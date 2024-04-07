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    «Фейенорд» унизил «Аякс» на своем поле

    «Фейенорд» — «Аякс»: счет матча 6:0 (3:0), обзор голов

    Футбол Эредивизия Аякс Фейеноорд
    В центральном матче 29-го тура нидерландской Эредивизи «Фейненорд» разгромил на своем поле «Аякс» со счетом 6:0.

    Игор Пайшао
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    Игор Пайшао

    Дублями в составе хозяев отметились Игор Пайшао, Янкуба Минте, также отличились Квинтен Тимбре и Давид Ханцко.

    Хозяева имели подавляющее преимущество во владении мячом и количестве ударов по воротам. Достаточно сказать, что «Фейненорд» нанес 30 ударов, из которых 15 в створ, тогда как «Аякс» сделал лишь один удар.

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    • Это поражение стало для «Аякса» крупнейшим за всю многолетнюю историю. Сейчас команду возглавляет известный в прошлом футболист Джон ван ’т Схип.

    «Фейненорд» занимает второе место с 69 очками. «Аякс» (45) — шестой.

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