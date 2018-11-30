Лига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс

Целых 19 из 32 мест в плей-офф Лиги Европы пока не получили своих владельцев. LiveSport.Ru представляет полную картину борьбы за места в следующей стадии турнира.

Поединки шестого тура группового этапа пройдут в четверг, 13 декабря.

В 1/16 финала уже вышли: «Арсенал», «Байер», «Челси», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Айнтрахт», «Фенербахче», «Лацио», «Бетис», «Зальцбург», «Спортинг», «Зенит», «Цюрих».

Выбыли: АЕК Ларнака, «Акхисар Беледие», «Андерлехт», «Аполлон Лимассол», «Дюделанж», «Яблонец», «Лудогорец», «Марсель», «Карабах», «Русенборг», «Спартак» Трнава, «Ворскла».

Перейдут из группового этапа Лиги чемпионов: «Бенфика», «Брюгге», «Валенсия».

Шестой тур группового этапа

Группа А

«Лудогорец» (3 очка) — «Цюрих» (9), АЕК Ларнака (5) — «Байер» (10)

«Байер» пройдет дальше и сделает это с первого места, если сумеет добыть победу, тогда как «Цюрих» потеряет очки.

«Цюрих» уже гарантировал себе место в плей-офф, но выиграть группу получится в случае победы, а также осечки Леверкузена.

«Лудогорец» и АЕК уже потеряли все шансы.

Группа B

«Селтик» (9) — «Зальцбург» (15), «Лейпциг» (6) — «Русенборг» (0)

«Зальцбург» уже официально выиграл группу.

«Селтик» пройдет дальше, если выиграют или сыграют вничь, либо если «Лейпциг» потеряет очки.

«Лейпциг» обязан обыгрывать «Русенбург» и надеяться, что шотландцы проиграют. У немецкого клуба есть преимущество в личных встречах при равенстве очков.

«Русенборг» останется четвертым.

Группа С

«Славия» (7) — «Зенит» (11), «Копенгаген» (5) — «Бордо» (4)

«Зенит» уже стал победителем группы.

«Славию» устроит ничья, либо потеря очков «Копенгагена».

«Копенгаген» должен выиграть и надеяться, что чехи проиграют.

«Бордо» должен побеждать и надеяться, что «Славия» проиграет.

Группа D

«Динамо» Загреб (13) — «Андерлехт» (2), «Спартак» Трнава (4) — «Фенербахче» (8)

«Динамо» уже выиграло группу.

«Фенербахче» проходит дальше со второго места.

«Спартак» и «Андерлехт» выбыли.

Группа Е

«Арсенал» (13) — «Карабах» (3), «Спортинг» (10) — «Ворскла» (3)

«Арсенал» уже выиграл группу.

«Спортинг» прошел дальше со второго местаю

«Карабах» и «Ворскла» выбыли.

Группа F

«Олимпиакос» (7) — «Милан» (10), «Дюделанж» (0) — «Бетис» (11)

«Бетис» пройдет в плей-офф с первого места, если победит, либо «Милан» потеряет очки (у испанцев преимущество в личных встречах).

«Милан» пройдет дальше в случае ничьи в Греции, либо если итальянцы проиграют с разницей в один мяч (или в два мяча, но не при счете 0:2, 1:3). «Россонери» станут первыми в группе, если победят, а «Бетис» — нет.

«Олимпиакос» должен победить «Милан» со счетом 2:0, 3:1 или с разницей в три и больше мячей.

«Дюделанж» выбыл.

Группа G

«Вильярреал» (7) — «Спартак» Москва (5), «Рапид» (7) — «Рейнджерс» (6)

«Вильярреал» превосходит «Рапид» в личных встречах и пройдет дальше в случае ничьи, а с первого места — в случае победы.

«Рапид» пройдет в плей-офф, если выиграет или сыграет вничью. Австрийцы станут первыми, если победят, а «Вильярреал» — нет.

«Рейнджерс» должны побеждать, чтобы пройти в плей-офф.

«Спартак» аналогично обязан брать три очка, чтобы выйти в еврокубковую весну.

Группа H

«Лацио» (9) — «Айнтрахт» (15), «Марсель» (1) — «Аполлон» Лимассол (4)

«Айнтрахт» уже выиграл группу.

«Лацио» пройдет дальше со второго места.

«Марсель» и «Аполлон» выбыли.

Группа I

«Генк» (8) — «Сарпсборг» (5), «Бешикташ» (7) — «Мальме» (6)

«Генк» пройдет дальше, если не проиграет, а в случае поражения — вылетит, так как бельгийцы уступят в личных встречах с «Сарпсборгом».

«Бешикташ» окажется в плей-офф, если избежит поражения. Если турки сыграют вничью, а «Сарпсборн» победит, то в тройном сравнении личных встреч выше остальных будет «Бешикташ», а «Сарпсборг» опередит «Генк». «Бешикташ» вылетит, если потерпит поражение.

«Мальме» и «Сарпсборг» обязаны победить, чтобы пройти в плей-офф.

Группа J

«Севилья» (9) — «Краснодар» (12), «Акхисар» (0) — «Стандард» (9)

«Краснодару» нужна минимум ничья, чтобы выиграть группу, но российская команда выйдет в плей-офф и со второго места, если уступит с разницей в четыре мяча или меньше. Либо устроит любое поражение, если «Стандард» не победит.

«Севилья» пройдет дальше, если победит или, по крайней мере, повторит результат игры «Стандарда» с «Акхисаром».

«Стандард» должен набрать больше очков, чем «Севилья». Либо выиграть и надеяться, что «Краснодар» проиграет с разницей в пять или более мячей.

«Акхисар» выбыл.

Группа K

«Динамо» Киев (11) — «Яблонец» (2), «Ренн» (6) — «Астана» (8)

«Динамо» досрочно выиграло группу.

«Астана» пройдет, если избежит поражения во Франции.

«Ренн» обязан побеждать, чтобы сыграть в плей-офф.

«Яблонец» выбыл.

Группа L

«Види» (6) — «Челси» (15), ПАОК (3) — БАТЭ (6)

БАТЭ пройдет дальше, если победит, либо в случае ничейного счета, но при этом «Види» тоже должен сыграть вничью с «Челси» или проиграть.

«Види» выйдет в плей-офф, если наберет больше очков, чем команда из Борисова

ПАОК станет вторым, если победит БАТЭ, а «Види» проиграет. 0