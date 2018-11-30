Лига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс

В 1/16 финала уже вышли: «Арсенал», «Байер», «Челси», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Айнтрахт», «Фенербахче», «Лацио», «Бетис», «Зальцбург», «Спортинг», «Зенит», «Цюрих».
Выбыли: АЕК Ларнака, «Акхисар Беледие», «Андерлехт», «Аполлон Лимассол», «Дюделанж», «Яблонец», «Лудогорец», «Марсель», «Карабах», «Русенборг», «Спартак» Трнава, «Ворскла».
Перейдут из группового этапа Лиги чемпионов: «Бенфика», «Брюгге», «Валенсия».
Шестой тур группового этапа
Группа А
«Лудогорец» (3 очка) — «Цюрих» (9), АЕК Ларнака (5) — «Байер» (10)
«Байер» пройдет дальше и сделает это с первого места, если сумеет добыть победу, тогда как «Цюрих» потеряет очки.
«Цюрих» уже гарантировал себе место в плей-офф, но выиграть группу получится в случае победы, а также осечки Леверкузена.
«Лудогорец» и АЕК уже потеряли все шансы.
Группа B
«Селтик» (9) — «Зальцбург» (15), «Лейпциг» (6) — «Русенборг» (0)
«Зальцбург» уже официально выиграл группу.
«Селтик» пройдет дальше, если выиграют или сыграют вничь, либо если «Лейпциг» потеряет очки.
«Лейпциг» обязан обыгрывать «Русенбург» и надеяться, что шотландцы проиграют. У немецкого клуба есть преимущество в личных встречах при равенстве очков.
«Русенборг» останется четвертым.
Группа С
«Славия» (7) — «Зенит» (11), «Копенгаген» (5) — «Бордо» (4)
«Зенит» уже стал победителем группы.
«Славию» устроит ничья, либо потеря очков «Копенгагена».
«Копенгаген» должен выиграть и надеяться, что чехи проиграют.
«Бордо» должен побеждать и надеяться, что «Славия» проиграет.
Группа D
«Динамо» Загреб (13) — «Андерлехт» (2), «Спартак» Трнава (4) — «Фенербахче» (8)
«Динамо» уже выиграло группу.
«Фенербахче» проходит дальше со второго места.
«Спартак» и «Андерлехт» выбыли.
Группа Е
«Арсенал» (13) — «Карабах» (3), «Спортинг» (10) — «Ворскла» (3)
«Арсенал» уже выиграл группу.
«Спортинг» прошел дальше со второго местаю
«Карабах» и «Ворскла» выбыли.
Группа F
«Олимпиакос» (7) — «Милан» (10), «Дюделанж» (0) — «Бетис» (11)
«Бетис» пройдет в плей-офф с первого места, если победит, либо «Милан» потеряет очки (у испанцев преимущество в личных встречах).
«Милан» пройдет дальше в случае ничьи в Греции, либо если итальянцы проиграют с разницей в один мяч (или в два мяча, но не при счете 0:2, 1:3). «Россонери» станут первыми в группе, если победят, а «Бетис» — нет.
«Олимпиакос» должен победить «Милан» со счетом 2:0, 3:1 или с разницей в три и больше мячей.
«Дюделанж» выбыл.
Группа G
«Вильярреал» (7) — «Спартак» Москва (5), «Рапид» (7) — «Рейнджерс» (6)
«Вильярреал» превосходит «Рапид» в личных встречах и пройдет дальше в случае ничьи, а с первого места — в случае победы.
«Рапид» пройдет в плей-офф, если выиграет или сыграет вничью. Австрийцы станут первыми, если победят, а «Вильярреал» — нет.
«Рейнджерс» должны побеждать, чтобы пройти в плей-офф.
«Спартак» аналогично обязан брать три очка, чтобы выйти в еврокубковую весну.
Группа H
«Лацио» (9) — «Айнтрахт» (15), «Марсель» (1) — «Аполлон» Лимассол (4)
«Айнтрахт» уже выиграл группу.
«Лацио» пройдет дальше со второго места.
«Марсель» и «Аполлон» выбыли.
Группа I
«Генк» (8) — «Сарпсборг» (5), «Бешикташ» (7) — «Мальме» (6)
«Генк» пройдет дальше, если не проиграет, а в случае поражения — вылетит, так как бельгийцы уступят в личных встречах с «Сарпсборгом».
«Бешикташ» окажется в плей-офф, если избежит поражения. Если турки сыграют вничью, а «Сарпсборн» победит, то в тройном сравнении личных встреч выше остальных будет «Бешикташ», а «Сарпсборг» опередит «Генк». «Бешикташ» вылетит, если потерпит поражение.
«Мальме» и «Сарпсборг» обязаны победить, чтобы пройти в плей-офф.
Группа J
«Севилья» (9) — «Краснодар» (12), «Акхисар» (0) — «Стандард» (9)
«Краснодару» нужна минимум ничья, чтобы выиграть группу, но российская команда выйдет в плей-офф и со второго места, если уступит с разницей в четыре мяча или меньше. Либо устроит любое поражение, если «Стандард» не победит.
«Севилья» пройдет дальше, если победит или, по крайней мере, повторит результат игры «Стандарда» с «Акхисаром».
«Стандард» должен набрать больше очков, чем «Севилья». Либо выиграть и надеяться, что «Краснодар» проиграет с разницей в пять или более мячей.
«Акхисар» выбыл.
Группа K
«Динамо» Киев (11) — «Яблонец» (2), «Ренн» (6) — «Астана» (8)
«Динамо» досрочно выиграло группу.
«Астана» пройдет, если избежит поражения во Франции.
«Ренн» обязан побеждать, чтобы сыграть в плей-офф.
«Яблонец» выбыл.
Группа L
«Види» (6) — «Челси» (15), ПАОК (3) — БАТЭ (6)
БАТЭ пройдет дальше, если победит, либо в случае ничейного счета, но при этом «Види» тоже должен сыграть вничью с «Челси» или проиграть.
«Види» выйдет в плей-офф, если наберет больше очков, чем команда из Борисова
ПАОК станет вторым, если победит БАТЭ, а «Види» проиграет. 0