ЦСКА не заслужил победы своим отношением к игре

Московский ЦСКА проиграл «Виктории Пльзень» (1:2) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В начале игры полузащитник красно-синих Никола Влашич реализовал пенальти. Однако после перерыва чешский коллектив отыграл отставание усилиями Романа Прохазки, а за восемь минут до конца основного времени Лукаш Гейда вывел свою команду вперед.

План «Виктории» и Врбы не сработал

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин считает, что чешский клуб в начале матча подвела потеря концентрации.

«Накануне главный тренер армейцев Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции подчеркнул, что его команда никогда не играет в пять защитников — ключевыми являются задания для вингеров. Начало матча с "Викторией" наилучшим образом проиллюстрировало слова наставника. Если Марио Фернандес (кстати, игравший в защитном шлеме после сотрясения мозга, полученного в поединке с "Ромой") привычно поднимался до группы атаки, то на противоположной бровке то же самое почти сразу же начал практиковать Георгий Щенников.

"Виктория", понятное дело, сделала все, чтобы избежать печальной участи мадридского "Реала", пропустившего в "Лужниках" уже на второй минуте встречи. Наставник гостей Павел Врба, прекрасно знакомый с Гончаренко лично еще со времен работы последнего в белорусском БАТЭ, понимал, что ключевым моментом будет сковать развитие атак армейцев в центральной трети поля, и попросил подопечных встречать соперника именно там.

Вроде бы с этой задачей игроки "Виктории" неплохо справлялись, однако их план А рухнул еще до истечения стартовой десятиминутки — и все из-за секундной потери концентрации на линии собственной штрафной. Фол Романа Губника на выскочившем из-за его спины армейце был рефлекторным, но от этого не перестал быть нарушением правил. Пенальти, как и на пятой добавленной минуте в сентябрьском поединке в Пльзени, взялся пробивать Никола Влашич — и не оставил Алешу Грушке ни одного шанса, как и Матушу Козачику два с половиной месяца назад».

Бодрое начало матча

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев хвалит армейцев за агрессивное и боевое начало матча, сулившее крупную победу.

«Кто бы мог подумать, что ЦСКА, истерзанный травмами и жестоким календарем, в первой половине первого тайма будет настолько лучше действующего чемпиона Чехии. За 30 минут армейцы создали столько моментов, что должны были вести ну хотя бы в три мяча. Но вместо этого на табло была лишь фамилия Влашича, забившего пенальти в самом дебюте. Сначала, правда, гол записали на Чалова, но быстро поняли, что к чему.

Именно Щенников заработал пенальти для Влашича на 9-й минуте. Еще через пару атак он же неточно пробил головой после подачи Фернандеса, наконец еще через десяток минут Щенников получил сумасшедший пас от Чалова и вышел один на один, но снова не смог переиграть Алеша Грушку, в пресс-центре ласково прозванного "хрюшкой" из-за особенности написания его фамилии на чешском.

Но далеко не только Щенников имел моменты. Первым мог отличиться стремительно возвращающий себе форму Бистрович, который пробил рядом со штангой. Стопроцентный момент был у Ивана Облякова: он пробил с разворота с 11-метровой отметки, но Грушка выручил гостей. ЦСКА был настолько хорош, что Влашич позволял себе прокидывать между ног у защитника в штрафной. Жаль, что его обводящий удар оказался неточным: это был бы шедевр».

Акинфеев спас но ненадолго

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко удивляется внезапному перелому в игре, и тому как легко ЦСКА растерял преимущество.

«Игра хозяевам давалась, но эта-то лёгкость их и подвела. В конце первого тайма всё тот же вездесущий Щенников едва не обесценил весь первотаймовый позитив одним неуклюжим движением. "42-й скорый" успел за тайм в обеих штрафных на пенальти наиграть.

От тренерского выговора сослуживца избавил капитан Акинфеев. Игорь согрел озябшие на морозе трибуны фирменным сейвом. Не таким эпохальным, как "испанский", но здесь и сейчас для ЦСКА тоже важным. Молодой, подверженный эмоциональным перепадам коллектив такие моменты могут как завести, так и морально оглушить — в зависимости от исхода эпизода. Акинфеев решил его в пользу родного клуба и имел полное моральное право слегка "пихануть" молодёжи: повнимательнее, парни!

