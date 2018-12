«Бернли» — «Ливерпуль». Пять выводов после волевой победы «красных»

«Бернли» вышел вперед через десять минут после начала второго тайма, воспользовавшись провалом «Ливерпуля» в обороне и отправив мяч в сетку с близкого расстояния. Однако хозяева владели преимуществом лишь пять минут, пока Джеймс Милнер не сравнял счет ударом из-за пределов штрафной.

Роберто Фирмино вышел на замену и перевернул все с ног на голову, забив первым же касанием. А уже в компенсированное время Джердан Шакири поставил точку в матче.

Вот какие выводы можно сделать после этой волевой победы «Ливерпуля».

Когда были названы стартовые составы команд на этот матч, можно было подумать, что «Ливерпуль» собирается играть в АПЛ против команды из Чемпионшипа или даже Лиги 1.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп провел семь замен в составе по сравнению с матчем против «Эвертона», который состоялся в воскресенье. В том числе не попали в старт Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане — последний пропускал матч из-за травмы.

В первой половине матча «Ливерпуль» беззубо выглядел в атаке — четыре удара по воротам нанесли Наби Кейта (пробивал дважды), Джеймс Милнер и Вирджил ван Дейк. Только «Уотфорд» меньше раз бил по воротам «Бернли» за первый тайм в этом сезоне.

Дивок Ориги и Дэниел Старридж практически не встречались с мячом — каждый из них лишь 16 раз коснулся игрового снаряда к перерыву. Это меньше всех в команде и на 14 меньше, чем у голкипера Алиссона.

Результатом семи изменений в составе стало то, что этому составу не хватало сыгранности — игроки обороны и атаки не могли похвастаться хорошим взаимодействием. Конечно же, не способствовала улучшению ситуации и травма Джо Гомеса, который играл на позиции правого защитника и был заменен уже на 23-й минуте.

Нападение не справлялось со своими обязанностями, и Милнеру пришлось брать все на себя — именно он уже во втором тайме сравнял счет и вернул «красных» к жизни, после чего на поле появились Салах и Фирмино, что и привело к победе.

Этот гол стал для Милнера пятидесятым в матчах английской Премьер-лиги — ранее он также забивал за «Лидс», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». Что интересно, ни один из этих пятидесяти матчей не завершался поражениями команды Милнера.

«Бернли» был очень хорош в АПЛ в прошлом сезоне и заслуженно занял итоговое седьмое место, а с ним и завоевал путевку в Лигу Европы. Но в этом сезоне «бордовые» являются лишь тенью прошлогодних себя. К матчу против «Ливерпуля» они подходили на дне турнирной таблицы лишь с двумя победами в четырнадцати матчах.

Тем не менее, в первом тайме поединка против «красных» «Бернли» показал, что команда, которая отлично выступала в прошлом сезоне, все еще находится где-то на «Терф Мур». «Бордовым» удавалось расстраивать соперника из «Большой шестерки» так же, как они делали это в предыдущем чемпионате.

Причем «Бернли» делал это, почти не владея мячом — лишь 20% игрового времени первого тайма сфера находилась в ногах у хозяев, которые пытались осложнить жизнь нападающим соперника и поймать свои шансы при стандартах и на контратаках.

Сперва гол Эшли Барнса был не засчитан из-за справедливого офсайда, но уже через десять минут «Бернли» воспользовался стандартом — Джек Корк отправил мяч в сетку с близкого расстояния.

В конечном счете давление «Ливерпуля» на ворота «Бернли» привело к поражению хозяев, однако «бордовые» подарили Шону Дайчу надежду на то, что в этом сезоне все еще можно исправить.

После вопиющих ошибок Лориуса Кариуса в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» летом потратился на подписание Алиссона. Бразилец пока что прекрасно проявляет себя в АПЛ, пропустив лишь пять голов в четырнадцати матчах. Однако ранее Алиссон уже демонстрировал, что склонен ошибаться из-за потери концентрации — так он пропусти свой первый гол в АПЛ в матче против «Лестера».

В начале второго тайма матча против «Бернли» Алиссон неуверенно действовал после удара головой от Джеймса Тарковски. Бразилец лишь коснулся мяча, оставив его перед собой и на ноге у Джека Корка, позволив полузащитнику забить один из самых легких мячей в карьере.

Вирджил ван Дейк уже получил не одну порцию аплодисментов за то влияние, которое он оказывает на «Ливерпуль» с момента своего прихода в команду в январе. Джейми Каррагер даже выразил мнение, что ван Дейк может затмить Мохамеда Салаха в списке лучших трансферов «красных».

После матча против «Бернли» совершенно нетрудно понять, почему такой сценарий вполне реален. Центральный защитник «Ливерпуля» идеально действовал в этой встрече, без проблем вычищая все, что оказывалось у него на пути и доминируя в верховой борьбе.

В единственном случае, когда ван Дейк проиграл свою дуэль (при этом «Бернли» отлично сыграл тактически), это обернулось для «Ливерпуля» пропущенным голом. Однако ван Дейк не позволил этому эпизоду сломить себя и в дальнейшем вновь действовал уверенно.

На его счету — 12 выигранных верховых дуэлей за 90 минут матча. Это больше, чем у любого другого игрока. Кроме того, ван Дейк совершил 10 выносов — на 8 больше, чем любой другой игрок «красных».

Нидерландский защитник также продемонстрировал свою ценность в атаке. Он совершил отличный рывок к дальней штанге, чтобы добраться до мяча после подачи Трента Александера-Арнольда со штрафного и направить мяч вдоль ворот на Роберто Фирмино, которому оставалось только подставить ногу.

В большинстве своем разные комплекты формы предназначены для того, чтобы можно было различать две команды на поле — в том числе для удобства рефери, а также болельщиков на стадионе и у экранов.

В среду «Ливерпулю» пришлось надеть третий серый комплект формы, так как их основной красный и второй фиолетовый комплекты конфликтуют с основной формой «Бернли» — бордово-голубыми футболками.

«Ливерпулю» пришлось использовать домашние красные гетры.

Interesting look for Liverpool at Burnley tonight, home and away clash but grey is so light that they've had to wear the home socks against Burnley's white pic.twitter.com/3eRDXi2yL7