«Фейенорд» — «Аякс»: счет матча 6:0 (3:0), обзор голов

Игор Пайшао Фото: globallookpress.com
Дублями в составе хозяев отметились Игор Пайшао, Янкуба Минте, также отличились Квинтен Тимбре и Давид Ханцко.
Хозяева имели подавляющее преимущество во владении мячом и количестве ударов по воротам. Достаточно сказать, что «Фейненорд» нанес 30 ударов, из которых 15 в створ, тогда как «Аякс» сделал лишь один удар.
Это поражение стало для «Аякса» крупнейшим за всю многолетнюю историю. Сейчас команду возглавляет известный в прошлом футболист Джон ван ’т Схип.
«Фейненорд» занимает второе место с 69 очками. «Аякс» (45) — шестой.