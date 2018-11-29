Расклады Лиги чемпионов. «Тоттенхэму» нужна победа на «Камп Ноу», ЦСКА — на «Бернабеу»

Групповой этап Лиги чемпионов подходит к завершению. Командам осталось сыграть заключительный тур. Во многих группах интриги практически не осталось, но есть и такие квартеты, для которых декабрьские матчи станут определяющими.

Группа A. Практически без интриги

В этой группе решено практически все: «Атлетико» и дортмундская «Боруссия» продолжат борьбу в Лиге чемпионов, «Брюгге» — в Лиге Европы, а «Монако» сосредоточится на внутреннем первенстве, где ему нужно бороться за выживание.

Единственная интрига заключается в том, смогут ли «матрасники» удержаться в лидерах. Для этого им в заключительном туре нужно обыгрывать «Брюгге» в гостях.

Если же мадридцы потеряют очки в Бельгии, то, при условии победы «Боруссии» над «Монако», именно дортмундская команда выйдет на первое место и при жеребьевке попадет в число «сеяных».

Группа B. «Шпорам» нужна победа на «Камп Ноу»

Каталонская «Барселона» уже обеспечила себе первое место по итогам группового этапа Лиги чемпионов, набрав 13 очков. А вот «Тоттенхэм» и «Интер» продолжают бороться за вторую путевку в 1/8 финала.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В пятом туре «шпоры» обыграли «нерадзурри», за счет чего сравнялись с ними по набранным очкам и даже обошли их по дополнительным показателям.

На первый взгляд может показаться, что лондонцы находятся в выигрышном положении, но в шестом туре они обязаны сыграть не хуже соперника. То есть, если «Интер» у себя дома обыграет немотивированный ПСВ, то «Тоттенхэм» будет обязан побеждать «Барселону» на «Камп Ноу». «Шпорам» придется попотеть.

Группа C. Битва на «Энфилде»

В группе C ситуация пока довольно запутанная: «Наполи», «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуль» имеют шансы выйти в 1/8 финала. «Црвена Звезда» тоже не потеряла мотивацию, поскольку может опередить «красных» и перейти в Лигу Европы.

Проще всего должно быть парижанам. На своем поле они разгромили «Црвену Звезду» 6:1, в Белграде им нужно лишь подтвердить свой статус фаворита, и путевка в плей-офф Лиги чемпионов окажется в кармане.

Ключевой же матч шестого тура пройдет на «Энфилде», где «Ливерпуль» примет «Наполи». Подопечные Юргена Клоппа обязаны только побеждать.

Если «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» одержат победы, то именно они пройдут дальше, а «Наполи» отправится в Лигу Европы. Если же «Ливерпуль» победит, а «Пари Сен-Жермен» сыграет вничью, то у трех команд будет по девять очков, и придется высчитывать разницу голов.

Добавим, что победа 1:0 может не устроить «Ливерпуль», ведь при таком результате будет подсчитываться общая разница забитых и пропущенных мячей, а у «Наполи» в этом плане имеется преимущество.

При равенстве очков между «Ливерпулем» и «Црвеной Звездой» выше окажется английская команда.

Группа D. Выезд «железнодорожников» в Германию

«Порту» и «Шальке» обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов, а вот путевка Лигу Европы будет заочно разыграна между «Галатасараем» и «Локомотивом».

В шестом туре стамбульская команда примет «Порту», а московская отправится в гости к «Шальке».

Подопечные Юрия Семина отстают от третьего места на один балл, поэтому в Германии они просто обязаны набирать три очка. Кроме того, им нужно, чтобы «Галатасарай» проиграл или сыграл вничью.

Группа E. Проверка «Баварии» на прочность

«Бавария» и «Аякс» прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов, отправив «Бенфику» в Лигу Европы и оставив АЕК без еврокубков в этом сезоне.

В шестом туре немецкая и голландская команды сыграют в Амстердаме, чтобы выяснить, кто из них больше достоин первого места.

Пока «Бавария» имеет преимущество в два очка, но поражение может лишить ее статуса «сеяной» команды при жеребьевке.

Группа F. У «Шахтера» есть три пути

В группе F «Манчестер Сити» оформил выход в 1/8 финала. За тур до завершения группового этапа он опережает «Лион» на три очка, но если позволит ему сравняться, то пропустит его вперед.

Однако «Лиону» пока слишком рано отдавать победу, ведь ему придется играть в гостях у «Шахтера». Донецкая команда в случае победы присоединится к «МанСити» и продолжит борьбу в Лиге чемпионов. Если подопечные Паулу Фонсеки сыграют вничью, то так и останутся на третьем месте, перейдя в Лигу Европы.

Существует и третий путь: если «Шахтер» проиграет, а «Хоффенхайм» выиграет у «Манчестер Сити», то немецкая команда станет участником Лиги Европы.

Группа G. ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу»

Потерпев поражение от «Виктории», московский ЦСКА опустился на четвертое место в своей группе и поставил под большой вопрос задачу выхода в Лигу Европы.

На данный момент ЦСКА и «Виктория» имеют равное количество баллов, но дополнительные показатели говорят в пользу чехов.

Что теперь делать «армейцам»? Нужно попросту сыграть лучше «Виктории» в шестом туре, а играть придется против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Впрочем, бояться не стоит, ведь на своем поле «красно-синие» смогли обыграть грозного соперника.

Будем надеяться хотя бы на ничью, а также на то, что «Рома» в гостях сможет победить «Викторию».

Для «Реала» и «Ромы» шестой тур станет лишь формальностью, ведь мадридцы точно станут первыми, а римляне — вторыми.

Группа H. Задача «Юве» — удержать «МЮ» на расстоянии

В еще одной группе «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» должны решить, кто из них займет первое место, а кто — второе.

У туринцев имеется преимущество в два очка, но при равенстве баллов выше окажутся манкунианцы.

В заключительном туре «Юве» отправится в гости к откровенному аутсайдеру «Янг Бойз». «МЮ» в Испании встретится с «Валенсией», который уже может готовиться к выступлению в Лиге Европы весной. 0