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    ЦСКА не заслужил победы своим отношением к игре

    Реакция спортивных СМИ на поражение армейцев от «Виктории» в Лиге чемпионов

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    ЦСКА — «Виктория»
    ЦСКА — «Виктория»
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    Московский ЦСКА проиграл «Виктории Пльзень» (1:2) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В начале игры полузащитник красно-синих Никола Влашич реализовал пенальти. Однако после перерыва чешский коллектив отыграл отставание усилиями Романа Прохазки, а за восемь минут до конца основного времени Лукаш Гейда вывел свою команду вперед.
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    План «Виктории» и Врбы не сработал

    Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин считает, что чешский клуб в начале матча подвела потеря концентрации.

    «Накануне главный тренер армейцев Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции подчеркнул, что его команда никогда не играет в пять защитников — ключевыми являются задания для вингеров. Начало матча с "Викторией" наилучшим образом проиллюстрировало слова наставника. Если Марио Фернандес (кстати, игравший в защитном шлеме после сотрясения мозга, полученного в поединке с "Ромой") привычно поднимался до группы атаки, то на противоположной бровке то же самое почти сразу же начал практиковать Георгий Щенников.

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    • "Виктория", понятное дело, сделала все, чтобы избежать печальной участи мадридского "Реала", пропустившего в "Лужниках" уже на второй минуте встречи. Наставник гостей Павел Врба, прекрасно знакомый с Гончаренко лично еще со времен работы последнего в белорусском БАТЭ, понимал, что ключевым моментом будет сковать развитие атак армейцев в центральной трети поля, и попросил подопечных встречать соперника именно там.

    Вроде бы с этой задачей игроки "Виктории" неплохо справлялись, однако их план А рухнул еще до истечения стартовой десятиминутки — и все из-за секундной потери концентрации на линии собственной штрафной. Фол Романа Губника на выскочившем из-за его спины армейце был рефлекторным, но от этого не перестал быть нарушением правил. Пенальти, как и на пятой добавленной минуте в сентябрьском поединке в Пльзени, взялся пробивать Никола Влашич — и не оставил Алешу Грушке ни одного шанса, как и Матушу Козачику два с половиной месяца назад».

    Бодрое начало матча

    Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев хвалит армейцев за агрессивное и боевое начало матча, сулившее крупную победу.

    «Кто бы мог подумать, что ЦСКА, истерзанный травмами и жестоким календарем, в первой половине первого тайма будет настолько лучше действующего чемпиона Чехии. За 30 минут армейцы создали столько моментов, что должны были вести ну хотя бы в три мяча. Но вместо этого на табло была лишь фамилия Влашича, забившего пенальти в самом дебюте. Сначала, правда, гол записали на Чалова, но быстро поняли, что к чему.

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    • Именно Щенников заработал пенальти для Влашича на 9-й минуте. Еще через пару атак он же неточно пробил головой после подачи Фернандеса, наконец еще через десяток минут Щенников получил сумасшедший пас от Чалова и вышел один на один, но снова не смог переиграть Алеша Грушку, в пресс-центре ласково прозванного "хрюшкой" из-за особенности написания его фамилии на чешском.

    Но далеко не только Щенников имел моменты. Первым мог отличиться стремительно возвращающий себе форму Бистрович, который пробил рядом со штангой. Стопроцентный момент был у Ивана Облякова: он пробил с разворота с 11-метровой отметки, но Грушка выручил гостей. ЦСКА был настолько хорош, что Влашич позволял себе прокидывать между ног у защитника в штрафной. Жаль, что его обводящий удар оказался неточным: это был бы шедевр».

    Акинфеев спас но ненадолго

    Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко удивляется внезапному перелому в игре, и тому как легко ЦСКА растерял преимущество.

    «Игра хозяевам давалась, но эта-то лёгкость их и подвела. В конце первого тайма всё тот же вездесущий Щенников едва не обесценил весь первотаймовый позитив одним неуклюжим движением. "42-й скорый" успел за тайм в обеих штрафных на пенальти наиграть.

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    • От тренерского выговора сослуживца избавил капитан Акинфеев. Игорь согрел озябшие на морозе трибуны фирменным сейвом. Не таким эпохальным, как "испанский", но здесь и сейчас для ЦСКА тоже важным. Молодой, подверженный эмоциональным перепадам коллектив такие моменты могут как завести, так и морально оглушить — в зависимости от исхода эпизода. Акинфеев решил его в пользу родного клуба и имел полное моральное право слегка "пихануть" молодёжи: повнимательнее, парни!

