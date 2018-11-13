Оборона тянет «Барселону» вниз

Накануне в 12-м туре испанской Примеры «Барселона» дома уступила «Бетису» со счетом 3:4. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поединку.

«Барселона» продолжает испытывать проблемы в обороне

«Среди положительного для "Барселоны" — это то, что Лионель Месси вернулся на поле после трехнедельной травмы и был лучшим игроком в составе "Барселоны", кроме того, стоит отметить гол Артуро Видаля во втором тайме, а также хорошее выступление Карлеса Аленьи, вышедшего на замену. Но отрицательным стало то, что как раз тогда, когда каталонцы, казалось, усилили свои позиции на вершине турнирной таблицы, они потеряли очки. Тем самым серия из трех побед кряду в Примере подошла к концу после первого поражения на своем поле с сентября 2016 года», — отмечает в отчете ESPN о матче Сэм Марсден.

«Но главная проблема "блауграна" — это оборона, ведь команде не удалось сохранить своим ворота неприкосновенными в предыдущих 10-ти матчах Ла Лиги, начиная с августа, тогда как на "Камп Ноу" она не пропускала четыре мяча с 2003 года, а в общем коллектив позволял соперникам забить 18 голов в этом сезоне — больше 14-ти из 20-ти клубов Примеры. Между тем, наставник хозяев Эрнесто Вальверде был переиграл своим визави Кике Сетьеном — человеком, который, как считают многие, исповедует тот привлекательный футбол, с которым однажды ему следует дать шанс на "Камп Ноу". Сине-гранатовые слишком сильно открывали тылы, через которые легко просачивался "Бетис", тогда как рулевой "Барселоны" так и не сумел перекрыть эти шлюзы».

Хоакин стал героем «Бетиса»

«Немногие могли ожидать такое неудачное выступление в обороне со стороны каталонцев, которая пропустила в домашних стенах четыре мяча впервые с апреля 2003 года. Севильцы сумели воспользоваться моментом и подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице. Важную роль в потрясающей игре "Огурцов" до перерыва сыграл один из самых популярных исполнителей Примеры, 37-летний Хоакин», — хвалит лидера андалусцев в материале Goal.com Гай Аткинсон.

«Ветеран продемонстрировал превосходное хладнокровие, когда переиграл Марка-Андре тер Штегена в личной дуэли и тем самым удвоил перевес своей команды. Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике был вывернут наизнанку безудержными нападающими гостей. Опытный оборонец выглядел тенью самого себя наряду с Клеманом Ленгле в центре обороны».

Неудача «Барселоны» обострила борьбу наверху таблицы

«Сенсация на "Камп Ноу" стала главным событием воскресенья в Примере. Гости сумели набрать максимум очков благодаря победе 4:3 в поединке, что ознаменовал возвращение Месси. Аргентинец был совсем не виноват в поражение, тогда как нужно отдать дань уважения севильцам и их рулевому Кике Сетьену за то, что его подопечные выдали хорошее выступление за счет умелого контроля мяча, а также скорости и нацеленности на чужие ворота», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

«Тер Штеген был виноват в первом пропущенном мяче, хотя "Бетис" создал несколько шансов на протяжении 90 минут. Сине-гранатовые второй раз поскальзывается в этом сезоне на своем поле. Тем временем таблица Ла Лиги теперь выглядит весьма любопытно».

Вальверде нужно изменить тактику?

«Основываясь на том, что происходило в этом сезоне, где было пропущено столько же мячей, сколько по итогам 33 поединков минувшего сезона, "Барселоне", возможно, стоит пересмотреть свою нынешнюю открытую игру. Особенно против таких команд, как "Бетис", которые могут забить в ответ четыре раза. Это не совпадение, что матчи, в которых "блауграна" доставалось больше всего, пришлись на поединки, когда использовалась схема 4-3-3», — анализирует игру чемпиона Испании на страницах Marca Хайме Ринкон.

«К примеру, против "Леганеса" подопечные Вальверде начинали с атакующей троицей Месси — Усман Дембеле — Мунир, а также Филиппе Коутиньо в полузащите. После травмы Лео, было принято решение использовать более осторожную тактику 4-4-2 против "Тоттенхэма" и "Реала", и в этих играх коллектив добился впечатляющих результатов. Что бы ни случилось, кажется ясным, что Вальверде нужно присмотреться к решениям, дабы остановить пропускать голом за голом и терять очко за очком в тот момент, когда состояние его обороны в общем смысле этого слова далеко от необходимого». 0