Абдураков — Гаджидаудов. Ставка (к. 1.80) и прогноз на ММА, ACA 188, 28 июня 2025 года

В рамках турнира ACA 188 28 июня состоится рейтинговый поединок в полусреднем весе между Узаиром Абдураковым и Устармагомедом Гаджидаудовым. Начало — 21:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Абдураков — Гаджидаудов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Узаир Абдураков

Турнирное положение: Абдураков восходящая звезда ACA, занимает третью строчку рейтинга. Два года в промоушене, но пока что не претендент на титул.

Последние бои: Узаир идет на серии из шести побед подряд. В августе 2024 года нокаутировал во втором раунде Анатолия Бойко, а в марте переиграл по очкам Андрея Кошкина. До перехода в ACA досрочно одолел Сергея Ясковца и Максима Коновалова в Eagle FC.

Состояние бойца: Ярко выраженный универсал с очень опасными комбинациями, особенно в первых раундах (8 досрочных побед в стартовые 5 минут). Абдураков опасен и в стойке, и в партере (6 сабмишнов). Пожалуй, его главная слабость — нехватка опыта в пятираундовых боях против топ-оппонентов.

Устармагомед Гаджидаудов

Турнирное положение: Гаджидаудов экс-чемпион ACA в полусреднем весе, сейчас первый номер рейтинга. Ветеран лиги с более чем десятью боями в промоушене.

Последние бои: За последние 5 поединков у Устармагомеда 3 победы (последняя над Виталием Слипенко) и 2 поражения. В декабре 2023 года он проиграл нокаутом Альберту Туменову после чего в октагоне не появлялся, а до этого уступил решением Абубакару Вагаеву.

Состояние бойца: Техничный, но не агрессивный боец. Побеждает за счет тактического контроля, 9 из 17-ти викторий в ММА были решениями, но нокаутирующей силы не хватает.

Гаджидаудов уязвим в поздних раундах. Нокаут от Туменова на 25-й минуте тому подтверждение.

Статистика для ставок

У Абдуракова 6 досрочных побед в последних семи боях

Гаджидаудов в 5 из шести предыдущих поединков доходил до решения судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят фаворитом Узаира Абдуракова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, тогда как на успех Гаджидаудова предлагают 3.20.

Прогноз: Абдураков будет давить с первых секунд, используя скорость и мощь. Гаджидаудов, вероятно, попытается замедлить темп и затянуть бой в поздние раунды, где его опыт может сыграть роль. Однако Устармагомед демонстрирует тревожную тенденцию к пропуску тяжелых ударов. Узаир достаточно разнообразен, чтобы найти брешь в обороне — будь то удар в разрез или атака в клинче. Ставка на победу Абдуракова решением выглядит оптимальной: его выносливости хватит на три раунда активного поединка.

Ставка: Победа Узаира Абдуракова решением судей за 1.80.