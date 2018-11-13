Кононов в «Спартаке»: спаситель или промежуточный вариант?

Совет директоров «Спартака» принял решение о назначении 52-летнего Олега Кононова главным тренером команды. До этого тренер работал в тульском «Арсенале». Соглашение красно-белых со специалистом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

Кононов — не Каррера

Автор «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров пристально наблюдал за представлением нового тренера «Спартак» и сделал ряд выводов.

«У меня сложилось такое впечатление — что "Спартак", что сам новый главный тренер всеми силами пытаются уйти от каких бы то ни было параллелей с самым успешным специалистом красно-белых за последнее десятилетие.

Когда на пресс-конференции в Тарасовке заходила речь о селекции и трансферах, тренер старательно пасовал представителям клуба — вице-президенту Наилю Измайлову и гендиректору Сергею Родионову.

Отдельно — о традициях. Памятна словесная пикировка Олега Романцева с Каррерой, который потребовал от Массимо (если тот, конечно, хочется общаться с мэтром) выучить русский. Тот ответил, что пусть Олег Иванович сначала выучит итальянский — и, по-своему, он прав.

Кононов же старательно лепит образ тренера, чтущего традиции. В инаугурационном интервью сайту "Спартака" Олег Георгиевич заговорил о красно-белом духе, о Романцеве, и о встрече с ним. И, по моей информации, эта встреча может состояться уже во вторник.

Пока все позитивно. Взаимный респект ветеранскому духу, паритет с клубом, правильные слова об атакующем футболе. Шик, блеск, красота. Олег Георгиевич умеет произвести впечатление — впрочем, марку держал и Массимо. Остается соответствовать итальянцу по результатам».

Промежуточный тренер

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев считает, что новый тренер поможет красно-белым только в качестве промежуточной фигуры.

«Впрочем, в каком-то смысле руководство "Спартака" можно в этом его выборе понять. Повод обратить на Кононова внимание действительно был. Наверное, очень хотелось успокоить команду после всех эмоциональных встрясок, ею пережитых. Перенести акцент на милые футбольные вещицы. Вернуть качественное обращение с мячом, восстановить линию вразумительных взаимодействий. А вот это Кононов умеет — команду успокоить. Плюс не будет трепать нервы ни игрокам, ни руководству.

Но это — только повод обратить на этого тренера внимание. И никак не аргумент в пользу стойких расчетов на долговременный успех под его чутким руководством. И дело даже не в пресловутом характере Олега Викторовича, кому-то представляющемся слишком мягким. Проблема в том, что тренер Кононов в бытность тренером "Краснодара" испытывал большие сложности с выработкой темповой составляющей, о чем откровенно признался тогда после отставки.

И по дальнейшей его практике не видно, что проблема снята. Работа Кононова выглядит слегка улучшенной копией тщетных усилий Дмитрия Аленичева в "Енисее" — ведь команда, даже получив подкрепление из Перми, искушенное в деле премьер-лигового выживания, хронически не попадает в требуемый премьер-лигой игровой темпоритм…

Поэтому Кононов может принести "Спартаку" пользу как тренер, я бы сказал, промежуточный. Да, он приведет команду в игровое чувство, "футболизирует" тренировочный процесс. Но через какое-то время остро потребуется тот, кто заточит эти налаженные навыки на достижение полновесного успеха».

Философия Кононова — гибкость

Колумнист «Чемпионата» Антон Иванов советует не «покупаться» на заявления нового тренера «Спартака» о приверженности атакующему футболу.

«В первом интервью с Кононовым после назначения новым главным тренером красно-белых прозвучало очень много красивых слов про атакующий футбол, Романцева и Бескова, но не все они соответствуют действительности. К счастью для "Спартака" и его болельщиков.

Статус всегда комбинирующего тренера преследует Кононова всю его российскую карьеру, на со временем реальность изменилась. В "Ахмате" и "Арсенале" специалист сильно снизил высоту прессинга по сравнению с "Краснодаром", перестал агрессивно обороняться, стал намного чаще переходить на вертикальный футбол. Из идеолога комбинационного футбола Олег Кононов превратился в гибкого тренера, способного подстраиваться под имеющийся ресурс и соперника. Сейчас для "Спартака" это важнее всех "стенок и забеганий".

В "Арсенале" Олег Кононов подходил гибко не только к проблемам "Арсенала", но также пытался реагировать на слабые стороны других команд. Главное в тренерских решениях Кононова то, что многие проблемные поля команд РПЛ и способы их использования уже были найдены другими тренерами в предыдущих турах.

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Как и Гвардиола, которого Олег Кононов часто упоминает, новый главный тренер "Спартака" не только применяет собственные наработки и наблюдения, но также черпает информацию из всех доступных источников, пропуская её через себя и тренерский штаб. И в этом тоже продолжение гибкости, новой философии Олега Кононова».

Усиления состава и понимание руководства

Автор Sport24 Марк Бессонов размышляет о том, при выполнении каких условий работа нового тренера в «Спартаке» будет успешной.

«Намек Кононова понятен — "Спартаку" нужно серьезное усиление, особенно в группу атаки. В командах Кононова преимущество всегда отдавалось скоростным и мощным футболистам. В "Краснодаре" у него зажигали Ари, Смолов, Мамаев и Вандерсон, в "Ахмате" — Садаев, Роши, Митришев и Лео. Исходя из этого, у Ханни и Попова не очень много шансов вписаться в футбол нового тренера. Кононову подходят игроки формата Ташаева или Ломовицкого. Другое дело, что пока основе топ-клуба они не соответствуют. Значит, понадобится усиление на фланги атаки.

При этом Кононов — ориентированный на молодежь специалист. Он уже сказал, что в первую очередь хочет встретиться с тренерами дубля и "Спартака-2", будет посещать их матчи и проводить совместные тренировки. Для Кононова важно, чтобы во вторых командах готовили молодых игроков под его систему игры; чтобы они быстро вписывались в первую команду. Значит, вектор на привлечение юниоров сохранится.

Кононов — отличный вариант для "Спартака". Его концепты со стеночками-забеганиями по лекалам Бескова и Романцева — то, что ждут фанаты красно-белых. В этом сезоне команда играла по излюбленным Кононовым 4-3-3, значит, ничего ломать не придется, только подкрутить отдельные детали. Тем не менее, для отладки фундаментального футбола Кононову, по его же словам, потребуется несколько месяцев.

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Важную роль будет играть усиление команды и плотный контакт руководства и селекционеров с главными тренерами. Чтобы футбол Кононова заработал, ему нужно две вещи — трансферы и время. Если руководство "Спартака" будет сотрудничать с тренером и выполнять его пожелания, все может получиться. Или если его не съест один полевой цветок».

Кононов — шанс Федуна всё изменить

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Егоров считает, что новый тренер поможет улучшить пошатнувшуюся репутацию «Спартака».

«Принимая Кононова или отрицая нового тренера, нужно помнить главное. Великий клуб в рамках одного государства — это не только золотая медалька, выпадающая раз в несколько лет. Это вовсе не результат любой ценой. Это даже не одна мощная трансферная кампания. Нет, это соблюдение стиля, создание атмосферы и уважение истории, что в совокупности может привести к триумфу на долгие годы.

В последние годы, утонув в скандалах с грузом из менявших друг друга решал, "Спартак" это величие потерял. Перестал он быть и брендом, как говорил Федун, на уровне русской водки и автомата Калашникова. И именно приглашение реально ставящего тот самый футбол и интеллигентного Кононова — непопулярный шаг в светлом направлении.

Надежды "Спартака" на возвращение к царству разума, надо признать, иллюзорны — слишком уж много внутренних проблем и противовесов. Но на этот раз Федун не пошёл на поводу у толпы — и этим сложным решением заслужил шанс на полную историческую реабилитацию.

Хотя если и здесь дело закончится какой-нибудь дрянью, то "Спартак" для владельца должен будет закончиться».

Анти-Моуринью

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отмечает человеческие качества нового наставника «Спартака».

«В Кононове бросилось в глаза... отсутствие того, что навязчиво, нарочито бросается в глаза. По характеру это такой анти-Моуринью. Ему не надо сверкать в заголовках, тянуть одеяло публичного внимания на себя, прикладывать ухо к вражеским трибунам после победного матча, брезгливо скривив лицо и вызывая мгновенную ненависть оппонента.

Он спокойный, чуть закрытый и не склонный к провокациям — ни своих, ни чужих. Он — наверняка не без проблем, но точно без скандалов — находил общий язык с такими сложнейшими фигурами (каких Довлатов называл — "толпа из одного человека"), как Павел Мамаев, Роман Широков и Владимир Быстров. Трое таких — в одной команде!

Я спрашивал — как. Он, со своей фирменной легкой полуулыбкой, отвечал: "Мы находим общий язык — и в футболе, и в человеческих отношениях. Почему? Главный тренер должен в первую очередь понимать, что не он выходит на футбольное поле. Тот же Широков очень профессионален. Да, говорит что думает. Значит, мы просто не должны давать поводов для того, чтобы футболисты вели разговоры, которые могут кому-то не понравиться".

