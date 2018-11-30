ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс

    Полный расклад по итогам пяти туров группового этапа Лиги Европы

    Лига Европы УЕФА Зенит Краснодар Айнтрахт Франкфурт Бетис Севилья Байер Арсенал Копенгаген Лудогорец Олимпиакос Селтик Вильярреал Динамо Киев Бешикташ Ренн
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» ведет борьбу за победу в группеЛига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс «Севилья» лидирует в ПримереПримера — самая захватывающая лига в мире. Не из-за «Барсы» и «Реала» «Тампа-Бэй» — «Баффало»НХЛ. Два очка Кучерова, шайба Панарина и поражение «Баффало»
  • 19:25
    • Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 19:16
    • УЕФА может наказать «Спартак» за выбежавшего на поле болельщика
  • 19:07
    • IBU открыл допинг-дела в отношении четырех российских биатлонистов
  • 16:44
    • Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 16:15
    • КХЛ объявила состав участников Матча звезд
  • 14:14
    • В России пройдет чемпионат мира по шахматам
  • 13:44
    • «Барселоне» интересен защитник «Зенита»
    Все новости спорта
    «Краснодар» ведет борьбу за победу в группе
    «Краснодар» ведет борьбу за победу в группе
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Целых 19 из 32 мест в плей-офф Лиги Европы пока не получили своих владельцев. LiveSport.Ru представляет полную картину борьбы за места в следующей стадии турнира.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    Поединки шестого тура группового этапа пройдут в четверг, 13 декабря.

    В 1/16 финала уже вышли: «Арсенал», «Байер», «Челси», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Айнтрахт», «Фенербахче», «Лацио», «Бетис», «Зальцбург», «Спортинг», «Зенит», «Цюрих».

    Выбыли: АЕК Ларнака, «Акхисар Беледие», «Андерлехт», «Аполлон Лимассол», «Дюделанж», «Яблонец», «Лудогорец», «Марсель», «Карабах», «Русенборг», «Спартак» Трнава, «Ворскла».

  • «Спартак» рассыпался после нападения болельщика на Глушакова
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в матче с «Рапидом»
  • Сегодня

    • Перейдут из группового этапа Лиги чемпионов: «Бенфика», «Брюгге», «Валенсия».

    Шестой тур группового этапа

    Группа А

    «Лудогорец» (3 очка) — «Цюрих» (9), АЕК Ларнака (5) — «Байер» (10)

    «Байер» пройдет дальше и сделает это с первого места, если сумеет добыть победу, тогда как «Цюрих» потеряет очки.

    «Цюрих» уже гарантировал себе место в плей-офф, но выиграть группу получится в случае победы, а также осечки Леверкузена.

    «Лудогорец» и АЕК уже потеряли все шансы.

    Группа B

    «Селтик» (9) — «Зальцбург» (15), «Лейпциг» (6) — «Русенборг» (0)

    «Зальцбург» уже официально выиграл группу.

    «Селтик» пройдет дальше, если выиграют или сыграют вничь, либо если «Лейпциг» потеряет очки.

  • Хороший, плохой и задиристый Неймар. Бразильцу пора меняться
  • Форвард «Пари Сен-Жермен» помог команде обыграть «Ливерпуль», но оставил после своей игры не только положительные эмоции
  • Вчера

    • «Лейпциг» обязан обыгрывать «Русенбург» и надеяться, что шотландцы проиграют. У немецкого клуба есть преимущество в личных встречах при равенстве очков.

    «Русенборг» останется четвертым.

    Группа С

    «Славия» (7) — «Зенит» (11), «Копенгаген» (5) — «Бордо» (4)

    «Зенит» уже стал победителем группы.

    «Славию» устроит ничья, либо потеря очков «Копенгагена».

    «Копенгаген» должен выиграть и надеяться, что чехи проиграют.

    «Бордо» должен побеждать и надеяться, что «Славия» проиграет.

    Группа D

    «Динамо» Загреб (13) — «Андерлехт» (2), «Спартак» Трнава (4) — «Фенербахче» (8)

    «Динамо» уже выиграло группу.

    «Фенербахче» проходит дальше со второго места.

    «Спартак» и «Андерлехт» выбыли.

    Группа Е

    «Арсенал» (13) — «Карабах» (3), «Спортинг» (10) — «Ворскла» (3)

    «Арсенал» уже выиграл группу.

    «Спортинг» прошел дальше со второго местаю

    «Карабах» и «Ворскла» выбыли.

    Группа F

    «Олимпиакос» (7) — «Милан» (10), «Дюделанж» (0) — «Бетис» (11)

    «Бетис» пройдет в плей-офф с первого места, если победит, либо «Милан» потеряет очки (у испанцев преимущество в личных встречах).

    «Милан» пройдет дальше в случае ничьи в Греции, либо если итальянцы проиграют с разницей в один мяч (или в два мяча, но не при счете 0:2, 1:3). «Россонери» станут первыми в группе, если победят, а «Бетис» — нет.

  • Примера — самая захватывающая лига в мире. Не из-за «Барсы» и «Реала»
  • Чемпионат Испании регулярно радует и удивляет болельщиков сенсационными выступлениями команд, от которых сложно было ждать чего-то хорошего
  • Сегодня

    • «Олимпиакос» должен победить «Милан» со счетом 2:0, 3:1 или с разницей в три и больше мячей.

