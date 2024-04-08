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    «Аль-Хиляль» быстро возьмет свое

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Суперкубок Саудовской Аравии, 8 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Хиляль Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд
    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»
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    Александар Митрович
    8 апреля в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Начало игры — в 22:30 мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Суперкубок 08 Апреля 2024 года
    Аль-Хиляль
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 22:30 Аль-Наср Аль-Наср
  • Эр-Рияд
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    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» нынче выносит всех и вся на своем пути. В нынешнем чемпионате Саудовской Аравии команда находится на 1 месте.

    При этом «Аль-Хиляль» еще ни разу не уступил в чемпионате. В 27 матчах команда добыла 25 викторий при двух ничьих.

    Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда снова добыла три очка. «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Халидж» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Хиляль» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    При этом «Аль-Хиляль» бьет все рекорды по победам подряд. Да и Александар Митрович настрелял уже 22 мяча в чемпионате.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит просто великолепно. Да и на Суперкубок Саудовской Аравии она явно настроится максимально.

    Матчи против «Аль-Насра» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Хиляль» выиграл трижды при 2 паритетах.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Аль-Хиляль» явно сильнее оппонента, которого к тому же регулярно обыгрывает.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» не преуспевает. Ныне команда пребывает на 2 месте таблицы.

    Притом, что «Аль-Наср» отстает от лидера на 12 очков. Зато Криштиану Роналду наколотил уже 29 мячей в чемпионате.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Аль-Наср» минимально переиграл «Дамак».

    В 5 своих последних матчах команда выиграла. В этих поединках игроки «Аль-Насра» забили 19 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

    Победная серия из 5 матчей кряду явно окрыляет. Да и нестареющий Роналду мотивирован положить в копилочку очередной трофей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Наср» выглядит весьма неплохо. Да и в Суперкубке команда способна проявить свои лучшие качества.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Роналду и компания уж точно постараются сыграть на максимуме своих возможностей.

    Плюс ко всему, «Аль-Наср» не пропускал в 2 последних матчах. Причем «Абху» команда просто уничтожила (8:0).

    Наверняка гости будут действовать без оглядки на силу соперника. «Аль-Наср» мотивирован оказать достойное сопротивление «Аль-Хилялю».

    Статистика для ставок

    • «Аль-Наср» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Аль-Хиляль» не проигрывает «Аль-Насру» более 2 лет

    • Последний очный поединок принес победу «Аль-Хилялю» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 3.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 1.30 и 3.30.

    Прогноз: «Аль-Хиляль» явно сильнее соперника, и наверняка начнет встречу активно.

    «Аль-Хиляль» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, да и вообще, в последних матчах неизменно обыгрывал «Аль-Наср».

    Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что одному из соперников не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 3.45

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» с коэффициентом 2.28. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» быстро возьмет свое
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