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Даже о Мамаеве он сказал тогда: "У Павла человеческие качества все-таки достаточно хороши". И это несмотря на то, что полугодом ранее будущего обитателя Бутырки едва не выставили на трансфер.

Кононов умеет находить общий язык с очень сложными и сверхамбициозными людьми. Это кажется мне большим плюсом в контексте его предстоящей работы со "Спартаком". Правда, и Сергея Галицкого, плотно держащего все процессы в "Краснодаре" под личным контролем, в Москве у него не будет. Это потенциальный минус».

Сумеет ли Кононов встряхнуть «Спартак»?

Обозреватель FootballHD Алексей Шатилов считает, что сейчас хорошее время для альянса «красно-белых» с 52-летним специалистом.

«Сомнения — это главное слово, окружающее назначение Кононова в "Спартак". В успехе этого союза изначально не уверены многие эксперты, аналитики и болельщики. Они справедливо считают, что Кононову может не хватить опыта работы с такими командами, уверенности и твердости в принятии решений. В конце концов, в стане "красно-белых" подобран коллектив футболистов, многие из которых имеют опыт выступлений в европейских топ-чемпионатах, а потому знают себе цену и могут постараться навязывать свою волю Кононову, играя на его человеческих качествах. Иными словами, для нового наставника "Спартака" будет очень важно заручиться уважением команды и показать ей свой беспрекословный авторитет, иначе отдельные личности могут "залезть на голову", превратив коллектив в откровенный балаган.

Впрочем, сам Кононов не может не понимать уровень клуба, который ему доверен. На шестом десятке наставник наконец-то получил возможность поработать с по-настоящему именитым коллективом, а потому должен предпринять все, чтобы оказаться успешным. Только так Кононов навсегда сможет избавиться от клише слабого и безвольного наставника, которым его наградили некоторые издания и болельщики.

В конце концов не стоит исключать и того, что человеческий подход Кононова окажется более эффективным любых авторитарных методов, популярных у большинства наставников. И уж в чем точно не может быть сомнений — Кононов отдаст всего себя во благо дела, потому что этот человек всегда искренне верит в способность достижения поставленных целей и умеет поднимать команды со дна наверх.

Для нынешнего "Спартака" это и есть первоочередная цель — вернуться в число претендентов на титул. Когда она будет достигнута, тогда наконец-то и наступит момент сделать следующий качественный шаг в карьере, ведь пока у Кононова нет никаких громких титулов или достижений. "Спартак" поможет это исправить?»

На спартаковской амбразуре

Автор Soccer.ru Александр Чистяков считает, что команда с тренером — лучше команды без тренера, но не ждет от Кононова чудес.

«Расхожее мнение гласит, что интровертивный и интеллигентный Кононов точно не выдержит давления в "Спартаке": его раздавит или снаружи, или подточит изнутри. Эти разговоры считаю пустыми, потому что нет никакой точной формулы поведения, и тихий человек, расчищая пространство для комфортной работы, может оказаться даже более решительным, чем тот, кто вроде бы не боится конфликтов и поэтому никогда от них окончательно не избавляется. В пользу Олега Георгиевича уже говорит тот факт, что он приходит в "Спартак" со своим штабом: ассистент, аналитик, тренер вратарей и "физрук" — Кононов будет работать со знакомыми людьми, а Риомми и Рианчо покидают команду.

В этом второе большое преимущество Кононова перед Каррерой, который пришел в "Спартак" тренером защитников, но за два года так и не обзавелся своим тренерским штабом. Первое преимущество, конечно же, опыт работы главным тренером. Олег Георгиевич не спаситель и мессия, болельщики, которые хранят в сердцах светлый образ Массимо, должны это понимать и относиться к новому тренеру с уважением и без антагонизма. Как минимум, потому что Кононов точно не причастен к ситуации, в которую попал "Спартак". Но он попытается достать "красно-белых" из ямы.

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Назначение Кононова — отличная новость для "Спартака", у которого, такое ощущение, с начала этого месяца не было тренера, потому что после ухода Карреры и временного водружения на мостик Рианчо ничего не поменялось. Теперь есть тренер, и это само по себе уже неплохо. А если у тренера с такой философией еще и все получится в "Спартаке"… "Атакующий футбол — это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут", — Кононов. Олег Георгиевич верит в успех "Спартака". А вы?»

