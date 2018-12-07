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    Роналду в «Реале» и «Ювентусе» — две большие разницы

    Криштиану пожертвовал собственными амбициями ради успеха туринцев

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    В нынешнем сезоне Криштиану Роналду забил 10 мячей за «Ювентус» в Серии А, однако эта статистика не отображает всю то, что происходит с игрой португальца после перехода из мадридского «Реала». Автор Sky Sports Джеймс Уокер-Робертс рассказывает о том, насколько изменился Криштиану после переезда в Италию.
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    «Юве» легко пережил уход Игуаина

    На прошлых выходных Роналду забил гол в ворота «Фиорентины» и стал первым игроком «Ювентуса», которому удалось записать на свой счет 10 голов в своих первых 14 поединках в Серии А со времен Джона Чарльза в сезоне 1957/58.

    Для игрока, который забил 451 мяч в 438 играх за «Реал» и стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, очередные голы не являются неожиданностью.

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    • Но Роналду сумел предложить туринцам гораздо больше, что стало сюрпризом, ведь за девять лет в Мадриде он превратился из взрывного вингера в нападающего.

    В прошлом сезоне наконечником у «Юве» был Гонсало Игуаин. В клубе решили расстаться с ним, несмотря на 23 забитых гола во всех турнирах. Теперь вместо аргентинца его работу деают Ронаду и Марио Манджукич. Этот дуэт родился недавно, но уже забил 16 мячей в Серии А.

    Роналду отныне — командный игрок

    Голы больше не являются главной задачей Роналду
    twitter.com/juventusfc

    В «Реале» Роналду часто критиковали за то, что португалец не работал на команду, а постоянно «пропадал». Более того, Криштиану порой даже не скрывал неудовольствие, когда забивал не он, а партнеры.

    Статистика еще более красноречива, если не обсуждать эмоции Криштиану. В первые два сезона в «Реале» он создал 75 и 65 моментов для товарищей по команде, а в последние два — 31 и 38 соответственно. А в «Ювентусе» эти цифры шли в обратную сторону.

    Среди всех игроков «Юве» только Миралем Пьянич совершает в среднем больше ключевых передач, чем Роналду. Боснийцу явно помогло то, что его сборная не выступала на минувшем ЧМ-2018.

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    • Роналду в среднем наносил 7,1 удара за матч в Серии А. Следом за ним в Турине идет Пауло Дибала — всего 2,4. В Серии А вторым после Криштиану является Лоренцо Инсинье из «Наполи» — 4,7.

    Роналду также совершил пять голевых передач, что на три больше, чем у любого из его партнеров. Это второй показатель в Серии А. Свой последний сезон в «Реале» он закончил, совершив пять ассистов за 27 матчей Примеры. В позапрошлом сезоне их было шесть.

    В 14 матчах Серии А португалец создал 25 моментов для партнеров. Если он продолжит в том же духе, то по этому показателю сезон для Криштиану будет лучшим с 2015 года.

    Дибала последовал по стопам Криштиану и это сработало

    Марио Манджукич стал действовать на острие
    twitter.com/juventusfc

    Может это лишь «медовый месяц» новичка «Юве»? Криштиану просто пытается произвести впечатление и войти в доверие к партнерам? В любом случае, он даже согласился отдать право исполнять штрафные Пьяничу и Дибале.

    С первых матчей нового сезона Аллегри сформировал ударное трио из Роналду, Дибалы и Манджукича. Португалец комфортно расположился под хорватом чуть ближе к флангу. Аналогично из глубины начал действовать Дибала, который еще в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром, записав на свой счет 22 гола.

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    • Если в том сезоне после 12 матчей у Дибалы уже было 11 голов при 57 ударах, то в нынешнем — всего два гола и 29 попыток забить. Дибаа начал действовать глубже, связывая атаку и полузащиту. При этом он еще не забивал, когда находился на поле одновременно с Роналду и Манджукичем.

    «Роналду и Манджукичу необходимо пространство, которое способен обеспечивать Дибала. Я всегда говорил, что Пауло должен быть более всесторонним футболистом. Он не забивает, как это было раньше, но с точки зрения пользы для команды Дибала очень вырос», — заявил Массимилиано Аллегри.

    Будет ли Дибала расстроен низкой результативностью в будущем? Возможно. Это может повлиять и на «Ювентус» в целом, но на данный момент у атакующего трио есть полная гармония.

    Если все будет продолжаться таким образом, то Роналду пополнит свою коллекцию трофеев, а голы в этом процессе не будут играть решающее значение. 0

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