    О том же, но более подробно, конечно же, толковал в раздевалке главный "армеец". Но то ли команда недослышала своего тренера, то ли замена Щенникова на Ефремова (очевидно, что вынужденная) негативно сказалась, но вскоре после перерыва "Виктория" добилась своего. Не с пенальти, так с игры Прохазка отправил-таки мяч в сетку. А мячик к нему прикатился как раз таки с левого (для ЦСКА) фланга».

    Не забиваешь ты, забивают тебе

    Обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян указывает, что в очередной раз попытка ЦСКА трусливо удержать счет завершилась провалом.

    «Даже такой счет был для ЦСКА приемлемым. Ничья 2:2 в гостях с "Викторией" и три очка преимущества перед последним туром гарантировали красно-синим попадание в Лигу Европы. Понимали это и футболисты "Виктории", которой нужно было забивать как минимум гол, чтобы сохранить хоть какую-то надежду на еврокубковую весну. Поэтому чехи продолжили атаковать, а ЦСКА надеялся на контратаки. Разрывы между линиями у "Виктории" стали появляться чаще, но армейцы не могли этим воспользоваться. Подходы были, но то Сигурдссон мазал из идеального положения, то Обляков бил вместо того, чтобы отдать пас…

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    • За десять минут до конца Виктор Гончаренко снял с игры… Нет, не уставшего и ошибавшегося раз за разом Сигурдссона. Поле покинул Федор Чалов, место которого занял Тимур Жамалетдионов.

    Но не забиваешь ты… Прописная истина, которая сработала и на этот раз. "Виктория" заработала угловой. Навес. Заваруха на линии вратарской, Акинфеев не идет на выход и центральный защитник Лукаш Геда оказывается один на мяче — гол — 1:2 — счет, который выводит вперед в турнирной таблице "Викторию". Надо было отыгрываться, а лучший бомбардир клуба уже сидел на лавке».

    Проблемы взросления

    Автор Sport24 Данила Игнатов винит в провале ЦСКА неопытность и молодость игроков армейского клуба.

    «Но "Виктория" остается армейским проклятьем. Третий раз подряд ЦСКА теряет очки с пльзенцами, в четвертый — пропускает два мяча. И снова, снова это происходит из-за нестабильности и молодости состава.

    "У нас качели: вверх-вниз. Казалось, все пойдет вверх, но мы можем провалиться. А потом опять поднимаемся".

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    • Эта цитата главного тренера после матча отлично характеризует нынешний ЦСКА. Самую молодую команду в России — средний возраст 23,6 — неслабо заносит в начале сезона. За выигранным Суперкубком пошла серия без побед с аутсайдерами, "Крыльями" и "Енисеем". После невероятного матча с "Реалом" команда слила "Локо" и отдала матч "Краснодару" за 2 минуты.

    С "Викторией" молодежь ЦСКА выступила почти так же, как против краснодарцев. Со стартового свистка армейцы задавили соперника и не реализовали кучу моментов. Только у Щенникова было два: удар головой в упор и выход один на один на левом фланге после шикарного паса вразрез от Чалова. Мог быть и третий, но Сигурдссон слишком передерживал мяч и не успел развить контратаку. Это кураж и неопытность».

    Замена Щенникова не принесла эффекта

    Автор Rusfootball.info Иван Долинин видит тренерский просчет в несработавшей замене Георгия Щенникова.

    «Чехи активнее начали второй тайм, продолжили поддавливать и в целом логично довели дело до ответного мяча. Щенникова к тому моменту на поле уже не было, но вышедший вместо него Ефремов не добавил надежности левому флангу обороны. Именно через него "Виктория" и осуществила проход с передачей в центр на одинокого Прохазку. Игровое преимущество гостей к тому моменту было сопоставимо с тем, которое было в дебюте встречи у хозяев. От этого было, прямо скажем, грустно.

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    • Зачем же Гончаренко в перерыве сделал перестановку на позиции левого защитника? Судя по всему, Виктор Михайлович хотел добавить атакующего потенциала на этой бровке. Ефремов игрок, очевидно, более созидательного плана, чем Щенников. Он, в принципе, и оживил игру на левом краю. Если в первом тайме атаки ЦСКА кренились в сторону Марио Фернандеса, то во втором их развитие стало более равномерным. Впрочем, в самом главном компоненте — в реализации — Ефремов общекомандные усилия улучшить не смог.

