — Денис Кулаков с линии штрафной с лета красиво положил мяч в угол.

На 51-й минуте встречи «Урал» вышел вперед — за фол Бенедикта Хеведеса на Юрии Бавине был назначен пенальти, который реализовал Отман Эль-Кабир.

На 78-й минуте матча отличный шанс отыграться у «железнодорожников» упустил Гжегож Крыховяк, который с пары метров головой не попал в створ.

Таким образом, «Локомотив» прервал свою шестиматчевую серию без поражений в РПЛ. У команды Юрия Семина осталось 25 очков.

«Урал» одержал третью победу подряд, екатеринбуржцы набрали 22 очка и после своего матча поднялись на шестое место.

РПЛ. 15-й тур «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2 (1:1) Голы: Смолов, 27 (1:0). Кулаков, 31 (1:1). Эль-Кабир, 51 — с пенальти (1:2)«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Игнатьев, 58), Ант.Миранчук, Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Тугарев (Фарфан, 46), Смолов (Эдер, 77)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Димитров, Фидлер, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, ИльинПредупреждения: Ант.Миранчук, 15. Ильин, 25. Кулаков, 75.

«Динамо» — «Енисей»

24 ноября, 14:00 мск

«Оренбург» — «Уфа»

24 ноября, 16:30 мск

«Анжи» — «Рубин»

24 ноября, 19:00 мск

«Спартак» — «Крылья Советов»

25 ноября, 14:00 мск

«Краснодар» — «Арсенал»

25 ноября, 16:30 мск

«Зенит» — «Ростов»

25 ноября, 19:00 мск