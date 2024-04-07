«Фейенорд» — «Аякс»: счет матча 6:0 (3:0), обзор голов

В центральном матче 29-го тура нидерландской Эредивизиразгромил на своем полесо счетом 6:0.

Дублями в составе хозяев отметились Игор Пайшао, Янкуба Минте, также отличились Квинтен Тимбре и Давид Ханцко.

Хозяева имели подавляющее преимущество во владении мячом и количестве ударов по воротам. Достаточно сказать, что «Фейненорд» нанес 30 ударов, из которых 15 в створ, тогда как «Аякс» сделал лишь один удар.

Это поражение стало для «Аякса» крупнейшим за всю многолетнюю историю. Сейчас команду возглавляет известный в прошлом футболист Джон ван ’т Схип.

«Фейненорд» занимает второе место с 69 очками. «Аякс» (45) — шестой.