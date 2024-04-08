«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» нынче выносит всех и вся на своем пути. В нынешнем чемпионате Саудовской Аравии команда находится на 1 месте.
При этом «Аль-Хиляль» еще ни разу не уступил в чемпионате. В 27 матчах команда добыла 25 викторий при двух ничьих.
Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда снова добыла три очка. «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Халидж» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Хиляль» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.
При этом «Аль-Хиляль» бьет все рекорды по победам подряд. Да и Александар Митрович настрелял уже 22 мяча в чемпионате.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит просто великолепно. Да и на Суперкубок Саудовской Аравии она явно настроится максимально.
Матчи против «Аль-Насра» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Хиляль» выиграл трижды при 2 паритетах.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Аль-Хиляль» явно сильнее оппонента, которого к тому же регулярно обыгрывает.
«Аль-Наср»
Турнирное положение: в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» не преуспевает. Ныне команда пребывает на 2 месте таблицы.
Притом, что «Аль-Наср» отстает от лидера на 12 очков. Зато Криштиану Роналду наколотил уже 29 мячей в чемпионате.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Аль-Наср» минимально переиграл «Дамак».
В 5 своих последних матчах команда выиграла. В этих поединках игроки «Аль-Насра» забили 19 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.
Победная серия из 5 матчей кряду явно окрыляет. Да и нестареющий Роналду мотивирован положить в копилочку очередной трофей.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Наср» выглядит весьма неплохо. Да и в Суперкубке команда способна проявить свои лучшие качества.
В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Роналду и компания уж точно постараются сыграть на максимуме своих возможностей.
Плюс ко всему, «Аль-Наср» не пропускал в 2 последних матчах. Причем «Абху» команда просто уничтожила (8:0).
Наверняка гости будут действовать без оглядки на силу соперника. «Аль-Наср» мотивирован оказать достойное сопротивление «Аль-Хилялю».
Статистика для ставок
- «Аль-Наср» не пропускал в 2 своих последних матчах
- «Аль-Хиляль» не проигрывает «Аль-Насру» более 2 лет
- Последний очный поединок принес победу «Аль-Хилялю» (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 3.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 1.30 и 3.30.
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Прогноз: «Аль-Хиляль» явно сильнее соперника, и наверняка начнет встречу активно.
«Аль-Хиляль» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, да и вообще, в последних матчах неизменно обыгрывал «Аль-Наср».
Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что одному из соперников не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 3.45