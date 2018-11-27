ЛЧ. ЦСКА опустился на последнее место, «Рома» играет с «Реалом»

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27 и 28 ноября в главном клубном турнире Европы пройдут матчи пятого тура группового этапа.

АЕК — «Аякс» 0:2

«Аякс» одержал победу над АЕКом в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы E прошла в Афинах и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Ключевой момент игры случился на 67-й минуте, когда Марко Ливайя умышленно сыграл рукой в своей штрафной площади, за что получил вторую желтую карточку. Также арбитр назначил пенальти, который реализовал Душан Тадич.

На 72-й минуте Тадич оформил дубль, поразив пустые вороты после передачи Класа-Яна Хунтелара.

Эта победа позволила «Аяксу» выйти в лидеры группы (11 очков) и обеспечить себе место в 1/8 финала. АЕК уже точно финиширует последним (0 очков).

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур АЕК — «Аякс» — 0:2 (0:0) Голы: 0:1 — 68, пенальти Тадич, 0:2 — 72 ТадичАЕК: Баркас, Родриго Гало (Бойе, 73), Чигринский, Иконому, Бакакис, Галанопулос, Алеф, Манталос (Клонаридис, 78), Хульт, Ливая, Понсе (Якумакис, 82)«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Вебер, Мазрауи (Ниссен Кристенсен, 82), де Йонг, Шене, Нерес, ван де Бек (Лабьяд, 86), Тадич, Дольберг (Хунтелар, 62)Предупреждения: Шене (19), Иконому (29), Чигринский (51), Ливая (53), Мазрауи (60), Якумакис (90)Удаление: Ливая (67)

Позднее в рамках этой группы встретятся «Бавария» (10 очков) и «Бенфика» (4 очка).

«Бавария» — «Бенфика»

«Лион» — «Манчестер Сити»

«Хоффенхайм» — «Шахтер»

ЦСКА — «Виктория» 1:2

Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от чешской «Виктории Пльзень» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Уже на 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Щенников прокинул себе мяч на ход, а Петржела сзади заплёл ноги «армейцу».

Никола Влашич идеально исполнил пенальти, послав мяч в верхний угол ворот — Грушка даже не дёрнулся.

Первый тайм проходил при преимуществе армейцев, но на 43-й минуте пенальти был назначен уже в ворота ЦСКА: Щенников сзади рубанул Ржезника по ногам.

Однако Акинфеев потащил удар с пенальти. Прохазка пробил на исполнение в угол — Игорь угадал направление удара и отбил мяч.

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Отыгрались чехи на 56-й минуте. Чехи провели атаку правым флангом. Копиц прострелил в штрафную, Роман Прохазка подобрал мяч и пробил точно в девятку.

А на 81-й минуте чехи разыграли угловой, прошла подача во вратарскую, Лукаш Гейда выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в сетку ворот ЦСКА.

В другом матче группы G «Рома» на своем поле примет мадридский «Реал». Встреча начнется в 23:00 мск.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Реал» и «Рома» обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав по 9 очков. «Виктория» набрала 4 очка и поднялась на 3-е место, ЦСКА с 4 очками опустился на четвертую строчку.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур ЦСКА — «Виктория» — 1:2 (1:0) Голы: 1:0 — 10, пенальти Влашич, 1:1 — 56 Прохазка, 1:2 — 81 ГейдаЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Чернов, Щенников (Ефремов, 46), Набабкин, Сигурдссон, Влашич, Обляков (Кучаев, 72), Бистрович, Фернандес, Чалов (Жамалетдинов, 80)«Виктория»: Грушка, Гейда, Лимберски (Копиц, 46), Ржезник, Губник, Грошовски, Прохазка, Чермак, Петржела (Гавел, 70), Коваржик, Хоры (Ржезничек, 80)Предупреждения: Обляков (13), Чалов (24), Губник (36), Грошовски (60), Копиц (90)

В последнем туре туре армейцы встречаются с «Реалом», а чешский клуб — с «Ромой». В случае поражения, армейский клуб не попадает в Лигу Европы весной.

«Рома» — «Реал»

«Ювентус» — «Валенсия»

«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз»