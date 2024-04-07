«Ахмат» — «Локомотив»: счет матча 0:2, обзор матча

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук с пенальти и Сергей Пиняев.
Отметим, что «Ахмат» с 19-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Дарко Тодоровича.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Локомотив 0:2
Голы: 0:1 Антон Миранчук (пенальти) (21'), 0:2 Сергей Пиняев (58') Ахмат: Гиорги Шелия, Андрей Семёнов, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Лечи Садулаев, Мохамед Конате, Владимир Ильин, Ghandri N. Локомотив: Илья Лантратов, Александр Сильянов, Лукас Фассон, Евгений Морозов, Илья Самошников, Максим Ненахов, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Тимур Сулейманов Предупреждения: Антон Швец (17'), Евгений Морозов (85') Удаление: Дарко Тодорович (19')
Таким образом, «Локомотив» смог набрать 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 20 пунктов и 12-я строчка.