О том же, но более подробно, конечно же, толковал в раздевалке главный "армеец". Но то ли команда недослышала своего тренера, то ли замена Щенникова на Ефремова (очевидно, что вынужденная) негативно сказалась, но вскоре после перерыва "Виктория" добилась своего. Не с пенальти, так с игры Прохазка отправил-таки мяч в сетку. А мячик к нему прикатился как раз таки с левого (для ЦСКА) фланга».

Не забиваешь ты, забивают тебе

Обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян указывает, что в очередной раз попытка ЦСКА трусливо удержать счет завершилась провалом.

«Даже такой счет был для ЦСКА приемлемым. Ничья 2:2 в гостях с "Викторией" и три очка преимущества перед последним туром гарантировали красно-синим попадание в Лигу Европы. Понимали это и футболисты "Виктории", которой нужно было забивать как минимум гол, чтобы сохранить хоть какую-то надежду на еврокубковую весну. Поэтому чехи продолжили атаковать, а ЦСКА надеялся на контратаки. Разрывы между линиями у "Виктории" стали появляться чаще, но армейцы не могли этим воспользоваться. Подходы были, но то Сигурдссон мазал из идеального положения, то Обляков бил вместо того, чтобы отдать пас…

За десять минут до конца Виктор Гончаренко снял с игры… Нет, не уставшего и ошибавшегося раз за разом Сигурдссона. Поле покинул Федор Чалов, место которого занял Тимур Жамалетдионов.

Но не забиваешь ты… Прописная истина, которая сработала и на этот раз. "Виктория" заработала угловой. Навес. Заваруха на линии вратарской, Акинфеев не идет на выход и центральный защитник Лукаш Геда оказывается один на мяче — гол — 1:2 — счет, который выводит вперед в турнирной таблице "Викторию". Надо было отыгрываться, а лучший бомбардир клуба уже сидел на лавке».

Проблемы взросления

Автор Sport24 Данила Игнатов винит в провале ЦСКА неопытность и молодость игроков армейского клуба.

«Но "Виктория" остается армейским проклятьем. Третий раз подряд ЦСКА теряет очки с пльзенцами, в четвертый — пропускает два мяча. И снова, снова это происходит из-за нестабильности и молодости состава.

"У нас качели: вверх-вниз. Казалось, все пойдет вверх, но мы можем провалиться. А потом опять поднимаемся".

Эта цитата главного тренера после матча отлично характеризует нынешний ЦСКА. Самую молодую команду в России — средний возраст 23,6 — неслабо заносит в начале сезона. За выигранным Суперкубком пошла серия без побед с аутсайдерами, "Крыльями" и "Енисеем". После невероятного матча с "Реалом" команда слила "Локо" и отдала матч "Краснодару" за 2 минуты.

С "Викторией" молодежь ЦСКА выступила почти так же, как против краснодарцев. Со стартового свистка армейцы задавили соперника и не реализовали кучу моментов. Только у Щенникова было два: удар головой в упор и выход один на один на левом фланге после шикарного паса вразрез от Чалова. Мог быть и третий, но Сигурдссон слишком передерживал мяч и не успел развить контратаку. Это кураж и неопытность».

Замена Щенникова не принесла эффекта

Автор Rusfootball.info Иван Долинин видит тренерский просчет в несработавшей замене Георгия Щенникова.

«Чехи активнее начали второй тайм, продолжили поддавливать и в целом логично довели дело до ответного мяча. Щенникова к тому моменту на поле уже не было, но вышедший вместо него Ефремов не добавил надежности левому флангу обороны. Именно через него "Виктория" и осуществила проход с передачей в центр на одинокого Прохазку. Игровое преимущество гостей к тому моменту было сопоставимо с тем, которое было в дебюте встречи у хозяев. От этого было, прямо скажем, грустно.

Зачем же Гончаренко в перерыве сделал перестановку на позиции левого защитника? Судя по всему, Виктор Михайлович хотел добавить атакующего потенциала на этой бровке. Ефремов игрок, очевидно, более созидательного плана, чем Щенников. Он, в принципе, и оживил игру на левом краю. Если в первом тайме атаки ЦСКА кренились в сторону Марио Фернандеса, то во втором их развитие стало более равномерным. Впрочем, в самом главном компоненте — в реализации — Ефремов общекомандные усилия улучшить не смог.