    Дмитрий не забил из пределов штрафной. Его товарищ Иван Обляков не попал по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот. Обводящие удары Влашича шли мимо цели. Опасные выстрелы Сигурдссона отбивал Грушка. И это все было уже после того, как счет стал равным. ЦСКА смог найти в себе силы на новые атаки, но так и не смог забить с игры. И все бы ничего — Лига Чемпионов осталась бы в истории, а ничья со счетом 1:1 гарантировала бы выход в Лигу Европы. Но "армейцы" не смогли удержать даже ничью. Индивидуальные ошибки в конце встречи привели к поражению ЦСКА и к падению на последнее место в своей группе».

    Безалаберный ЦСКА

    Блогер Soccer.ru Синклейр недоволен тем, как армейский клуб разбазарил свой атакующий потенциал в матче с «Викторией».

    «ЦСКА больше контролировал мяч, причем делал это довольно недалеко от штрафной противника, и "Виктория", не обладая каким-то мощным центром поля, позволяла это делать. Но армейцы не могли превратить вот это преимущество в реализованные моменты. Как и более высокую точность передач, хотя по этому показателю отрыв не так и велик. По остальным цифрам "Виктория" оказалась лучше: 7 обводок против 6, 23 выигранных воздушных единоборства против 16, 19 отборов против 13 — везде чехи оказывались более эффективными в работе один в один.

    После перерыва ЦСКА не изменил своему безалаберному подходу и к игре в обороне, и к игре в атаке. Более обидно становилось даже оттого, что создавать моменты "Виктория" позволяла — массу моментов, особенно после пропущенного армейцами гола, после пропущенных голов. Ведь чехи совершенно не обладают высококлассной обороной или большими мастерами. Но тем не менее Прохазке и Гейде удались голевые удары в ситуациях, когда защита армейцев допустила зевки. А ЦСКА в атаке зевание гостей никак не наказывал, промахиваясь по мячу даже в убойных позициях.

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    • Ганчаренко как всегда честен и прямолинеен. Не заслужил своим отношением к игре ЦСКА победы. А поражение отправляет армейцев на четвертое место в группе. И даже если "Виктория" в заключительном туре проиграет "Роме", то ЦСКА нужно хотя бы очко набрать в матче с "Реалом" на выезде, чтобы попасть в Лигу Европы. Думаете, это реально? Армейцы обыграли "Реал" дома, но в итоге это им ничего не даст, потому что класс команды определяется не в таких героических поединках, а в стабильном наборе очков там, где она фаворит».

    Команда средних исполнителей

    Автор блога «Липучая мышь» Евгений Марков считает, что пора перестать слишком очаровываться армейским клубом и его тренером, и взглянуть в лицо фактам.

    «ЦСКА — перспективный, но не дожимающий, не способный регулярно выжигать очки в Лиге чемпионов. Про Набабкина фанаты поют, что он ухажер для чьей-то мамки, но защитник от этого не перестает обрезаться и разворачиваться по пять секунд, чтобы навесить. Васин еще лечится, ошибки Чернова невозможно маскировать всегда, и до сих пор не ясно — кто из них напугает Акинфеева сильнее. Усиление Жамалетдиновым работает только в чемпионате России. Такие оговорки есть почти про каждого.

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    • Почему так? Команда собиралась по песчинкам в последние дни трансферного окна, от железного состава остались только Марио, Акинфеев, иногда Щенников и Набабкин. До матча с "Викторией" казалось, что ЦСКА подмял под себя Лигу чемпионов: здесь родилась связка Чалова и Сигурдссона, фанаты полюбили Влашича, Обляков забрался в основу, а Марио надел шлем танкиста, утвердившись как дед и самый опытный игрок на поле.

    Нет. Пока Лига чемпионов сильнее ЦСКА. Четыре очка в пяти матчах и расслабленные атаки после пенальти Влашича дома с "Викторией" — признак команды средних исполнителей. Просто собирает и гонит их тренер, который выжимает из состава все возможное. ЦСКА — это квест с неожиданным выходом из лабиринта.

    Задача — остаться в евровесне и не жить одной победой над "Реалом". Она была аж два месяца назад». 0

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