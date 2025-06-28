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    Смогут ли минчане вернуться к победам?

    Динамо Минск — Динамо Брест. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Динамо» Брест
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    Вадим Пигас
    28 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо» Минск и «Динамо» Брест. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Брест, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Июня 2025 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 20:00 Динамо Брест

    Динамо Брест

  • Брест
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Минчане пока идут не по чемпионскому графику. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Минск на 7 очков отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 18 результативными ударами.

    Динамо Минск — Динамо Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Динамо» Минск уступил дзержинскому «Арсеналу» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Немана» (0:1). А вот поединок со «Слуцком» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Динамо» Минск забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Минчане побеждают с огромной натугой. Зато команда в среднем пропускает чуть реже гола за матч.

    Причем «Динамо» Минск традиционно успешно противостоит брестчанам. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при двух паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Минчане максимально мотивированы прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.

    «Динамо» Брест

    Турнирное положение: Брестчане твёрдо намерены побороться за медали. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Динамо» Брест в 13 матчах чемпионата набрал 24 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Динамо» Брест уступил «Гомелю» (0:1).

    До того команда учинила форменный разгром «Орше» (8:1). Да и чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Молодечно».

    При этом «Динамо» Брест в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Брестчане относительно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 23 мяча в 13 поединках белорусского чемпионата.

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    При этом «Динамо» Брест победил в 8 поединках из 13. А вот отставание от первой тройки составляет всего два зачетных пункта.

    Команда нынче выглядит не столь выгодно. До последней коллизии были обыграны скромнейшая «Орша» и главный аутсайдер чемпионата.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда имеет весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • Минчане забивают в среднем чаще гола за матч

    • Брестчане в среднем забивают реже 2 голов за матч

    • «Динамо» Брест уже почти 5 лет не обыгрывает минчан

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: Минчане мотивированы прервать свой неудачный, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят брестчанам.

    Ставка: Победа «Динамо» Минск за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Минск — Динамо Брест?

    Матч Динамо Минск — Динамо Брест состоится 28 июня 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Брест?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Минск — Динамо Брест?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Минск — Динамо Брест?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Минск — Динамо Брест?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.31.

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    Динамо Минск — Динамо Брест: прогноз и ставка за 2.23, статистика, коэффициенты матча 28.06.202520:00. Смогут ли минчане вернуться к победам?
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