Дмитрий не забил из пределов штрафной. Его товарищ Иван Обляков не попал по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот. Обводящие удары Влашича шли мимо цели. Опасные выстрелы Сигурдссона отбивал Грушка. И это все было уже после того, как счет стал равным. ЦСКА смог найти в себе силы на новые атаки, но так и не смог забить с игры. И все бы ничего — Лига Чемпионов осталась бы в истории, а ничья со счетом 1:1 гарантировала бы выход в Лигу Европы. Но "армейцы" не смогли удержать даже ничью. Индивидуальные ошибки в конце встречи привели к поражению ЦСКА и к падению на последнее место в своей группе».

Безалаберный ЦСКА

Блогер Soccer.ru Синклейр недоволен тем, как армейский клуб разбазарил свой атакующий потенциал в матче с «Викторией».

«ЦСКА больше контролировал мяч, причем делал это довольно недалеко от штрафной противника, и "Виктория", не обладая каким-то мощным центром поля, позволяла это делать. Но армейцы не могли превратить вот это преимущество в реализованные моменты. Как и более высокую точность передач, хотя по этому показателю отрыв не так и велик. По остальным цифрам "Виктория" оказалась лучше: 7 обводок против 6, 23 выигранных воздушных единоборства против 16, 19 отборов против 13 — везде чехи оказывались более эффективными в работе один в один.

После перерыва ЦСКА не изменил своему безалаберному подходу и к игре в обороне, и к игре в атаке. Более обидно становилось даже оттого, что создавать моменты "Виктория" позволяла — массу моментов, особенно после пропущенного армейцами гола, после пропущенных голов. Ведь чехи совершенно не обладают высококлассной обороной или большими мастерами. Но тем не менее Прохазке и Гейде удались голевые удары в ситуациях, когда защита армейцев допустила зевки. А ЦСКА в атаке зевание гостей никак не наказывал, промахиваясь по мячу даже в убойных позициях.

Ганчаренко как всегда честен и прямолинеен. Не заслужил своим отношением к игре ЦСКА победы. А поражение отправляет армейцев на четвертое место в группе. И даже если "Виктория" в заключительном туре проиграет "Роме", то ЦСКА нужно хотя бы очко набрать в матче с "Реалом" на выезде, чтобы попасть в Лигу Европы. Думаете, это реально? Армейцы обыграли "Реал" дома, но в итоге это им ничего не даст, потому что класс команды определяется не в таких героических поединках, а в стабильном наборе очков там, где она фаворит».

Команда средних исполнителей

Автор блога «Липучая мышь» Евгений Марков считает, что пора перестать слишком очаровываться армейским клубом и его тренером, и взглянуть в лицо фактам.

«ЦСКА — перспективный, но не дожимающий, не способный регулярно выжигать очки в Лиге чемпионов. Про Набабкина фанаты поют, что он ухажер для чьей-то мамки, но защитник от этого не перестает обрезаться и разворачиваться по пять секунд, чтобы навесить. Васин еще лечится, ошибки Чернова невозможно маскировать всегда, и до сих пор не ясно — кто из них напугает Акинфеева сильнее. Усиление Жамалетдиновым работает только в чемпионате России. Такие оговорки есть почти про каждого.

Почему так? Команда собиралась по песчинкам в последние дни трансферного окна, от железного состава остались только Марио, Акинфеев, иногда Щенников и Набабкин. До матча с "Викторией" казалось, что ЦСКА подмял под себя Лигу чемпионов: здесь родилась связка Чалова и Сигурдссона, фанаты полюбили Влашича, Обляков забрался в основу, а Марио надел шлем танкиста, утвердившись как дед и самый опытный игрок на поле.

Нет. Пока Лига чемпионов сильнее ЦСКА. Четыре очка в пяти матчах и расслабленные атаки после пенальти Влашича дома с "Викторией" — признак команды средних исполнителей. Просто собирает и гонит их тренер, который выжимает из состава все возможное. ЦСКА — это квест с неожиданным выходом из лабиринта.

Задача — остаться в евровесне и не жить одной победой над "Реалом". Она была аж два месяца назад». 0