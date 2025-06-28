Резников — Шайхаев. Ставка (к. 2.18) и прогноз на ММА, ACA 188, 28 июня 2025 года

В рамках турнира ACA 188 28 июня состоится поединок в легком весе между Артемом Резниковым и Даудом Шайхаевым. Начало — 22:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Резников — Шайхаев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Артем Резников

Турнирное положение: Резников бывший претендент на титул ACA, сейчас занимает четвертую строчку рейтинга в легком весе. Ветеран промоушена с богатым опытом поединков на топ-уровне.

Последние бои: Артем подходит к бою после поражения нокаутом от Юсуфа Раисова в феврале 2025 года. До этого Резников одержал победу решением над Мухамедом Коковым в июне 2024-го, но потерпел досрочные поражения от Али Багова и Эдуарда Вартаняна в конце 2023 года.

Состояние бойца: Резников мощный ударник с борцовской базой, опасен в первых раундах (7 досрочных викторий). Однако его главная слабость — уязвимость к ударам в стойке (5 из девяти поражений досрочно). Последние неудачи подняли вопросы о его психологической устойчивости и способности противостоять элите.

Дауд Шайхаев

Турнирное положение: Шайхаев стабильный боец топ-5 ACA. На сегодня у него третья позиция в рейтинге. При этом опыта титульных боев.

Последние бои: Дауд не побеждает в двух последних поединках: в феврале 2025-го подрался вничью с Рамазаном Кишевым, а до этого Шайхаев уступил решением чемпиону Али Багову в июне 2024 года. Его последняя виктория была против Мухамеда Кокова в феврале 2024-го.

Состояние бойца: Шайхаев универсал с невероятной стойкостью. Даже несмотря на неудачи, никогда не был нокаутирован в ACA. Побеждает чаще всего за счет тактического превосходства, но часто не хватает агрессии для досрочного финиша.

Его главный козырь — активная работа в поздних раундах.

Статистика для ставок

У Резникова 3 победы и 3 поражения в шести последних боях

Шайхаев за 12 боев в ACA ни разу не проигрывал нокаутом или сабмишном

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Дауда Шайхаева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.66, тогда как на успех Резникова предлагают поставить за 2.18.

Прогноз: Резников опасен в стартовых раундах — его ударная мощь может создать проблемы Шайхаеву, который иногда теряет концентрацию в стойке (как в бою с Кишевым). Однако Дауд невероятно стоек, а его техничный стиль и выносливость идеально подходят для пятираундовых схваток. Если бой перейдет во вторую половину, преимущество сместится к Шайхаеву: Резников склонен терять темп, а его защита оставляет желать лучшего. Но учитывая мотивацию Артема (риск вылета из топ-5), ставка на его победу с щедрым коэффициентом выглядит оправданно.

Ставка: Победа Артема Резникова за 2.18.