Динамо Минск — Динамо Брест. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 июня 2025 года

28 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо» Минск и «Динамо» Брест. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Брест, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минчане пока идут не по чемпионскому графику. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Минск на 7 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 18 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» Минск уступил дзержинскому «Арсеналу» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Немана» (0:1). А вот поединок со «Слуцком» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Динамо» Минск забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Минчане побеждают с огромной натугой. Зато команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч.

Причем «Динамо» Минск традиционно успешно противостоит брестчанам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Минчане максимально мотивированы прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.

«Динамо» Брест

Турнирное положение: Брестчане твёрдо намерены побороться за медали. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Брест в 13 матчах чемпионата набрал 24 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Динамо» Брест уступил «Гомелю» (0:1).

До того команда учинила форменный разгром «Орше» (8:1). Да и чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Молодечно».

При этом «Динамо» Брест в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Брестчане относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 23 мяча в 13 поединках белорусского чемпионата.

При этом «Динамо» Брест победил в 8 поединках из 13. А вот отставание от первой тройки составляет всего два зачетных пункта.

Команда нынче выглядит не столь выгодно. До последней коллизии были обыграны скромнейшая «Орша» и главный аутсайдер чемпионата.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

Минчане забивают в среднем чаще гола за матч

Брестчане в среднем забивают реже 2 голов за матч

«Динамо» Брест уже почти 5 лет не обыгрывает минчан

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: Минчане мотивированы прервать свой неудачный, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят брестчанам.

Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15