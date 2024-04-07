Радченко: Мы штампуем футболистов, как на заводе детали

Двукратный чемпион Россиив эксклюзивном интервью LiveSport.ru сравнил подготовку футболистов в советское время с современными реалиями.

«Различие огромно. Футбол шагнул вперед. Сейчас на первый план выходит твое физическое состояние. Посмотрите, какие футболисты, они все — атлеты. Прекрасные данные! Но раньше было больше индивидуальности игроков. Уверен, это упущение наших спортивных школ. Мы штампуем футболистов, как на заводе детали. Много стало одинаковых игроков.

Влияло ли на уровень футбола отсутствие легионеров? Да, не было такого наплыва иностранцев. Надо вводить жесткий лимит на легионеров. Три легионера могут находиться на поле, четвертый — на скамейке запасных. И этот четвертый может заменять именно легионера. Я с этим столкнулся, когда приехал в испанский чемпионат.

У них были такие правила. Когда я выходил на тренировку, я чувствовал, что должен быть на голову выше испанских футболистов. Доказывать это ты должен каждый день. Если нет, тебя сожрут. Плюс, конечно, развитие наших молодых футболистов», — заявил Радченко.

Полное интервью с вице-чемпионом СССР можно посмотреть по этой ссылке.