Нефантастическая четверка. Кто тянет «Баварию» вниз?

«Бавария» выиграла шесть предыдущих чемпионатов Германии и в этом сезоне вновь защищает свой титул. Но в этом сезоне в клубе что-то пошло не так. Под руководством Нико Ковача, который летом сменил на посту главного тренера команды Юппа Хайнкеса, «Бавария» после одиннадцати туров занимает в Бундеслиге лишь пятое место. У них уже три поражения — всего на одно меньше, чем за весь прошлый чемпионат.

В Лиге чемпионов «Бавария» не знает поражений — три победы и одна ничья. Но лишь какая-то глобальная катастрофа могла бы помешать мюнхенцам выйти в плей-офф. Даже с учетом положения «Баварии» в турнирной таблице ЛЧ нельзя не сказать, что мюнхенцы не выглядели собой.

Проблема однако не сводится к одному лишь Ковачу. Так, похоже, считают и в руководстве клуба, которое не спешит избавиться от нового тренера в то время, как, например, «Реал» уже нажал на курок.

В неудачном старте «Баварии», безусловно, виноваты и определенные футболисты. Кто именно? Мы выбрали четверых, которые, как нам кажется, больше остальных тянут команду Ковача вниз.

