Динамо Минск — Динамо Брест. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 июня 2025 года

Динамо Минск
Динамо Брест
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Минчане пока идут не по чемпионскому графику. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Минск на 7 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 18 результативными ударами.
Динамо Минск — Динамо Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» Минск уступил дзержинскому «Арсеналу» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Немана» (0:1). А вот поединок со «Слуцком» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Динамо» Минск забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Минчане побеждают с огромной натугой. Зато команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч.
Причем «Динамо» Минск традиционно успешно противостоит брестчанам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Минчане максимально мотивированы прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.
«Динамо» Брест
Турнирное положение: Брестчане твёрдо намерены побороться за медали. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Брест в 13 матчах чемпионата набрал 24 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Динамо» Брест уступил «Гомелю» (0:1).
До того команда учинила форменный разгром «Орше» (8:1). Да и чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Молодечно».
При этом «Динамо» Брест в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Брестчане относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 23 мяча в 13 поединках белорусского чемпионата.
При этом «Динамо» Брест победил в 8 поединках из 13. А вот отставание от первой тройки составляет всего два зачетных пункта.
Команда нынче выглядит не столь выгодно. До последней коллизии были обыграны скромнейшая «Орша» и главный аутсайдер чемпионата.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- Минчане забивают в среднем чаще гола за матч
- Брестчане в среднем забивают реже 2 голов за матч
- «Динамо» Брест уже почти 5 лет не обыгрывает минчан
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: Минчане мотивированы прервать свой неудачный, и наверняка будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят брестчанам.
Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15