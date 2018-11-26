План «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов»

«Зенит» в домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0. Голами у «сине-бело-голубых» отметились Себастьян Дриусси и Александр Ерохин. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Неожиданная схема от Семака

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов заметил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выбрал на игру довольно неожиданную схему 3-5-2.

«Стартовый состав "Зенита" по-настоящему удивил. В нем оказалось лишь три номинальных защитника, причем оба левоногих фланговых игрока (Евгений Чернов и Эльмир Набиуллин) остались на скамейке.

Наверняка в какой-то мере это было связано с потерями: Эммануэль Маммана и Игорь Смольников не попали в заявку из-за травм, а Луиш Нету из-за дисквалификации. Кроме того, не успел поправиться к этой встрече полузащитник Олег Шатов, да и Клаудио Маркизио остался в запасе.

Совершенно непонятно было, какую тактическую схему изберет Семак — традиционную 4-2-3-1 или подстроится под соперника и сыграет с тремя центральными защитниками. Видимо, помня о недавнем поражении от "Ростова", который лишил петербуржцев первого трофея в сезоне, выбив лидера РПЛ из Кубка России, главный тренер "Зенита" решил преподнести сюрприз Карпину. Хозяева действовали по системе 3-5-2 с Робертом Маком (слева) и Далером Кузяевым (справа) в роли латералей», — подчеркивает Романов.

Первый гол после аута

Автор «Советского спорта» Сергей Иванов отметил, что первый гол в матче после розыгрыша аута забил Себастьян Дриусси.

«Перед стартовым свистком Паредесу вручили приз как лучшему игроку "Зенита" в октябре, а первый символический удар по мячу нанес Николай Валуев. Бывшую звезду бокса тепло поприветствовали трибуны, а сам он на прощание обнялся с Дзюбой.

"Зенит" тоже не стал тянуть с ударами по воротам Песьякова. В дебюте хозяева постоянно атаковали, и на 12-й минуте Дриусси открыл счет. Случилось это после розыгрыша аута, срезки Ингасона и мощного удара аргентинца в касание.

Практически сразу Мак мог удвоить преимущество "Зенита", но мяч не попал в ворота после обводящего удара. К середине тайма "Ростов" пришел в себя. Несколько раз опасно "выстрелил" Гулиев, но все время мяч летел мимо цели.

Перед перерывом "Зенит" должен был забить второй мяч, но Дзюба не реализовал выход один на один», — констатирует Иванов.

Психологическая борьба

Редакция Soccer.Ru считает, что «Зенит» выиграл не только в футбольном плане, но и в психологическом.

«Без второго гола "Зенита" сама тактика была бы слишком рискованной. И мы бы говорили немного в другой тональности. Но петербуржцы реализовали план до конца, в том числе проведя контрольную контратаку со вторым голом. Этот мяч Ерохина оказался не менее своевременным, чем первый быстрый гол. Как раз ближе к середине второго тайма, когда нервное напряжение нарастало бы при минимальной разнице.

А тут "Ростов" получил эмоциональный срыв, понимая, что ничего не получается, а инициатива встречает острый ответ от "Зенита". Физической демонстрацией срыва стала красная карточка Гулиеву, пожалуй, самому старательному и радевшему за результат игроку "Ростова". Он нанес шесть ударов по воротам — больше всех в матче. Но эта его заряженность имела побочный эффект и вылилась в две желтые карточки, которые он и не оспаривал, осознавая, что сам погорячился и был слишком взведенным.

"Зенит" не только игровой план реализовал, но и психологическую борьбу у "Ростова" выиграл, хотя южане и в этом компоненте обычно сильны. Так Сергей Семак переиграл Валерия Карпина, задушив быстрой операцией план "Ростова", а потом реализовав свой идеальным образом», — говорится в статье.

Семак запутал Карпина

Редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков заявил, что «Зенит» попросту задушил «Ростов» как кролика.

«Задушил "Зенит" команду Валерия Карпина как кролика. Та уже сама не рада была идти в атаку. Ничего у нее там не получалось. А играть на контратаках "Зенит" дончанам не дал. Потому что забил быстрый гол. Вот краткий итог матча с точки зрения тактики.

Вообще у "Зенита" таких матчей набирается немало. Соперник создает вроде больше моментов, но голевыми их не назовешь. Бьют соперники издали с разных позиций. Только удары не представляют большой опасности. Свистят мячи как пули у виска Андрея Лунева. В ворота не залетают.

Не зря Сергей Семак говорит о том, сколько ударов, — важно какого они качества с точки зрения опасности. "Зенит" атаковал в этом матче реже, практически только контратаковал, но каждый раз это было катастрофически близко к голу. Вспомнить только выход Артема Дзюбы один на один с Сергеем Песьяковым. Или шанс Себастьяна Дриусси после передачи Дзюбы. Удар Леандро Паредеса со штрафного. Это не считая голов», — пишет Легков.

Чемпион первого круга

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Илья Андреев подвел итоги первого круга РПЛ, чемпионом которого стал как раз «Зенит».

«Петербургский "Зенит" опережает "Краснодар" на пять очков, и это, конечно, очень солидный отрыв. Тем не менее лидерство петербургского клуба сейчас не кажется чем-то, что совершенно точно продержится до конца сезона.

Команда Сергея Семака играет прагматично, довольно однообразно, многое завязано на Артеме Дзюбе. В сентябре 2017-го "Зенит" Роберто Манчини, наоборот, казался непобедимым. Но закончилось все неудачно. Тогда падение, очень внезапное, началось в октябре. Этой осенью порой проглядывались схожие симптомы. Например, безоговорочное поражение от ЦСКА.

В воскресенье "Зенит" встретился с "Ростовом" — с той самой обороной Карпина, способной потопить любого лидера. Петербуржцы победили без проблем — 2:0, могли забить и больше. Команда Семака прочнее команды Манчини, она ментально совсем другая.

Есть и еще один важный момент: "Зенит" нынешнего сезона — во многом домашняя команда. Из 11 матчей во всех турнирах, прошедших в Петербурге, сине-бело-голубые победили в 10. Еще одна встреча закончилась вничью — 0:0 со "Спартаком". И это неудивительно, средняя посещаемость "Крестовского" в РПЛ — около 50 тысяч зрителей. Фантастический результат, болельщики — реально 12-й игрок», — убежден Андреев. 0