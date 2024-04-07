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    «Ювентус» докажет, что он фаворит

    «Ювентус» — «Фиорентина». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Италии 7 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Фиорентина»
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    Адриен Рабьо и Душан Влахович — лидеры «Ювентуса» в этом сезоне
    7 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Апреля 2024 года
    Ювентус
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    «Ювентус»

    Турнирное положение: после 30-ти туров подопечные Макса Аллегри идут на третьем месте в таблице Серии А с 59 очками. До второго места «Милана» уже шесть баллов.

    Последние матчи: в 30-м туре «Ювентус» снова сыграл неудачно, уступив «Лацио» со счетом 0:1. Игра получилась довольно закрытой, а единственный мяч в ворота Щенсны пришел в самом конце встречи.

    Ювентус — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

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    На неделе «старая синьора» наконец смогла прервать свою неудачную серию, взяв реванш в Кубке Италии у «Лацио» (2:0). Голы забивали Кьеза и Влахович. В чемпионате до этого была ничья с «Дженоа» (0:0).

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    Не сыграют: травмирован Милик, давно дисквалифицирован Фаджоли, больше потерь нет.

    Состояние команды: сейчас «Ювентус» находится не в лучшем моральном состоянии, снова возобновились слухи об отставке Аллегри по окончании сезона. Впрочем, ему к давлению не привыкать, он привык держать удар, чему очередным свидетельством стал уверенный успех в кубковом матче.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: команда Винченцо Итальяно занимает лишь 10-е место в таблице Серии А. «Фиалки» рискуют оказаться вне зоны еврокубков впервые за последние годы.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре «Фиорентина» в гостях уступила «Милану» (1:2). Соперник был намного лучше и заслуженно победил. Единственный гол забил опорник Данкан дальним ударом.

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    В Кубке Италии на неделе команда победила с мининимальным счетом «Аталанту» (0:1), в чемпионате была домашняя ничья с «Ромой» (2:2).

    Не сыграют: травмирован только запасной вратарь Кристенсен.

    Состояние команды: главный тренер Итальяно объявил об уходе по окончании сезона, под его руководством «Фиорентина» топчется на месте и давно не прогрессирует, хотя имеет довольно неплохой и сбалансированный состав.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Ювентус» в гостях победил со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне туринцы дома были сильнее 1:0, а в гостях сыграли вничью 1:1

    • «Ювентус» и «Фиорентина» не знают побед в чемпионате на протяжении четырех туров

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ювентуса» дают 1,85, а на «Фиорентину» — 4,80. Ничью можно забрать у букмекеров за 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,69, а тотал меньше 2,5 за 2,25.

    Прогноз: последнее время «Ювентус» выглядит не лучшим образом, внутри коллектива есть разногласия, но Аллегри очень сильный и опытный специалист, который выходил не из таких передряг. Все ведущие игроки в строю, нападение в хорошей форме, а победа над «Лацио» должна вернуть уверенность.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1,85.

    Прогноз: любители рисковать могут взять успех туринцев через тотал. Аллегри умеет «сушить» игру, а атака «Фиорентины» в этом сезоне далека от совершенства, хотя игроки в составе классные.

    Ставка: победа «Ювентуса» плюс тотал меньше 2,5 за 3,70.

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    Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ювентус» докажет, что он фаворит
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