«Спартак» не научится играть в обороне

Автор Rusfootball.info Роман Павлюк, опираясь на предыдущие успехи и неудачи в карьере специалиста, пытается предугадать, что в игре красно-белых изменится, а что останется на своих местах.

«После "Краснодара" Кононов ездил на стажировку к Антонио Конте в "Челси". Восхитившись тогдашним трендом на 3-х защитников, Олег Георгиевич попытался построить такой же футбол в грозненском "Ахмате". Поначалу получалось неплохо, но потом 4 поражения подряд и отставка.

К сожалению, многие отечественные специалисты убеждены, что играть от обороны — это самое простое. На практике, есть очень небольшое количество специалистов, кто может построить сбалансированный коллектив, который будет регулярно набирать очки. Реальность такова, что не существует понятия атакующего и оборонительного футбола. Любая команда всегда играет так, как позволяет ей играть соперник и уровень ее собственных исполнителей.

Именно поэтому в матче Лиги Европы против "Боруссии" на Сигнал Идуна Парк даже атакующий принципиальный "Краснодар" владел мячом всего 39% и нанес 4 удара по воротам соперника (против 13 со стороны хозяев). Фактор домашнего поля, скажете вы? Хорошо: в ответной игре в Краснодаре "быки" одержали историческую победу благодаря голу с пенальти на второй минуте, нанеся за матч 6 ударов по воротам соперника (против 16 со стороны Дортмунда) и владея мячом 30% времени.

Ни одна команда Кононова (по крайней мере, в его российской тренерской карьере) не умела систематически грамотно играть от соперника. Именно поэтому "Краснодар" очень часто проигрывал в решающих матчах в рамках Премьер-Лиги. Слабо верится, что красно-белые станут исключением.

Если брать во внимание короткий срок в текущем сезоне, у Кононова есть шанс. В "Спартаке", в отличие от "Ахмата" и "Арсенала", и даже в сравнении с "Краснодаром", действительно классный подбор исполнителей. И если команда выиграет 1-2 матча сейчас, то можно рассчитывать на позитивный эмоциональный фон и улучшение результата.

Если же анализировать назначение более глобально: неважно, кто приходит работать главным тренером в московский "Спартак". В конечном итоге легендарного круговорота по истечении 1-2 сезонов не избежать. Зная, насколько импульсивны все, кто причастен к клубу (от болельщиков до руководства), трудно ожидать стабильности от любого тренера».

В «Спартаке» Кононову нужно ставить оборону, а не атаку

Автор Sport24 Максим Алланазаров не верит заявлениям нового тренера о приверженности атакующему футболу и сомневается, что Олег Кононов дождется усиления состава.

«Атакующий стиль и возвращение к спартаковским истокам игры, которые проповедовали Бесков и Романцев, как один из главных аргументов Кононова в "Спартаке" — сами по себе сомнительная идея. Кононов приходит не в "Барселону" и не в "Манчестер Сити", да и те не могут действовать без оглядки на соперника. Для нового главного тренера "Спартака" будет крайне важна тактическая гибкость. На данный момент команда совершенно не умеет играть в обороне, и этому ее нужно учить. Иначе любой план, будь он хоть трижды атакующим, захлебнется в потоке глупых ошибок защитников.

"Я никогда не буду играть в оборонительный футбол", "Пусть моя команда проиграет, но ее игра обязательно порадует болельщиков" — я не очень верю Кононову, когда слышу эти слова. Их на самом деле произносит не Кононов, а его бывший начальник Сергей Галицкий. Интересно вообще, придерживался ли босс "Краснодара" этой идеологии так же слепо до прихода Кононова — или просто лепил из "корректного и даже чуть мягкого" Кононова, что хотел? Второе куда вероятнее. В "Краснодаре" у Кононова и Галицкого на первых порах часто возникали споры из-за тактики — у тренера и владельца взгляды на нее были разные. Со временем, естественно, разногласий стало меньше: спорить с начальством порой себе дороже.

Также туманным остается видение самого щепетильного вопроса касательно "Спартака" — трансферов. Ушел Каррера, за ним ушли Трабукки и Гурцкая, и теперь отвечать за приобретение и продажу футболистов будут лично Сергей Родионов и Наиль Измайлов. Кто будет помогать руководителям "Спартака" привозить нужных игроков? Будет ли это Дмитрий Попов, который был уволен из клуба, а потом привез в "Спартак" Педро Рошу, или кто-то другой? Ясно одно: новый тренер вряд ли сможет ударить кулаком по столу, если ему привезут игрока, которого он не просил (как сделал Каррера после покупки Селихова). Скорее, будет покорно работать с новичками». 0