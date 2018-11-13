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    Нефантастическая четверка. Кто тянет «Баварию» вниз?

    Четыре топ-футболиста лишь вредят «Баварии» в этом сезоне

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    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер
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    «Бавария» неудачно начала новый сезон. Squawka.com называет игроков, которые в этом сезоне выглядят плохо и виноваты в провале мюнхенцев.
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    «Бавария» выиграла шесть предыдущих чемпионатов Германии и в этом сезоне вновь защищает свой титул. Но в этом сезоне в клубе что-то пошло не так. Под руководством Нико Ковача, который летом сменил на посту главного тренера команды Юппа Хайнкеса, «Бавария» после одиннадцати туров занимает в Бундеслиге лишь пятое место. У них уже три поражения — всего на одно меньше, чем за весь прошлый чемпионат.

    В Лиге чемпионов «Бавария» не знает поражений — три победы и одна ничья. Но лишь какая-то глобальная катастрофа могла бы помешать мюнхенцам выйти в плей-офф. Даже с учетом положения «Баварии» в турнирной таблице ЛЧ нельзя не сказать, что мюнхенцы не выглядели собой.

    Проблема однако не сводится к одному лишь Ковачу. Так, похоже, считают и в руководстве клуба, которое не спешит избавиться от нового тренера в то время, как, например, «Реал» уже нажал на курок.

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    • В неудачном старте «Баварии», безусловно, виноваты и определенные футболисты. Кто именно? Мы выбрали четверых, которые, как нам кажется, больше остальных тянут команду Ковача вниз.

    Мануэль Нойер

    Матчи в Бундеслиге — 11 (все — в основе)

    Ключевая цифра — из 18 вратарей, которые в этом сезоне провели в Бундеслиге минимум пять матчей, Мануэль Нойер занимает семнадцатое место по количеству сэйвов на каждый гол (0,86).

    Нойер когда-то был феноменальным голкипером. Но в последние годы вратаря преследовали травмы, и на данный момент он все еще пытается вернуть ту форму, которая сделала его одним из лучших голкиперов мира. Это вредит как «Баварии», так и сборной Германии.

    Больше нельзя рассчитывать на то, что Нойер справится со сложными ударами, как он делал это ранее, и к чему так привыкли фанаты. Но в то же время голкипер перестал справляться и с более простыми ударами.

    Тем не менее, благодаря своей репутации он по-прежнему остается номером один как в «Баварии», так и в сборной Германии. Хотя у Йоахима Лева уж точно есть варианты получше.

    Нойер не выступает на том же уровне, на котором проводил свой предыдущий полноценный сезон (2016-2017). Так, в сезоне 2016-2017 вратарь совершал в среднем 1,9 сэйва за 90 минут матча в Бундеслиге. В этом сезоне на его счету лишь 1,1 сэйва, из которых только 0,5 — после ударов из пределов штрафной. Но, может, по его воротам просто реже бьют...

    Убийственную разницу можно увидеть, если сравнить количество сэйвов на каждый гол, а также процент голов на каждый сыгранный матч. В сезоне 2016-2017 Нойер провел в Бундеслиге 26 матчей, в которых пропустил 13 голов — в среднем 0,5 за игру. Лишь в одном матче он пропускал больше одного гола. На счету голкипера также были впечатляющие 3,92 сэйва на каждый гол.

    В этом сезоне Нойер уже пропустил 14 голов в 11 матчах — в среднем 1,27 за игру. И у него лишь 0,86 сэйва на каждый пропущенный гол.

    Франк Рибери

    Франк Рибери
    twitter.com/fcbayern

    Матчи в Бундеслиге — 9 (5 — в основе)

    Ключевая цифра — Франк Рибери провел 961 минуту во всех турнирах в этом сезоне и не принял непосредственное участие ни в одном из голов своей команды.

    Рибери был отличным игроком для «Баварии» на протяжении одиннадцати лет. Но нынче 25-летний футболист, похоже, теряет свою магию. Рибери появляется в составе отчасти из-за своей репутации, отчасти из-за отсутствия глубины состава, однако, если сравнивать с прошлым сезоном, то в этом сезоне он неэффективен. Многие ожидали, что прошлый сезон станет для француза последним. Возможно, ему и следовало стать таковым.

    В прошлом сезоне Рибери записал себе в актив лишь один ассист в Бундеслиге, однако француз создавал гораздо больше голевых шансов для своих товарищей по команде — в среднем 2,6 за 90 минут матча в прошлом сезоне и лишь 1,6 в этом.

    В этом сезоне хавбек также чаще теряет мяч — в среднем 3,7 за 90 минут игрового времени, тогда как в сезоне 2016-2017 этот показатель равнялся в среднем 1,6.

    И хотя Рибери был одним из лучших игроков «Баварии» в матче против «Боруссии» (2:3), француз по-настоящему так и не протестировал Лукаса Пищека, а также слишком многое позволял на своем фланге в обороне. А потом после матча Рибери попал на первые полосы из-за конфликта с французским журналистом.

    Президент «Баварии» Ули Хенесс уже сказал, что летом следующего года клуб ждут большие перемены. Рибери может стать одним из тех, кто покинет Мюнхен.

    Матс Хуммельс

    Матс Хуммельс
    Goal.com

    Матчи в Бундеслиге — 6 (все — в основе)

    Ключевая цифра — Матс Хуммельс является одним из пяти игроков «Баварии», которые допускали результативные оборонительные ошибки в Бундеслиге.

    Хуммельс был неплохим защитником и важной частью защиты «Баварии», которая доминировала в Бундеслиге в последние годы. Но качество игры центрального защитника заметно снизилось. Особенно с начала чемпионата мира — он был слабым звеном несчастной сборной Германии, которая в статусе чемпиона не смогла выйти из группы.

    В сборной Хуммельс был лишь небольшим элементом большой проблемы. Его ошибки рассматривались в комплексе всего провала сборной Германии. И это при том, что единственная победа немецкой сборной была добыта в том матче, в котором Хуммельс не принимал участия.

    Теперь же Хуммельс перенес свою посредственную форму в «Баварию», и это серьезно вредит чемпиону Германии.

    Своего апогея игра Хуммельса достигла в матче против «Боруссии», после которого дортмундцы уже на 7 очков опережают «Баварию» в чемпионской гонке. Хуммельс напрямую не внес свой «вклад» в голы Дортмунда, хотя пару раз ему повезло, когда он позволил пробить Марко Ройсу и Пако Алькасеру.

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    • За 25 минут до окончания матча Хуммельс был заменен — Ковач пытался укрепить оборону. А свое плохое выступление защитник попытался оправдать тем, что играл с температурой.

    Как бы там ни было, немецкий защитник в этом сезоне просто не успевает за соперниками. На его счету в среднем лишь 1 отбор за 90 минут в Бундеслиге, тогда как в прошлом сезоне было 2,5 за матч. В этом сезоне у него также меньше выносов — в среднем 1,6 против 2,3 в прошлом сезоне, и меньше заблокированных ударов — в среднем 1 против 1,4 сезоном ранее.

    Томас Мюллер

    Томас Мюллер
    Sky Sports

    Матчи в Бундеслиге — 10 (8 — в основе)

    Ключевая цифра — Томас Мюллер не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи за последние 739 минут на поле во всех турнирах, эта серия длится с 1 сентября.

    Томас Мюллер проводил в составе «Баварии» как хорошие, так и неудачные сезоны. К сожалению для Ковача, текущий сезон, похоже, является для нападающего самым худшим.

    Мюллер не был большим бомбардиром с тех пор, как забил 20 голов в Бундеслиге в сезоне 2015-2016. В трех последующих сезонах в Бундеслиге количество его голов не добиралось даже до двузначных цифр.

    В прошлом сезоне у Мюллера было в среднем 1,9 удара по воротам за 90 минут, в текущем — 1,8. Столь небольшое количество попыток приводит и к маленькому количеству голов — в среднем 0,4 за 90 минут в прошлом сезоне против 0,3 за 90 минут в этом.

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    • Однако если в прошлые сезоны Мюллер очень помогал «Баварии» умением создавать моменты и отдавать голевые пасы, то в этом ничего подобного мы от него не видим.

    В прошлом сезоне на его счету было 14 голевых пасов в Бундеслиге (в среднем — 0,6 за 90 минут). В этом сезоне показатель снизился — 0,3 ассиста за 90 минут. Связано это, видимо, с меньшим количеством голевых моментов — в среднем 1,7 за 90 минут по сравнению с 2,7 в прошлом сезоне.

    В матче против «Боруссии» Мюллер был едва заметен — за 82 минуты на поле он коснулся мяча лишь 47 раз, что стало вторым самым низким показателем среди игроков «Баварии». Меньше раз с мячом встречался только Роберт Левандовски — 32 за 90 минут. Однако поляк при этом забил два гола.

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