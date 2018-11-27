ЛЧ. ЦСКА опустился на последнее место, «Рома» играет с «Реалом»

АЕК — «Аякс» 0:2
«Аякс» одержал победу над АЕКом в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы E прошла в Афинах и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Ключевой момент игры случился на 67-й минуте, когда Марко Ливайя умышленно сыграл рукой в своей штрафной площади, за что получил вторую желтую карточку. Также арбитр назначил пенальти, который реализовал Душан Тадич.
На 72-й минуте Тадич оформил дубль, поразив пустые вороты после передачи Класа-Яна Хунтелара.
Эта победа позволила «Аяксу» выйти в лидеры группы (11 очков) и обеспечить себе место в 1/8 финала. АЕК уже точно финиширует последним (0 очков).
Позднее в рамках этой группы встретятся «Бавария» (10 очков) и «Бенфика» (4 очка).
«Бавария» — «Бенфика»
«Лион» — «Манчестер Сити»
«Хоффенхайм» — «Шахтер»
ЦСКА — «Виктория» 1:2
Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от чешской «Виктории Пльзень» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Уже на 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Щенников прокинул себе мяч на ход, а Петржела сзади заплёл ноги «армейцу».
Никола Влашич идеально исполнил пенальти, послав мяч в верхний угол ворот — Грушка даже не дёрнулся.
Первый тайм проходил при преимуществе армейцев, но на 43-й минуте пенальти был назначен уже в ворота ЦСКА: Щенников сзади рубанул Ржезника по ногам.
Однако Акинфеев потащил удар с пенальти. Прохазка пробил на исполнение в угол — Игорь угадал направление удара и отбил мяч.
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Отыгрались чехи на 56-й минуте. Чехи провели атаку правым флангом. Копиц прострелил в штрафную, Роман Прохазка подобрал мяч и пробил точно в девятку.
А на 81-й минуте чехи разыграли угловой, прошла подача во вратарскую, Лукаш Гейда выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в сетку ворот ЦСКА.
В другом матче группы G «Рома» на своем поле примет мадридский «Реал». Встреча начнется в 23:00 мск.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Реал» и «Рома» обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав по 9 очков. «Виктория» набрала 4 очка и поднялась на 3-е место, ЦСКА с 4 очками опустился на четвертую строчку.
В последнем туре туре армейцы встречаются с «Реалом», а чешский клуб — с «Ромой». В случае поражения, армейский клуб не попадает в Лигу Европы весной.
«Рома» — «Реал»
«Ювентус» — «Валенсия»