    «Дюделанж» выбыл.

    Группа G

    «Вильярреал» (7) — «Спартак» Москва (5), «Рапид» (7) — «Рейнджерс» (6)

    «Вильярреал» превосходит «Рапид» в личных встречах и пройдет дальше в случае ничьи, а с первого места — в случае победы.

    «Рапид» пройдет в плей-офф, если выиграет или сыграет вничью. Австрийцы станут первыми, если победят, а «Вильярреал» — нет.

    «Рейнджерс» должны побеждать, чтобы пройти в плей-офф.

    «Спартак» аналогично обязан брать три очка, чтобы выйти в еврокубковую весну.

    Группа H

    «Лацио» (9) — «Айнтрахт» (15), «Марсель» (1) — «Аполлон» Лимассол (4)

    «Айнтрахт» уже выиграл группу.

    «Лацио» пройдет дальше со второго места.

    «Марсель» и «Аполлон» выбыли.

    Группа I

    «Генк» (8) — «Сарпсборг» (5), «Бешикташ» (7) — «Мальме» (6)

    «Генк» пройдет дальше, если не проиграет, а в случае поражения — вылетит, так как бельгийцы уступят в личных встречах с «Сарпсборгом».

    «Бешикташ» окажется в плей-офф, если избежит поражения. Если турки сыграют вничью, а «Сарпсборн» победит, то в тройном сравнении личных встреч выше остальных будет «Бешикташ», а «Сарпсборг» опередит «Генк». «Бешикташ» вылетит, если потерпит поражение.

    «Мальме» и «Сарпсборг» обязаны победить, чтобы пройти в плей-офф.

    Группа J

    «Севилья» (9) — «Краснодар» (12), «Акхисар» (0) — «Стандард» (9)

    «Краснодару» нужна минимум ничья, чтобы выиграть группу, но российская команда выйдет в плей-офф и со второго места, если уступит с разницей в четыре мяча или меньше. Либо устроит любое поражение, если «Стандард» не победит.

  • Расклады Лиги чемпионов. «Тоттенхэму» нужна победа на «Камп Ноу», ЦСКА — на «Бернабеу»
  • Сильнейшим клубам Европы осталось сыграть заключительный тур
  • Вчера

    • «Севилья» пройдет дальше, если победит или, по крайней мере, повторит результат игры «Стандарда» с «Акхисаром».

    «Стандард» должен набрать больше очков, чем «Севилья». Либо выиграть и надеяться, что «Краснодар» проиграет с разницей в пять или более мячей.

    «Акхисар» выбыл.

    Группа K

    «Динамо» Киев (11) — «Яблонец» (2), «Ренн» (6) — «Астана» (8)

    «Динамо» досрочно выиграло группу.

    «Астана» пройдет, если избежит поражения во Франции.

    «Ренн» обязан побеждать, чтобы сыграть в плей-офф.

    «Яблонец» выбыл.

    Группа L

    «Види» (6) — «Челси» (15), ПАОК (3) — БАТЭ (6)

    БАТЭ пройдет дальше, если победит, либо в случае ничейного счета, но при этом «Види» тоже должен сыграть вничью с «Челси» или проиграть.

    «Види» выйдет в плей-офф, если наберет больше очков, чем команда из Борисова

    ПАОК станет вторым, если победит БАТЭ, а «Види» проиграет. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Суперлига, VAR и третий еврокубок. Чего ждать, а чего — нет?
  • 21/11/2018 в 19:03
    •
  • Прогноз
  • «Анжи» — «Уфа»
  • 1.75
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • АПЛ в опасности. «МанСити» делает ее скучной
    • 14:21 24/11/2018     Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане
  • Они решают. Топ-5 атакующих трио Европы
    • 21:58 28/11/2018     Футболисты «Реала»
  • «Элита» выходит из-под контроля. УЕФА нужно действовать жестко
    • 21:30 27/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Рубин» Футбол «Спартак» рассыпался после нападения болельщика на ГлушаковаРеакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в матче с «Рапидом» 00:100
  • 13:27
    • ФИФА может ограничить аренду игроков с 2020 года
  • 13:13
    • УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
  • 11:52
    • Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
    Неймар Футбол Хороший, плохой и задиристый Неймар. Бразильцу пора менятьсяФорвард «Пари Сен-Жермен» помог команде обыграть «Ливерпуль», но оставил после своей игры не только положительные эмоции Вчера в 15:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на хозяев
  • 2.45
    •
  • 20:13
    • Двукратная олимпийская чемпионка пропустит декабрьские этапы Кубка мира
  • 20:04
    • Полузащитник «Баварии» забил лучший гол недели в Лиге чемпионов
  • 19:48
    • «Матч ТВ» отказался переносить матч «Краснодар» — «Урал» на более позднее время
    Футболисты «Тоттенхэма» Футбол Расклады Лиги чемпионов. «Тоттенхэму» нужна победа на «Камп Ноу», ЦСКА — на «Бернабеу»Сильнейшим клубам Европы осталось сыграть заключительный тур Вчера в 14:210
  • 11:18
    • Суд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева
  • 11:03
    • Марадона недоволен идеей проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде
  • 09:42
    • Жиру и Ленс — в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие